А чем плоха экскурсия с поиском сов?
Пройтись и размяться на свежем воздухе, а план по совам никто же нe выдавал)
17 историй о внеклассных мероприятиях, которые школьники обсуждали неделями
Школьные годы не были бы такими веселыми, если бы не внеклассные мероприятия: экскурсии, поездки за город, праздники и конкурсы талантов. А с каким предвкушением мы ждали дискотеки, во время которых так хотелось потанцевать со своей симпатией, но мы скромно стояли у стенки! И даже когда что-то шло не по сценарию, эти события дарили столько эмоций, что мы с улыбкой вспоминаем их спустя время.
- Предложила нам как-то учительница пойти на совинг. Весь класс сразу же, не думая, согласился, а услышав, что это будет еще и во время урока, так вообще сразу же был готов. На следующий день, пока мы ждали всех, кто-то решил погуглить, что такое «совинг». Все же думали, что это связано с серфингом или чем-то похожим. Но никто не ожидал, что нам придется идти на экскурсию и искать серых сов, что и есть совинг. Вот зачем в школе учиться надо! Может, и не согласились бы на то, о чем не знаем ровно ничего.
А чем плоха экскурсия с поиском сов?
- Много лет назад ездили с классом в Санкт-Петербург. Мы посетили Петродворец, Эрмитаж, покатались по Неве, увидели белые ночи — словом, выполнили программу-минимум среднестатистического туриста. И вот закрепленный за нами гид сказал:
— Ребята, последний день, вот вам альтернатива: либо посещаем Царскосельский лицей, где учился Пушкин, либо вы идете в цирк.
— Цирк! — прокричали в унисон двадцать пять голосов.
Сопровождавшая нас учительница русского языка и литературы, Надежда Михайловна, вскочила со стула:
— Ребята, вы, наверное, не поняли! Мы можем своими глазами увидеть комнату юного Пушкина, кабинеты, в которых он учился, пройтись по парку, где он писал свои стихи! Итак, ребята, мы идем?...
— В цирк!
Надежда Михайловна погрустнела на моих глазах. Каюсь, я тоже усиленно кричал «В цирк», тем более, он не подвел: и клоуны, и жонглеры, и эквилибристы потрясли мое воображение.
Дважды была в Питере. Вернее, первый раз в Ленинграде. Когда мене было 6 и 19 лет. Была и в лицее, посещали цирк. Цирк замечательный! А вот мои истории, обе были в первое посещение:
1. Когда мы шли в цирк, возле него было очень много цыганок, продающих косметику :"Тени, тени. Покупаем тени". Так наша руководитель группы, хрупкая женщина маленького роста, подошла к цыганке и грозно сказала:"Ты сама похожа на тень!". На удивление, цыганка исчезла.
2. Было запланировано посещение Кунсткамеры. Но взрослая женская часть преподавателей решила пойти по магазинам, поскольку это был где-то год 1976, сплошной дефицит. А в Ленинграде снабжение было получше. Так наша руководительница сказала:"Никаких магазинов!". Правда, по магазинам они пошли позже.
А ещё очень помню шоколадный пломбир, который продавали в цирке. В жизни более вкусного мороженного не ела!
- Практика в музее. Дали группу школьников. Рассказываю про наш край, а один мальчик так и сыплет вопросами: «А это не вымысел?», «Почему я про это не слышал?», «А почему князь великий был?» Тут подходит директор музея, видит его и вдруг как обнимет его! Оказывается, это был его внук.
«Вчера во время экскурсии в местный национальный парк мои ученики обнаружили настоящее сокровище»
- Ездили с классом на экскурсию в Москву на пару дней. Выглядели прилично, экскурсовода слушали внимательно, нам было очень интересно. Однако эта уважаемая женщина почему-то постоянно свысока демонстрировала свое превосходство. Это заметили многие. Решили ее не разочаровывать, между собой переговаривались громко: «Ты глянь! Лестница сама едет!» Или: «А что это у вас под потолком светит так ярко? Мы-то у себя в хатке лучину жжем!»
- У средней дочки (8 лет) в классе был праздник по случаю конца первой четверти. Не получилось никуда пристроить младшую (ей год и восемь), пришлось взять с собой на концерт, чаепитие и дискотеку. Так сперва эта непоседа отказалась спокойно смотреть концерт, а вышла на сцену, схватила микрофон и начала в него старательно что-то свое лепетать. Благо, все еще только началось, и я ее увела. Поскольку я выступала в сценках, другие мамы взялись присмотреть за ней в классе. Так эта красавица преспокойненько наелась печенек, напилась сока, а потом еще два часа плясала на школьной дискотеке вместе со второклассниками.
Праздник по случаю окончания ПЕРВОЙ Четверти!!!! Во втором классе! Не новый год, не 8 марта, не даже выпускной из началки.... Детки после лета отучились 2 месяца и уходят аж на целую неделю каникул! Без концерта, сабантуя и дискотеки никак не обойтись.
- Я помню походы на уроке астрономии вечером. Урок был последним, и учительница его переносила на вечер, когда звезды будут видны. И мы собираемся классом, друг с другом стоим общаемся, а астрономичка нам рассказывает про звезды. И не имеет значения, что небо затянуто и ничего не видно... Эх, школа, школа. В этом году 15 лет будет, а мы опять соберемся.
«Когда в школьной поездке ты веселишься даже больше, чем дети»
- Мы с девочками решили устроить что-то вроде новогоднего школьного корпоратива. Было много еды, соков. И главное, все это происходило в понедельник, когда у нас было 7 уроков. Нас отпустили после трех уроков. Сначала мы ели, потом были игры, конкурсы, а затем танцевали где-то до 19:00 с мини диско-шарами и колонками. Так было мило смотреть на три парочки, которые танцевали медленный танец. Вот что я называю настоящим сближением класса.
- В школе устраивали конкурс странных шарфов. Многие, конечно, пришли просто в пестрых шарфах, кто-то с принтом в кружочек, кто-то с леопардом. Один парень обернул шею туалетной бумагой. А одна девчонка сделала шарф из одуванчиков и травы. Правда, он быстро распался, никто даже не успел сфотографировать толком. Но все равно было красиво. И день был очень яркий и приятный. Спасибо, любимая школа.
а вот это клевая тема! помогает снять зажимы, стеснение, страх выглядеть "не так"
- Моя мама работала тогда в тресте столовых и ресторанов и организовала по просьбе учительницы для нашего 2-го «Д» экскурсию в кондитерский цех. Всем поручили принести фартуки, девочкам — косынки на волосы. Когда мы пришли, нас повели на большую такую кухню, где показывали огромные духовки, рассказывали, как пекут бисквит для тортов, у нас на глазах делали розочки из крема. Это было волшебство какое-то. По окончании экскурсии в обеденном зале всех усадили за столики, разрезали огромный торт, и мы его с чаем ели. Помню, что одноклассники после этого очень завидовали мне, говоря, как круто, что у меня мама тут работает. Приходилось объяснять, что мама у меня кадровик из отдела кадров этого треста, и торты я каждый день не ем, к моему огромному детскому сожалению.
«Конкурс мостов в средней школе. Это лучшая работа»
меня больше заинтересовало окружение моста - мебель, дверь, пол.... Сколько лет этой школе? Как давно там мыли пол и парты?
- В шестом классе у нас произошла первая школьная дискотека. Помню, как все ее ждали, но в итоге каждый стеснялся. Мальчики стояли в углу, слушали музыку и ели вкусняшки, а девочки танцевали в другом углу друг с дружкой. Никто так и не решался потанцевать, пока вдруг ко мне не подошла моя одноклассница и не пригласила на танцпол. Я так заволновался, распереживался, что просто ответил: «Нет». Эх, а она мне так нравилась... Конечно, пацаны меня зауважали после этого, но вот та самая одноклассница сильно надулась.
- Я обожал дни школьных экскурсий. Помню, однажды нас освободили от последнего урока и повезли за город на завод сладостей. По дороге мы с одноклассниками веселились в просторном автобусе, пока классная болтала с водителем. После экскурсии нам всем выдали по коробке с конфетами, пирожными и безе. На обратной дороге автобус сломался посреди трассы. Пока починили и нас довезли обратно, успело стемнеть. Классная сказала, что раз мы так задержались и не успеваем сделать домашку, завтра можем не идти в школу. Это был лучший день моей жизни!
- В школьное время сонная вела в школе праздник родителей. Нас заставили, а мы к ЕГЭ готовимся, 11 класс. Вот после грустной песенки (которую, кстати, мы поставили не ту), девочка говорит фразу: «Скажи родителям, что любишь их, пока не поздно». Передают слово мне, ведущей, и я полусонная выдаю: «Да родители рано ложатся спать. Поздно не выйдет». Все посмеялись и отстали от нас до последнего звонка.
«Мы с подружками на первом школьном балу»
- Помню свою первую школьную дискотеку. Шестой класс, играет популярная музыка, в центре класса много места, но никто не танцует. Все по разным углам, общаются тихонько, стесняются. И вот мне стало скучно, решил сделать первый шаг, все смотрят на меня, а я подхожу к Алинке и предлагаю ей потанцевать. Хоть мы и не умели, хоть и наступали друг другу на ноги, хоть и не общались больше после этого, но какой же это был крутой момент! На всю жизнь запоминаешь прелесть первого в жизни танца, поэтому сейчас своему ребенку говорю, что нужно быть чуточку смелее и не бояться делать первый шаг!
- Мне 22 года, я школьная учительница, мой рост 160 см. Все мои ученики 12-13 лет выше меня на полголовы. Возила их на экскурсию в другой город, так мне там каждый день полдник выдавали, как ребенку. Они хихикают, а мне не смешно!
- В 8 классе нам устроили школьную дискотеку. И в приглашениях добавили «+1». Все сверстники уже с кем-то встречались или хотя бы имели симпатии. А я была тихой домашней девочкой. Но выглядеть одиночкой не хотелось, попросила старшего брата мне подыграть. Он привел меня за руку на дискотеку, красивый, высокий. Все девочки обзавидовались и шушукались за спиной. Нас рассекретила классная, которая кинулась к брату со словами: «Как ты вырос!» Видела его на моей линейке в первом классе.
«А вы тоже любили школьные экскурсии не из-за самих экскурсий, а из-за того, что можно поесть чипсов и отдохнуть в поездке?»
- В школьные годы на экскурсии в Третьяковке я узнала, что медведи на картине «Утро в сосновом лесу» не Шишкина. Их написал его друг Савицкий и даже поставил подпись. Но Третьяков, купив картину, смыл подпись скипидаром. Савицкого мне стало жалко. Нарисовал медведей, а помнят одного Шишкина. Дома в вазе лежали любимые конфеты папы «Мишка косолапый» с теми же медведями. Я перебрала их все и на каждом фантике написала ручкой: «Савицкий». Фантиков вышло двадцать три. Я объявила: фантики теперь не выбрасываем, а отдаем мне. Через неделю все двадцать три фантика вернулись. Я развесила их на холодильнике ровными рядами.
— Персональная выставка Савицкого, — сказал папа.
- У нас в школе решили провести конкурс талантов. Я выступила с музыкальным номером, все было круто, и вдруг на сцену вышел самый необщительный одноклассник. Как было заявлено в программе, его номер должен был быть смешным. Честно говоря, я от него слова 3 в день слышала и потому не представляла его с шутками. Но оказалось, что он был мимом. И это было нереально классно! Все были в восторге от номера! А он — явно смущен вниманием к своей персоне, ибо даже учителя им восхищались. Но ему было и приятно. Вот так обычное школьное мероприятие открыло человека с абсолютно новой стороны.
А вы вспоминаете школу добрым словом? У нас есть немало других историй от бывших учеников и их учителей: