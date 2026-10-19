17 историй о внеклассных мероприятиях, которые школьники обсуждали неделями

Дважды была в Питере. Вернее, первый раз в Ленинграде. Когда мене было 6 и 19 лет. Была и в лицее, посещали цирк. Цирк замечательный! А вот мои истории, обе были в первое посещение:

1. Когда мы шли в цирк, возле него было очень много цыганок, продающих косметику :"Тени, тени. Покупаем тени". Так наша руководитель группы, хрупкая женщина маленького роста, подошла к цыганке и грозно сказала:"Ты сама похожа на тень!". На удивление, цыганка исчезла.

2. Было запланировано посещение Кунсткамеры. Но взрослая женская часть преподавателей решила пойти по магазинам, поскольку это был где-то год 1976, сплошной дефицит. А в Ленинграде снабжение было получше. Так наша руководительница сказала:"Никаких магазинов!". Правда, по магазинам они пошли позже.

А ещё очень помню шоколадный пломбир, который продавали в цирке. В жизни более вкусного мороженного не ела!