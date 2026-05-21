Задним умом мудрецов пруд пруди!!! Просто хотелка замуж мозги затуманила!!! Главное же - ЗАМУЖ !!! А за кого, это уже потом разберёмся!!! Может повезёт...🤣🤣🤣
13 человек, которые игнорировали интуицию, зато теперь у них шкварок больше, чем в яичнице
Порой интуиция нашептывает нам что-то тихо-тихо, а иногда просто орет. Но мы упорно выбираем быть рациональными и игнорируем все эти «показалось», а потом понимаем: зря. В этой подборке — истории людей, которые не послушали себя. Зато теперь есть отличные байки для душевных и уютных посиделок, где даже самые разумные друзья хором скажут: «Ну это был очень плохой знак». А ведь все начиналось так просто!
- Бывший муж сделал мне предложение в новогоднюю ночь. Был включен телевизор, шел какой-то новогодний огонек и тут начинается песня Виктора Салтыкова со словами: «Ты замуж за него не выходи, ты замуж за него не выходи». Я такую песню слышала впервые, она вообще какая-то очень давняя. Итог: Виктор Салтыков был прав. Прожили мало совсем, развелись, вся его истинная природа проявилась сразу после росписи. Вот так и не слушать свою интуицию.
- Свекор все уговаривал мужа вложиться в бизнес. Я была против, муж — тоже, но против отца не попрешь. Вложил свои накопления: «В жизни надо уметь рисковать, Ленка!» Я уже думала со свекром поговорить. А через неделю тот позвонил сам: «Лен, собирай вещи, сколько можно в двушке ютиться, у вас же трое детей». Я ничего не поняла. Вечером пришел муж, сказал, что свекор погорячился и никто никуда не переезжает. Мол, тот хотел продать квартиру и пустить деньги в оборот, а мы пока у них пожили бы (с перспективой на новое жилье, конечно). В общем, бизнес предсказуемо не взлетел, но муж хотя бы вовремя сумел остановить отца и все при квартирах остались. А свекор по-прежнему думает, что если б тогда ему добавили денег, то сейчас мы бы все на золоте сидели.
Свекр в крипту вложился по всей видимости, раз про сам бизнес ни слова, ни намёка.🫢
- Не хотела встречаться с парнем, но все же решилась. Было предчувствие. Еще и договорились в неудобном месте. Идет мне навстречу, улыбается. Доходит и прямо вижу, как понимает, что он со своими «176 см» по подбородок моим 180 см. Идем, и тут этот кадр такой: «Ладно, чтобы муть не разводить, я пошел». И реально прямо убежал за угол. Я там как Траволта из мема осталась стоять. Товарищу лет 36 было, директор вроде.
И к чему это??? Еще бы от Лисёнка21 была бы история, а так - фуфел !!!🤣🤣🤣
«Сказала своей лучшей подруге: „Сегодня будет отличный день для похода в секонд-хенд!“ И интуиция не подвела!»
- Сегодня еще раз поняла, насколько важно доверять своей интуиции. Сдала квартиру двум девушкам (19 и 18 лет), было какое-то предчувствие, но простой был почти два месяца, поэтому все равно решила заселить. Через три дня пишут, что им срочно надо съехать и просят вернуть деньги. Оказалось, что они взяли какой-то микрозайм, чтобы снять квартиру и вообще переехали без разрешения родителей. Их родители об этом узнали и забирают их домой.
Я своей чуйке верю,случай был.Тормознул попутку,ёкнуло,но ехать надо было.Не доезжая 20 километров, примерно,улетели в кювет.Хорошо без жертв.☝️
- Когда устраивалась на нынешнюю работу, внутренний голос так и кричал: «Ты что, с ума сошла? Это не твое место! Уходи!» Но я не прислушалась и осталась. Три года адской работы за копейки, бесплатные переработки и крики начальства сделали свое дело. Внутренний голос уже не кричал, а шептал: «Уходи! Уходи! Уходи!» К внутреннему голосу прислушаться пришлось. Я увольняюсь. Страшно и грустно уходить «в никуда», но зато внутренний голос молчит. Мне стало спокойней.
- Пригласил на свидание. После ресторана предложил подвезти, в итоге поехали к его друзьям. Три семейные пары, красивый уютный дом, стол ломится. И тут под столом наши коленки случайно соприкоснулись, и меня как будто тряхнуло — внутренний голос орал: «Беги отсюда! Беги!» Но я ж начала рационализировать, искать логические объяснения. А потом мне эти отношения так аукнулись, что я навсегда себе пообещала доверять своим ощущениям с первого раза.
«Шоу „Интуиция“ начинается!»
Одна ручка родная, вторая - ну через 15 лет не нашлось похожей, вот и вставили что было...Ещё 15 проработает...🤣🤣🤣
- Когда-то давно был у меня внутренний голос. Он не часто, но советовал, как мне поступить. А я его не слушала. Самой большой ошибкой было не послушать его перед замужеством. Сказал четко и ясно: «Не выходи замуж, ты об этом пожалеешь». Но мне позарез надо было замуж, потому что первая свадьба сорвалась. И как же я потом пожалела! Один раз послушалась, пошла туда, куда голос сказал, и нашла деньги. Давно голос молчит. Наверное, решил, что нечего на меня время тратить.
Позарез - это как??? Пусть он меня зарежет, но я всё равно его на себе женю??? Гениально !!!🤣🤣🤣
- Пришла молодая пара смотреть квартиру, я им все рассказала, все минусы как на духу. Они: «Ой, зачем вы отговариваете нас, нам подходит». Я договор отдала, ключи передала. По факту через три дня мне мои минусы по квартире перечисляют, типа мы съезжаем. И договор не вернули и не подписали, а деньги потребовали вернуть. Я вернула 20% и задаток. Так они пошли писать на меня заявление. Юриста наняла, теперь жду суд, если они дальше побегут. Они мне все планы перебили, нервы трепали своими разборками. Я была честна, сдавать им подсознательно не хотела, но они настояли и другим отказала.
Ну 80 процентов оплаты нехило за три дня, почему не 50 хотя бы даже. А про минусы квартиры, ну возможно, не стоило прям так уж, перебила аппетит жильцам, как говорится, тут тоже золотая середина нужна..
- Моя интуиция почти никогда не ошибается. Но я была слишком добрым человеком и давала людям шансы. Например, когда я впервые встретила своего бывшего, я чувствовала себя совершенно некомфортно. На самом деле, меня даже не привлекал он. До его появления я общалась с другим парнем. Но я все время думала: «Просто дай ему шанс. Он ничего тебе не сделал». Это была огромная ошибка. Больше никогда. Поэтому теперь, когда у меня возникает такое неприятное чувство, я ухожу и не оглядываюсь назад.
Он меня не привлекал совершенно, но я решила ему дать ... шанс, конечно, а не то о чем вы подумали...🤣🤣🤣
- Впервые поехала с мужчиной за город. Настроя не было, но решила не портить отдых. Коттедж у озера, вокруг никого, только туман и тишина. Он сразу расслабился, хозяйничает на кухне. А мне почему-то не по себе. Под предлогом, что нужно в ванную, ушла подумать. Захожу туда — а на зеркале следы от чехла с присосками, будто кто-то совсем недавно делал селфи. У моего кавалера телефон вообще без чехла. Я молча собралась и уехала, самое странное, он даже не стал спрашивать почему.
«Припарковалась у секонда и заметила светильник, который привезли туда, чтобы сдать. Я такая: „Вау, классная лампа!“ В итоге мужчина отдал мне ее бесплатно! Вывод: хорошее предчувствие нельзя игнорировать»
- Моей подруге ее знакомый предложил поехать встретить рассвет в Кинтамани. Я тоже захотела и сказала, что поеду на своем байке за компанию. На что он сказал, что возьмет своего друга и поедем все вместе в четвером. Интуиция никогда меня не обманывает. Я до последнего не хотела ехать и топила за свой байк. В итоге доехали до той самой популярной кафешки, пофоткались, сели делать заказ. Эти двое подходят и говорят: «Скинь видео, что наснимала». Спрашиваю: «Сейчас? Мы же только приехали». Ок, кидаю видео, они встают и куда-то уходят, мне это показалось странным. Спустя 10 минут моей подруге приходит сообщение: фото наших вещей, которые были у них в байках, и текст: «Увидел, что симпатии нет, ваши вещи здесь». Занавес.
Байкеры - самоубийцы!!! Не ездите на мотоциклах !!! Директор кладбища звонит директору мотоциклетного завода - Ты сколько мотциклов выпустил в прошлом месяце ? - 57 ! - Странно, трое ещё где-то ездят...🤣🤣🤣
- В прошлом году был во Флориде, стоял на светофоре. Я посмотрел на свой GPS, и на следующем перекрестке я мог бы ехать прямо или повернуть налево, как указывал GPS. Интуиция подсказала: может, лучше ехать прямо? В итоге я последовал указаниям GPS и попал в аварию в нескольких кварталах от этого перекрестка.
Глобальная позиционная система ( GPS) не даёт советов!!! Она показывает где ты находишься с точностью до метра!!! Это всё равно как Солнце обвинять в аварии...🤣🤣🤣
- Подруга познакомилась с мужчиной на сайте знакомств. Уверенный, с дорогими часами, постоянно шутил про свои «командировки» и снимал для встреч хорошие отели. Но каждый раз, когда он выходил ответить на звонок, у нее внутри появлялось неприятное ощущение, будто она вообще ничего о нем не знает. Однажды он позвал ее провести выходные в другом городе, и уже в такси до вокзала она чуть не развернулась домой — настолько не хотелось ехать. Но решила не портить себе поездку. А вечером в ресторане к их столику подошла женщина, посмотрела на подругу и спокойно спросила: «Он тебе тоже сказал, что разведен?» Оказалось, этот мужчина годами ездил по городам и заводил романы, пока его жена думала, что он постоянно в рабочих поездках.