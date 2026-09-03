20 добродушных учителей, которые знают подход и к первоклашке, и к будущему выпускнику
Истории
03.09.2026
Как же много событий в нашей жизни связано с учителями. Они не только дают нам новые знания, но также поддерживают, заботятся, а иногда даже становятся нашими добрыми друзьями. Такие учителя запоминаются на всю жизнь не строгостью, а маленькими поступками: кто-то дарил белые карточки за хорошее поведение, кто-то устраивал чаепитие, а некоторые даже помогали ученикам стать более уверенными в себе. И пусть школа давно позади — зато эти теплые воспоминания с нами на долгие годы.
- Моя первая учительница была молодая женщина с уникальным подходом к детям. Однажды она сказала нам, что в портрете Пушкина установлена маленькая скрытая камера, по которой родители могут за нами наблюдать. Конечно, на нас это подействовало, вот только один мальчишка так поверил, что один раз поворачивается к Пушкину и говорит: «Я уже иду домой! Пожарьте, пожалуйста, картошки!»
- Как-то учитель по истории раскрыл нам тайну того, как он узнает, кто на телефон отвлекается на уроках. Все дело, оказывается, в соседе по парте. Пока один в телефоне, соседу-то скучно, вот он нет-нет, да и заглядывает посмотреть, чем его друг там занят. Вот этот любопытный взгляд учитель и замечает. Знаете, я уже давно выросла, сама сейчас учителем работаю, и этот лайфхак меня очень выручает.
- У нас был очень крутой классный руководитель, он же, кстати, преподавал у нас и математику. С пацанами бегал наперегонки по партам. Причем умудрялся выигрывать! Всегда старался устроить нам развлечения: то мы на хладокомбинат ездили и уплетали там мороженое, то на хлебозавод экскурсией, на озеро с рыбалкой ездили, лыжные забеги устраивали. В общем, невероятно классный мужик!
Этому учителю подарили очень много яблок. Наверно, теперь задачи из серии: «У Пети было 3 яблока, а у Маши 5...» будут решать наглядно
- Я помню, что у меня была просто замечательная учительница по физике. Она понимала, что не всем дано понимать ее предмет идеально, и не требовала этого. А просто предложила нам такую систему обучения: первую половину урока она активно работала с теми, кому физика действительно интересна. Остальные в этот момент тоже слушали, но не влезали и, главное, не мешались. А вторая половина урока была посвящена ученикам, кому не важно было углубленное изучение физики. Они уже проводили пересказы домашки и делали более простые задания, чтобы заработать себе четверки. А если оставалось свободное время, то учительница рассказывала какие-то фантастические истории. Одну до сих пор помню: о пришельце, который случайно попал на другую планету и смог обрести там друга.
- Я учитель младших классов в школе. Недавно мы заканчивали последний урок, и я решила немного расслабить и порадовать детишек. Поэтому купила соков, овсяное печенье и устроила такое мини-чаепитие с вкусняшками и играми. Ну как же дети были счастливы! Выходили с урока все до одного довольные. Тут подходит ко мне коллега с педагогическим стажем более 25 лет и говорит: «Что это они такие довольные выходят? Неужто учиться любят так?» Ох, Марья Васильевна, просто у всех свои методики обучения.
- Помню, в 10 классе передаю однокласснику, в которого влюблена, записку. А там я признаюсь в любви и приглашаю в гости. И что вы думаете, записку перехватывает училка! Я была готова провалиться сквозь землю от стыда, она же по-любому перед классом прочтет ее, но нет. Представляете, она просто отдала мне записку назад со словами: «Вот вам ваш список покупок, Ворошина».
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Преподаватель решил подшутить и примерил кепку ученика. Йоу!
- Моя жена работает учителем в школе. И вот как-то в ее класс перевели девчонку, про которую все коллеги говорили: «Сложная». Жена решила подойти к ней с другой стороны, она не слушала других учителей, не вешала ярлыки, а сама хотела понять и узнать новую ученицу. В итоге через месяц девчонка адаптировалась в классе, стала активно участвовать на уроке. А еще часто пишет моей жене: «Спасибо, что поверили в меня!»
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- Наша завуч в школе еще и вела у нас математику. Конечно, она была строгая, все как положено, но на самом деле была очень крутой. Вот однажды была у нас областная контрольная — двойные листочки с печатью, все серьезно. А она нам говорит: «У меня под столом футбольный мяч. Кто контрольную решит, может сразу идти в школьный двор играть». Ну мы поднапряглись и быстро-быстро все сделали. Помню, видит нас счастливых, гоняющих мяч, учитель физики и спрашивает: «Кто разрешил в учебное время играть?» А мы в ответ дружно кричим: «А у нас контрольная!» Тот в недоумении, и мы вдогонку добавляем: «Просто мы все уже решили». Как вы понимаете, математика была нашим любимым предметом.
- В 6 классе наша учительница придумала суперский способ улучшить дисциплину в классе, а еще поднять успеваемость. А вся суть была в том, что в конце урока она раздавала белые карточки тем, кто вел себя хорошо, и черные тем, кто проказничал. Так вот, за те самые белые карточки можно было «купить» отвод от ответа по домашке, а еще на них можно было выкупить черную карточку, даже друг у друга. А еще была такая фишка: если в классе было мало черных карточек, то учительница поднимала нам оценку за контрольную на один балл. Как итог мы стали очень послушными, помогали друг другу и правда сплотились.
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Вот это подход! Учитель химии украсил панели на потолке своего кабинета элементами из таблицы Менделеева
- Я до сих с теплотой вспоминаю нашу классную руководительницу Эсфиру Александровну. Одна из ее придумок — это «День семечек». Она буквально покупала целый мешок семечек, мы все садились в большой круг и грызли семечки, вот прям так — на пол. Это было очень весело, тепло и как-то душевно, что ли. А еще у нас в школе проводилось мероприятие, где все приносили какие-то самодельные вкусняшки, продавали их. А потом на эти деньги мы покупали что-то нужное для класса.
- Однажды мы решили разыграть нашего учителя. Ничего особенного, просто доску сухим мылом натерли, а мел спрятали. Преподаватель пытается что-то написать, а ничего не выходит, смеемся все. А он вдруг решил сделать вот что: достал из своего портфеля какую-то палочку и говорит, что это волшебные чернила — кто догадается, что написано, тому автоматически пять за год. Конечно, никто ничего не разобрал, но зато как интересно и необычно он нас проучил за розыгрыши во время урока.
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- В классе 9 нашу учительницу по биологии прямо под конец года заменил другой преподаватель. И в отличие от нашей привычной милой женщины, новый учитель был строгим и требовательным. Честно говоря, его даже учителя сами остерегались. И вот как-то во время очередного урока мне захотелось дорисовать дракона. Ну в альбоме у себя я рисовала такого большого речного зверя. Неожиданно слышу рядом с собой голос: «Ну нет, это же никуда не годится, дракону нужен друг!» И тут же берет листочек и рисует мне еще одного дракона, даже лучше моего! Как вы понимаете, после этого случая никто его уже не боялся.
- В школе есть учитель, очень чуткий, он даже выставление оценок всегда согласовывает с нами. Вот недавно случай был. Сдала я презентацию, он все изучил и говорит: «4 балла за эту работу вам будет достаточно?» Я ему: «Вообще-то я рассчитывала на 5». А он возьми да спроси почему это. Ну я не растерялась, говорю ему: «Да вы только посмотрите, каких я прикольных лягушек подобрала». Видимо, лягушки и правда были классные, потому что он кивнул и поставил мне пятерку.
Автор делится смешным снимком, как его преподаватель работает за компьютером. Может, так комфортнее?
- Когда проходила практику в школе, то должна была вести уроки по рисованию для детей. А основным педагогом у класса был такой харизматичный старичок, ну вот настоящий художник на вид. Так вот, дает он детям задание: «Дети, сегодня я попрошу вас включить свое воображение, представить на ваших листах настоящее живое бушующее море!» И тут голос с задней парты: «А можно я нарисую собачку?» Старичок со вздохом: «Ну, конечно, рисуй собачку».
- Я тогда училась в седьмом классе. А у нас в школе была практика ездить в немецкую школу по обмену. Так вот, собираемся мы в поездку, а с той стороны нас предупреждают, что нужно подготовить костюмы, так как планируется костюмированный вечер. По какой-то причине наша учительница решила, что раз костюмы нужно подготовить, то и выступление необходимо. И вот мы закупили рубахи, сарафаны, ложки деревянные, почти месяц разучивали танец под песню «Пойду ль, выйду ль я». И как же обалдели заграничные ученики, когда посреди Хэллоуина вышли мы в своих нарядах с песнями и плясками.
- 11 класс, последний год перед экзаменами. Зашли — думали практикантка новая, а нет, учитель. Так еще и заявляет с порога: «Достаем двойные листочки, пишем сочинение!» Тишина. Ходит между рядами, вдруг останавливается и шепчет что-то пареньку. Резко отошла и на весь класс как сказанет: «Я конечно, понимаю, что вы выпускники, и вам все можно, но для литературы тетради нужны в линейку!» А потом, усмехнувшись, добавляет: «Если напишите хорошие сочинения, я вам их подарю».
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Еще больше воспоминаний из школьной жизни вы найдете здесь:
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