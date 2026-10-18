16 архивных фотографий, которые сегодня вызывают теплую ностальгию

Помнится, у многих были очень похожие и до сих пор узнаваемые надувные матрасы. Чтобы на нем и в морюшке поплавать, и на горячем пляже полежать. У нас тоже такой был, помню до сих пор его особый запах. Но потом, к сожалению, мы его чем-то продырявили и ремонту он уже не подлежал.