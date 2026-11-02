Мне отец, а на дворе стояли 70-е годы, подарил на д.р. 10 рублей. Большущая по тем временам сумма! Я поехал в магазин на Ленинский проспект в Ленинграде и хотел купить большой красивый автомат - мечта любого мальчишки, но на кассе деньги у меня отобрала кассирша и сказала приехать с мамой. Пришлось покататься, но в итоге счастье всё же случилось!
16 воспоминаний с тех времен, когда мы отправляли бумажные письма и еще даже не мечтали о мобильных телефонах
Наверняка у каждого из нас есть фотографии и истории, которые могут мгновенно перенести нас в мир детства, надежды и мечты. Международные разговоры по телефону на почте, старые видеокассеты и фишки, тепло печи у бабушки дома, запах свежего хлеба — помните? Давайте сегодня поностальгируем о сокровенном вместе.
- А я помню, как мама дала мне 25 рублей (мельче купюр у нее не было) и сказала купить себе босоножки. Было мне 10 лет, год стоял 1970. Детские босоножки стоили три рубля, подразумевалось, что я должна купить их. Но они были такие страшные! И тут я увидела чудесные босоножки из натуральной кожи и стоили они как раз 25 рублей. До сих пор помню, какие они были красивые, мягонькие, удобные! Их я и купила. Мама не стала меня ругать, хотя для тех времен это была большая сумма.
- На улице −45 °C, мне 6 лет, брату 2 года. 1977 год. Короб от коляски на санках. Мы закутаны в верблюжье одеяло, но мне можно смотреть в щелочку, а тянут санки родители. У мамы и папы ресницы белые, они смеются. А впереди все хорошо, и скоро Новый Год.
Санки - целый мир. Один из основных зимних видов транспорта. Самое печальное, пассажир не подозревает, как быстро он расстанется с этим статусом.
Меня часто возили на санках по Домодедову от одной бабушки к другой, удобнее всего было по 1 Московскому проезду, через Высоковольтную, на которой тогда не было не только стадиона "Авангард", но и кооперативных пятиэтажек. Самый смешной случай: метель, бабушка Тоня резко рвет веревку, санки заносит, я лечу за борт. Мне и обидно, и интересно: когда водитель заметит? Заметила не сразу: отошла метров на восемь вперед. Место, где это случилось, я хорошо помню, часто прохожу там - да хотя бы на "Авангард", матчи "Велеса" смотреть.
А саночки те живы. Отвозили моих ребят. Висят в сарае, работу в третьем покооении ожидают.
- Зима, я у бабушки ночую, утром в школу. Она зажигала огонь в печи, строгая ножом лучины, печь гудела, огонь горел быстро, даря тепло и запах смолы. Рядом лежали дрова принесенные с мороза, а я сидела на маленьком стульчике напротив печи и вдыхала этот аромат. Я тогда знала, что это все придется когда-то вспоминать, и старалась хорошенько запомнить. В школу так не хотелось.
«Нашла на даче частичку прошлого. Время, когда все было хорошо»
- У меня есть несколько ярких воспоминаний. 10 класс 1983 год. Приходили с одноклассниками ко мне домой, жарили картошку на сале и сидели ели все вместе из одной сковородки.
Воспоминание из раннего детства. Запомнились руки бабушки, которая при свечке лепила пельмени. Ноябрь, вечер, на улице потемки. Сколько мне было, не помню, но мои глаза были на уровне столешницы. Конец 70-х.
Зима. Вечер. Родители везут меня на санках. Падают снежинки. Я гляжу на фонари, а от них, из-за того что я щурюсь, расходятся длинные лучи.
- Когда мне было примерно 11 лет, маме нужно было уехать в командировку на 3 недели. Первые две недели я и отец доедали приготовленные ей блюда. А потом отец сварил суп из мяса, макарон, свеклы и фасоли. Есть такое варево я не смог. Пришлось звонить бабушке. Под ее руководством я впервые в жизни сварил себе суп сам. Только мяса много положил и посолить забыл. А в остальном, мама сказала, что нормально получилось.
Я в первом классе пирожки пекла. Купила тесто,и фарш( деньги в камоде лежали) накатал кружочков, слепила пирожки, стала печь. Пеку , а они надуваются и переворачиваются, потому что некоторые места теста тоненькие. Пришлось их вилкой придерживать, пока не спекутся. Все смеялись на до мной, но хвалили и все пирожки съели.)))
- Приехали на каникулы в Михайлов, к бабушке с дедушкой, в 60-х. А дедушка работал на молокозаводе, я терпеть не могла пенку с молока, а тут она была настолько вкусная, что я с банки потихоньку ее ложечкой отрывала. Дедушка решил нас угостить мороженым, он налил в кастрюлю молока, поставил ее в ведро, в которое положил лед из подвала. И крутил эту кастрюлю пока молоко не загустело — очень вкусное было мороженое!
«Насобирал коллекцию. Рассказал детям про „игрушки из еды“ из своего детства. Они спрашивают, мол, а что вы с ними делали-то? Пришлось высыпать на стол, показать. Залипли на весь вечер»
Вот в упор не помню цифр из сыра. В интернете про них недавно узнала. А мне 47 лет
- Папа работал на хладокомбинате и получал хорошую зарплату. Поэтому мы не бедствовали. А соседи — семья с 5 детьми. Дома я ела плохо, а вот у них в гостях. До чего ж были вкусные вареные макароны, обжаренные на маргарине. Моя мама периодически в ту семью давала, то тушенку, то сгущенку. И им хорошо и я поела.
- В детстве каждое лето родители возили меня с братьями к бабушке в деревню. У нее было свое хозяйство и куры. Куры свободно паслись на улице. И вот бабушка жарила нам яичницу, а мы, городские дети, привыкшие к бледным желткам покупных яиц с птицефабрики, категорически отказывались есть эту яичницу. Ведь желтки у яиц там были чуть ли не оранжевыми.
И я, попав в Крым , подозрительно косилась на густую сметану кремового цвета и не ела, - сметана должна быть белая!))
- Наш дом был очень хлебосольный, родители часто собирали родню на праздники. Мама хорошо готовила, ее торты были вне всякой конкуренции с магазинными. Стол уставлен разносолами, а по праздникам выкладывали в хрустальные вазочки красную и черную икру (начало 70-х годов). И мама упрашивала брата-дошкольника съесть хотя бы ложечку, но он воротил нос, не любил запах рыбы.
В деревне Оренбургской области никогда не продавали торты икру,колбасу.С района,в 30 - ти км редко родители привозили ливерную колбасу или пирожки с ливером по 5 копеек.Родители держали домашний скот,кур,гусей и корову с овцами.Были два огорода у речки и бахчи огромные- не были голодные четыре ребенка и родители.На четвертого брата мама получала 5 рублей в месяц-5 кг сахара
- Летом 1976 мне было 15 и мы с мамой гостили летом у ее знакомых. Я там подружилась с соседским мальчиком, а когда уехала — завела с ним переписку. Однажды открываю конверт, а там лежит только плотный кружок и записка: «Включи проигрыватель» Я включила радиолу и замерла — из динамика раздался его голос. Он записал мне свое признание в любви на гибкую пластинку! Постепенно переписка наша сошла на нет, но до сих пор это самое романтическое воспоминание в моей жизни.
Это прямо как в «Вам и не снилось», когда мальчик девочке наговаривал на пластинку таблицу умножения
- Когда мне было 5 лет, мы с мамой и младшим братишкой были проездом в Москве. Между поездами было очень много времени. Мы погуляли по Красной площади и зашли в Детский Мир. Представляете, что такое Московский детский мир для ребенка в 1969 году?! Так случилось, что именно в этот день у меня был день рождения. Мама сказала мне, выбрать любой подарок. Я увидела большую шикарную куклу! В чепчике, платьице и фартучке с кружевами, в белых туфельках. Она стоила дорого, мы были в дороге с кучей вещей, но мама купила мне ее. Это было чистое незабываемое счастье.
Меня в детстве возили в Ленинград, смысла, наверное, немного, я запомнила только пони, но осталось , как жало, смутная тоска по атмосфере... не объяснить 🤷🏿♀️
- Мой папа появился у нас с мамой когда мне было 2. Когда мне было 4 — родилась моя сестра и получали мы всегда всего одинаково. И вот папе на заводе давали новогодние подарки: кульки с конфетами. Давали до того момента, пока ребенку не исполнится 14. И вот мне 14, сестре 10, мама уже попыталась меня подготовить, что подарка я не получу. Но отец принес 2.
Сказал, мол, что на заводе что-то поменялось и теперь дают до 18 лет. Правда с 14 до 18 другой немного: поэтому у вас кульки разные. Мы радостные с сестрой, конечно: раздербанили подарки, хвастались — у кого какие конфеты, менялись. Потом, когда я уже взрослая была, мама рассказала, что он в магазине просто покупал подарок для меня. Чтобы я не расстраивалась.
- Мне было 7, когда я увидела статуэтку — котик, сидящий в чашке. Папа запомнил, решил подарить 14 февраля — маме букет, а мне статуэтку. Он пришел за ней, а их уже не было. Папа обошел несколько магазинов этой же сети и на другом конце города нашел этого котика. Я была счастлива — я прихожу из школы, а на столе стоит этот котик.
- Мне было 4 года. Зима, мороз. Мама укутала меня будь здоров. На ногах еще носки от бабули и валенки. Шевелиться трудно было. И были у меня санки: металлические, с сиденьем из жердочек. Не было спинки у санок, да как и ручки, впрочем. Мама впереди шла и лямку тянула. И вот приехали мы в деревню к бабушке. От остановки надо ногами еще минут 40 идти. Маму встретил папин брат. Шли мы не по дороге, а по прокатанной трактором на обочине яме-колее, так безопаснее было. Сижу я в санках. Вокруг — все белое, сугробища, да и мы еще в колее. Ничего не видно. Я крутила головой в попытках разглядеть хоть чего-то, приподнималась слегка. А мама шла впереди, тянула лямку, болтала с моим дядей.
И вот я в попытках рассмотреть что-то пошатнулась и на бок свалилась из санок. Я встать попыталась — нога в сугробе застряла. Ползти — не вариант, я пыталась, не вышло. И тут я не придумала ничего лучше, кроме как очень громко затянуть песню! И начинаю орать: «Ох, Мороз, Мороз! Не морозь меня!» И это, знаете ли, сработало. Мама на коленках уже ко мне ползла, потому что с ног свалилась со смеху.
Я тоже однажды упала с санок, но я была закутана в кулек, мне было года 3 наверное. В кульке не встанешь. Уже решила, что я потерялась и что надо сказать в милиции, как меня зовут, а я упорно не могла запомнить фамилию (как мне объясняли), только имя знала и показывала на пальцах, сколько мне лет. В общем уже собралась реветь потому, что с мамой никогда больше не встречусь, я ведь не знаю фамилии, и тут мама возвращается и кладет меня обратно на санки. В общей сложности я паниковала минуты 2 🤣
История от автора
- Мне было девять, когда мы с мамой приехали отдыхать на море. Целыми днями мы загорали на пляже, пили шипучий лимонад и ели вареную кукурузу. Но главным событием недели для меня был вечер воскресенья, когда деда обещал ждать нашего звонка. После ужина мы пошли на главпочтамт. Внутри приятно пахло прохладным сквозняком, типографской краской свежих открыток и сургучом. Мама долго стояла в очереди к окошку «Междугородные переговоры». За каждую минуту нужно было платить вперед.
Мама: «Алло! Папа, алло! Мы слышим тебя!» Она тут же сунула трубку мне. Я выпалила: «Деда! Я научилась плавать без круга! И нырять с открытыми глазами!» Мы еще немного поговорили и ушли в южную ночь. Стрекотали цикады, на набережной гремела музыка из открытых кафе, пахло шашлыками и морем. Я крепко держала маму за руку и сжимала в кармане гладкий морской камешек с дырочкой, который везла деду в подарок.
Надо же, я когда уехала в универ учиться - ходила на телефонный пункт звонить домой, заказывала переговоры. Как будто вчера было
А вот еще подборочка архивных фотографий, которые сегодня вызывают теплую ностальгию.