19 светлых историй о детской непосредственности, которая сделала день взрослых ярче

Иногда прямо диву даешься от того, как текут мысли в детских головушках. Стоит взглянуть на мир чистыми детскими глазами, и он видится совсем иначе — светлее и добрее. И так хочется иногда снова вернуться в те дни, когда и мы умели видеть радость и чудо в каждой букашке и каждом камушке под ногами.