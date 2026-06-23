17 светлых историй о поступках людей, чей выбор в пользу совести был слаще клубники с грядки

То и дело жизнь ставит нас перед сложным выбором: поступить по совести или извлечь пользу, сделать человечный и честный поступок или пройти мимо. Герои нашей статьи ни на секунду не колебались, и их пример вдохновляет. Предлагаем вам провести несколько минут за приятной и доброй статьей об искренних и совестливых людях, которая согревает так же мягко, как тепло летнего солнышка.