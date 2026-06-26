20+ человек, чьи воспоминания о детстве оказались трогательнее любого фильма

Это удивительно, но есть фотографии и истории которые, словно машина времени, мгновенно переносят нас в мир детства, надежды и мечты. Одежка для кукол из лоскутов ткани, скрип колесика любимой машинки, анкета для друзей, запах свежего хлеба — помните? Давайте сегодня поностальгируем о сокровенном вместе.

Недавно с семьей смотрели старые видеозаписи из моего детства. И вот один из утренников, все ребята в лучших нарядах, а я почему-то с ног до головы в черном. Все пчитают стихи, очередь дошла о меня и ведущая объявляет: «Смотрите, наш праздник посетила Принцесса Ночь!» Тут-то мое детское личико мнгновенно изменилось и я сказала: «Королева!» И только после этого продолжила читать свой стих. Вот бы мне сейчас бы мне такая увереность в себе не помешала. © Подслушано / Ideer

Брат младше меня на 8 лет. Когда ему было 7, то для него было самым ужасным наказанием, если я не поцеловала его на ночь. Да, иногда такое случалось — обидел или выбесил. Но через пару часов размолвки мама сдавалась и шла работать миротворцем. Тогда уже сдавалась я. Как то, возвращаясь с летней прогулки с собакой в час ночи (подолгу с подругами и с собаками гуляли), встретила брата на углу дома. Он просто врезался в меня, обнял и заверещал, размазывая об меня сопли и слезы: «Где ты так долго ходила?! Я чуть с ума не сошел!» Утешив, поволокла его домой и уже там закатила скандал маме: «Час ночи! Ребенку 7 лет!» А мама в ответ: «Да, он тут так суетил, что выхода другого не было, потому и отпустила». Излишне говорить, что поздние прогулки я прекратила.

У нас и сейчас очень теплые отношения. Мне 50, ему чуть за 40. Самый любимый младший братишка. © Llelishna / Pikabu

Тот самый вкус детства! У моего дома теперь продают хлеб «кирпичиком», как из детства. Такой же вкусный и хрустящий

Однажды еще в детстве мне купили теплые дорогие овчинные рукавички. Такие: мехом внутрь, замшей наружу. Но счастье было недолгим, и всего лишь через пару дней я потеряла одну. Иду домой медленно-медленно — дома-то ругать будут. И тут, прямо на дороге, вижу точь-в-точь такую же рукавичку! Правда, на ту же руку, то есть 2 левые варежки. Было не очень удобно, но какая разница, главное — маму с папой не расстроила. © Natalymarketolog / Pikabu

Я тогда был маленький, и мы с мамой пошли покупать стулья. А после нужно было еще зайти за продуктами в магазин. И вот мама попросила подождать меня у входа, чтоб не таскаться со стульями, а ко мне подошла какая-то женщина. Спрашивает: «Почем стулья продаю?» Ну я растерялся и в итоге продал ей их, естественно, дороже, чем в магазине стоили. Мама, конечно, ругалась, и пришлось вернуться в магазин, чтобы опять купить те стулья, зато теперь это одна из самых смешных семейных историй. © Подслушано / Ideer

Я тогда еще в школу даже не ходила, лет пять было. Нашла в маминой тумбочке прокладки. Далее картина: заходит в комнату мама — глаза по пять копеек, а все потому, что я устроила свадьбу для своих Барби и Кена. Роскошное платье и фата невесты были как раз из ее прокладок с крылышками. © Карамель / VK

Мой первый школьный портфель! Помню зимой его материал от холода становился несгибаемым и тогда я катался прямо на нем с горок, как на ледянке

Помню, мне было лет семь, и вот мой папа собирал вещи в командировку. Как водится, спрашивает у меня, чего бы я хотела получить из поездки. А я, не моргнув глазом, отвечаю: «Когда будешь лететь, собери мне немного облаков. Хочу их попробовать». После возвращения отец вручил мне пакетик с белыми облачками, как же я была счастлива! Тут же побежала во двор хвастаться друзьям. И только через много лет я поняла, что это была сахарная вата. © Подслушано / Ideer

Я считаю, что самые-самые лучшие котлеты — это те, в которые при готовке добавляют вымоченный в молоке батон! Это был семейный рецепт моей бабули, после так готовила котлеты моя мама. Но после стало популярным правильное питание, и мама убрала из рецепта лишние углеводы. Я помню, как в детстве бабушка ложилась спать очень рано, а я бежала к деду на кухню. Он там сооружал свои фирменные бутерброды с котлеткой! Наутро бабушка, конечно, ругалась, что мы шуровали в холодильнике без ее ведома, но дед говорил ей, что «вообще-то ребенок хотел покушать», и все, бабушка тут же смягчалась. Ведь каждой бабулечке важно, чтобы внучата были сыты. © elenaSo / Pikabu

Помню, после школы шли с друзьями домой и увидела лавку с арбузами по 50 копеек. Ну одноклассники, недолго думая, взяли каждый по одному, а я почему-то решила взять сразу 2! Один я втиснула в рюкзак, второй в руках тащила. Поначалу шла восторженная, думала, как же обрадуются домашние, позже силы меня покидали, и я просто пинала арбуз к подъезду, как мяч. И только после того, как я пронесла свою ношу пять этажей и, открыв дверь, обнаружила, что не одна я такая умная в семье. У нас на кухне лежало аж восемь арбузов! Вот мы хохотали тогда. © Подслушано / Ideer

Вы тоже сейчас вспомнили этот вкус детства?

Когда была маленькой, бабушка ежедневно давала мне маленький стаканчик гранатового сока для хорошего иммунитета. Но соковыжималки в то время у нас не было, поэтому бабуля клала несколько зерен в чеснокодавилку и таким образом добывала заветный витаминный заряд для меня. И вот не так давно я вспомнила об этом, и захотелось того самого сока. Купила фреш в магазине, пробую — не то! И понимаю: бабуля-то случайно добавляла секретный ингредиент. Я добавила в фреш пару капель чесночного сока из старой чеснокодавилки — и вот он, тот самый вкус! © LeromoN / Pikabu

Где-то в 4 года я решила, что мое призвание — быть парикмахером! Тут же рассказала об этом маме, а она возьми да спрячь дома ножницы. Я скумекала, что мать не доверяет мне, и захотела доказать ей, на что способна на самом деле. Когда она была на работе, а за мной приглядывал ни о чем не подозревающий дедуля, я достала ножницы и пошла творить красоту! Сначала я постригла младшего брата, потом решила, что неплохо бы заняться и собой. К слову, стоит отметить, что на дворе была зима, декабрь, мама уже приготовила костюм снежинки для утренника и красивую корону в дополнение. Чем закончился тот день, я уже не помню, но на утреннике у меня жутко чесалась выстриженная лысинка на голове, потому что маме пришлось спрятать ее колючей мишурой. © myatnoemore / Pikabu

Моя детская коллекция игрушек из киндера. Помню, как многие, увидев ее удивлялись: «Ты что съел столько шоколада?!»

Бабушка печет блины, а я сижу рядом и ем. Через старую занавеску свет падает на стол и на мое лицо маленькими квадратиками. Скоро будут мультики, а потом я пойду гулять. Мне купили спортивный костюм. Он зеленый, пахнет новым, и бабушка говорит, что я в нем самая красивая.

Выстраивая в ряд все свои мягкие игрушки, рисую их по очереди. Наша трехцветная кошка мурлычет на солнышке, и, отложив карандаши, я неловко глажу ее меховую спину. С кухни пахнет лепешками. Они круглые, большие и очень вкусные. Бабушка улыбается, я ем.

Летний вечер по запаху почти как дождь. Можно лечь попозже, потому что завтра не надо в садик. Смотрим «Поле чудес», к нему есть большая чашка с жареными семечками. Возле меня постепенно копится кучка начищенных. Спасибо, бабуля.

Переднего зуба нет, и я постоянно касаюсь этого места языком. Скорее бы рос. Сняв со стены большую старую сумку, бабушка находит в ней 5 рублей и дает мне, пока не видит мама.

У нас есть черно-белый телевизор с лежащей на нем салфеткой, два кресла с деревянными подлокотниками и синий половик под ногами. Я смотрю мультики про Аладдина и охотников за привидениями, болтая ногами. И даже не понимаю, что это и есть счастье. Мне 5 лет. У меня впереди вся жизнь. © Makov.kat / Pikabu

Я тогда был в шестом классе, помню, прихожу домой, в дневнике двойка, естественно, получил от мамы нагоняй, а после мы пошли в магазин. И тут среди детских игрушек вижу его — радиоуправляемый вездеход с красной мигалкой на кузове. Мама ловит мой взгляд и покупает мне его! Это до сих пор самый лучший и самый крутой подарок в моей жизни. В 28 лет я торжественно передал машинку своему сыну, а позже, когда сын вырос, отдали племяннику. Удивительно, но игрушка работает до сих пор. © Agrocult / Pikabu

Что вы знаете о тайм-менеджменте?

Однажды, мне было лет 9, я заболела и целыми днями была дома. И вот мамочка захотела меня подбодрить, поэтому принесла мне трехлитровую банку. Я удивилась примерно так же, как вы сейчас, но она посоветовала присмотреться внимательнее. И только тогда я заметила, что на дне банки в опилках спит крохотный хомячок. До сих пор помню то ощущение счастья. © Подслушано / Ideer

Был мой четвертый день рождения, и я впервые осознал, что это за праздник такой и как все радуются, что я 4 года назад родился. И вот мы с мамой идем домой из садика, и она рассказывает, что приготовила мне грибочек, который можно будет съесть. Ну я сразу стал представлять, что же это за гриб такой. Приходим домой, и мама достает из холодильника тарелку, на котором яйцо с красной шляпкой из половинки помидора и крапинками майонеза и зеленью у «ножки». Это был скромный, но такой памятный подарок. © wowek / Pikabu

Мама нашла коробку с моими детскими куклами. Я, конечно, забрала эти сокровища себе! Показываю дома детям, а они посмотрели на все довольно скептически, мол что за ерунда. А для меня в этом столько ценности

Я был тогда во втором классе. Попросил папу отправить мой рисунок в телепередачу «Выставка Буратино». И после этого каждые выходные бежал к телику проверять, когда же покажут именно мою работу. И вот однажды приходит письмо, в котором написали, что мой рисунок очень хороший, но слишком маленький для телеэкрана. Ох как же я был счастлив! Всем хвастался этим конвертом. С тех пор прошло много лет, недавно я разбирал документы отца и нашел то самое письмо. Тетя сказала, что папа не хотел, чтобы я расстраивался из-за того, что мой рисунок не показали по телевизору, поэтому сам написал это письмо и положил к нам в почтовый ящик. Целых 45 лет я верил, что письмо написано настоящим Буратино. Теперь храню его у себя, оно напоминает мне о детской любви и родительской заботе. © Pikabu