25 светлых историй о маленьких радостях, из которых и складывается счастливая жизнь
Счастье часто прячется в самых обыденных вещах: в аромате свежего домашнего пирога, неожиданной поездке или в старой игрушке, найденной на полке. Ведь для того, чтобы почувствовать себя живым, не нужны миллионы на счету. Мы собрали теплые истории и душевные иллюстрации о радостях, с которыми так легко улыбнуться вопреки любым прогнозам погоды.
«В декабре этого года будет уже семь лет, как мы вместе. И она до сих пор каждый день выходит на улицу, чтобы проводить меня на работу. А я по-прежнему безумно влюблен в эту женщину»
«Моя лучшая подруга испекла мне это печенье. На следующей неделе у меня появится малыш!»
Иногда самые обычные вещи для кого-то — огромная радость
- Много лет работаю без отпуска. Все надеялся поехать куда-нибудь в красивое место. И вдруг этот год начинается с двух командировок. В итоге меня привело на берега Севера. Начальству жалуюсь, что тут скучно и кроме работы ходить некуда, а сам в душе радуюсь, что наконец-то в 31 год увижу северное сияние своими глазами. И лазить никуда на крышу домов не придется. Просто вышел из дома, прошел 300 метров и балдей. Северное сияние... Вживую! Ура!
«Наконец-то я встретил с самолета свою девушку, с которой мы давно встречаемся на расстоянии, и она — само совершенство! Купил ее любимые снеки и цветы»
Я тоже обожаю желейных мишек Haribo, хотя уже довольно-таки взрослая.
«Я годами подкармливал этих воронов, и теперь они стали моими друзьями!»
«Сегодня получил права. Сейчас полночь, и вдали от города я заказал себе фастфуд»
Когда осознание радости приходит не сразу
- Мне было пятнадцать. Моя мать была очень гостеприимна, и вечно наш дом был полон гостей. Они приезжали из других регионов и жили у нас по паре месяцев. И вот жила у нас одна такая знакомая, уже больше месяца жила. И как-то раз, на Новый Год, она вдруг постучалась ко мне в комнату. А когда я ей открыла, то она торжественно вручила мне... Барби! Сказать, что я обалдела, — значит, ничего не сказать. Я, конечно, поблагодарила и сделала счастливое лицо, но была дико озадачена. Во-первых, я уже лет семь-восемь как не играла ни в какие игрушки, да и интересы у меня тоже были другие. В общем, я понятия не имела, что делать с куклой. Пришлось поставить ее у себя на полку. Однако со временем она мне пригодилась! Я вздумала в 16 учиться шить. Так вот, она стала для меня первой моделью. На ней я училась моделировать и придумывала фасоны. Теперь я даже жалею, что потеряла ее.
«Жена попросила меня приготовить блинный торт к ее дню рождения. Я рад, что у меня получилось»
«Мы с мамой вместе окончили университет!»
«Очень сердитая на вид самка филина просто взяла и обняла меня»
О самом важном счастье
- Разбирала на днях старые вещи на даче. Наткнулась на дневник 20-летней давности. Открываю — а там список на пол-листа: «выучить английский», «купить квартиру», «стать начальником». Мысленно начинаю себя ругать — ну все из списка мимо. И вдруг на последней странице замечаю рецепт пирога, который когда-то надиктовывала мне мама. Только ее сейчас уже рядом нет — угостить и похвалиться не получится. Быстро же я пришла в себя. Как же важно научиться ценить и радоваться тому, что тебя окружает сейчас. Испеку-ка я, пожалуй, своим любимым — мужу и сыну.
«Два года и восемь месяцев назад мы познакомились в интернете и влюбились. Две недели назад я родила нашего сына. Я в восторге!»
«Я вышла замуж за своего лучшего друга»
Как интересно одеты молодожёны! Гостьи тоже не отстают, особенно, девушка в коричневой шубке и в нарядных белых туфлях на каблуках.
Даже стрижка может сделать человека счастливым
- Дочь носила длинные, ниже пояса, волосы до 15 лет. Они у нее густые, волнистые, с каштановым отливом — роскошь! Устала невозможно, спросила: «Можно подстричься? Хочу прямо коротко!» Я сказала: «Без проблем, волосы не зубы, но если будешь недовольна — все претензии к себе!» Она согласилась, я отвела ее к парикмахеру. Теперь у нее затылок почти лысый, верхняя часть — сантиметров 5-7, копна кудрявых волос. Счастливее человека я не видела! Ей легко и свободно, она кайфует.
«Я нашла чашку, которую искала почти 30 лет. Точно такую же мне подарила в детстве бабушка, но чашка разбилась во время урагана. Наконец-то я нашла то, что искала!»
«Теперь я могу официально вычеркнуть пункт „обнять ягненка“ из своего списка желаний...»
«Я впервые приготовила себе еду сама. И еще я сама постирала, так что сегодня я была счастлива. Знаю, что для кого-то это совсем немного»
Иногда осчастливить кого-то другого — почти ничего не стоит
- Ехала в автобусе после работы. Смотрю — кондуктор прицепилась к спокойному мужичонке потрепанного вида. Мол, денег на билет не хватает. Стало его жалко — добавила денег и отошла. Через пару остановок собираюсь выходить. И вдруг он резко подбегает ко мне и протягивает альбомный лист. Смотрю, а там мой портрет карандашом. Оказалось, он художник и набросал меня, пока мы ехали. Я вышла из автобуса с этим листком в руках и всю дорогу улыбалась. Так меня еще никто не благодарил.
«В один из самых тяжелых дней в моей жизни коллеги подарили мне букет цветов»
«Мой цветок (красный амариллис) наконец-то расцвел! Я так счастлива сегодня. Как же он потрясающе выглядит!»
«Мой попугайчик улетел 2 месяца назад, а сегодня он снова дома! Оказывается, его нашли добрые люди, они не знали, что птицу ищут. Мы снова вместе! Я рыдаю от радости»
«Сегодня мы посадили яблоню в честь рождения нашего первенца»
«Летом на корпоративе в загородном отеле встретила этого парня. Ну, думаю, догоню — будет мой. Догнала! Все время говорю коту, что он — моя радость»
Девушка очень обаятельная, а про кота и говорить нечего - одни усы чего стоят)
«Я потратила 21 день на изготовление этого колье, и мне самой так приятно его носить»
Средняя часть по ракушкой выпадает из общего стиля. Без неё, по-моему, было бы лучше.
Когда нет больше сил молчать
- А я могу похвастаться: у меня есть мужчина. Настоящий мужчина. Он может, если захочешь, открыть банку, может поднять на руки. Может дома свет починить и окна сделать. Может заснуть вечером, крепко обнимая. Может принести таблетки, если заболела. Может вечером психануть, а утром ходить с загадочным видом, мол, ничего и не было (но психануть смешно и по доброму, а потом глаза прятать). Может пойти в магазин и купить тебе неожиданно любимую вкусняшку. А вечером после двенадцатичасовой смены прийти уставшим, тихо улыбнуться, поесть и, как обычно, сгрести тебя в охапку и лечь спать. А дома будет чисто, приготовлено поесть, постирано. И массажик будет, если захочется. И такие же танцы с бубном я исполню, если он заболел. И зацелую. Вот так и складывается маленькое простое счастье. Оно, говорят, любит тишину, но я вам рассказала, вы не ругайтесь. Пусть у каждого так будет.
В семеной жизни должна быть обоюдная любовь и доверие.Я со свое супруго вместе уже более 63 лет.До сих пор мы любим друг друга,не смотря на то,что мы уже старики.Она всю жизнь была прекрасной,любящей женой,прекрасным другом.У нас никогда не было отдельных денег или бюджета.Никогда не было вопросов о главенстве в семье Мы твердо знали,что растить и воспитывать детей святая обязанность всех родителей.И до сих пор наши дети любят и помогают нам.К сожалению,моя супруга давно болеет болезнью Альцгеймера Она,сейчас,как малый ребенок.Ничего и никого не помнит.Меня по голосу узнает и всегда слушается.Она знает,что я ее не обману и не предам.Я ее до сих пор люблю Женой,матерью и бабушкой она была прекрасной.Даже,когда мы жили в Тбилиси,ее обожали все сотрудники грузины за ее правдивость,за не любовь ко всякого рода лжи.Любовь всегда должна сопровождать семейную жизнь.И,самое главное-есть вы будете доверять друг другу,то вам никогда не надо будет врать дома даже по пустякам.СчастьЯ всем и здоровья
