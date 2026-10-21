20 историй из ателье и мастерских, где можно починить осеннее пальто и стать героем приключения
Сотрудники швейных ателье и мастерских по ремонту обуви обладают необычайной способностью: кроме искусно сшитых платьев и подлатанных ботинок, они выдают нам хорошее настроение, иногда смешат и удивляют своей добротой и находчивостью. Кто-то из них вспоминает, как шел к вершине своего успеха, кто-то заботится о клиентах с такой теплотой, что диву даешься. А у некоторых швей и мастеров и вовсе припасена такая чудная история, что по ней можно снять хотя бы короткометражку.
- В универе лишних денег не было, так что относила обувь в ремонтную мастерскую часто. И вот в который раз прихожу забирать свои туфли, а дедушка тамошний заявляет мне, что просто выбросил мою обувь! Я не знала, как реагировать, а он вынес мне две пары не новых, но вполне хороших туфель, в которых я потом проходила несколько лет. Просто так, в подарок.
- Принесла женщина в ателье осеннее пальто мужа — подкладка износилась. Распарываю, а внутри фото молодухи с подписью: «Не забывай обо мне». Положила все в пакет. Пришли за заказом вдвоем. Жена увидела фото и устроила мужу допрос, а тот выдал: «Ты чего, это же моя первая жена. Ей тут 19 лет». Похоже, что бывшая в свое время чинила это пальто и оставила от себя «привет».
- В детстве мама часто брала меня с собой на работу в ателье. Иногда вспоминаю, как я гордилась своей мамочкой, когда один из клиентов спросил: «А можно позвать швею, которая не слышит? Мне ее советовали!» У нее был отличный вкус и просто золотые руки. Все работы она делала качественно и с душой.
- Хозяйка нашего ателье часто рассказывает, как сама начинала в найме. Говорит, у них рядом была крутая такая гимназия, куда просто так попасть было сложно — все ученики из крутых семей. Так вот, к концу учебного года их ателье прям не успевало принимать заказы: ученикам нужно было сдавать работы по трудам, а, кроме выкроек, у них ничего не было!
Некоторым сотрудникам ателье выпадают такие заказы, которые бывают раз в пару лет. Например, сшить платье для дочки шейха и отправить его в Эмираты. Работали над нарядом 7 человек
- Я работаю в ателье. Приносит девушка платье — миниатюрное и простое. Задача — обшить его блестками. Я швея с опытом, так что сразу предупредила — стоимость будет приличная, потому что процесс трудоемкий. Заказчица согласилась. А когда я спросила, какие пожелания по материалу, она просто вывалила на стол пакет всяких блестящих штуковин. Да еще и разных цветов. И рассказывает воодушевленно, что она с детства отрывала по блестяшке с любимых вещей и собирала. Теперь вся эта коллекция будет у нее на платье.
- Работала подмастерьем в ателье. Хозяйка не разрешала мне шить самой — все время присматривала, как и что я делаю. Мол, могу испортить ткань, и вся работа насмарку. Тогда я начала сама шить дома. Часто приходила в обновках, а коллеги лишь фыркали. А я получала опыт! Сейчас я делаю проверенные вещи для своего бренда, себе шью редко: вот недавно парео для пляжа сшила.
- Знакомая Оля отнесла свои ботинки в ремонт. Забрать попросила своего папу. Утром она спешит на работу, с правым ботинком что-то не то. Оля смотрит: один ее 38-го размера, а второй — 37-го! В мастерской только руками развели — вторую пару уже кто-то забрал и не вернул. Оля все это рассказала своей подруге Свете, а та в свою очередь коллег на работе повеселила этой историей. И вот одна из них — Наташа — молча залезла под свой стол и достала такую же пару обуви с одним 37-м ботинком и вторым 38-м. Она даже не поняла, что забрала из ремонта разные ботинки. Ну один великоват, ничего страшного...
Прежде чем пойти работать в ателье, нужно сдать много экзаменов. Вот одна из работ выпускницы-дизайнера — в магазине такое не купишь!
И слава богу, что не купишь! Разве это можно носить? На вкус и цвет товарищей нет, но .... Нет! Я бы не купила!
- Подобрать джинсы мне сложно — узкая талия и широкие бедра: или жмет, или торчит что-то. И вот были у меня любимые джинсы, да протерлись со временем с внутренней стороны бедер. Купить такие же нигде не смогла! Моя любимая швея-мастерица отреставрировала их так, что снаружи я не могла разглядеть следы ремонта даже в сильных очках! Просто целая ткань и все. Изнутри кусочки ткани и много-много раз прострочено. Золотые руки и светлая голова!
- На скидках урвал брендовый пуховик. И, конечно, через два дня зацепился где-то — дыра 3 на 3 см. В первых трех ателье мне просто отказали, мол, аккуратнее носите. В четвертом швея за 500 рублей хотела черной лентой залатать. Я повозмущался, что это ж некрасиво и заметно. Тогда она просто залепила дыру скотчем. В следующей мастерской меня отправили искать латку по магазинам. В итоге я в детском отделе купил светоотражающую штуковину, которая хоть как-то могла смотреться на пуховике. И тут моя жена звонит и говорит ехать по такому-то адресу. Приехал в ателье к ее знакомым, они над моим светоотражающим треугольником посмеялись, покрутили мой пуховик: хотели из кармана или капюшона материал взять. И тут моя дорогая жена вспомнила, что пуховик шел в чехле, а тот точно из такого же материала! В общем, за 400 рублей проблему устранили.
Как думаете, такая вывеска в местном ателье — тонкий маркетинговый ход? Если да, то это отлично привлекает внимание, согласитесь!
- В куртке карман по шву разошелся. Отнесла в ателье. Прихожу забирать, а швея говорит: «Ой, тут на две минуты работы, денег не надо». Хлопаю ресницами: «В смысле не надо? Это же ваш труд!» А она мне начала рассказывать, что некоторые клиенты даже на очень сложные заказы требуют скидки. Объяснила ей, что свою работу и силы нужно ценить.
- Шью в ателье свадебные платья. И вот ко мне приходит с заказом... девушка мужчины, которого я всю жизнь любила. Она очень обворожительная, вежливая, веселая и, наверняка, добрая. Заказ я приняла не сразу, долго думала. Но потом сшила ей самое чудесное платье за всю свою карьеру. Вот так я научилась радоваться чужому счастью.
- Заранее понесла свои любимые зимние сапоги в ремонт. Им уже много лет, но как я буду без них — не представляю. В прошлом году подошву уже меняла один раз, а она опять отклеилась. Отнесла в тот же ремонт, мастер покрутил мои сапожки и выдал возмущенно: «И кто вам такой ерунды наделал? Не работа, а халтура». Я помялась немного, а потом призналась, что он это и делал. Парниша глянул на чек прошлогодний, голову опустил: «Я? Да, дела...» Сделал все бесплатно.
Иногда мастерскую можно сразу и не узнать. Зато люди там работают душевные. Вот здесь женщине бесплатно починили сумку
- Всегда буду помнить, как к нам в свадебный салон пришла девушка с заказом для своей бабули. Той стукнуло 76 лет, а она невеста! Они с дедом 5 лет прожили, не расписывались. И вот — захотели узаконить отношения. Сшили мы бабушке платье невероятной красоты! Даже решили по такому случаю деньги за работу не брать. Заказчица нам фотографии потом прислала — невеста была счастливая, а это главное.
- У меня с 14 лет размер обуви 43,5. Найти красивую пару — задачка со звездочкой. Поэтому я просто решила шить обувь на заказ: дорого, но что делать? И вот захожу как-то в мастерскую, а там мужчина с 49-м размером и выше двух метров ростом. Познакомились. Теперь оба ходим и косо смотрим на витрины с обычными размерами.
- На антресолях лет 20 пролежали итальянские сапоги, которые бабушка когда-то покупала по знакомству. Примерила я их: по ноге сели хорошо, но в одном то ли стелька от времени затвердела, то ли еще что. Отнесла в мастерскую. Вечером звонит мне сапожник: «Забирайте сапоги срочно, в них вещи какие-то». Прибегаю, он мне кидает на стол стельку, переворачивает сапог и из него вываливаются бабушкины украшения и несколько купюр. Хорошо, что мастер был порядочным человеком.
Пишут и не лечатся. Когда одевала, не почувствовала под ногой гору украшений и купюр
В этом ремонте обуви каждый клиент может выбрать вывеску по душе
Да, в ателье и мастерских по ремонут обуви случается много интересных историй. Но много любопытного происходит и в других сервисах: