13 летних вещей для отпуска, которые любят иностранки, а наши девушки упорно недооценивают
Подбирая летний гардероб, мы обычно ищем вещи, которые выглядят элегантно и при этом в них не слишком жарко. Ведь так хочется взять в отпуск побольше ярких и новых нарядов, в которых можно отправиться и на море, и в музей. К счастью, вдохновляющие идеи можно подсмотреть у женщин из Франции и других стран, которые славятся своим чувством стиля. Мы решили выяснить, в каких же вещах дамы этих стран отправляются на отдых этим летом.
Легкая панама в форме шляпы-ведра
Широкополая соломенная шляпа — это неувядающая классика. Ещё бы: от летнего солнца этот головной убор хорошо защищает, в нём не жарко, к тому же он стильно смотрится практически с любым нарядом. Одна незадача: в ветреный денёк шансы лишиться такой шляпы тут же возрастают. Да и в отпуск этот аксессуар брать не захочется — попробуй уместить его в чемодан.
А вот француженки этим летом отдают предпочтение панамам, которые ещё называются шляпками-ведро. Помню, такие модели пользовались небывалой популярностью в начале 2000-х годов, и вот теперь эти шляпы снова вернулись. Лучше выбрать головной убор из хлопка или льна — в нём точно не будет жарко. А ещё панамы отлично сочетаются с лёгкими льняными костюмами.
Вязаные платья и накидки
Кажется, что вязаные вещи не слишком-то хорошо сочетаются со знойными летними деньками, но француженки считают иначе. Отправляясь в отпуск на побережье, они обязательно упакуют в багаж лёгкую вязаную накидку или платье в пол. Такой наряд можно накинуть поверх купальника, отправляясь на пляж, или надеть в ресторан. Этим летом популярностью пользуются изделия крупной вязки, причём они не обязательно должны быть скучного белого цвета. Лучше подобрать что-то яркое и контрастное.
Широкие бермуды
Когда столбик термометра начинает расти, француженки отправляют классические брюки и длинные джинсовые шорты подальше в шкаф и примеряют бермуды, благо что они снова стали трендовыми. Особой популярностью пользуются широкие однотонные модели длиной чуть ниже колена. Такие шорты отлично сочетаются и с классической рубашкой, и с более легкомысленным топом. Кроме того, в широких бермудах прохладно даже в самый жаркий день.
Как человек, живущий (выживающий) в месте, где 5 месяцев в году температура выше +30, замечу, что бермуды от жары не спасают 😶🌫️
Сандали-желе
В летний отпуск мы стараемся взять обувь полегче: сандалии или шлепки, ведь в них можно и на пляж выбраться, и по городским улицам погулять. Тем более что сейчас выпускают кожаные модели, в которых ноги чувствуют себя значительно комфортнее. Но у француженок есть варианты на замену этой привычной обуви.
Помните, как лет тридцать назад все девчонки мечтали о ярких прозрачных пластиковых сандалиях? Правда, достать такую пару было непросто. Эта обувь прочно ассоциируется у меня со школьными каникулами, и представить её на ногах взрослой барышни мне сложно. А вот француженки с удовольствием носят такие сандалии. Причём прозрачные модели на удивление хорошо сочетаются и с вечерними платьями, придавая образу немного игривости.
Белая юбка макси
Один из любимых элементов летнего гардероба у жительниц Скандинавии — белая макси-юбка. Этот наряд никогда не теряет своей популярности, что и понятно. Белый цвет особенно выгодно смотрится в солнечные деньки, а юбку можно носить с чем угодно: хоть с футболкой и кроссовками, хоть с классической блузкой и балетками. Идеальный вариант для таких людей, как я, которые часами могут подбирать сочетающиеся по цвету вещи перед выходом на улицу.
Ну, там где в городах дороги чистят и моют, белая юбка-макси останется белой. А вот в остальных местах, увы и ах🤷♂️
Розовые льняные брюки
Лен очень мнется. Не каждому подойдёт.
А хлопковые свободные брюки, например, палаццо и удобно и красиво
Джинсы десятилетиями не теряют своей актуальности, да и для отпуска такая одежда подходит почти идеально. Но давайте признаем, летом эти брюки носить просто жарко.
Не говоря уже о том, что фасон "штаны-колготки" потерял актуальность еще несколько лет назад)
Поэтому итальянки отдают предпочтение легким льняным моделям. В этом сезоне в Италии пользуются популярностью не привычные белые или черные брюки, а штаны нежно-розового цвета. Отличный оттенок для отпускных деньков.
Да на ТЕМУ как раз много шматья этого оттенка. Понятно почему вдруг пошла мода... Это не нежный розовый, это пудренный или розовый антик.
Кожаные балетки на небольшом каблуке
Если француженки этим летом щеголяют в сандалиях-желе, то итальянки предпочитают более комфортную обувь — кожаные балетки на небольшом каблучке. В таких туфлях можно спокойно ходить целый день, не опасаясь мозолей, да и стопы в них не устают. К тому же в мягкой натуральной коже ноги остаются в прохладе даже в жаркий день. А туфли нейтрального оттенка можно примерить практически с любым нарядом.
Купальник из текстурной ткани
Мы привыкли считать, что купальник из черной ткани подходит только для спортивного бассейна, а на пляж обычно стараемся подыскать что-то поярче и поинтереснее. Например, асимметричные модели или варианты с прозрачными вставками, кокетливыми веревочками и ленточками.
Француженки тоже любят разные интересные принты, но помимо броских купальников у них в гардеробе обязательно будет классический черный вариант. А этим летом особой популярностью пользуются изделия из текстурной ткани. Смотрятся такие купальники действительно необычно и свежо. Можно смело брать на отдых.
Брюки-баллоны
Если прошлым летом каждая скандинавская барышня спешила добавить в свой гардероб юбку-баллон, то в этом году все носят объемные брюки-пузыри. Это отличный вариант для отпуска — выглядят они свежо, их легче сочетать с другой одеждой, к тому же в таких брюках не так жарко. Если примерить брюки-баллоны с простой футболкой и босоножками на невысоком каблуке, то в таком наряде можно отправиться и в музей, и в ночной клуб.
Блузки из поплина
А еще лучше в жару лен с вискозой или бамбуковое волокно.
И фасон свободный, без оборочек, воланов и тугих манжеток)
Жительницы Японии не понаслышке знают, что такое жаркое лето, поэтому они предпочитают носить не классические рубашки или футболки, а свободные блузки из легкого поплина с коротким рукавом. В такой одежде прохладнее, чем в облегающем топе, а смотрится она не менее элегантно, чем рубашка. Стильную блузку из поплина можно примерить с брюками, и с юбкой, и с льняными шортами.
Плетеные сумки
Сумки из шерсти или рафии давно уже стали обязательным элементом летнего гардероба. Правда, обычно женщины предпочитают объемные аксессуары, куда вмещаются все необходимые мелочи, от пляжного полотенца до кошелька. Итальянки же не ограничиваются такими увесистыми баулами и покупают к летнему сезону целую коллекцию плетеных сумок от клатчей до вместительных сумок-тоут.
Макси-платья без бретелек
Летний гардероб скандинавок сложно назвать слишком ярким: с наступлением теплых солнечных деньков они предпочитают наряжаться в нейтральные базовые цвета. Так в гардеробе почти каждой барышни можно найти черное платье в пол без бретелек. Этот наряд отлично подходит и для прогулки по пляжу, и для торжественного ужина в ресторане, главное — подобрать правильные аксессуары. А чтобы добавить образу живости, стоит примерить черное платье с яркими туфлями, например, с красными или зелеными шлепками.
Шелковая юбка-слип
Этим летом француженки предпочитают носить легкие струящиеся юбки, с отделкой из кружева. Такие модели отлично сочетаются и с простыми шлепками, и с балетками. Можно примерить юбку-слип белого, черного или нежно-розового цвета. А если хочется добавить образу изюминку, стоит поискать изделие с принтом, например, юбку в горошек.
Статья - тест на возраст. Если ты всё это уже носила, и тебе кажется, что это давно уже вышло из моды - ну, как минимум ты вспоминаешь, что мода циклична, а как максимум.. резко ососзнаёшь свой возраст..
Лето — это отличный повод обновить гардероб и примерить в отпуске все купленные обновки. Почему бы не воспользоваться для этого опытом жительниц из других стран?