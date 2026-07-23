Хорошо, что починил фен, но лучше было если бы купил и подарил новый.
20+ добрых историй о заботе и любви к людям, которые поднимают настроение, как ломтик сочного арбуза в жаркий день
Чтобы проявить любовь и заботу к ближнему, нужно порой обладать недюжинной смелостью и добрым сердцем. Ведь иной человек может расценить добро как простую навязчивость или нетактичность. Но люди в этих светлых и теплых историях не побоялись дать волю своей человечности: предложили скидку, когда нужно, позаботились о чужом ребенке и подарили маленькие радости незнакомым или малознакомым людям.
- Помню, как пришла на свидание с мокрыми волосами, чувствовала себя не в своей тарелке, объяснила, что фен только что сломался. На второе свидание мужчина за мной заехал и попросил подняться. Открываю дверь, а он стоит с инструментами. Потом сидел, чинил мне фен. В итоге починил. И да, я считаю, что это нормально, если ты не хочешь или не можешь купить что-то малознакомой женщине. Но есть много других путей, как показать, что она тебе нравится.
- Первый раз я вышла замуж в 20 лет. Свекровь приехала к нам домой, пока мы были на работе, и затеяла генеральную уборку. Увидев это, я взорвалась и запретила свекрови приезжать к нам без предупреждения. Сейчас я замужем второй раз, мне 38... Свекры приезжали к нам на праздники. И вот, пока я готовила, эти святые люди помогли с уборкой, с разбором кладовки и цветами в саду! Моя благодарность не знает границ! Думаю, какая же я была глупая в 20 лет.
Ну, почему же глупая? В 20 лет уже умела выстраивать границы. Я бы тоже разозлилась, если бы кто-то припёрся ко мне, когда меня нет дома. Только скандалить бы не стала.
- Я была на седьмом месяце и ужасно захотела фруктов. А денег было кот наплакал. На рынке самой дешевой была вишня — купила немного. А потом долго стояла возле малины. Спрашивала цену то у одной продавщицы, то у другой... Рядом стоял мужчина, тоже покупал фрукты — по килограмму, по два. Понятно, малину я так и не купила и пошла домой. Слышу, меня окликают: «Девушка!» А я с пузиком большим, ну какая я девушка! Оглядываюсь и спрашиваю: «Вы меня?» А он протягивает мне огромный пакет. Там — два килограмма малины. И говорит: «Это вам». Прошло 27 лет. Я не знаю его имени. Я даже не спросила — настолько растерялась. А ту малину помню до сих пор...
На что она собралась воспитывать ребёнка? Питание, образование, медицина, духовное и физическое развитие? Типа 'будет зайка-будет лужайка'?
«Обожаю приглашать бабушку в ресторан! Сначала она, конечно, начинает отнекиваться: мол, дома и рагу есть, и все привычнее... Но стоит чуть-чуть настоять — и бабушка сдается»
«А дальше начинается самое интересное! Бабуля целый час до выхода перебирает наряды, примеряет то одно, то другое... И в итоге смена декораций ей очень даже по душе: мы весело болтаем, смеемся, и видно, что она искренне довольна. Такое маленькое семейное счастье для нас!»
- Уволилась из компании, в которой в течение года работала маркетологом, потому что вышла замуж и нужно было переезжать в другой город. Так вот, когда через год после увольнения родился мой сынок, мне прислали в подарок от компании кофемашину. Так приятно было, не представляете. Особенно, когда сильно скучаешь по корпоративному миру.
Корпоративный мир это что? По чему там можно соскучиться? Может я что-то пропустила?
- В детстве мы жили скромно, а я мечтала о кукле в нежно-розовом платье из «Детского мира». Каждый день после школы забегала полюбоваться на нее. У нее были пушистые волосы и ресницы, похожие на настоящие. Однажды захожу — а куклы нет. Сердце упало, я поплелась к выходу. И тут продавщица, тетя Люда с добрыми глазами, окликнула меня и достала ее из-под прилавка: «Я припрятала, твоя мама уже оплатила». Я не поверила своим ушам. Позже узнала, что продавщица сама выкупила ее — мама не могла себе этого позволить, а тетя Люда просто не выдержала моих глаз. А я до сих пор помню ту куклу и ту продавщицу.
Получается маме было наплевать на страдания дочки из-за куклы, а какая-то посторонняя тетя пожалела чужого ребенка. Вообще-то история неправдивая, потому что продавцы постоянно сталкиваются с тем, что люди не могут купить абсолютно все, что им хочется и это нормально.
«От моей красотки Тучао 3 года назад хозяева хотели избавиться. К счастью, ветеринар позвонила мне и сказала об этом, а ее забрала себе»
- Иду я со столовой обратно в офис и вижу, что с кустика все воробушки улетели, а один остался. Присмотрелась внимательно, а он вниз головой висит, глазками хлопает, ну я и полезла спасать товарища! Рассмотрела, а он запутался лапкой в какой-то тряпочке. Ветку пришлось сломать, начала распутывать тряпку и у всех, кто проходит, просила помощи, так как там сильно прям лапка запуталась. А люди шли мимо, отмахиваясь, но я не сдавалась. Очередной прохожий, мужчина средних лет с двумя тяжелыми пакетами, на мою просьбу отреагировал неожиданно!
— А что случилось?
— Да вот воробушек запутался лапкой.
— Дай гляну, да не бойся, не сломаю.
Мужчина ловко освободил лапку, я убедилась, что она не синяя и функционирует, и он его отпустил, полетел воробушек быстрее ветра. Я поблагодарила неравнодушного прохожего, мы тепло попрощались и разошлись.
Люди не воробушки. Но простая забота так много значит.
Сегодня в поликлинике женщина возмущалась. Её по времени не принял врач, заставил ждать, а она переживает. И её персонал успокаивал. И вот очередь и ей надо одеть бахилы. Она в возрасте, вес. И так и эдак крутится, не может. Я подошла. Давайте помогу. Она так жутко застеснялась. Да у меня нога раньше была сломана. Не могу согнуть. Да стыдно как. Я сказала, что стыдно совсем другое. И она стала мягкой какой-то. Раздражение прошло. А всего-то пустяк. Просто помочь.
- Сегодня в магазине примерял обувь. Все это время за мной наблюдал другой покупатель. Я думал, он хотел купить эти же калоши. Забираю пару, иду на кассу. Мужчина подходит и спрашивает:
— Решили брать?
— Ага, — отвечаю я.
— А дисконтная карта магазина есть?
— Нет, — говорю я.
— А у меня есть, — говорит он. Делает мне на кассе 20 % скидки и уходит по своим делам. Было неожиданно и очень приятно.
«Это мой парень, он не любит кошек. Но вот они вместе готовят мне кофе с утра»
- Лет 40 назад мама работала в школе. Дети учились в 2 смены. В первую смену она вела уроки в первом классе, во вторую — преподавала русский язык в старших классах. Так вот, в первом классе у нее был ученик Сережа, кореец, который всегда засыпал на первом уроке. Дело в том, что его родители спозаранку шли на свои луковые поля, а Сережа отправлялся в школу и после учебы шел им помогать. Придя в класс, он клал голову на парту и спал весь первый урок. Мама его не будила и остальным ученикам запрещала это делать. Потом занималась с ним дополнительно.
Сережины родители и Сережа денежку зарабатывали, а чужая тетя учитель тратила свое время бесплатно на обучение этого серожи. Норм так пристроились халявщики к лоху.
- Где-то между 2005-м и 2010-м годами, ехали знакомые ребята-байкеры по трассе. Было их человек с полсотни, большая колонна. И вот где-то вблизи Таганрога увидали на обочине пацана, лет 14-15, скутер у него заглох. Колонна встала. Совместными усилиями транспорт парню отремонтировали, пожелали всего хорошего и покатили дальше. Говорят, у пацана от счастья глаза как две луны светились.
«Жена хотела ассорти из закусок на свой день рождения, а я не хотел тратить $ 500. Это мой первый такой опыт, и, думаю, получилось неплохо»
- Я однажды в Берлине зашла в своей одежде обычной в дорогущий бутик косметики. Не планировала ничего покупать, скромно смотрела витрины. Ко мне подошла консультант, стала расспрашивать. Я отвечала на немецком, учила его в школе, говорила, что я — фанат парфюмерии, много о ней читаю, не могу себе позволить, но очень хочу увидеть то, о чем где-то узнала или увидела. Мол, портить не буду, просто понюхаю. Владелец бутика был впечатлен моим интересом и надарил целый пакет пробников, тестеров, баночек.
- Бабушка мужа проснулась с утра, пока мы собирали чемоданы. Нажарила нам котлет и сделала пюре в дорогу. Пока собрали вещи, разложились в купе, уже обед наступил. Разворачиваю, а там такой запах домашних котлет, еще горячих, вкусных. В отдельном контейнере домашние соленья и хлеб. Уплели с мужем и сыном. А я расплакалась. Меня никто никогда так в путь не провожал. Деньги давали, вещи давали. Но вот это — отдельный язык любви.
- Познакомилась как-то с парнем и оказалось, что он почти мой сосед, живет через 2 улицы. После второго свидания он простыл. Я сказала: «Куриный суп поможет. У тебя есть?» Он говорит, что нет. На что я ему: «Окей, я тогда приготовлю» И да, я реально пришла. Реально сварила. В тот же день. Мы на тот момент даже не целовались. Он был удивлен и сказал: «Я вообще не ожидал, для меня никто такого не делал». А я просто захотела помочь человеку.
«Семья клиентки вручила мне подарок. Они даже не догадываются, как меня это тронуло. Дело не в материальной стоимости подарка, а в ощущении, что тебя видят»
- Как-то утром еду в маршрутке на работу и на одной из остановок заходит школьник. Начинает искать деньги по карманам, а их нет, только дырка в кармане. Когда кондуктор сказала, что высадит его на следующей остановке, он заметно заволновался. Пытался найти деньги, которые через дырку провалились. В итоге заплатила за него с условием, что он обязательно поможет тому, кому это будет нужно. Где-то через неделю еду и на одной из остановок входит опять этот паренек с мамой и говорит: «Мама, вот эта тетя». Мать расплылась в улыбке и сказала, что уже неделю ездит с сыном на маршрутке, чтобы поблагодарить и отдать деньги. Я отказалась, сказала, что оплачивала его проезд с одним условием, и он должен его выполнить. Тогда мама улыбнулась и подарила мне шоколад. А недели через 2 примерно у моей дочери в школе вытащили деньги на проезд, она еле наскребла на половину билета, и за нее оплатила проезд какая-то женщина.
- Полетели с мужем в Египет. Море, жара, я мчу в первую попавшуюся лавку за фруктами. Муж остался ждать неподалеку. Набрала кучу винограда, фиников, дыню взяла, выхожу довольная с пакетами, как вдруг какой-то мужик лет 40-45 хватает меня за плечи и ведет в другую сторону. Я в непонятках, муж вылетает ко мне. И тут вдруг мужик на него как зыркнет сурово. Загораживает меня и говорит на ломаном английском: «Не подходи, оставь девушку в покое». Муж так и замер с открытым ртом, а потом говорит: «Так это моя жена». Оказалось, этот мужчина увидел, как муж пялится на меня и как будто поджидает и решил, что что-то не то происходит. В итоге разобрались, посмеялись, поблагодарили мужчину за неравнодушие и пошли в отель.
- После потери работы я неделю не находила в себе сил заняться делами. Грустила, часами разглядывая комнату. На восьмой день соседка — пожилая учительница музыки — постучала и принесла суп с петрушкой. Поставила миску на стол и сказала: «Сделай сегодня одну вещь, которая не ведет к цели». Я не поняла. Она объяснила: «Не чтобы найти работу, не чтобы стать лучше. Просто так». И ушла. Я съела суп, а потом вымыла одно окно — не все, а только левый верхний угол. Солнце, проходя сквозь чистое стекло, нарисовало на полу золотой квадрат. Я смотрела на него час. На следующий день вымыла второе окно. Потом расставила книги по цвету корешков: красные, оранжевые, желтые... На третий день я вышла на балкон и вдруг вспомнила, как в детстве я могла часами лежать на траве и смотреть в небо. Не думать — просто быть. Где-то в двадцать лет я утратила этот навык и годами жила ради «потом»: купить квартиру, выйти замуж, стать успешной. А «сейчас» откладывала. И к вечеру третьего дня в груди потеплело — не от надежды, не от планов, я просто поняла, что со всем справлюсь, потому что вспомнила, как это — просто жить.
А вот в СССР все были уверены, что работа есть для всех и всегда. Было много проблем, но завтрашний день никого не пугал. 😢
А вот еще одна добрая статья о людях, чей выбор в пользу совести был слаще клубники с грядки.