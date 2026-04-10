Вот лично мне все эти человечки и зверюшки на фиг не нужны, лучше бы мыли нормально
16+ человек, которые решили отдохнуть, но день пошел по сценарию ситкома
Долгожданный отдых — это не только море, но и живые воспоминания, которые согревают сердце спустя годы. А еще иногда отпуск идет не по плану, превращаясь в настоящий сериал: то вместо обещанного джакузи приносят ведра с водой, то попытка спросить дорогу оборачивается ночным кроссом по полям. Что ж, в этих искренних историях и родных каждому бытовых зарисовках еще одно подтверждение тому, что в жизни всегда есть место для доброй комедии.
Когда массажисту было лучше, чем клиенту
- Поехали в отпуск, и я отправил жену на массаж. Жена сначала фыркала, мол, ничего они не могут. Но мастер внушал доверие: 30 лет в профессии. Прихожу ее забирать и как начну смеяться! Массажист за голову хватается, а жена с сосредоточенным видом показывает ему, как делать массаж правильно. Дело в том что моя жена — профессиональная массажистка высокого уровня, вот и ходит как сапожник без сапог. Сказала, мол, он все делал неправильно.
«Нам в отеле сделали человечка из полотенец»
Обед в гостях у незнакомца
- Моя мама с подругой отдыхали в Италии. В какой-то деревне пошли искать место пообедать, нашли небольшое кафе с беседкой. Вышел дедушка-хозяин, он же официант. Они заказали спагетти, кофе, сок. Дед все им принес и сел с ними поболтать. Когда же они попросили счет, дедушка очень удивился. Оказалось, что это не кафе, а мать с подругой завалились в частный дом и потребовали есть.
«Подружилась с ламой на отдыхе в Перу»
Он просто хотел спросить дорогу
- У подружки был муж, захотел он ехать в отпуск на машине. И вот выехали они под вечер и заблудились. А тогда еще только бумажные карты были. На шоссе никого, ночь, он не смог сориентироваться, решили ночевать. Загнал машину в кусты на каком-то съезде, и уже устроились было спать, как вдруг мимо грузовик едет. Муж подруги подорвался и за ним, дорогу спросить. Можно представить картину — ночь, пустая темная трасса, из кустов появляется машина и гонится за грузовиком. Водитель грузовика прибавил газа, муж подруги не отстает. Грузовик свернул на какую-то дорогу, муж за ним. Катались, катались, грузовик заехал в поля и встал. Муж радостно выскакивает из машины и бежит к грузовику с картой, а из грузовика выпрыгивает мужик с домкратом. Теперь муж бежит обратно, мужик гонится за ним. Подруга открыла дверцу, муж еле успел вскочить и дать задний ход. Так они отползали довольно долго, пока машина не заглохла. Остаток ночи они толкали ее по буеракам. Утром на трассе их машину подобрали и дотащили до ближайшего населенного пункта, где выяснилось, что надо что-то менять, но у них этого нет. Машину пришлось оставить в этом месте и заплатить денег за стоянку, еще день они добирались до города на пригородных автобусах, чтобы сесть на поезд. К счастью, билеты удалось купить и они все-таки уехали.
На 99% уверена, что водитель грузовика - это мой бывший. Знайте это: если вы идёте в белом мимо дороги, и вас обрызгал грузовик - за рулём он. Если вы переходите дорогу, и вас на зебре не пропустил дальнобойщик - это он. И в истории Татьяны тоже он.
«Сфотографировал жену во время отпуска на Мальте»
Папа проснулся другим человеком
- Несколько лет назад отдыхали всей семьей на море. Тогда наша дочь еще была вовсе малюткой: 3 года, первый раз на море отдыхала. После шикарного утра на пляже и плотного обеда начался тихий час. Мы с мужем вырубились, как младенцы какие-то, а дочь не хотела еще спать, но я это сдуру упустила из виду. Просыпаюсь спустя некоторое время и не могу поверить своим глазам! Она умудрилась фломастерами обрисовать все тело мужу! С ног и до головы, а он даже не почувствовал! Перед зеркалом потом ржали, а я говорила, что ничто так не украшает мужчину, как ребенок с фломастерами!
Как говорится, покой нам только снится
- Пятница. Полчаса до конца рабочего дня и столько же до долгожданного отпуска. Звонок.
— Привет. Ты еще на работе?
— Да, но с понедельника — в отпуске.
— Круто! Я сейчас фоточку скину. Успеешь статью написать? Надо взять комментарий участников — посмотришь, кто на фотке, телефон организаторов скину...
Понедельник. Утро. Звонок.
— Здравствуйте, нам нужна помощь в информационном сопровождении мероприятия.
— Здравствуйте, я в отпуске. Позвоните... — «в редакцию» не успеваю договорить я.
— Отлично, значит, время для Вас не принципиально — любое. Я перезвоню.
«Отдыхала в Бразилии и сделала этот кадр»
Если даже пальма смогла изменить свою жизнь к лучшему, то и я смогу 💪
Порой шум прибоя лучше дискотеки
- Коллега отдыхал в Новомихайловском (Краснодарский край) этим летом. Заселился в небольшой частный отель. До моря недалеко, почти под окнами дискотека. Дочурка семи лет видимо перекупалась в море, не могла заснуть, плакала. Время было уже около полуночи. Напоминаю: почти под окнами — дискотека с вечными «За тебя калым отдам» и «Черные глаза». И вот коллега вышел на крыльцо. Тут же рядом появился хозяин отеля.
— Почему не спишь, дорогой?
— Дочка плачет, заснуть не может... Дискотека еще орет...
— Сейчас порешаем, дорогой! — сказал хозяин и куда-то ушел.
Через минуту над пляжем, отелем и, соответственно, дискотекой раздался голос: «Дорогие друзья, ну что мы слушаем каждый вечер одно и то же? Давайте сегодня вместо громкой музыки послушаем шум моря, голоса друзей, шепот любимой девушки. Тем более что шум от нашей дискотеки мешает уснуть ребенку, который плохо себя чувствует. Давайте пожелаем ему здоровья и сделаем музыку немного потише. Надеюсь вы не станете возражать? Большое спасибо». Коллега не поверил своим ушам. Дискотека продолжилась, но музыка была значительно тише.
Утром дочка проснулась здоровой. Он рванулся к хозяину отеля:
— Слушай, ты просто волшебник! Огромное тебе спасибо!
Тот лишь хитро улыбнулся:
— Сейчас «спасибо» не надо. На следующий год приезжай — поблагодаришь!
Я была в Новомихайловке, обожаю этот поселок. Это мое первое море.
«Единственное, что портит мой уединенный отпуск в горах — эти окна»
Шикарный номер с джакузи и сюрпризом
- Коллега рассказал, как приехал в командировку — шикарный номер в отеле, ванная комната с джакузи... Разбирает он вещи, предвкушая балдеж, и вдруг — стук в дверь. Горничная ставит два ведра с водой: «Это для туалета, воды-то нет». Коллега в шоке: а как же джакузи? А она ему: «А, ну если захотите помыться, так я вам воду подогрею. Приятного отдыха!»
Подарок от соседа, о котором мечтает каждый
- Сижу дома, ни кого не трогаю. Стук в дверь. Сосед по поселку.
Я: «О, привет, как дела?»
Сосед: «На море слетать хочешь?»
Я: «Ну я как бы не собирался, да и планы есть».
Сосед: «Короче, завтра в 21:00 в аэропорт и на на море летим, все оплачено».
Я: «Э-э-э?»
Оказалось, оплатил он мини-отель для друзей, чтобы справить свое 50-летие, но никого заранее не предупредил. Сюрприз, так сказать, решил сделать. Соответственно, все отказались из-за разных проблем. Денег не вернуть, один лететь не хочет. Так вот, на 12 дней лечу на море, все включено, четыре домика двухместных на двоих, бассейн, еда. Хотел на море, да все не как не мог собраться. Вот, видимо, жизнь и дала пендель.
«Лучшее наше с дочерью совместное фото на пляже»
Муж нашел жену в бассейне. Ну почти
- Отдыхали мы с мужем и сыном возле бассейна при отеле. И тут мой муженек заплывает на мелководье и начинает обнимать стоящую там даму. А потом смотрит на нее, видит женщину лет 50 и с криком «Ой, вы не моя жена!» бежит прочь. Комедия! А дама не растерялась и говорит ему вдогонку: «Ух! Я бы не отказалась ею быть».
Обезьяна точно знала, что делала
- Отдыхали в Таиланде. Ездили купаться на пляж Сай Кео. Там обитает очень много диких макак — гроздьями на всех деревьях висят. И вот сидим мы с подругой на берегу, загораем. Вдруг видим, как обезьяна резко скакнула к чьей-то чужой сумке. Не успели оглянуться — вытащила оттуда пачку чипсов. Открыла, сидит — хрумкает чинно. С самым что ни на есть невозмутимым видом. Хозяйку сумки мы так и не увидели — ушли плавать. Надеюсь, она не сильно расстроилась, лишившись вкусняшек.
«Просматривал фотографии из отпуска и нашел эту прелесть»
Все хорошо, прекрасная маркиза
- Работа у отца нервная, ответственная. Объект большой, построен был кое-как, так что каждый день как не одно, то другое происходит. Постоянные звонки в выходные с работы, а тут взял человек отпуск на свой страх и риск. Сидит день, сидит два — никаких звонков, аж неспокойно стало. Звонит сам, спрашивает, все ли в порядке, на что получает лучший ответ: «Все нормально, Сергей Сергеевич, уже все потушили».
Романтика с запахом стройки
- Я дизайнер интерьеров, уже давно мучаюсь с одним заказом: не могли продумать ванную. Вот мы с мужем в отпуске в хорошем отеле, решили устроить романтический вечер в ванне. А она такая широкая, удобная, и я думаю: «Вот именно такую нужно установить». И вообще мысли стали бродить вокруг этого заказа, что нужно скорее прорабу позвонить, он тоже с этим заказом намучился. Муж потом говорит: «Ты словно не со мной была». А я на автомате: «С прорабом». Хорошо, что у мужа есть чувство юмора.
«Щенок сгрыз мой паспорт за пару дней до поездки за границу»
Море? Какое море?
- Поехали с мужем в Грецию, первый раз за границу вдвоем. Муж вызвался все организовать сам — отель, трансфер, экскурсии. Я только радовалась. Прилетаем, садимся в такси, он называет отель. Таксист везет нас куда-то за город, долго, я начинаю нервничать. Приезжаем. Отель есть. Море есть. Только море — это не Средиземное, а декоративный пруд с утками. Муж бронировал по фотографиям и не заметил, что на всех снимках вместо пляжа — лужайка. Пять дней мы кормили уток и ели лучшую греческую кухню в жизни. Говорю же — все организовал сам.
С милым рай и в палатке
- Муж предложил провести отпуск в палатках — романтика, природа, все такое. Я согласилась. Приехали на место, поставили палатку, развели костер. Красота. А ночью начался дождь. Потом выяснилось, что палатка не проклеена. Потом, что спальник у мужа летний. В три ночи мы сидели в машине с термосом чая, и муж виноватым голосом говорил, что в следующий раз возьмем нормальное снаряжение. Следующий раз наступил через год — с нормальной палаткой, проклеенной, с теплыми спальниками и раскладушками. Романтика, говорит, никуда не делась.
«Вот такую необычную черепаху я увидела во время отпуска на Шри-Ланке»
Красавица, которая для своих, вероятно, гадкий утёнок (как часто бывает с альбиносами и с людьми).
Настоящее гостеприимство
- Отдыхаем на нашем юге. Случайно зашли в маленькую кафешку возле дома. В меню осетинская выпечка. Спрашиваем у хозяйки:
— У Вас только выпечка?
— Нет, есть супы еще всякие.
Пауза.
— Вы мне скажите, что Вы хотите, я Вам приготовлю!
М-милота.
Каждому порой нужен такой дедушка
- Муж заядлый рыбак, и отпуск мы традиционно проводим у воды. В этот раз уговорил поехать на озеро в Карелии — тишина, природа, рыба, говорил он. Приехали. Тишина — есть. Природа — есть. Рыба — нет. Три дня муж просидел с удочкой и не поймал ничего, кроме старого сапога и собственной кепки, которую унесло ветром. На четвертый день к берегу подошел местный дед, молча посмотрел на мужа, молча переставил его удочку на два метра левее и ушел. Через десять минут муж вытащил первую рыбу. Потом еще одну. Потом еще. Деда мы больше не видели. Муж до сих пор в шутку называет его карельским духом озера и каждый год хочет вернуться.
Хотел дед сказать: чего, мол, крючок твоей удочки на земле лежит, но решил помочь действием.
Похоже, лучший отдых — это не когда все идеально, а когда есть что вспомнить с улыбкой. И неважно, кормили вы уток в Греции или отмывали мужа от фломастеров, — такие родные и приятные моменты остаются с нами надолго. А какой случай из вашего отпуска до сих пор кажется самым смешным?
А вот еще наши статьи для поднятия настроения: