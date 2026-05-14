Вот именно что не почитала про маломеркость, потому и не подошло. А вообще это платье на фигуру без животика
12+ примеров того, что заказывать что-то в интернете — это всегда приключение
Знакомы ли вам ли вам с чувством любопытства и предвкушения, когда забираете долгожданную посылку с онлайн-заказом с почты? Самые простые и человеческие эмоции, которые делают нашу жизнь живее. Однако порой вместо обещанной приятной обновки курьер привозит нечто такое, от чего остается только смеяться. Посмотрите, какие сюрпризы получили герои нашей подборки.
«Ну когда я уже научусь проверять отзывы перед тем, как заказывать всякую дичь?! Видимо, не сегодня»
- Оно еще и по размеру не подошло. Ну какая наглость © Successful-Yak-6019 / Reddit
Когда заказала одежду в интернете
- Заказывала в интернете кубики для настольных игр. Пока шли — перестала играть. Заказала напульсники для тренировок. Пока шли — бросила занятия. Интересно, что такого надо заказать, чтобы бросить есть на ночь и сидеть подолгу в интернете?
Купила в интернет-магазине
- Ну да, стоило догадаться, но они ведь даже не попытались хоть немного постараться © KrazyKatz42 / Reddit
- Очень зря мой папа научил мою бабушку пользоваться телефоном... Она теперь не может жить без заказов из интернета. Заказывает все подряд: семена для огорода, столовые приборы, мебель, одежду. И недели не пройдет, если бабушка не закажет что-то новое с какого-то сомнительного сайта. У нее уже квартира ломится от всех этих посылок, а на почте она бывает чаще, чем сами работники... Как же мы с папой обалдели, когда она пианино себе заказала! Приходим к бабуле в гости, а там четыре мужика его на 10-й этаж тащат по ступенькам.
Бабушке скучно. А вот нашла бы лучше единомышленников и в походы ходила, на экскурсии ездила. Это как одна из альтернатив цифровому шопоголизму.
Заказала этого милого выдренка в подарок на рождение ребенка близким друзьям
- На фотографии в реальности он выглядит как плюшевая игрушка моего мужа из детства... ему 45. © TacoTuesday1008 / Reddit
Мама заказала пальто в интернете, а получила это
Плащ-дождевик. У нас на 3 недели дожди обещают, а детям еще в школу ходить. У нас бы такое точно не пропало!
- Заказала из интернета платье. Долго ждала, уже думала, что где-то потеряли, но спустя два месяца наконец пришло. Распаковываю, а там не только платье, но и... кольцо. Причем не бижутерия какая-то, а вполне себе золотое, с камушком. Сначала подумала, что это какая-то акция или подарок, но в накладной о нем ни слова. Написала продавцу, он уверил, что отправлял только платье и понятия не имеет, откуда там кольцо. Посмеялась, что кто-то случайно сделал мне предложение. Теперь вот думаю — то ли носить, то ли отправить обратно...
Носи и радуйся. Или продай . Раз отправитель понятия не имеет о кольце, значит -теперь оно твоё.
Получила ровно то, что и заказала
Женщина заказала себе платье с какого-то рандомного сайта в интернете
- Выглядит так, будто это сделал десятилетний ребенок на уроке рукоделия © Skorpyos / Reddit
- Выглядит как стильный чехол для гладильной доски © TuzaHu / Reddit
- Жена сегодня целый день довольная, ходит улыбается, напевает что-то. Очень не хотелось нарушать ее настрой, но я все же поинтересовался причиной ее такой внезапной вспышки радости. А она говорит: «Сегодня пришел лифчик, который я в интернете заказала. И он внезапно так идеально подошел, как ни один до этого не подходил!» У меня вырвался нервный смешок — она на нашей свадьбе и в половину такой счастливой не выглядела!
Значит, на свадьбе она была в неудобном лифчике. Всё просто, нужно делая предложение, вместе с кольцом дарить качественное бельё, тогда и невесты будут улыбаться в день свадьбы. 😉
Не понимаю, как люди вообще покупают одежду в интернете. У меня вот всегда так
Да тут вполне совпадает - ворот подвернуть, рукава укоротить чуть и всё)
Другой вопрос, что свою фигуру надо реально оценивать - и по параметрам и по типу
- Оригинальная модель тоже выглядит как бесформенный мешок. Укоротите рукава, и вы получите такой же бесформенный мешок © Kanadark / Reddit
Знакомые семьи поделились этим с предупреждением: «Никогда не заказывайте ничего через интернет»
- Хоть это и совершенно другой товар, это один из самых разумных вариантов. По крайней мере, это не брелок в виде свитера © East-Canary-538 / Reddit
А случались ли у вас подобные курьезы при заказе в интернете? Делитесь своими историями в комментариях!
"Никогда не разговаривайте с неизвестными" (с)
А в интернете заказывать можно, надо только знать - где и определить свой размер, и рубрику, где искать)
Вот сейчас на мне изумительно удобные замшевые лоферы, за гуманные 45$, купленные онлайн.