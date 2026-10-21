20 историй из ателье и мастерских, где можно починить осеннее пальто и стать героем приключения

Сотрудники швейных ателье и мастерских по ремонту обуви обладают необычайной способностью: кроме искусно сшитых платьев и подлатанных ботинок, они выдают нам хорошее настроение, иногда смешат и удивляют своей добротой и находчивостью. Кто-то из них вспоминает, как шел к вершине своего успеха, кто-то заботится о клиентах с такой теплотой, что диву даешься. А у некоторых швей и мастеров и вовсе припасена такая чудная история, что по ней можно снять хотя бы короткометражку.