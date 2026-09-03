20 добродушных учителей, которые знают подход и к первоклашке, и к будущему выпускнику

Как же много событий в нашей жизни связано с учителями. Они не только дают нам новые знания, но также поддерживают, заботятся, а иногда даже становятся нашими добрыми друзьями. Такие учителя запоминаются на всю жизнь не строгостью, а маленькими поступками: кто-то дарил белые карточки за хорошее поведение, кто-то устраивал чаепитие, а некоторые даже помогали ученикам стать более уверенными в себе. И пусть школа давно позади — зато эти теплые воспоминания с нами на долгие годы.