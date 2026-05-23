18 подарков, после которых хочется позвонить близким и сказать спасибо

Некоторые подарки передариваются, некоторые забываются, а некоторые остаются в сердце на всю жизнь. И тут дело вовсе не в стоимости или престижном бренде, а в той любви, которую человек вложил в этот подарок. Мы собрали 18 трогательных историй от людей, чьи близкие проявили максимум чуткости и навсегда оставили о себе добрые воспоминания.

Песня с историей

А меня однажды двоюродная сестра поздравила по радио! Мы жили в поселке, что рядом с городом, а они в городе. Мой день рождения выпал на будний день, гостей планировали собрать в субботу. Вот сидим вечером у радиоприемника (телевизор, вроде, у нас тогда перегорел, ждали телемастера), слушаем радио. Слышим знакомый голос — это сестра поздравляет меня с днем рождения и заказывает для меня песню Шер. И теперь, когда звучит песня «Believe», я всегда вспоминаю тот далекий год. Почти 30 лет прошло, а я помню почти все, до мелочей! Эльвира, если читаешь это, привет! Еще раз спасибо за поздравление! © RuNaf / Pikabu

«Мама сшила мне одеяло в стиле „Гарри Поттера“»

Из пылесборника в оберег

Я не люблю мягкие игрушки, потому что они пылесборники. На первый день рождения дочки муж приволок огромного медведя. Денег тогда не было нифига, и я пилила его весь вечер, так как увидела ценник: для нас эта сумма тогда была более чем значительной. Так вот, этот медведь так понравился и дочке, и ее старшему брату, что никогда не оставался в одиночестве. Потом у нас родилось еще двое детей, и они тоже этого Потапыча тягали лет до шести! Вот такая инвестиция. По сей день он занимает почетное место, пережив множество гораздо более дорогих и красивых игрушек. Он у нас теперь медведь-оберег, а кто бы мог подумать! © Вася Грид / ADME

«Я сшила этих гномов в подарок родственникам мужа. Они сделаны из рубашек свекра, которого больше нет. Он любил Рождество и клетчатую одежду»

Когда не веришь своему счастью

В день, когда мне исполнилось девять лет, я принесла всякие вкусности в школу, а на перемене мы высыпали на улицу, где приятно припекало солнышко.

Там я встретила свою маму, которая пришла за какими-то справками. Для нее эта встреча стала неожиданностью, и она, растерявшись, сказала:

— Ну, раз я тебя встретила, давай тебе сейчас и подарим подарок!

Вся в предвкушении, я согласилась и пошла за ней к машине. Мама подвела меня к заднему сиденью и показала через стекло:

— Вот, это тебе!

— Плюшевая игрушка?

Я столько времени провела, слезно умоляя купить мне щеночка, а мне купили игрушечную собаку. Мир ушел из-под ног... Мама увидела мое разочарование и добавила:

— Ну, ты хоть открой дверь и возьми ее себе, в школу отнесешь, детям покажешь.

Обойдя машину, я дернула за ручку. И тут эта игрушка вскочила и бросилась на меня, виляя хвостом!

— Живая! Она живая!

Я не хотела отпускать ее ни на секунду: рыжая, красивая, моя собака! Я до сих пор помню этот момент так четко, будто это было вчера. Мы встретили вместе четырнадцать моих — точнее, наших — дней рождения. Я безумно ее любила и люблю! Тот день, когда она появилась у меня, остался самым счастливым в моей жизни. © algida / Pikabu

«Лучший друг подарил мне половник, который вызывает у меня улыбку каждый раз, когда я на него смотрю. У меня просто рука не поднимается убрать его в шкаф!»

Когда подруга — гений

Был у меня день рождения, и подруга спросила, что подарить. Я намекала ей на новую сумку, но говорила что-то типа: «Ой, мне не нужно никаких подарков, главное, ты приди!» Она так и сделала: завалилась ко мне на праздник в костюме подарка и сказала, что главный мой подарок — это она! Мы все поржали, оценили креатив, а потом подруга еще и сумку мне вручила, причем именно ту, которую я хотела. На то она и лучшая подруга, что читает меня как открытую книгу. 40gyzkyz

«Брат и папа скинулись, чтобы купить маме этот миксер. Видеть ее такой счастливой и воодушевленной — лучший подарок!»

Когда дед обошел кинозвезду

В детстве бабушка подарила мне старый фотоальбом. Было обидно — другим дарили кукол, и я забросила его подальше. Недавно муж нашел этот альбом, открыл и замер: «Ты вообще понимаешь, кто рядом с твоей бабушкой на фото?» И тут до меня наконец дошло: там известный актер, которого муж обожает. Он был очень популярен в свое время, а с бабушкой они жили в одном городе. Как-то через знакомых познакомились еще до его популярности. На фото бабушка держит его под руку, а на обороте подпись: «Звал замуж, но я выбрала твоего деда». ADME

«Вот какую красоту сделала дочка для мена на День отца»

Забота сквозь годы

Когда я ходила в детский сад 35 лет назад, мне любящая и любимая бабушка связала теплые и красивые варежки: черные с красными цветами. Правда, бабушка промахнулась с размером, и мне их хватило носить почти всю школу. Варежки я сберегла на память, теперь моя дочь-подросток их с удовольствием носит с 1 класса. Дочь родилась после смерти моей бабушки, и я сказала ей, что ее прабабушка была бы рада, что кто-то носит эти варежки, и так она может позаботиться о младшем поколении семьи. У моей дочери есть разные современные варежки и перчатки, но она предпочитает носить мои варежки. Говорит, что ей нравится чувствовать любовь и заботу прабабушки, которую она никогда не видела. © HranitelZama / Pikabu

«Моя любимая племяшка со своим обожаемым жирафом, которого сделал ее самый лучший в мире дядя!»

Ручка на миллион

Парень подарил ручку в футляре. Я была так разочарована, потому что я, вообще-то, не ценитель и не знаток. Ручка и ручка. Но красивая, взяла на учебу. И пишу как-то зачет по литературе, подскакивает ко мне преподаватель с горящими глазами. Мол, у вас это же ручка Паркер, лимитированная коллекция, даже название сказал. Крутил ее, вертел, восхищался! Я была в шоке. Пришла домой, отыскала футляр, стала рассматривать, а из-под мягкой обивки выпали документы и чек. vero_journ

«Мама в эти выходные возвращается из трехмесячной поездки, и мне о-о-очень хотелось подарить ей букет ее любимой лаванды!»

В этом году я долго думала, что подарить маме: хотелось чего-то прямо необычного. Пока их с папой не было дома, утащила старые семейные видео и фото. Оцифровала их и оформила сама, как смогла, в один видеофайл нарезками, добавив вставки из фотографий, современного видео и музыки. Потратила много времени. Как рассказывал муж, который и вручил подарок маме, рыдали все, буквально с первой минуты. Половина видео, оказывается, считалась потерянной. Фильм показывали всем гостям, всем пришедшим. Мама была в восторге! Я хотела сделать ей сюрприз, но не ожидала такого эффекта. © Mordashechka / Pikabu

«Мне исполнился 21 год, и вот какой подарок сделал мне мой отец. Я думаю, что это лучший подарок для парня, уходящего во взрослое плавание. Спасибо, пап!»

Накануне дня рождения муж спросил, что бы я хотела получить от него в подарок. Я ответила, что мне все равно, но я хочу, чтобы подарок был сделан своими руками, с душой. За день до праздника он дал мне денег и попросил погулять часа четыре с подругой, чтобы у него была возможность приготовить сюрприз. Когда я вернулась, никаких следов деятельности не обнаружила и стала ждать завтрашнего дня. Утром муж вручил мне цветы и повел на кухню. Открыл морозильник и показал два ящика, заполненных пельменями! «Вот в них вчера мы с сыном вложили всю душу, каждый сделан нашими руками». И знаете, я даже прослезилась. Несмотря на некую забавность ситуации, душевнее подарка мне еще никто не дарил! © Мамдаринка / VK

«Недавно я стала мачехой, и свекровь сделала мне первый в жизни подарок на День матери»