17 историй о том, что отношения с близкими порой разорвать легче, чем паутинку
Порой живешь с человеком, а он — бац! Выкинет такой номер, что глаза на лоб лезут. То часы дорогущие купит, хотя денег в семье в обрез, то закапризничает, мол, суп слишком горячий. Герои этой подборки дали от ворот поворот таким товарищам, вздохнули с облегчением и живут счастливо дальше.
- Стало плохо, подскочило давление до 200, боялся, что от такого может сосуд какой в голове лопнуть и привет, инсульт. Просил жену вызвать скорую, которая была вызвана сквозь смех, типа, мужчины при температуре 37 уже могут только пластом лежать. Давление сбил таблетками до приезда скорой, в итоге скорая постебалась на тему симулянтов, вколола магнезию и уехала, а жена их шуточки поддержала и стала меня убеждать, что я паникер и симулянт. Понял, что с такой женой можно и на тот свет загреметь на ровном месте, и тут же решил, что разведусь с ней. Развелся и не жалею. © DiabloH*** / Pikabu
- Когда у знакомого родилась дочка, он на радостях подарил жене машину. На рождение двойняшек презентовал ей загородный домик, а когда появился младший сын, порадовал супругу новой машиной. А полгода спустя выгнал жену и четверых детей буквально на улицу, отобрав все подарки. А все из-за того, что тесты ДНК показали, что вероятность его отцовства была равна 0%. © Палата № 6 / VK
- Шел апрель, я мужа предупредила, что надо сыну купить обувь на весну, мол, имей в виду. Приходит с работы, хвастается новыми наручными часами. Занял денег у управляющей. Сказал, что сделал себе подарок как бы от меня, на нашу годовщину. Мне он, само собой, ничего дарить не собирался, денег же нет. Тут я уже не выдержала, отношения пошли под откос, в июле подала на развод. Делить было нечего, алименты платить не стал. Но все равно стало вдвоем с сыном финансово даже легче, чем было в браке. 3 года назад взяла ипотеку, обживаюсь потихоньку, сын одет, обут, сыт. © Galochka1704 / Pikabu
- Свекровь хотела в день нашей свадьбы расположиться за нашим столом — столом молодоженов. Понятно, что ей пришлось сидеть вместе с остальными гостями. Сидя там, она с удручающим видом жаловалась, что я — та напасть, из-за которой она не может сидеть рядом с ее любимым сыночкой. Мужа так вывело из себя ее неадекватное поведение, что с того дня он практически перестал с ней общаться. © aknitter / Reddit
- Узнала от мамы, что у меня не стало дедушки, плачу, подхожу к мужу, говорю ему об этом. Муж на секунду отвернулся от компа, сказал: «Ну и что, он уже старый же был», а затем повернулся к нему обратно и предложил своим пацанам сыграть еще раунд в игру. Так же прошли предыдущие 2 года брака: всегда в компе, мне никакого внимания, даже минимального. Человек приходил домой с работы, разувался и шел включать комп и только после этого куртку снимал, затем обратно в комп, ел там, пил там. Даже спали в разных комнатах. Но лишь в тот момент я поняла, что это все. Позже вечером сказала ему, что хочу развестись. Съехала на съемную квартиру через неделю, игнорировала все попытки помириться. И ни разу об этом не пожалела. © Lizavetka865 / Pikabu
- Последней каплей для меня стала операция по гинекологии. Живу в Японии, где найти хорошего врача-гинеколога сложно. Вот и решила сделать операцию на родине. Пришлось уволиться с работы, лечь в больницу. А после операции полетела к мужу, попросила его встретить меня в аэропорту, так как тяжелый чемодан мне поднимать было нельзя. Он не встретил. Такси в Японии дорогое, а я вынужденно не работала 3 месяца, так что пришлось добираться на электричках. Пришла домой — а еды нет. Зато муж ждет, что я что-то приготовлю и покрою ему половину стоимости 3-х месяцев аренды квартиры и коммуналки, которые я даже не жила дома. Оказалось, он уволился и залез в долги. Вот где-то в тот момент моя любовь к мужу угасла. Месяц я страдала от болей и температурила, так как сама тащила чемодан, а потом поправилась и подала на развод. © BettyLy / Pikabu
- Съехались с парнем на квартире, которую я снимала. Работали мы вместе, так что зарплаты и нагрузка были одинаковые. И так как мы собирались пожениться через годик, решили делать совместный бюджет: 80 % его зарплаты откладывалось на будущую квартиру, 80 % моей шло на аренду съемной квартиры, еду, коммуналку, бытовую химию и другие необходимые мелочи. А оставшиеся 20 % с зарплат мы тратили на личные нужды. Весь быт лег на меня. Кроме уборки и готовки, я приучилась делать то, что делала его мама: я стирала каждый день вручную его рубашки, угадывала, что бы он хотел поесть, терпела, когда он еду в мусорку выкидывал, потому что на завтрак он уже такое ел. Я злилась, но молчала, думая, что это — норма. Но гормоны поутихли, и последней каплей стала ситуация, когда я лежала пластом с температурой 40, а милый пришел с работы и устроил скандал из-за того, что ужин не на столе... Я попросила его на выход. Он обиделся и через пару дней съехал. Вместе с накопленным за 1,5 года, что мы прожили вместе, ведь с его же зарплаты откладывалось. © BettyLy / Pikabu
- Муж до того изводил меня ревностью, что запрещал здороваться с соседями мужского пола. Заявлял, что они все — мои любовники. А после рождения сына стал еще вдобавок как-то очень кобениться насчет еды. То холодное, то слишком горячее. Приходит с работы, я суп ставлю. Он берет ложку и бросает ее с воплями: «Горячо!». Я ему, мол, подуй, подожди 5 минут, а он орет: «Сразу хочу!» Но последней каплей стало то, что я поставила перед ними пельмени, а он взял и в мусорку их выкинул прямо с тарелкой. Я тогда и поняла, что все, на фиг. И ребенку будет лучше в спокойной обстановке. Подала на развод. Потом уже, когда бывший муж стоял на коленях, плакал и просил остаться, я спросила: «Почему ты тогда так издевался?» А он ответил: «Потому что ты позволяла». © severniiveter / Pikabu
- Мы с мужем с детства вместе, растим двух прекрасных детей. Он из очень обеспеченной семьи, а я нет, вот свекровь и думает, что я с ним из-за денег. Месяц назад она позвала нашу семью в гости. Сели обедать, положили себе ее салата, и тут мой сын пожаловался, что ему что-то колет язык. Я офигела: свекровь пыталась накормить нас салатом с осколками стекла. Хорошо, что все обошлось. Со свекровью больше не общаемся. Как у с виду нормального человека были такие мысли?! А она спокойно говорит, что я и мои дети не достойны ее сына. © Подслушано / Ideer
- По моей инициативе взяли вдвоем с мужем ипотеку в убитой квартире. А сами жили с его родственниками всемером в 4 комнатах, прямо коммуналка. Он сидел без работы 2 года и предпочитал играть в онлайн-игры, нежели что-то делать. Я тяжело работала, ненавидела всей душой эту коммуналку и мечтала о переезде. Оплачивала ипотеку, а в это время мой старый отец после своей работы ездил делать ремонт в нашей новой квартире, в которой даже стяжки пола нормальной не было. Муж с ремонтом не помогал, искал отмазки. А в очередном разговоре про перспективы сказал: «Зачем переезжать, и так все хорошо». Это и стало последней каплей. В итоге мы развелись. © Yuniki / Pikabu
- Полгода муж приходил поздно, проводил выходные вне дома. Говорил, что у него завалы на работе. При этом обещал детям, что в ближайшее время обязательно с ними поиграет и проведет время, а сейчас не может — занят. Последней каплей стало то, что младшая дочка расплакалась, когда папа в очередной выходной работал до 10 вечера, хотя обещал провести время с ней. И я сказала мужу, что его больше никто не держит. Он радостно обвинил меня во всем и свалил, и оказалось, что его «сверхурочной работой» был роман с коллегой. © Annabellya / Pikabu
- С парнем своим я встречалась 10 лет. Предложения уже не ждала. Но стоило мне компанией поехать на отдых, как он швырнул мне в лицо кольцо. Стерпела, простила, поженились. После замужества все было не так... Его не устраивали моя работа, отношения с семьей, подруги. Мне запретили общаться с своими друзьями! Я сначала думала, мало ли, кризис, новый этап жизни. Я тоже так себе подарочек: ненавижу уборку, плохо готовлю. Но последней каплей стало, когда муж настоял, чтобы мы переехали в новый микрорайон. А там с общественным транспортом туго. Сам он на машине, а я каждый день пешком на работу по 5 км туда-обратно. А тут наступила зима, у меня на работе простои, денег нет, да еще сапоги порвались. Я было заикнулась мужу на деньгах на обновку, а он мне ответил: «Заработаешь, купишь». А то, что квартиру, в которой мы жили, купили мои родители, как-то все равно, и что всю еду я готовлю на свою зарплату, во внимание не бралось. Короче, мама, увидев меня в кедах в январе, ужаснулась и купила мне нормальную обувь... А я в тот же день подала на развод. © Murphy333 / Pikabu
- Мой бывший мне изменял. Из 12 лет, что мы прожили вместе, 8 лет у него были другие женщины. Некоторые задерживались, некоторые нет. О многих я узнала уже после расставания. Несколько из них даже звонили. Были чеки из магазинов, дурацкие отмазки мужа, задержки «на работе». Я не раз уходила, но возвращалась ради детей. Через пару лет после окончательного расставания он мне заявил, что это я семью развалила, поскольку подала на развод, отсудила алименты и выгнала его. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Моей последней каплей стал вот такой случай. Однажды утром проснулась с температурой под 40, позвонила на работу и попросила мужа сходить за жаропонижающим, а он сказал, что спать хочет и развернулся на другой бок. Проснулся в 11, посидел в туалете, выпил кофе на балконе и пошел рубиться в приставку, даже чай не предложил. А лекарства в итоге купила его мама, когда возвращалась с работы, — мы тогда жили с ней вместе. © DiorTV / Pikabu
- Я собирался сделать своей девушке предложение в том же месте, где мы познакомились — на стадионе, где она случайно пролила на меня ледяной напиток холодным вечером. Купил кольцо и билеты на те же места. Вот только в тот день мы поссорились. И в какой-то момент она встала с места, ушла в туалет и не вернулась. Я начал переживать, вдруг что случилось, раз 30 звонил, пробегал остаток игры в ее поисках, расспрашивал охранников, не видели ли они ее, сообщил в полицию. Оказалось, она уехала домой и игнорировала мои звонки, так как по телику шла ее любимая серия «Доктора Хауса». В итоге мы расстались. © PhNxHellfire / Reddit
- Муж как-то пришел с работы домой и в шутку спросил у трехлетнего сына, приходят ли к нам домой «дяди», пока его нет. Сын без раздумий ответил: «Да, приходит дядя в костюме». Если коротко — скандал, развод. Не смогла доказать мужу, что и вопросы у него тупые, и дядя в костюме — это наш старый сантехник, захаживающий к нам на регулярной основе из-за вечных аварий (трубы и краны древние, стиралка вся дырявая, еще и у мужа лапки). И курьеры иногда, они тоже в форме. Развелись мы, а я неожиданно для себя выдохнула. Оказывается, у меня может быть отличное настроение, когда никто не требует ужина из трех блюд, не доводит ребенка до истерики глупыми шутками и играми, не сидит за компом до пяти утра, а потом не слышит орущий на всю квартиру будильник. И денег нам с сыном хватает с лихвой, когда никто не тратит деньги на компьютерные игры и пять кило мраморной говядины, которая в итоге сгорит в мультиварке. Мы даже долги старые раздали и больше не занимаем. Спокойно так стало, хорошо. Спасибо сантехнику и детской наивности. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- С женой разводимся из-за ее измены. Я бы уже простил ее, если бы не то, как она преподнесла это. По ее словам, она сделала это, потому что ей из «надежных источников» стало известно, что я ей изменяю, и она так отомстила мне. © Подслушано / Ideer
Комментарии
"Из 12 лет, что мы прожили вместе, 8 лет у него были другие женщины."
Сегодня парад идиоток?
" Оказалось, она уехала домой и игнорировала мои звонки, так как по телику шла ее любимая серия «Доктора Хауса»."
О, для разнообразия и идиота подкинули.
" И денег нам с сыном хватает с лихвой, когда никто не тратит деньги на компьютерные игры и пять кило мраморной говядины, которая в итоге сгорит в мультиварке."
Те помимо моральных издевок над ребенком, она его еще и содержала??? Прям не знаю, кому первый приз в категории баба-дура выдать...
"Я бы уже простил ее, если бы не то, как она преподнесла это."
вот ни капли не жалко тех, кто простил предателя\предательницу, а потом еще раз и не только раз получил снова и снова.