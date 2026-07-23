20+ добрых историй о заботе и любви к людям, которые поднимают настроение, как ломтик сочного арбуза в жаркий день

Люди не воробушки. Но простая забота так много значит.

Сегодня в поликлинике женщина возмущалась. Её по времени не принял врач, заставил ждать, а она переживает. И её персонал успокаивал. И вот очередь и ей надо одеть бахилы. Она в возрасте, вес. И так и эдак крутится, не может. Я подошла. Давайте помогу. Она так жутко застеснялась. Да у меня нога раньше была сломана. Не могу согнуть. Да стыдно как. Я сказала, что стыдно совсем другое. И она стала мягкой какой-то. Раздражение прошло. А всего-то пустяк. Просто помочь.