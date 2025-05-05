15 историй о том, как странное предчувствие оказалось подарком судьбы
Народное творчество
3 часа назад
Интуиция — вещь иррациональная, и порой она заставляет нас принять неожиданное, но верное решение, в то время как разум подсказывал совсем другой выход. А еще интуиция может повлиять на наше отношение к человеку, как это cлучилось с несколькими девушками из сегодняшней статьи.
- Не замужем. Познакомилась с прекрасным мужчиной. Старше меня, умный, начитанный, приличная работа. Руку подаст из транспорта, о самочувствии справится всегда. Только грызло меня чувство, что есть тут какой-то подвох. И не подвела интуиция: через неделю знакомства мне написала женщина с требованием оставить ее мужчину в покое. © Карамель / VK
- Не знаю, предчувствие это или счастливое совпадение. Собиралась в универ и решила заодно выкинуть мусор, что увеличивало мой путь буквально на 10 секунд, так как мусорка была в 10 шагах от входной двери. Кинула, развернулась, пошла в нужную сторону, и буквально через 10 секунд на дорожку прямо передо мной приземляется и разлетается куча стекла, которую выкинул из окна какой-то болван с 3-го этажа... © _helloalien / Reddit
- Потерял я ключи от машины. Вечером перед сном решили искупаться. Время уходить, а ключи найти не можем. Решил на следующее утро пораньше приехать. Приехал домой и жене свои планы говорю что завтра, мол, в шесть утра на пляж поеду. «Ладно», — говорит. Просыпаюсь утром в пять и начинаю собираться, и тут жена в меня вцепилась: «Не пущу!» Почти плачет. Хорошо, чуть попозже поеду. Выехал на час позже. Приезжаю на пляж, а там полиция, спасатели народ собираться начал. Что-то произошло буквально минут сорок назад. Вот приехал бы я на час раньше... © Aslonov / Pikabu
- Проработала в известной фирме более 10 лет, 6 из них начальником небольшого отдела. Всегда доверяла интуиции. Недавно прихожу как обычно в офис, а в голове вертится навязчивая мысль: «Сегодня тот самый день, когда я напишу заявление на увольнение». Подписала у руководства, а после обеда нас собрали и сообщили, что грядет сокращение более 50% персонала. © Подслушано / VK
- Вчера меня трясло весь день. Сильная тревога, ощущение такое, что скоро случится что-то плохое. Я уж и так, и так пыталась успокоиться, ничего не помогает! От того, что в общем и целом всё хорошо, вот это предчувствие очень напугало.
Ночью муж пошёл в туалет и застрял там. Защёлка сломалась. Вот какую катастрофу я предвидела! © Plu6ka11485 / Pikabu
- Однажды ехала в ужасно переполненном автобусе. Час пик, на улице дождь стеной, народ злющий, пролезть просто нереально. А тут моя остановка. Я выпятила пузо и как заору: «Осторожно, живот! Беременный живот! Всем разойтись!» Мне коридор организовали. Оказалось, что тогда была на самом деле беременна. © Notya23 / Pikabu
- Чувствую людей, которые желают мне зла или просто недолюбливают. Возможно, чисто психологически «угадываю» или это интуиция — не знаю. Знаю то, что это работает и помогает мне по жизни. Чувствовала, кому не нравлюсь в компании или коллективе, когда хотят уволить, кто из знакомых меняет мнение обо мне, и, когда мне было нужно, меняла ситуацию в другую сторону. Много раз была заранее «предупреждена» о недоброжелателях и успевала вовремя подготовить тыл. Очень ценю эту способность! © Подслушано / Ideer
- Коллега посоветовал подать заявку на внутреннюю вакансию. Должность крутая, но интуиция подсказывала мне, чтобы я сидел ровно и не высовывался. Ну я и послушал внутренний голос. А через пару недель на работе случилось массовое увольнение сотрудников, и эту вакансию закрыли совсем. Очень рад, что я на нее не согласился. © Scott Walker / Quora
- Недавно поняла, что у меня всю жизнь была интуиция наоборот. Ну вот, например, какая-то встреча, и мне ну дииико не хочется на нее идти, значит, она важная, и туда надо бежать сломя голову, потому что всё будет хорошо. Или человек не понравился, отталкивает и ничего не поделаешь, в итоге выясняется, что он потрясающая личность. А если тянет куда-то или к человеку, всё, гамба, это будет плохо. © Подслушано / Ideer
- Несколько лет назад родители собирались на дачу, а я с парнем — на свидание. И вот выезжаем мы с ним, и я сразу почему-то нервничать начала. Едем мы, и я давай на него кричать, ругаться, ссору провоцировать, на полпути требую вернуть меня домой. Развернулся, довез до подъезда молча. Я вся с психами выскакиваю из машины и бегом к себе на этаж. И тут вижу, что из-под нашей двери дым валит вовсю. Мама, оказалось, поставила тыкву запекаться и забыла. Кое-как потушила, окна открыла, схватила попугая и вывалилась в подъезд. Позвонила парню, все рассказала. © Палата № 6 / VK
- Моя интуиция меня спасала не один раз в жизни. Но последний случай до сих пор мурашки вызывает... У нас ремонт, и я сплю на матрасе. Той ночью кто-то поставил тяжеленную плиту между стеной и матрасом в районе моей головы. И посреди ночи я проснулась, словила плиту, которая начала на меня падать, и обратно заснула. Что произошло, поняла только утром. До сих пор страшно. Подслушано / Ideer
- Шла по двору зимой мимо незнакомых мальчишек. Прохожу метров 10, и почему-то захотелось наклониться. Наклоняюсь, и в этот момент надо мной пролетает снежок, я выпрямляюсь и иду дальше, не оборачиваясь. Мальчишки сразу притихли. © Hilaya / Pikabu
- Пару лет назад муж, теперь уже бывший, ужасно ревновал к едва знакомому парню, с которым я даже не общалась. Говорил, чувствует от него опасность. Сейчас я замужем за тем самым парнем уже 2 года, а по дому бегает наш прекрасный и любимый годовалый сын. Хорошая интуиция была у бывшего! © Подслушано / Ideer
- Родственники часто меня кому-нибудь сватают. Как-то один из таких «женихов» написал мне в соцсетях, мол, давай встретимся. Ему 39 лет, увлекается спортом, работает врачом. Но что-то остановило меня, и я его деликатно отшила. И как в воду глядела: позже узнала, что его мама назвала меня высокомерной за такой ответ. Мама! Мужику 39 лет! Интуиция меня не подвела. © Подслушано / Ideer
- У меня хорошо развита интуиция, и иногда настолько, что кажется, будто я могу предвидеть будущее. Но пока мой дар использует папа, потому что я безошибочно могу угадать места, где ловится рыба. © Подслушано / Ideer
Хочешь еще мистических историй, где интуиция вывела людей на верный путь? Загляни сюда — не пожалеешь!
Комментарии
Уведомления
Нет, я не защищаю "маменькиных сынков", но вот просто интересно, у "39-летнего мужика" мама вообще не имеет права голоса? А ваша мама, позвольте спросить, в каком вашем возрасте перестанет для вас существовать? Или это другое? Вас вон вообще "родственники" сватают.
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