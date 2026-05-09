7 культовых сумок, которых покупательницы ждут годами и покупают по цене квартиры

Получить новенькую Kelly — та же самая игра в долгую, что и с Birkin: надо носить Эрме, пахнуть Эрме, спать на Эрме и есть из Эрме, обхаживать консультантов, и в итоге вас ждет та же лотерея с моделью. Но давайте узнаем, как это бывает, из первых рук. Покупательница сумочки с этого фото рассказывает: «Мой парень уже 8 лет покупал вещи в одном и том же бутике Hermès, но долго не знал, как работает система доступа к самым желанным сумкам. Еще до наших отношений ему предлагали Birkin 30, а с января 2023 года я тоже начала делать покупки через его клиентский профиль.

Мы не скупали все подряд, но примерно раз в месяц заходили в бутик и покупали одежду, обувь, ремни, шарфы, косметику, парфюм, пледы и другие вещи Hermès. Еще я купила сумку Picotin и брелок Pegase. Чтобы получить предложение приобрести Mini Kelly, если не учитывать эти две покупки, нам пришлось потратить вдвое больше денег, чем стоит сама сумка, на другие вещи. Изначально я просила Kelly 25, но консультант сказала, что она появится не раньше июня, а потом предложила обсудить другие варианты. Так мне неожиданно предложили Mini Kelly, и недели через 3-4 сумка приехала».