17 историй из спальных районов, где даже дворы окутаны особым теплом
По-моему от слова «двор» всегда веет чем-то добрым и светлым. Детскими воспоминаниями, запахом маминых пирожком, криками «Скинь попить» или даже общими дворовыми питомцами. Особенно это чувствовалось во времена, когда всех соседей мы знали в лицо и обязательно называли по имени.
- Недавно мой брат рассказал веселую историю. Говорит: «Звонит мне внучка из Москвы и приглашает в гости. „Деда, когда ты к нам приедешь? Рядом с нашим домом есть очень красивый клен. Обязательно должен его увидеть, я тебя к нему отведу“ — упрашивает девочка. Как раз выходные выдались, решил глянуть. Да и как такие деревья вообще растут в том районе? И как же я обалдел, когда выяснилось, что „клен“ — это название местного магазина игрушек. И вот так, под предлогом прогулки к дереву, малышка умудрилась уговорить дедушку потратить 5000 рублей на игрушки.»
- Давно это было, гуляли с друзьями за нашей панельной пятиэтажкой. Тут из другого района прибегает парень. Рассказал, что можно получить целую бутылку шоколада, если пойдём с ним и чистой полторашкой. Аттракцион невиданной щедрости! Оказалось, что на шоколадной фабрике можно было договориться с охранниками и набрать в бутылку шоколада. Мы с друзьями лет 10-ти пошли в свой долгожданный поход. Подходим к зданию фабрики, отдаём бутылку и этот парень нам приносит тёплую, тяжелую бутылку со словами, мол нужно подождать когда застынет и можно резать. Разрезали бутылку с ребятами ножом и кололи на куски, которые только могли съесть.
Это был самый вкусный шоколад в моей жизни.
Дворовый пушистый хулиган
- Раньше, когда я ждала подругу, у нее во дворе частенько встречала одного пожилого дедушку, который прогуливался с собакой и, проходя мимо, в шутку спрашивал: «Барышня, вы не меня ждете? У нас свидание?» Я обычно смущалась, отвечала, что жду подругу, а он кланялся и уходил. Однажды я так же ждала подругу, мимо шел этот дедушка и спросил: «А вы не меня ждете?» Я ответила, что его, но он улыбнулся и сказал: «Очень жаль, но сегодня у меня свидание с другой». Снова откланялся и удалился.
- Произошел случай. Сижу я на кухне, готовлюсь к экзаменам. Какой-то мужик кидает мне в окно снежок. Открываю окошко и спрашиваю: «Чего тебе?» Говорит, что окном ошибся. Хорошо. Сажусь учить дальше. А он кидает в соседнее. Я опять, мол, чего тебе? Опять ошибся. И кидает в третье окно. Я опять: «Чего тебе?» Мужик мне отвечает: «Ты что, весь дом, что ли, купила?»
Вот так, на обычном картоне от коробки была нарисована квартира «Во дворе»
- Я шла на работу и заметила на дереве кота, который очень сильно мяукал. У меня аж сердце сжалось, решила, что лучше я опоздаю на работу, но животное спущу на землю. Где-то минут 40 я бегала вокруг того дерева, но все зря. Подошла какая-то бабуля, позвала котика, он послушно спустился и зашел с ней в подъезд. На следующий день я снова вышла на работу и увидела следующую картину: та самая бабушка с тем самым котом вышли во двор, кот сразу же залез на дерево и начал громко мяукать, а женщина пошла по своим делам. Я догнала бабушку, спросила, что это за развлечения такие, на что та улыбнулась и сказала, что иначе никак, потому что ее питомец очень любит внимание. Он может по несколько раз в день забираться на деревья, чтобы вокруг него бегали и пытались снять, а после довольный самостоятельно спускается.
- Когда у нас с мужем родилась дочка, то я часто гуляла с ней во дворе. До сих пор помню, как малышке было пять, мы почти каждый день шли на детскую площадку, всегда вокруг нас было много детей, которые играли с нами. Я их на горках катала, раскачивала на качелях, крутила на карусели. Весело было, дочка друзей нашла, а мне и нравилось понимать детей, их желания, логику, характер. В один прекрасный день я слышу звонок в дверь. Открываю, а там детвора спрашивает: «А Вика выйдет гулять?» Отвечаю, что да, выйдет чуть позже. Несколько секунд неловкого молчания, и меня еще раз спрашивают: «А вы выйдете гулять?»
Одна женщина решила, что хочет, чтобы ее двор был красивым и просто начала облагораживать его самостоятельно. Хороший пример заразителен, поэтому соседи тоже присоеденились к доброму делу
- Сын летом играл во дворе, бегал с мальчишками-друзьями, а я обед приготовила, пирожков испекла, хотела звать его, но они там бегали играли, отвлекать не хотелось. Вынесла во двор им пирожки, сказала, что еще немного и домой пора, на обед. Сын послушался, пришел спустя полчаса, ест и говорит мне: «Мам, а мы тут решили принять тебя в команду! Пацанам так понравились пирожки! Ты будешь единственной из взрослых у нас!» После того дня обо мне ходили легенды во дворе, как и о моих пирожках! Забавно было наблюдать за тем, как все школьники со двора здороваются со мной и подходят, чтобы дать кулачок.
- У нас во дворе растет магнолия. Невероятно красиво цветет и радует глаз. Ну и еще, конечно, привлекает всех любителей красивых фоток. Однако местная бабулька поставила маленькую оградку, стул и берет деньги за фото и видео. Деньги небольшие, но людей много. Мы уже решили пойти ругаться, мол, почему вдруг она тут свои порядки устанавливает. Но потом оказалось, что бабушка собирает деньги на содержание местной кошки, которую она со двора подобрала. Скинулись все по чуть-чуть, а магнолию оставили в покое. Ей недолго цвести осталось, а фотки еще не все сделали.
Автор делится размышлениями о том, как один красивый закат может подарить ощущения теплоты и спокойствия
- Вышел утром во двор с собакой. Сижу на лавочке, пытаюсь проснуться хоть капельку, вдруг слышу крик какого-то парнишки, который на весь двор слышен: «Миииша!» В ответ тишина. Вызов так называемого Миши происходил еще несколько раз, пока в ответ не прозвучало: «Коля, я не выйду, мама заставила убирать в комнате!» Я не успел удивиться, как парень снизу снова орет: «Миша, скинь мяч, пожалуйста!» И через минутку с 4 этажа уже летит вниз футбольный мяч. Оказывается, что даже при наличии интернета и гаджетов школьники могут пользоваться нашим, «дедовским» способом. Аж ностальгия в глаз попала.
- Понял, как я хочу провести старость, когда познакомился с дедушкой и бабушкой моей жены. Им тогда было 72 и 76. Зима. По сугробам шли к ним в гости. Заходя уже во двор, моя девушка резко стала махать руками и побежала вперед. Я посмотрел в ее сторону и увидел на заднем плане двух старичков. Они бросали друг в друга снежками и хохотали. Когда я понял, что с ними я и пришел знакомиться, подбежал ближе. В квартиру мы заходили уже вчетвером, и все эти несколько метров до подъезда они шутили, смеялись, держались за руки так, будто они месяц вместе. А в лифте дедушка поцеловал бабушку в нос, отчего она засмущалась. Ну просто голубки!
История о том, как моя собака с детворой подружилась
С моей собакой Коста-Рикой я вас уже знакомила, но история не о том. Когда ей было всего пара месяцев, мы жили в таком обычном спальном районе, где дети днем гуляют во дворе и зовут друг друга криками под окном. Так вот, начали мы с мужем приучать щенка к выгулу. Гуляли много и часто. В процессе, конечно, познакомились и со всей ребятней местной. Очень уж им нравилось играть с щенком. Как-то звонок домофона, подхожу, а там детский голос: «Здравствуйте, а Рика выйдет гулять? Мы все уже ее ждем».
- Мне очень повезло, я рос в обеспеченной семье. Сладости, игрушки, любые мои капризы исполнялись. Одним летом мне подарили машинку, на которой можно было ездить самому. Жать педали там и руль крутить. Но во дворе пацаны были без машинок, а они же мои друзья. Поэтому я вымолил у родителей купить еще две такие же машинки. Пацаны были в шоке, когда я им их подарил!
- Дочь вышла замуж во Франции, и привезла своего мужа к нам в Рязань — знакомиться. Тот все ходил, восхищался городом. Решил как-то один погулять. Дочь к подругам ушла, я сижу дома, и вдруг звонок от зятя, на том конце он с паникой в голосе на ломаном шепчет: «Помогите! Нет прохода!» Чего нет? Выбегаю на улицу, а там стоит зять с виноватым видом, а рядом с ним — соседка баба Валя, наша дворовая «служба безопасности», которая никого чужого во двор без объяснений не пропускает уже лет двадцать. Оказалось, зять просто перепутал подъезд и настойчиво пытался открыть чужую домофонную дверь ключом от нашей квартиры, а бдительная баба Валя решила, что это грабитель, и вызвала на подмогу еще троих соседей. Когда разобрались, все дружно хохотали во дворе, а баба Валя потом целую неделю рассказывала всем эту историю.