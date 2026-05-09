10 деталей из «Великолепного века», которые создатели изменили ради красивого сюжета

В сериале Гюльфем-хатун была бывшей фавориткой султана, которая лишилась былых привилегий. На деле же женщина занимала высокий пост в гареме и именно она отвечала за образование Хюррем, а позже присматривала за ней по просьбе Сулеймана. Причем, скорее всего, женщины стали хорошими подругами, так как Хюррем часто упоминает о ней в своих письмах к супругу.

Да и печальный финал жизни Гюльфем-хатун, показанный в сериале, был маловероятным. Во-первых, она была одной из управляющих гарема и получала за это немалые деньги. А во-вторых, женщине было больше шестидесяти лет, когда она покинула этот бренный мир. А в те времена это считалось преклонным возрастом. Зато в «Великолепном веке» развязка получилась более драматичной.