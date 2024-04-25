15 историй про измены, в которых драмы больше, чем воды в Тихом океане
1 час назад
Как говорится, сколько веревочке не виться, а всегда найдется конец. В этой подборке можно узнать, как люди прокололись и об их изменах стало известно второй половинке. К слову, пострадавшая сторона в основном очень даже рада, что правда выплыла наружу.
- Подруга работает продавцом в мебельном. Приходят к ним в магазин мужчина с женщиной, выбирают диван. И подруга их консультировала. Потом этот же мужчина приходит снова, на этот раз купить диван, но уже с другой женщиной — может, с сестрой? И подруга возьми и скажи, мол, ранее вы с женой приходили и выбирали. А оказалось, что в первый раз он пришел с любовницей, а второй раз с женой, при которой и было все сказано. Реакция жены была спокойной: скандал в магазине устраивать не стала, сделала вид, что не поняла. Думаю, что дома прижала мужа к стенке. © AstroLisi4ka / Pikabu
- Зашли с дочкой в кафешку. Приезжаем домой, жена ржет, говорит, звонила Серегина пассия (дружбан мой закадычный), говорит, ты с какой-то рыжей девкой в кафе сидишь! А дочка покрасилась только накануне. Ну ладно, поржали, забыли. Звоню Сереге, то-се, как дела. Говорю:
— Что же ты в кафе даже поздороваться не подошел?
— В каком кафе?
— Вот в таком.
— А с чего ты взял, что я там был?
— Ну как, у меня Дашка в рыжий перекрасилась, так твоя ненаглядная моей жене тут же и доложила, что я с рыжулей ей изменяю.
— Очень интересно, а я-то думал, что она у мамы. Потом поговорим, ок?
Две недели прошло. Звонил сегодня, разводится. © Unknown author / Pikabu
- Я трудился на пятидневке, а девушка на тот момент была безработной. Днем она одна оставалась дома. И я бы в жизни не узнал об измене, если бы не мой кот, который пометил грязную одежду, лежавшую в комнате девушки. Та пришла ругаться, я извинился за кота и сказал, что займусь стиркой. В куче одежды лежала пара мужских боксеров (не моих) и несколько мужских носков. Я торжественно вручил благоверной описанное нижнее белье того чувака и велел ей убираться из моей квартиры. © ScrambledToast / Reddit
- Мой бывший работал в такси с графиком сутки через двое. В какой-то момент он перешел на график сутки через сутки, так как деньги нужны маме на лечение. Мы почти не виделись. Денег стало больше, да, но и он раздражительнее и злее стал. А я что? Входила в его положение, поддерживала. Пока в один прекрасный день не увидела его в машине с девушкой. Скажете, ничего необычного? Это же такси. Я бы тоже так подумала, если бы она, собравшись выходить, не стала целоваться с моим парнем! Оказалось, он начал флиртовать с девочкой-оператором, чтобы она ему доходные заказы подкидывала. А в итоге так увлекся, что переехал к ней, не знал, как мне сказать, вот и придумал историю про болезнь мамы и график. © Yassherka / Pikabu
- Подруга жены рассказывала ей про любовника и периодически писала ей, мол, если муж спросит, я у тебя. Весело стало, когда ее муж позвонил мне. Не знаю, откуда номер взял.
— На работе?
— Не, дома.
— Дай Ксюхе трубку, дозвониться не могу.
— В смысле? Нет ее у меня.
— А твоя рядом?
— Дочку укладывает.
— Тааак.
И положил трубку. В итоге его жена как-то отбрехалась. Своей я сказал, что не надо участвовать в этом балагане, пусть сами разбираются.
- Я в родном городе-миллионнике встречался с девушкой, потом она уехала учиться в столицу, отношения стали сходить на нет, но не расставались. Она говорила, мол, «люблю-не могу». Сидим однажды с однокурсниками на набережной после пар, а вечером получаю сообщение «Ты что это там с девками тусуешься? Мне все рассказали!» Ну ок, ситуацию прояснили, поговорили. Пришел в универ, говорю одногруппникам с юмором: «Так и так, выговор мне сделали, что на пляж вместе ходим». А мне такие: «В смысле, выговор? Подожди, а кто? Так мы думали, что вы расстались, она же там на набережной с парнем гуляла за ручку, почти к нам подошли, ты не видел?» В общем, как выяснилось, она приехала в город, мне не сказала и решила увидеться со своим бывшим. Не знаю, как можно было так тупо спалиться, но я рад, что все выяснилось. © cityplaner / Pikabu
- Укладывал дочку спать после вечерней смены. Она спросила, мол, а кто этот мужчина с бородой, который был у нас дома. Так и узнал про измену жены. © germothedonkey / Reddit
- Встречалась я с парнем, вахтовиком. Все было прекрасно, пока я не пошла к подружке в гости. Сплетничали, и она рассказывает о том, что после обновления одно из приложений знакомств стало палить пользователей по номеру телефона. Смеется, что ее женатый коллега так уже влип, заходит в приложение, и что мы видим? Конечно, мой благоверный был там, 2 недели назад — как раз, когда был «на вахте». Я приперла парня к стенке. Он стал отпираться. Будто бы это ему нужно было по работе. Ха-ха. Поставила вопрос ребром, либо показывает, что там за переписки, раз уж там ничего криминального, либо прощай, мой друг. Ну, конечно же, переписки были, зазывания к ним в общагу и в том духе. Неприятно — это мягко сказано. Теперь я верю и в истории о нескольких семьях в разных городах, а то и в соседних подъездах. © Yassherka / Pikabu
- Моя уже бывшая забыла завершить звонок. Я услышал, как они с ворковали с любовником. © gordo52 / Reddit
- Начальник моей пассии позвонил мне и потребовал, чтобы я перестал беспокоить «его» девушку. Иначе он примет меры. Конечно, я смог доказать, что я не какой-то навязчивый приставала (как она объяснила ему), а правда с ней встречаюсь. Выяснилось, что она мутила с нами обоими около года. Начальник извинился, все обсудили. Он оказался нормальным мужиком. Пригласил меня в офис. Благоверная увидела, что мы общаемся, и выпала в осадок. Мы с тем мужиком не стали устраиваться громких разборок, а просто одновременно отправили ей сообщения о расставании.
- Ставил на ноутбуке мультик для нашего двухлетнего сына, а в мессенджере всплыли окошки сообщений. Узнал, что супруга изменяла мне, когда была аж на 6-м месяце беременности, да и потом. Теперь мой статус — счастлив в разводе.
- Моя бывшая жена спалилась, когда звонила мне, что на работе задерживается (учитель в школе), а потом к подружке пойдет ночевать. Кто же знал, что в тот ресторан, где она с любовничком сидела, зайдут мои друзья. © MasterKeysDom / Pikabu
- Бывшая поссорилась с соседкой по квартире, и та ляпнула: «По крайней мере, я не изменяю своему парню, когда хожу „с девочками в кафе“». В этот самый момент я зашел в комнату. Стал выяснять, оказалось, это правда.
- Нас с маленьким ребенком в Новый год муж оставил одних в доме. Уезжая, сказал: «Я не могу с вами остаться, так как я уже обещал!» При этом говорил, что поедет в баню с мужиками. За час до Нового года отключил уведомления в телефоне (мои сообщения не доходили), в полночь не позвонил, даже смс не написал! Приперся в 3:30 домой и завалился спать! Утром на террасе я нашла пакет с подарками: футболочки, гель для душа, деревянный дракоша с его именем. Просто нет слов! Развожусь! © Подслушано / VK
- У подруги муж тупо спалился на том, что похаживает налево. Они с женой работали на удаленке. Чтобы жена не прознала, с сотового муж решил любовнице не звонить (ведь жена могла в любой момент проверить телефон) и звонил с городского. Но вот только почему-то забыл про такую функцию, как повтор последнего звонка. И вот ситуация: жена в течение дня звонит на работу, решает какие-то вопросы. После обеда муж идет на балкон (жена сидит за компом и не видит, что он взял переносную трубку с собой). Где-то час спустя жене снова нужно позвонить на работу — она тыкает в кнопку повтора, и ей отвечает совершенно незнакомый, но почему-то очень радостный женский голос.
Читая эти истории, поражаешься наглости изменщиков. Есть что-то приятное в том, когда таких людей выводят на чистую воду. Например, как в этой подборке: 20+ человек, которые заврались как сивый мерин, но окружающих не проведешь.
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- Поручик, а правда, что вы в молодости были членом суда?
- Правда-правда! И туда и сюда!
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