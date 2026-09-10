20+ историй и фото из студенческого общежития, в котором аромат жареной картошечки с лучком собирал весь этаж
Студенческая жизнь в общежитии — это особое, счастливое время, которое остается с нами навсегда. Здесь сосиски, порезанные тонкими кружочками на кастрюлю лапши, превращаются в сытный ужин, а пельмешки с майонезом становятся праздничным блюдом. В коридорах под вечер раздаются душевные песни под гитару, заставляя забыть о зачетах и экзаменах. Эти годы оставляют светлые и добрые воспоминания на всю жизнь.
- В общаге жил парень с третьего курса, и к нему постоянно ходили девушки, причем самые красивые. Присмотрелся я к нему: не мажор, живет на стипендию. Как-то встретил его бывшую и спросил про него. Она глаза в пол: «Так он единственный, кто меня по-настоящему слушал. Вот просто слушал». Тут до меня дошло. Стал наблюдать, как он общается. Действительно — задает вопросы, кивает, переспрашивает. Никуда не торопится и телефон не достает.
- У нас в блоке есть стиральная машина. Стала замечать, что из нее пропадают носки. Я не знала, что и думать, даже у двери караулила — вдруг кто из соседнего блока приходит и носками промышляет? Правда вскрылась, когда я случайно оставила окно не открытым нараспашку, а приоткрытым. И увидела там ворону. С моим носком. Дело в том, что у машинки такой прикол был — она старая уже, и когда заканчивалась стирка, дверца сама открывалась. Так вот ворона повадилась через окошко залезать, ковыряться в машине и уносить то, что понравилось. А в этот раз она в окне застряла. Вызволили шуструю птицу, она каркнула и улетела. А дверцу машинки мы после этого сразу починили.
Носки поедает стиральная машина, это известный факт. И нечего на ворону спирать!
- У нас общага студенческая, а рядом общага для преподавателей и аспирантов. Всю ночь вчера студенты кричали: «Халява, приди», пока из общаги преподов кто-то не крикнул в ответ: «Если вам поставят зачеты, вы дадите наконец поспать?» Все хором закричали: «Да!» Зачеты им реально поставили сегодня. Все-таки работает эта шутка.
- Учусь в университете, где много парней, в общаге дела обстоят так же. Один одногруппник очень классно готовит мясо и постоянно делится со мной. Как-то раз он пожаловался, что давно не ел супа, а готовить его не умеет. На следующий день приготовила ему суп, спускаюсь с кастрюлькой на его этаж. Пока стучалась в дверь, из ближайших комнат на запах повылезали его соседи и стали зазывать к себе. Вот так и живем теперь: я на их этаж суп готовлю, а они мне то мясо, то плов, то тортики таскают.
«Наша уютная комната, 2006 год»
- Живу в общаге. Проснулся от того, что пить захотел. Значит, проснулся, встал, взял фильтр для очистки воды и пошел на кухню. Стою набираю воды из-под крана и как чихнул, а в ответ три человека из соседних комнат кричат: «Будь здоров!» В четыре утра.
- Дожариваю на общей кухне пару котлеток. Отвлеклась на минуту отдать конспект, возвращаюсь — чугунной сковороды с моим обедом нет! Бросаюсь на поиски, открываю соседнюю комнату и замираю на пороге: старшекурсница Оля аккуратно заворачивает мои котлеты в фольгу! Оказалось, она увидела, что я засыпаю на ходу перед сессией, и решила упаковать мне обед в дорогу на экзамен. Мы потом долго смеялись над моей реакцией.
- Помню, сидели мы в очереди на оформление в общагу, а рядом девочка рассказывала, что они с родителями с Урала в Санкт-Петербург привезли блендер, фен, мультиварку, обогреватель и компьютер! То есть реально компьютер: с монитором и системным блоком. И все это, не считая одежды и других важных вещей, кучей огромных чемоданов, сумок и пакетов стояло вокруг. «Вот дает!» — втихаря посмеивалась я, присматривая за своими сумками. С двадцатью килограммами картошки, тремя — макарон, двумя сахара, пятикилограммовым мешком лука и другими не менее важными вещами.
Мой сын уехал за 2500 км. учиться. С собой взял телефон, ноутбук и еду в дорогу на 2,5 дня. На маркет плейсах купили всё необходимое. И потом многое докупал в студенческой барахолке (в чате старшекурсники при выезде из общаги выставляют утюги, чайники, тумбочки и тёрки))
- Я заселилась в комнату в общаге. Никто не хотел ее брать, потому что там давно не было ремонта, валялись вещички от предыдущих хозяев: мусор, книги и коробки какие-то. Так вот я все поубирала, смотрю — в одной коробке куча тетрадей-конспектов и записка: «Прости за бардак, не было времени убрать. В качестве извинений оставляю тебе конспекты за 4 года. Удачной учебы!» Вот такой приятный сюрприз от предыдущих жителей.
«Вот так проходит ночь перед сессией у художников»
- Мы жили в главном здании МГУ на 17 этаже. У меня на глазах две вороны стащили с моего окна кастрюлю с куриным бульоном. Подхватили клювами и унесли! Удержать все-таки не смогли и уронили. Какое там хранить в сетке за окном, если унесли вместе с кастрюлей.
Кастрюля, очевидно, не выжила. Нашли потом под окнами «гармошку».
Oksana P - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали 🎉 Ничего себе! Ваша история звучит как анекдот!
- Первые месяцы учебного года, первый курс. Общага технического университета. Пишет мне поздним вечером одногруппница, которая запоздала с заселением. Очень просит помощи дотащить чемодан от метро до универа. Я бегу на этаж к пацанам. В комнатах никого, зато на кухне настоящая тусовка, парни ужин готовят.
— Мальчики, мне очень ваша помощь нужна. Подружка застряла с чемоданом у метро, а он такого размера, что мы с ней и вдвоем не дотащим. Помогите, встретьте, а?
— Мы не можем, у нас суп! Уйдем, конфорку займут. Когда его варить — посреди ночи?
— Пацаны, что за суп? Я доварю!
Сговариваемся на следующих условиях: они девочку провожают, я варю им сырный суп, который сейчас на стадии готового бульона из куриных спинок. Одногруппница обманула, там не один чемодан был, а чуть ли не половина грузовика. Репутация была почти испорчена, но вкусный суп умерил недовольство рыцарей колес и ручек. А я полюбила готовить, отчего на парней шел нескончаемый поток кексов, блинов, оладий, которые я выпекала и не в состоянии была съесть.
- Студенческая общага. Стук в дверь. Еще до будильника, специально поставленного в пустую кастрюлю, чтобы звук был громче, чтобы не проспать на занятия. Открываю, а там мама.
— Ты как здесь?
— На пару дней отправили по работе. Ставь чайник, варенья вам привезла. И колбасы немного.
Парни встали. Покушали бутеров, попили чай. На учебу собрались. Мама сказала, что побудет у нас до обеда, что-нибудь приготовит. Мы уехали на учебу. После пар едем в общагу. Мама, вижу, порядок навела, уютно стало. Под одеялом на стуле, чтобы не остыло, кастрюля с котлетами, на столе большая миска с салатом и лимон. Праздник нам сделала! Понимаю, что все командировочные деньги потратила на нас, сходив на рынок. Попировали с парнями, съев по 3 котлеты, сидим счастливые, сытые. Валерка, сосед по комнате, доедая, изрек:
— Спасибо маме передай. Она у тебя сказочная котлетная фея!
Передал, поблагодарил. И, когда попадаю на мамины котлеты, всегда величаю ее «котлетной феей».
«Комната в Кембриджском колледже, где учился мой муж»
- Зашли как-то в гости к одногруппницам в общагу. Они предложили чай попить. Ну ок, давайте. На стол буднично была выставлена банка... красной икры. Оказалось, что у одной из них родители откуда-то с севера, сейчас уже не помню точно регион, и они регулярно высылают в Иркутск гостинцы. А они уже, на минуточку, не могут есть эту икру! Так что иногда бедность студентов — понятие относительное.
- Помню, сосед орет: «Ленка, у тебя мука есть? У меня есть масло и молоко, давай блины сделаем». Это сейчас я блинный гуру, а тогда не знала, как тесто размешать, сосед — такой же кулинар. И начали мы с ним месить. Намесили и понимаем, что ерунда какая-то получается. Приходит сосед моего соседа, посмотрел на это все мероприятие. Тесто, говорит, густое, а мы две неумехи. Потом довел до нужной консистенции, разогрел сковороду и показал, как надо жарить. Мы внимательно смотрели, слушали и в итоге доверили ему это ответственное дело.
Замок в студенческой общаге в Новосибирске
- Я помню, как мы с подругой пытались раздробить брикет горохового супа, и понятно, что в комнате никаких подходящих инструментов не было. Завернув в полотенце, мы стучали этим брикетом по полу, по спинкам кроватей, по батарее даже. Разбили наконец. И какой же вкусный гороховый супчик получился из этих брикетов! Не то что нынешние пакетики. Жили на пятом этаже, а комендант — на первом и в другом крыле. Так что на шум никто не прибежал.
Larisa - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали 🎉 Ничего себе - вот так брикет Вам попался!
- Лет надцать назад были мы студентами. В магазине рядом с общежитием имелась кулинария. Нашли мы на прилавке весьма вкусный и недорогой салат «шуба». Пришли в общагу и обнаружили отсутствие селедки в нашем салате. Огорчились и пошли в магазинчик за справедливостью. Весьма вежливая продавщица объяснила нам, что салат называется «шуба», а не «сельдь под шубой», как мы того ждали, так что селедки нам никто и не обещал. Даже спорить не стали, урок на всю жизнь, спасибо!
- Случилось мне 8 лет назад, уже будучи студентом 5 курса, получить место в общаге. Заселился быстро, заполнил какие-то бумажки, попросил казенное постельное белье (на первое время). Попользовавшись этим бельем с неделю, разжился своим. Но только при выселении в конце учебного года, при сдаче комнаты коменде, вспомнил, что не сдал казенное. И уже тут, при приемке, выясняется, что наволочка, что она мне выдавала, вовсе не наволочка, а наперник. Чтобы лишить себя всех прелестей разборок с комендой, отдал свою наволочку, в счет, так сказать, казенной. Голубую, с зайчиками. Вот уж было обидно так обидно.
- Живу в элитном общежитии. При элитном вузе. И я тут одна из немногих, кто готовит себе еду сама (остальные выше этого — питаются в кафе-ресторанах). Так вот, готовила я тут себе мяско, да так, что пахло на весь коридор. Пока из кухни ходила до комнаты, оставила там все. И еще по небрежности айфон (а народ на кухне был). Вернулась второпях, вспомнив про телефон. Итог: на кухне никого, айфон на месте, а от половины сковороды ничего не осталось. Мажоры.
Когда студенты размораживают холодильник раз в два месяца
- В студенчестве жили в общаге. Как-то, сидя на кухне под гитару, заговорили о том, как кого дома родители ласково называют. И тут мой друг Денис говорит:
— А меня родители называют ласково «дядя Федор».
— Дядя Федор? Ладно — дядя. А причем тут Федор, Денис?
— А я, когда домой приезжаю, звоню в звонок, а родители дверь открывают и такие:
— О! Наш любимый дядя Федор приехал.
- Дело было в студенческие года. Жили мы вдвоем с соседкой в общаге в одной комнате. Смеркалось. Решили мы пожарить блинцов. Почти все ингредиенты у нас были, кроме яиц. Продуктовые магазины уже все закрыты. Решено было идти по соседям и искать сие сокровище. И вот она, удача. Два яйца были найдены у соседки. Начали мы смешивать ингредиенты, дошла очередь и до яиц. Ударили пару раз ножом по скорлупе — ничего не происходит. Я не могла понять, что за курицы могли снести яйца с такой прочной скорлупой. Решила сильней ударить яйцо о миску с месивом, и тут отвалился кусок скорлупы, и показался белок сваренного вкрутую яйца. С недоумевающим лицом поперлась я к соседке за объяснениями:
— Так это же вареные яйца?
— Ну, ты же не уточняла, какие нужны!
О кулинарных экспериментах и их дегустации мы писали в этих статьях:
Комментарии
не в общаге дело было, а на практике. Полигон был за 100 км от города, жили там в бараке одноэтажном, следили за порядком в комнатах. Парни отвечали за еду, девочки за чистотой. Перед практикой скидывались на продукты, помимо кормежки от универа, вроде не голодали. На первом курсе к однокурснице приехала мама, она навещала младшего сына в детском лагере и, по ее словам, заехала по дороге (плюс минус 40 км крюк) она выгнала нас погулять и ТАК намыла нам полы, аж отражение было видно)) а мы-то с девчонками считали себя аккуратистками, накупила нам еды. А на втором курсе, к однокурснику приехали оба родителя, отец у него был военный, так на служебной машине и приехали, нас выстроили в цепочку и мы передавали пакеты и кастрюли с домашней едой из рук в руки ))) еды было просто ГОРА: плов, манты, пельмени, пирожки и блинчики с разными начинками, даже супы, елки-палки, мы ели пару дней, даже когда еда начала портится, все равно сожрали все)))