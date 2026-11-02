16 воспоминаний с тех времен, когда мы отправляли бумажные письма и еще даже не мечтали о мобильных телефонах

Я тоже однажды упала с санок, но я была закутана в кулек, мне было года 3 наверное. В кульке не встанешь. Уже решила, что я потерялась и что надо сказать в милиции, как меня зовут, а я упорно не могла запомнить фамилию (как мне объясняли), только имя знала и показывала на пальцах, сколько мне лет. В общем уже собралась реветь потому, что с мамой никогда больше не встречусь, я ведь не знаю фамилии, и тут мама возвращается и кладет меня обратно на санки. В общей сложности я паниковала минуты 2 🤣