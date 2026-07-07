13 летних вещей для отпуска, которые любят иностранки, а наши девушки упорно недооценивают

Подбирая летний гардероб, мы обычно ищем вещи, которые выглядят элегантно и при этом в них не слишком жарко. Ведь так хочется взять в отпуск побольше ярких и новых нарядов, в которых можно отправиться и на море, и в музей. К счастью, вдохновляющие идеи можно подсмотреть у женщин из Франции и других стран, которые славятся своим чувством стиля. Мы решили выяснить, в каких же вещах дамы этих стран отправляются на отдых этим летом.