Женщина переехала из квартиры в частный дом и теперь не понимает, как раньше жила иначе
Если бы кто-нибудь мне сказал десять лет назад, что я стану хозяйкой частного дома, я бы только посмеялась. Кому такая радость нужна? Я до тридцати лет прожила в центре Петербурга и думала, что свою квартиру ни на что не променяю. Все музеи и театры неподалеку, ресторанчики и магазины тоже под боком, вид из окна — восторг! А теперь я вспоминаю о тех временах с улыбкой, попивая кофе в своём маленьком дворике и слушая щебет птиц. Хотела бы я вернуться в квартиру? Да ни за что! И расскажу, почему.
Я всегда думала, что если и перееду куда-нибудь в другую квартиру, то только в центре родного города. Но в какой-то момент мужа отправили руководить филиалом в другой регион, и мы решили переезжать всей семьёй — всё равно он не смог бы к нам часто наведываться. Город, по сравнению с Петербургом, был небольшой, но очень уютный. Мы нашли неплохую квартиру в хорошем районе и стали обустраиваться. Быстро выяснился один нюанс — я совершенно не привыкла к тому, что над нами кто-то живёт. Прежняя квартира располагалась на последнем этаже. А тут то топает кто-то, то стиралка скачет, то передвигают что-то со скрежетом.
А ещё нам немного не повезло с соседкой. Она с завидной регулярностью устраивала потопы. Ладно, квартира съёмная, все вопросы решал хозяин. Но непредсказуемость протечек несколько раздражала: ни ноутбук на столе не оставишь, ни на пару дней не уедешь. Думали уже искать другое жильё, когда в компании мужу объявили, что решение о его назначении постоянное. То есть нам надо либо обратно возвращаться — но тогда мужу придётся новую работу искать, либо уже на новом месте обживаться.
Нам на новом месте всё нравилось: сын уже в школу пошёл, мы друзьями обзавелись, так что решили остаться. Но в съёмной квартире жить не хотелось, и мы надумали продавать своё питерское жилище и тут что-то покупать. Сначала нацелились на квартиру в том же районе, но очень уж не хотелось снова попасть впросак с неудачными соседями. Тогда я предложила поискать небольшой домик на окраине: тут и до школы, и до центра всё равно недалеко, а в частном жилище нас точно никто не побеспокоит.
Но первые просмотры несколько охладили мой энтузиазм. Один домик находился в совсем заброшенном месте: вокруг только стройки, а перед воротами — мусорные контейнеры. Мне показалось, что вечерами здесь будет не слишком уютно. Второй вариант был ещё заковыристее: хозяева решили участок пополам поделить, старый дом продать, а на втором участке новый для себя выстроить. В третьем варианте хозяин был в процессе ремонта, не знал, когда закончит, но готов был продать жилище и в таком виде, если нам хотелось самим все работы завершить. У нас уже руки опускались, но тут подвернулся удачный вариант.
Старый, но свежеотремонтированный дом, продавала пожилая пара. Дескать, уже силы не те, чтобы о жилище и участке заботиться, хотят в квартиру поближе к детям перебраться. Сам домик был небольшой, участок тоже, но район нам показался симпатичным: вокруг только частные жилища, есть пара магазинчиков, парк, до нашей школы автобус ходит. В саду растут розы, виноград, крыжовник, хурма — красота! А ещё у хозяев была очаровательная немецкая овчарка, что добавило им только лишних очков в наших глазах.
Сели сделку обсуждать — условия, сроки — и я между делом спросила у хозяина, не сложно ли будет собаке к квартире привыкать. А он мне спокойно заявляет: «Нет, мы её с собой не возьмём! Мне уже гулять сложно, да и квартира маленькая. Друзьям, наверное, отдам или в приют!» Мы с мужем ошарашенно переглянулись и, не сговариваясь, хором выпалили: «А продайте её лучше нам, вместе с домом!» Жалко же песеля — в один день и хозяев, и дом потерять. Хозяева на нас, как на блаженных, посмотрели, но согласились. Так мы и купили дом вместе с собакой. Ну и ещё с парой сюрпризов.
Сразу договорились, что хозяева всю мебель, кроме кухонной, вывезут, ну и прочее добро, скопившееся на участке, тоже. А мы уж со всем своим въедем. Они обещали за месяц перебраться в новое жильё, а мы пока планировали изредка навещать их, чтобы собачка Гера к нам привыкла. И вот наступил день икс: мы заселились в свой первый собственный дом и приготовились жить долго и счастливо.
Правда, первые пару дней нам было не до обустройства — всё больше о нашей новой собаке Гере беспокоились. Она действительно очень переживала и от ворот не отходила. Но через несколько дней выяснила, что теперь ей можно заходить в дом и даже на диване спать. Мы закупили ей кучу мячиков (раньше игрушек у собаки, похоже, не было), а муж с Герой только что на улице не ночевал. Постепенно Геруша оттаяла. Тогда уже начали более пристально изучать свою новую собственность. Первая интересная находка ждала нас на чердаке.
Хозяева действительно вывезли всё, вот только про чердак позабыли. А чего там только не было: старая радиола, несколько птичьих клеток, обрезки труб, рулоны старых обоев и куча других вещей. Выгребли это всё и машину для вывоза мусора заказали. Вот только радиолу я себе оставила — из неё забавная тумбочка получилась.
Но нашу покупку оценили далеко не все. Провожала друзей на рейс и в аэропорту столкнулась с бывшей одноклассницей, она как раз домой улетала. Она так снисходительно: «Машка, вы в деревню уехали? Ну да, квартиры-то в городе дорогие». И давай про свою новостройку в элитном ЖК рассказывать. Неприятно стало, но промолчала. А через месяц эта дама звонит мне и говорит: «Слушай, я опять в ваши края собираюсь, а у вас в доме свободная комната есть? Я бы у вас пожила, а то в прошлый раз гостиница мне совсем не понравилась. А я посмотрела твои фотки в сети, ну красота же!» Я посмеялась и сказала пусть приезжает, приютим уж в «деревне» на пару дней.
В саду мы поставили скамейку и в первый же вечер уселись с чаем, наслаждаясь ароматом роз и щебетом певчих птичек, которые скакали по винограду. Но к некоторым особенностям жизни в частном доме мы явно готовы не были.
В нашем крошечном саду жили птички, гекконы, улитки, и даже богомолы. А еще туда иногда заглядывали необычные двуногие гости. Как-то муж с сыном в поход на выходные отправились, а я c Герой осталась, чтобы собака не переживала. Вечером решила на свежем воздухе посидеть, собаку в доме закрыла, чтобы ее соседские коты не нервировали, а сама с книжкой в кресле устроилась. И вот сижу на веранде, наслаждаюсь тихой ночью. Вдруг слышу: в саду что-то трещит. Мне бы закрыться в доме или хотя бы выпустить собаку, а я отважно рванула туда. Вижу, какая-то мадам рвёт мой крыжовник и заявляет: «Я племянница бывших хозяев, ягоду свою собираю». И вдруг из кустов вылетает наша овчарка. Видимо, она услышала чужой голос и через окно выпрыгнула. Еле успела схватить Геру за ошейник, но собака все-таки выразила моё возмущение громко и ясно. Лаяла он так, что у меня в ушах звенело. Дама вдруг резко передумала забирать урожай, шмыгнула к забору и бочком-бочком к калитке засеменила. Больше к нам «племянница» не заглядывала. Соседи тоже иногда добавляли огоньку.
Да, сталкиваться с ними постоянно или наслаждаться звуками ремонта нам не приходилось, но быстро выяснилось, что все на нашей улице друг друга отлично знают. Так что просто кивнуть при встрече не получалось: надо было обязательно остановиться и минут пять поболтать. А ещё оказалось, что прямо напротив нас живёт очаровательный дедушка, которому невероятно скучно. Поэтому он целыми днями гулял по окрестным участкам, давал советы, делился новостями.
И этот сосед почему-то решил, что мой муж — отец-одиночка, воспитывающий двух детей (я, видимо, старшая). Думаю, мои неизменные толстовки и короткая стрижка ввели его в заблуждение. Возвращаюсь как-то из магазина, а дедуля меня у калитки ловит и строго вопрошает: «Где твой папа?» В некотором изумлении ответила, что далеко, на что сосед сказал: «Как вернётся, пусть кусты подстрижёт, уже пора!» Тут-то до меня и дошло, что речь идёт о муже. А ещё дедушка всё время пытался к нам в гости зайти. Единственное, что его останавливало, — недружелюбная овчарка (Гера его почему-то невзлюбила).
Другие соседи всё время жаловались, что наша хурма к ним во двор падает. Их печаль можно было понять: когда на тебя шлёпается спелый «королёк», отмываться потом долго приходится. Попытались по возможности ветки подпилить, но полностью вопрос не решили. А по весне нас настигла карма — у соседей на участке росло огромное лавровое дерево, которое буквально засыпало нас сначала липкой шелухой, а потом пожухшими цветочками. Машину приходилось каждый день намывать.
Но вообще соседи оказались отличными людьми, которые всегда были готовы помочь. Однажды у нас машина не заводилась, так все окрестные дядечки сбежались, чтобы выяснить, в чём дело и как нам с этой бедой подсобить. В другой раз я пошла в магазин и заболталась с соседкой. Слово за слово, выяснилось, что я не знаю, как виноградные листья заготавливать. Соседка тут же затащила меня к себе, а через полчаса я вышла от неё, нагруженная банками с соленьями и маринадами. Вернулась домой с гостинцами, а через пять минут слышу стук в калитку. Открываю, а там эта милая женщина с пирожками стоит, вручает их мне и говорит: «Совсем забыла тебе их ещё дать, вот только-только испекла!» А ещё мы с собственным домом стали настоящими мастерами.
И на участке, и в доме постоянно какие-то дела образовываются. За растениями надо ухаживать, дом тоже присмотра требует. Пока мы постигали все особенности газового котла и труб, я научилась и давление в батареях снижать, и тросом для прочистки канализации пользоваться. Один раз у нас шланги в ванной потекли, и случился форменный потоп. Слава богу, все эти неурядицы касались исключительно нас. Запустил ты дом — проблемы только твои, и ущерб соседям восполнять не нужно.
А уход за садом помогает поддерживать физическую форму. То траву нужно скосить, то листья подмести — всегда какое-то дело найдётся. Правда, садовод я не очень умелый. Как-то купили большой горшок, чтобы цветы рассадить: я в него землю засыпала, а до остального руки никак не доходили. Через пару недель смотрю, а там земляника проклюнулась! Ух, я обрадовалась, всё не могла ягодок дождаться. А потом пришла ко мне подружка, я ей хвастаюсь, а она давай смеяться. Говорит: «Это же лапчатка! Можешь, конечно, ягоды съесть, только они безвкусные совершенно!» Оставила свою лжеземлянику в качестве декоративного растения. Зато у собственного сада оказалась масса преимуществ.
Хочешь ребрышки пожарить, шашлык приготовить или рыбу закоптить — ехать никуда не надо: выкатил во двор барбекюшницу и наслаждайся. В доме слишком душно? Можно всегда поработать в тенечке на улице. Что-то расстроило? Пойдёшь, покопаешься в цветах или просто под виноградом посидишь и сразу успокоишься. А ещё во двор можно отправить детей, если слишком в доме расшалятся.
В частном доме тоже оказалась масса плюсов. Хочешь послушать громко музыку в три часа ночи? Просто закрываешь окна и подвываешь вовсю «Металлике», не мучая своими музыкальными вкусами соседей. Ремонт тоже в любое время можно делать — никого не разбудишь и не потревожишь. К тому же я постигла всю радость собственного газового котла: отключаешь и включаешь отопление, когда тебе нужно, да и температура легко регулируется.
Я теперь даже не представляю, как в квартире можно жить, хотя многие знакомые аккуратно замечают, что частный дом — это вечные хлопоты и головная боль. Дескать, сад надолго не оставишь, да и за домом постоянный присмотр нужен — а это деньги. Но для меня, если честно, плюсы всё равно перевешивают. К тому же над головой никто не топает. Ну если только соседские кошки в ночи промчатся, но к их галопированию я уже привыкла.
А то, что до радостей цивилизации — театров, музеев, ресторанов и моллов — мне теперь нужно добираться на автобусе, тоже неплохо: начинаешь их больше ценить. Равно как и спокойный вечер на скамейке в саду с любимой книжкой в руках.
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Комментарии
Свой дом - это здорово. При куче "но": соседи. конечно, состояние дома, уход за ним... И что супер-важно для меня: дорога на работу. Это лишний час и до бесконечности. У меня трата времени на дорогу больное место: я ТАК наездилась со своей работой, что больше хочу. От слова совсем. Тошнит. Я и из дома то уж не очень охотно выхожу даже потусить до такой степени наездилась. А удаленно у меня что-то не складывается так, как я хотела бы. Ну и плюс все равно те же магазины, родители...