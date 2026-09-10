20+ историй и фото из студенческого общежития, в котором аромат жареной картошечки с лучком собирал весь этаж

не в общаге дело было, а на практике. Полигон был за 100 км от города, жили там в бараке одноэтажном, следили за порядком в комнатах. Парни отвечали за еду, девочки за чистотой. Перед практикой скидывались на продукты, помимо кормежки от универа, вроде не голодали. На первом курсе к однокурснице приехала мама, она навещала младшего сына в детском лагере и, по ее словам, заехала по дороге (плюс минус 40 км крюк) она выгнала нас погулять и ТАК намыла нам полы, аж отражение было видно)) а мы-то с девчонками считали себя аккуратистками, накупила нам еды. А на втором курсе, к однокурснику приехали оба родителя, отец у него был военный, так на служебной машине и приехали, нас выстроили в цепочку и мы передавали пакеты и кастрюли с домашней едой из рук в руки ))) еды было просто ГОРА: плов, манты, пельмени, пирожки и блинчики с разными начинками, даже супы, елки-палки, мы ели пару дней, даже когда еда начала портится, все равно сожрали все)))