16 архивных фотографий, которые сегодня вызывают теплую ностальгию
Иногда хочется заварить чайку и усесться на диване, чтобы посмотреть свои фотоальбомы и поностальгировать. Как мы раньше жили, чем дышали, что и кого любили — все это можно разглядеть на старых снимках. Давайте же вместе окунемся в то время, когда трава была зеленей, а мы юнее и беззаботнее.
Раньше почти все закупаться ходили на рынки. А на них, как известно, своя атмосфера
Мы ходили на рынки за всем на свете: за свежим мясом, молоком и творогом. Чтобы купить одежду и, стоя на картонке, померять обувь или новые джинсы. За игрушками и книжками и даже за старинными вещами на блошином рынке. Где-то эта эпоха ушла, а где-то все еще есть — с уютными и яркими прилавками и колоритными продавцами.
Свадьба — целое приключение и дом полный гостей
Свадьбы раньше справляли долго и упорно и желательно всей деревней. Ну, или всем кооперативом, всевозможными родственниками и друзьями. Дом тогда был просто полон людей, смеха, песен, танцев и радости за молодоженов.
Пляска «Карусель» раньше много где была в качестве номера на сцене
Сценическое творчество было раньше много где популярно. И в детских садиках, школах, лагерях и просто у себя дома перед мамой и папой. Мы сами придумывали номера и сценки, писали к ним текст и просили других подобрать в ним музыку. Долго и шумно репетировали, а после спектакля — получали заслуженные аплодисменты.
Вечеринки тоже были шумные, с кучей друзей и полуночными посиделками на кухне
Культ гостей и застолий у нас был огромный. Почти каждые выходные мы собирались то у тех, то у других, или сами принимали шумную компанию. Музыка, танцы, разнообразные игры, вроде «Колечка» и, конечно же, хлебосольные угощения.
Ни один детский праздник не обходился без мороженого
Я в детстве все лето проводила на даче, и у меня там, конечно же, была своя компания. Мы вместе катались на велосипедах, купались, бродили по лесу, устраивали разные квесты и игры. А по праздникам приглашались все мои знакомые и мы слушали музыку на тогда модной «соньке», ели мороженое и пили юппи и компоты.
Отдых на море — отдельное приключение и вид удовольствия
Если мы не жили рядом с морем, то летом ездили к нему. На поездах и автобусах. В санатории и детские лагеря. Это было всегда незабываемым путешествием к солнечному морю, можжевельниковым аллеям, теплым и звездным ночам.
А некоторые путешествовали дикарями — на машинах и с палатками
Это мою маму застал врасплох отец — вот и фото. Мы тогда ездили к морю на машине, жили в палатке, готовили на костре. Весь пляж был наш — многие просто не знали, что он есть — уж очень далеко он был от обжитых мест. Зато тогда мы накупались вдоволь, и вкусили немного полевой жизни.
Съесть шашлык после дня, проведенного на море, — особый вид наслаждения
А это уже я. Все там же, возле нашей палатки. Родители тогда приготовили шашлык — было очень вкусно. А глаза у меня такие — потому что, я спутала свою порцию и отцовскую — мясо было полито острым соусом. Осознала я этот конфуз как раз во время снимка.
Как же на море — и без легендарного матраса-то
Помнится, у многих были очень похожие и до сих пор узнаваемые надувные матрасы. Чтобы на нем и в морюшке поплавать, и на горячем пляже полежать. У нас тоже такой был, помню до сих пор его особый запах. Но потом, к сожалению, мы его чем-то продырявили и ремонту он уже не подлежал.
В школах часто устраивались пикники и походы
Во время учебы были и субботники, и пикники, и походы в лес всем классом. Там нас учили труду, уборке территорий, ориентировании на местности, грибной охоте. А еще мы могли потом и поиграть — в бадминтон или футбол, а может и классики с резиночками.
Артефакты ушедшей эпохи
Забавно, что бельевая "майка-алкоголичка" на иврите как раз называется "дедушкина майка")
Мой дедушка тут не очень доволен тем, что его словили на камеру, так сказать. На этом снимке есть парочку вещей, знакомые многим: фотообои березок, легендарная майка, хрустальная ваза с гвоздиками. А если бы деда тут улыбнулся, то были бы и золотые зубы.
Когда отправляли к бабушке, а она еще и мороженым тебя баловала
Эх, сейчас бы к бабушке, да со стаканчиком мороженого посидеть с ней в парке. Послушать, как она рассказывает о своей увлекательной жизни. Вдыхая особый осенний воздух, наслаждаться прогулкой и, конечно же, обещать бабуле, что будешь вести себя хорошо и делать уроки.
Раньше мы не думали угрюмо: «Опять эта зима». А с нетерпением ждали, когда уже снегу навалит так, чтобы сделать себе свое иглу
Меня, кстати, в такой же коляске выгуливали, но розового цвета. И зима раньше воспринималась как-то волшебней, что ли. Снегу насыплет, так после уроков можно пойти поиграть в снежки с друзьями, или устроить конкурс на самого смешного снеговика. А еще на выходных можно пойти кататься на санках, или уютно убаюкиваться в своем тулупе, когда дедушка тащит тебя на санках из магазина домой.
Семейные фото тогда тоже будто бы были особенными
Сфотографироваться во время семейного отдыха, если у вас есть фотоаппарат, должен каждый. Надо чтобы и семью всю было видно, и саму достопримечательность или лес или горы. Чаще все должно было быть серьезно: нормальная поза и спокойная улыбка. Но иногда родители разрешали немного побаловаться. Пленка-то была ограничена.
Как же без фото с елочкой на новый год
Это снова я, на фоне тех же фотообоев. Пока мама с бабушкой шуршат на кухне, а дедушка настаивает телевизор, мне надо было красиво одеться и можно немного побаловаться. Вон сзади и телевизор с видиком, который, кстати, не у всех был. Нам повезло — подарили. А еще дальше можно заметить снова хрустальную вазу, но уже с меховой шапкой на ней — чтобы не помялась.
В детстве у тебя должна была быть фотография с Дедом Морозом
Я этого совершенно не помню, но судя по лицу — я вполне довольная — вон кулек с конфетами держу. Но пойти на елку семьей или с друзьями — это надо было. И елочка красивая и светящаяся, и Дед Мороз как настоящий. Еще и подарки раздают — красота!
Делитесь в комментариях своими архивными фото! А вот еще истории и фото, которые возвращают в детство как по щелчку пальцев.