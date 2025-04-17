16 историй про подруг, от которых лучше было бы сбежать, чем водиться с ними

Истории
10 минут назад

Хорошая дружба — это когда рядом человек, с которым легко, спокойно и по-настоящему тепло. Но бывает, что все идет не так: друг начинает тянуть энергию, вечно жалуется или соревнуется, как будто вы участники скрытого марафона. Такие отношения выматывают, даже если внешне все выглядит спокойно. В этой статье — 16 историй о друзьях, которые оказались далеко не самым лучшим подарком. Читаем, узнаем знакомые типажи и учимся вовремя ставить границы.

  • Я на седьмом месяце беременности. Весь последний год я подвожу на работу свою подругу, но в следующем месяце ухожу в декрет, и для нее это проблема. Водить она не умеет, и родственников, которые могли бы ей помочь, рядом нет. Я сказала, что вставать в 6 утра, чтоб возить ее на работу во время моего декрета, я не буду. И сегодня подруга предложила гениальный план, мол, пусть мой парень возит ее, раз уж он виноват в моем "интересном положении". Ради этого ему надо вставать на час раньше и делать крюк... Да я даже просить его об этом не буду! Отказала подруге, а она теперь давит на жалость и чувство вины... © throwawayaita278902 / Reddit
  • Нам с подругой по 30, поехали в Турцию. Познакомились с двумя мужчинами, нашими земляками, стали тусить вместе. А на третий день тот, что мне приглянулся, стал от меня прям шарахаться, хотя еще вчера на любовь намекал. Приперла я его к стенке, а он мне и выдал: "Так твоя подруга сказала, что у тебя трое детей от разных мужей, и отдыхаете вы тут на их алименты. Знаешь, я к такому не готов". Вишенка на торте в том, что у меня вообще нет детей - это у подруги двое (остались с ее родителями, пока мы тут). Хотя, какая она мне подруга... А с парнем тем до сих пор общаемся.
  • У подруги сын, он на год младше моей дочери. Когда дочке было 5 лет, я училась заочно и уезжала на сессию, а домой возвращалась на выходные. В очередной мой приезд купила ей яркий мяч. Он ей очень понравился, из рук не выпускала. Тут ко мне в гости подруга эта с сыночкой явилась. Сынок орать стал, требовал, чтобы моя дочка мяч ему отдала. Подруженция отвела меня в сторону и говорит: "Отбери у нее мяч, отдай моему сыну. А я тебе за мяч этот деньги отдам, а то он плачет". Я, конечно, обалдела от такого расклада. Говорю: "Как ты это себе представляешь? Я отбираю мяч, подарок от мамы, которую она не видела неделю, и отдаю твоему сыну? Он плакать перестанет, а моя дочь что должна будет испытать?" Обиделась на меня подруга. Бывшая подруга. © Kstepa / Pikabu
  • Подруга детства приехала ко мне в гости на 2 недели, и это было ужасно. Она постоянно жаловалась, подробно рассказывая, что у нее болит, какие таблетки она пьет и все в таком духе. Ей не хотелось ничего делать, кроме как сидеть и играть в игры на моем планшете. Там она увидела мой чат с дочерьми и начала комментировать наше общение. Она почти не принимала душ, объясняя это так: «Я не выхожу на улицу — значит, не потею». Это было отвратительно! В общем, это были очень долгие 2 недели. Кажется, теперь мне нужен психотерапевт. © Candy Welsh-Payne / Quora
  • Была у меня подруга. Постоянно просила то собаку в ветеринарку отвезти, то в гипермаркет какой-нибудь за продуктами сгонять, а потом еще помочь дотащить купленное до квартиры, то где-то что-то забрать и ей привезти. Я и не особо против была: почему бы не помочь, раз я вожу машину, а она нет? Конечно, никто мою ласточку не заправлял никогда. Но однажды понадобилось ей привезти навоза на огород в мешках. Я отказала, так как не особо мне хотелось потом чистить багажник, ибо я только-только до блеска отмыла всю машину. Так она еще и наехала на меня, мол, возьми машину мужа тогда. Я спросила: «А чего твой-то тебе этого навоза в мешках не привезет, раз так срочно нужно?» На что подруга без стеснения выдала, что им не хочется потом свою машину мыть, да и вонять будет. То есть им лень, а мне должно быть, видимо, в радость — офигеть логика. Больше бесплатным такси я не работаю. Да и с ней общение сократила до минимума. © Nychtotakoe123 / Pikabu
  • У меня есть две подруги еще со времен учебы. И вот одна из нас собралась замуж. На выходных мы с невестой пошли в свадебный салон (третью подругу вызвали на работу). Мы выбрали несколько платьев, и подруга попросила меня поснимать ее в нарядах на ее телефон, чтобы отправить фотки и видео маме. Я взяла ее мобильник, и тут пришло сообщение от нашей общей подруги. Я краем глаза увидела, что там была моя фотка, и они прикалывались над моим лицом и нарядом. Признаюсь, любопытство взяло верх, поэтому я поискала свое имя в чате. Я нашла несколько моих фоток, которые подруги тоже обсудили в похожей манере. Они вообще высмеивали меня во всем — то, как я разговаривала, то, как ела. Мне стало обидно до слез! Я положила телефон в сумочку невесты и ушла. Ехала домой и рыдала. Потом невеста позвонила мне узнать, куда я делась, и я честно ей все выложила. Так она начала возмущаться: «Ты не имела права это читать! Это вообще не твое дело!» Потом она начала втирать, что «мы не имели в виду ничего плохого» и вообще, «я же пригласила тебя на свадьбу, значит, хорошо к тебе отношусь». Я еще и виноватой осталась — мол, нечего читать чужие сообщения. Третья подруга тоже позвонила потом и высказала, что я вторглась в чужую личную жизнь и обидела невесту. Мой парень и мама считают, что я поступила правильно. А я уже не уверена... © Necessary-Wall-6446 / Reddit
  • Лежу злая, потому что ко мне из другой страны в гости приехала подруга с дочерью. Я встретила их отлично, везде вожу, все показываю, завтраками и ужинами кормлю и дома, и в ресторанах. И это при том, что у меня ребенок еще грудничок. И вот сегодня мы пошли в парк. Подруга заплатила за вход, а ее 13-летняя дочка спросила: "А почему это мы за вас платим?" И мамаша даже не удосужилась ей объяснить, что раньше за все платила я. Меня это просто выбесило! К лешему таких подруг. И их бестактных детей тоже. © Upadi2403 / Pikabu
  • Муж ушел к моей сестре. Конечно, поделилась с подругой, поплакалась. Потом все вроде бы наладилось: с трудом простила его. Спустя время на встрече с друзьями подруга как выдаст при всех громко, что я бесплодная, и муж мне изменял с сестрой. В неадеквате была совсем. Больно ужасно. "Передала" ее с рук на руки матери — сама еле сдержалась. Тогда меня предали три самых близких человека. Перестали общаться. Потом она извинилась — жалко было терять столько лет. Спросила, зачем она это сказала. Ответила, что не нарочно, но простить ее я не смогла. А через год у нас с мужем родился прекрасный сын. © olyshok / Pikabu
  • Я — мать-одиночка двоих детей (6 лет и 5 месяцев). Это мой сознательный выбор. Мне повезло, что у меня хорошая работа (учитель французского в частной школе) и свой дом. Я взяла годовой отпуск, чтобы восстановиться после родов и наладить связь с детьми. Иногда подрабатываю репетитором, но это по желанию.
    Моя подруга стала мамой 2 месяца назад. Она в семье добытчик, а муж у нее сидит без работы уже который год. И вот дней 10 назад она начала намекать на то, что не может позволить себе детский сад, а работать надо. Потом стала отпускать реплики, мол, у тебя, наверное, куча свободного времени (ага, с двумя маленькими детьми!). А тут уже прямым текстом выдала: "А давай ты будешь смотреть за моим ребенком, пока я на работе? Одним больше, одним меньше - какая разница?" Я отказалась и говорю, мол, муж у тебя не работает - пусть сидит с малышом-то! А она такая: "Ой, он не очень хорошо ладит с детьми. У него не получится". Я еще раз отказалась. В итоге подруга обозвала меня бессердечной и заблокировала везде. А я почему-то чувствую себя виноватой. © Fresh-Cucumber-980 / Reddit
  • За последние 3 года я потеряла 85 кг веса и всех подруг. Когда я была 147 кг, то подруги с радостью звали меня к себе в гости и так же радостно ходили ко мне, знакомили меня с мужьями, друзьями, звали в совместные отпуска на море. Теперь же, когда во мне 62 кг и я сделала пластику груди, никто меня никуда не зовет и на мои предложения придумывают сотни отговорок: то времени нет, то денег нет, то муж подруги сестры с семейством напросились ехать с ними на моря, мол, извини. Вот такие дела. © Подслушано / VK
  • Меня подруга пригласила «прокатиться до дачи», и я поймала себя на том, что разгружаю доски из ее машины, а она еще мной недовольна — стоит с кривым лицом. При этом у нее есть муж и совершеннолетний сын. Насколько я помню, подруга им демонстрировала, какая она независимая. За мой счет, но я не знала. Они тоже. Мне она в очередной раз продемонстрировала, что я набитая дура. После этого я, наконец, слилась из этой «дружбы». © MyNotes / Pikabu
  • У меня 2 подруги были. Одной из них, разведенной, нужны были деньги на операцию — вторая дала, потом еще помогала бедняжке и одеждой, и материально. Так первая отплатила второй тем, что с мужем ее замутила. На мой вопрос: «Как ты могла?!» — на голубом глазу выдала: «А что такого? Я же просто попробовала!» С мужем первая подруга развелась в итоге, хоть и не из-за этого. © Xatira71 / Pikabu
  • Одна моя бывшая теперь подруга как-то ревела, что денег у нее нет, а у меня такие наряды красивые! Размер у нас один. Я принесла ей то, что уже не ношу, но очень приличное. Она поковырялась в вещах и выдала обиженно: «Я думала, ты мне новые купишь...» Я свои шмотки в охапку — и к двери. Она вслед возмущенно так: «Ты куда это намылилась с моими вещами?» Потом заблокировала меня везде: обиделась, что никаких нарядов не получила в итоге. © Stuxinya / ADME
  • В университете была у меня подруга — лучшая в группе, умная активная, все дела. Позвала я ее к себе в гости с ночевкой, а она ответила, что ее не отпустит мама. Я немного обалдела: барышне уже 22 года, как мама может пустить или нет? Спросила ее, почему же мама не пустит. А подруга такая: «Ну ты живешь в пригороде, небезопасно там. Вдруг мы будем вечером сидеть, и к тебе в квартиру ворвется кто-то?» Я обалдела еще больше, сказала, что у меня в квартире есть дверь, железная, она закрывается, и за 22 года моей жизни никто и никогда не врывался. А когда подруга узнала, что у меня в квартире газовая плита, то посмотрела вообще как на сумасшедшую: «Как ты живешь с газовой плитой? Это же опасно!»
    Самое забавное было в том, что мама ее отпустила на тусовку к трем мужикам на дачу, ведь там мужчины, если что — они защитят. После этой истории наше общение сошло на нет. © Подслушано / VK
  • Подруга отказалась идти на мой юбилей, сославшись на выросшие взносы в детский сад, на оплату водительских прав и на другие расходы. Без подарка идти не хотела. Ладно, я все поняла. Отметили день рождения чисто родней, не стала никого звать. А сегодня она мне отправляет фото своей новой машинки... © Подслушано / VK
  • Нас было трое подруг. Однажды одна нашла жениха — и вдруг свадьба. Меня она не пригласила. Я не понимала, почему. Потом я переехала. Спустя годы вернулась и узнала причину — оказывается, по словам второй подруги, меня не позвали на свадьбу, потому что та сильно ревновала своего жениха — боялась, что он влюбится в меня. Я была в шоке. Я его даже ни разу не видела и никогда не уводила чужих мужчин. Было очень обидно, осадок остался. Позже она написала, просила прощения, говорила, что была дурой. Я ответила ей холодно, и больше мы не общались. Если бы извинилась тогда, по горячим следам — простила бы, я отходчивый человек. Но время ушло. Иногда прощения просят слишком поздно. Лучше уже не возвращаться в жизнь тех, кого вы когда-то сильно задели. Они все равно забудут. © V.Bezobraziee / Pikabu
  • У подруги были трудности с деньгами, а ребенок рос как на дрожжах. Я собрала одежду сына. А позже наткнулась на объявление с фотками этих вещей. Подумала: ну, деньги нужны. Но потом встретила ее на улице и, оказывается, малыш в рваной куртке ходит, которая ему явно мала, ботинки чуть ли не на скотче держатся, а она с новым телефоном. Не выдержала, спросила ее прямо. А она только плечами пожала. У меня теперь осадочек остался: как можно продать вещи, которые для ребенка ее же предназначались и купить себе телефон? © Мамдаринка / VK

В нашей жизни важное место занимают не только друзья, но и те, с кем мы проводим большую часть будней — коллеги. В этой подборке вы найдёте истории от людей, которым довелось поработать с настоящими «оригиналами», чьи выходки надолго запомнились.

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