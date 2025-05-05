15 историй о том, как странное предчувствие оказалось подарком судьбы

Интуиция — вещь иррациональная, и порой она заставляет нас принять неожиданное, но верное решение, в то время как разум подсказывал совсем другой выход. А еще интуиция может повлиять на наше отношение к человеку, как это cлучилось с несколькими девушками из сегодняшней статьи.