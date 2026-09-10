17 историй из спальных районов, где даже дворы окутаны особым теплом

С моей собакой Коста-Рикой я вас уже знакомила, но история не о том. Когда ей было всего пара месяцев, мы жили в таком обычном спальном районе, где дети днем гуляют во дворе и зовут друг друга криками под окном. Так вот, начали мы с мужем приучать щенка к выгулу. Гуляли много и часто. В процессе, конечно, познакомились и со всей ребятней местной. Очень уж им нравилось играть с щенком. Как-то звонок домофона, подхожу, а там детский голос: «Здравствуйте, а Рика выйдет гулять? Мы все уже ее ждем».