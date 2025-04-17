16 историй про подруг, от которых лучше было бы сбежать, чем водиться с ними

Хорошая дружба — это когда рядом человек, с которым легко, спокойно и по-настоящему тепло. Но бывает, что все идет не так: друг начинает тянуть энергию, вечно жалуется или соревнуется, как будто вы участники скрытого марафона. Такие отношения выматывают, даже если внешне все выглядит спокойно. В этой статье — 16 историй о друзьях, которые оказались далеко не самым лучшим подарком. Читаем, узнаем знакомые типажи и учимся вовремя ставить границы.