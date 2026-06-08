Женщина переехала из квартиры в частный дом и теперь не понимает, как раньше жила иначе

Я всегда думала, что если и перееду куда-нибудь в другую квартиру, то только в центре родного города. Но в какой-то момент мужа отправили руководить филиалом в другой регион, и мы решили переезжать всей семьёй — всё равно он не смог бы к нам часто наведываться. Город, по сравнению с Петербургом, был небольшой, но очень уютный. Мы нашли неплохую квартиру в хорошем районе и стали обустраиваться. Быстро выяснился один нюанс — я совершенно не привыкла к тому, что над нами кто-то живёт. Прежняя квартира располагалась на последнем этаже. А тут то топает кто-то, то стиралка скачет, то передвигают что-то со скрежетом.

А ещё нам немного не повезло с соседкой. Она с завидной регулярностью устраивала потопы. Ладно, квартира съёмная, все вопросы решал хозяин. Но непредсказуемость протечек несколько раздражала: ни ноутбук на столе не оставишь, ни на пару дней не уедешь. Думали уже искать другое жильё, когда в компании мужу объявили, что решение о его назначении постоянное. То есть нам надо либо обратно возвращаться — но тогда мужу придётся новую работу искать, либо уже на новом месте обживаться.