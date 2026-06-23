Я бы не хотела, чтобы соседи у меня на даче что-либо собирали без моего согласия.
17 светлых историй о поступках людей, чей выбор в пользу совести был слаще клубники с грядки
То и дело жизнь ставит нас перед сложным выбором: поступить по совести или извлечь пользу, сделать человечный и честный поступок или пройти мимо. Герои нашей статьи ни на секунду не колебались, и их пример вдохновляет. Предлагаем вам провести несколько минут за приятной и доброй статьей об искренних и совестливых людях, которая согревает так же мягко, как тепло летнего солнышка.
- На выходные поехала на дачу, у меня там как раз клубника поспевала. Прихожу, а на огороде ни ягодки! Ну, думаю, совсем соседи обнаглели — своей клубники мало, так они и мою ободрали. И тут еще соседка, Танька, зовет своего мужа чай с вареньем пить. Никак из моей клубники! Я в негодовании прихожу к ней, а она дает мне 5 банок клубничного варенья и наливает чай. Я смотрю на нее в недоумении, а она объясняет: «Да град позавчера был, все ягоды чуть помяло. Свою собрала на варенье и на твою посмотрела, жалко стало. Оборвала и твою. Вот варенье сварила, отдаю твою долю. Все лучше, чем если бы сгнила на кустах». Хорошие у меня соседи, зря в них сомневалась.
- Когда я была совсем маленькая, я очень хотела кошку. Но мне не разрешали заводить животное. Однажды я пошла гулять и нашла взрослую, очень красивую персидскую кошку. Она была просто великолепна. У нее были огромные оранжевые глаза и песочный цвет шерсти. Я от нее не отходила. А потом я увидела у подъезда взволнованную женщину, которая искала своего питомца и звала: «Ле-е-ена! Лена-а-а!» Ну а потом я уже увидела объявление на подъезде о пропаже. Мама сказала: «Хочешь звони, хочешь не звони. Ты должна сама решить!» Я скомкала объявление, выкинула его. Пришла в комнату, сижу, смотрю на кошку, совесть мучает. А потом достала скомканное объявление из ведра, в тайной надежде, что цифры размазались. Но как же были рады хозяйка и кошка! Вы бы видели! Кошка Лена, как выяснилось, выпала со 2-го этажа. Мне тогда столько конфет принесли! А потом мама сжалилась, и мне купили мою первую кошку Мусю.
"Мама сказала: «Хочешь звони, хочешь не звони. Ты должна сама решить!»"
Т.е. мама подразумевала вариант с "НЕ звони"??? Мило!
- Покупали с мужем уютную однушку, переделанную в двушку. Интерьер нам понравился: деревянная мебель, большой массивный стол в зале, деревянные стулья, комод, трельяж, все хорошо дополняет друг друга. Продавала ее приятная женщина 72 лет, так как уезжала к дочери. Она и предложила всю мебель нам бесплатно оставить. Чаем напоила, всю квартиру показала: вот тут обои немножко отошли, вот я вам тут в шкафу инструмент оставляю и клей. 2 часа просто с ней сидели, дружески общались. Договорились, что она забирает только микроволновку и большой телевизор. А за пару дней до сделки хозяйка попросила пожить уже в нашей квартире месяц, так как оформление ее документов для переезда не закончено. Я согласилась. И вот когда, наконец, мы заезжаем в нашу квартиру, захожу на кухню, а там в тарелочке огурцы и помидорчики лежат. Открываю холодильник — картошка вареная с зеленью в кастрюле и четыре котлетки в контейнере. И телевизор нам большой она оставила в знак благодарности за лишний месяц прожитый. Разогрели мы с мужем на сковороде оставленную нам еду, сидим жуем, смотрим телевизор и ощущение, что мы дома, как-то пришло сразу.
Ничего себе, в нынешних реалиях это какое-то сказочное везение, что бабуся все же съехала)) я б этот месяц вся извелась бы
«Неделю назад мы услышали мяуканье под крыльцом. Теперь наше утро начинается так»
- Стою на кассе,передо мной мальчик лет 7, покупает чипсы и лимонад. Сумма 88 рублей, 38 мелочью достал, а полтинник найти не может. Роется в карманах, время тикает. Говорю кассиру: «Слушайте, я заплачу эти 50 рублей, пусть парень идет». Кассир взял деньги, смотрю, а мальчик немного расстроен, бурчит под нос, мол, ну я же брал деньги, я же заранее посчитал, сколько нужно. Ну я сказал, чтобы не парился, пробил свои покупки, вышел из магазина, иду домой. И вдруг слышу сзади крик: «Дяденька, дяденька, погодите, я нашел, нашел!!!» Подбегает мальчик и сует мне полтинник. Оказалось, деньги из кармана по дороге выпали. Похвалил за поступок, сам-то я уж было про себя думал, что малой специально время тянет, чтобы кто-то за него доплатил.
- Были с 12-летним сыном на соревнованиях по каратэ, видели следующее. Дети показывали ката — последовательность движений. И вместе с детьми 10-11 лет поставили парня 14 лет, просто потому что в его категории больше никого не было. И мой сын проиграл ему в полуфинале. Подросток поинтересовался, сколько ему лет, а, получив ответ, пошел разбираться в судейство. Конечно, ничего не поменяли, на награждение подросток пришел, но после того, как вручили медаль, он отдал золото пареньку, что занял второе место, и уступил ему пьедестал. Зрители аплодировали, и я тоже. Хороший человек растет.
- В начале нулевых работал в фирме у родственника и в течение нескольких месяцев постоянно мотался из Краснодара в Москву. Иногда за рулем легковой машины, иногда на микроавтобусе. Я проезжал через Верхний Мамон и там ужинал в одном и том же придорожном кафе. Было вкусно и недорого. Как-то около полуночи паркуюсь, иду в это кафе. Устал неимоверно, хочется только поесть и поспать. А с деньгами было прям туговато. Фирма еле выживала. Выходит пожилая кассир, говорит: «Извините, мы сегодня не работаем». Я хотел уже выйти, как она меня узнала, остановила. Вышла и принесла большую, как поднос, тарелку картофельного пюре, а сверху все уложено сплошным слоем отбивных. Я пытаюсь вспомнить, хватит ли у меня денег, а она: «Ничего платить не нужно. Это угощение». Доел, пошел спать в машину. А потом как раз в эту поездку узнал, что у владельцев нашей фирмы совсем дела не были плохи. Но это уже другая история.
«Нахожусь в командировке в Томской области. Нормально пообедать получается не всегда. Сегодня решил перекусить булочкой с повидлом. Откусил и изумился, увидев это»
Булочка с повидлом неожиданно оказалась на самом деле булочкой с повидлом :))
«Булочка свежая, повидла много! Настроение на целый день!»
- Будучи студентом, возвращался от подруги. Вызвал такси, стоимость поездки 150, расплачиваюсь, значит, двумя сотками, а таксист говорит, мол, сдачи нет. Ну думаю, что делать, на чай пусть будет. Через пару недель такая же история, еду от подруги, заказываю такси, 150 стоимость, а у меня опять, блин, 2 сотки. Даю их таксисту, а он одну обратно протягивает. Я не понимаю, что к чему, а он говорит: «Ты ж тогда на полтинник больше отдал, теперь вот мы в расчете».
- Мой родственник в двухтысячных работал на заводе «КамАЗ» инженером. Однажды он заехал утром на заправку и возле колонки нашел папку, в которой была довольно солидная сумма денег и документы. Видеокамер тогда не было, но, как честный человек, решил вернуть все владельцу. К тому же в папке нашлась визитка с телефоном. Приехал мужчина в костюме, поблагодарил и забрал папку и деньги. На этом бы и закончилось, но спустя некоторое время родственник получил высокую должность и загранкомандировку от завода. А в командировке он встретил хозяина той папки. Тот занимал высокую руководящую должность на заводе и без громких слов продвинул моего родственника дальше вверх по службе.
- Как-то пошел я на рынок. В списке покупок, любезно предоставленном моей супругой, была квашеная капуста. А ее я всегда покупаю у одной и той же бабульки. Жене уж очень именно эта капуста нравится. Подхожу к этой бабульке, а от нее отходят два парня, дают ей 100 рублей и говорят: «Это вам за честность!» Она не хочет брать, но ей вручают купюру в руки и уходят. Здороваюсь, прошу продать мне, как обычно, килограмм капусты вон из той бочки. Бабулька вздыхает и объясняет мне, что на этой неделе был мороз, та капуста, что я хочу, вся померзла и испортилась. Брать ее не стоит. Но можно взять похожую у другой торговки. И показывает рукой на другую бабульку. Я резким движением вынимаю из кармана 100 рублей, вручаю их бабульке и говорю: «За честность!» Бабулька в шоке, а я иду покупать капусту к другой торговке.
«Видел это в платном общественном туалете на трассе в Забайкальском крае. Уровень доверия зашкаливает»
Раньше так было в Германии. А теперь сидит человек и наблюдает, чтобы деньги не украли.
- Моя подруга покупала машину за наличные у пожилой женщины. У той никаких банковских карт не было. Несколько раз считали, пересчитывали, сделка состоялась. Приехав домой, подруга обнаруживает, что недодала 100 тысяч. Она поехала к бабушке. Та испугалась, так как живет одна. Когда подруга сказала, что пришла доплатить, и отдала деньги, бабушка начала плакать, благодарить.
- Во вторник приезжаю на работу, паркуюсь, выхожу из машины и буквально под ногами вижу айфон, 3 камеры, судя по всему, недешевый. Лежит экраном к асфальту, думаю, ну все, раздавила. Сердце чуть в пятки не ушло. Подняла телефон, а он целехонек. Фух, выдохнула. Пыталась разблокировать, но не получилось, запаролен. Ждала полдня чтобы кто-то на него позвонил. Потом достала симку, вставила в свой телефон и позвонила на единственный номер. Трубку взяла женщина, сказала, что я нашла телефон ее брата, обговорили с ней время и место встречи. После работы за телефоном зашел статный, небедный мужчина, предлагал мне и деньги, и карту какого-то магазина для покупок, сошлись на коробке конфет. Уж сильно человек хотел отблагодарить меня за мою честность. А мне было важнее просто сделать доброе дело для души. И карма сработала быстро, через месяц после этого я получила на работе повышение!
- Ехали с мужем в отпуск на поезде и за час до отъезда зашли в уютное привокзальное кафе. Выпили кофе, пошли на перрон. Стоим, уже поезд прибывает, хочу достать паспорт, и понимаю, что забыла свою сумочку на столе в кафе! Бросаю вещи на мужа, и бегу обратно. А столик, естественно, уже пуст. Спрашиваю у кассира, где сумочка, она не знает. И тут из туалета выходит девушка, видит меня и сразу подходит: «Это же вы сумочку забыли?» И протягивает. Оказывается, она заметила нас еще, пока сидела в кафе, так как платья у нас похожие. А, когда мы с мужем уже ушли, заметила, что я оставила сумочку. Думала вначале кассиру отдать, но так как та у нее доверия не вызывала, решила нас дождаться, тем более, у нее поезд нескоро. Я поблагодарила ее, оплатила ей пирожное в кафе и убежала. На поезд успели.
- Однажды я нашла кошелек. Внутри был дорогущий новенький телефон, карты разных банков, удостоверение личности и немного наличных. Я ждала, пока позвонят на телефон около суток, но так никто и не позвонил. Потом нашла в соцсетях страничку владельца, зашла в список друзей, нашла однофамильца и написала ему. Он приехал ко мне с владельцем кошелька, как выяснилось, с его двоюродным братом. Владелец хотел дать мне все наличные в кошельке, но я отказалась. Так он вручил мне пакетик со сладостями, сказав, мол, деткам вашим. Я удивилась, откуда он знает о детях. Оказывается, его брат посмотрел мою страничку и увидел мои фото с детьми.
«Утром нахожу под дворником это послание. Позвонил, договорились по-человечески, хотя сперва надежды не было»
- Моему сыну был год, когда я решила выйти на работу. Подруга скинула вакансию проджект-менеджера, а я опыта в этой сфере вообще не имею, но давно интересовалась. Спустя некоторое время меня пригласили на собеседование. Пришлось брать ребенка с собой, потому что не могла ни с кем его оставить, и с директором говорить тоже с ребенком на руках. Приехала домой и была уверена, что никто никуда меня не возьмет, а тут вдруг вечером позвонили и сказали, что я подхожу. Реально магия какая-то. Больше того, в том офисе появились всякие плюшки для мам, обустроили небольшую детскую комнату, все, у кого были дети, часто приходили на работу с ними. Начальство очень лояльно относилось к тому, что где-то надо отлучиться, разрешали работать из дому. Так рада, что есть еще такие понимающие фирмы.
- Не так давно на карту упали около 300 тысяч. Через час звонок, какая-то дамочка сообщила, что отправили по ошибке деньги: неправильно указали номер телефона. Я сказал что переводить им не буду, а сделаю возврат через поддержку банка. Сделал возврат, деньги ушли. Я позвонил по телефону, с которого мне эта женщина звонила, уточнил, пришли ли деньги. Та сказала, что да, и поблагодарила. А через какое-то время мне пришло сообщение о зачислении 1000 рублей с комментарием «Спасибо».
«Увидел передвижной магазин незамерзайки. И он меня поразил: нет продавца, все основано на доверии — на стекле висят реквизиты для перевода и купюроприемник для наличных»
- Я художник-оформитель. Разрисовываю фотозоны на свадьбах. Наверное, раз 40 это делала. Приходилось каждый раз таскать что-то с собой поесть, потому что там, где свадьбы обычно проходят, ничего бюджетного не купишь. На одной свадьбе жених и невеста сами занимались организацией. И они спросили, какую я буду пиццу. Заказали всем, кто занимался подготовкой. Так мило, я чуть не плакала.
- Работала как-то в банке, днем программа не работала, а народу было очень много. И день реально сумасшедший: все в мыле и злые, кучу денег заказывают, снимают. В итоге вечером стала считать, а у меня приличная недостача по тем временам — на ползарплаты примерно. Решила перепроверить еще раз, и тут пришел молодой человек и молча их протянул. Говорит, что вышел из банка и понял, что на руках лишние деньги. Хотел вернуться, но была непробиваемая очередь из бабулек и у самого время поджимало, поэтому решил зайти вечером.
А у вас были ситуации, когда вас до глубины души поражала чужая порядочность или доброта? Кстати, доброту, как выясняется, могут проявлять не только люди, но и животные, прямо как в этих историях.