10 деталей из «Великолепного века», которые создатели изменили ради красивого сюжета
Когда сериал «Великолепный век» вышел на экраны, от него было невозможно оторваться. Здесь было всё — интриги, любовь, масштабные события и маленькие радости. Мы с интересом наблюдали за судьбой главных героев, и они стали для нас как родные. Но действительно ли жизнь при дворе Сулеймана Великолепного была такой, как нам показали? Мы внимательно изучили исторические источники и узнали, какие моменты изменили создатели сериала ради яркой картинки.
Обитательницы гарема не проводили дни в праздности и кознях
На самом деле жизнь в гареме султанов Османской империи подчинялась строгому распорядку, и свободного времени у его обитательниц практически не было. Для юных девушек это была настоящая школа, где они обучались грамотности, различным искусствам, дипломатии, учету финансов и другим наукам. В сущности, это был институт, который помогал султану править государством и жестко контролировать все возможные подковерные игры.
Поэтому обитательницы гарема, конечно, интриги плели, но делали это тихо и с умом. Для многих девушек гарем был местом, где они могли построить головокружительную карьеру. Если молодая женщина не привлекала внимания повелителя, то ее ждало два пути: административная должность или роль супруги какого-то вельможи. Во втором случае она внимательно следила за тем, чтобы муж принимал решения, исходя из интересов султана. В подобном описании гарем больше напоминает некое государственное учреждение, работники которого просто не могут покинуть здание. Наверное, это очень стимулировало эффективность.
Хафса-султан не была хрестоматийной строгой свекровью
В сериале показано, что Айше Хафса отдает явное предпочтение первой фаворитке султана Махидевран и третирует прекрасную Хюррем. Можно предположить, что мать Сулеймана I не одобряла его увлечения рыжеволосой красавицей и симпатизировала другой даме. Конечно, соперничество между Махидевран и Хюррем существовало, но Айше Хафса не стала бы принимать чью-то сторону, так как строгие правила требовали, чтобы она относилась к женщинам в соответствии с их рангом и разумно управляла гаремом. Симпатии здесь не играли никакой роли.
К тому же, есть доказательства того, что мать Сулеймана Великолепного на самом деле привязалась к Хюррем и старалась щадить её чувства. Правда, неизвестно, что именно очаровало её в возлюбленной сына. Но когда появление двух новых девушек при дворе вызвало у Хюррем бурные эмоции, Айше Хафса тут же нашла прелестницам супругов и отослала их прочь. Ну кто бы не хотел заполучить себе такую заботливую свекровь?
Убранство комнат порой выглядит странно
Декорации в сериале действительно выглядят роскошно: шикарные ковры, оттоманки, диваны, украшенные узорами стены и занавеси. Однако некоторые детали интерьера больше подходят для гостиной XIX века, а не для восточных покоев XVI. Например, подсвечники и канделябры в те времена выглядели проще и обычно устанавливались на полу, а не на столиках.
Османская империя по праву гордилась своими тканями, а в период правления Сулеймана I шелк начали украшать элегантными цветочными узорами. Поэтому обивка мебели и другой текстиль во дворце действительно выглядели ярко и роскошно. Вот только занавеси на окнах обычно делали из более лёгкой ткани. А бахромой и кисточками текстиль не украшали. Мне эта скатерть больше напоминает бабушкин парадный экземпляр.
Другая необычная деталь — паркетный пол. Такое покрытие появилось только в XVII веке, когда мраморные полы в Версале решили заменить на деревянные. Дело в том, что камень приходилось постоянно отмывать, и балки, расположенные под полом, начинали портиться из-за влаги. Однако именно мраморные полы, скорее всего, и украшали дворец Сулеймана.
В титулах часто возникает путаница
Навряд ли зрители обращали пристальное внимание на титулы, тем более что с непривычки в них легко можно запутаться. Но в гареме XVI века царила строгая иерархия, и каждый ранг давал свои привилегии и определял обязанности. Мать Сулеймана I в сериале называют валиде-султан, но, по мнению исследователей, официально этот титул появился позже. Кроме того, в сериале племянниц Сулеймана величают султанами. На деле их титул звучал как ханым-султан. Казалось бы, разница невелика, но это примерно то же самое, что назвать принцессу баронессой.
Неизвестно, была ли Хюррем рыжей
Янтарные кудри красавицы легко можно заметить на полотне Тициана, который запечатлел Хюррем. Но есть один нюанс — по версии историков художник никогда не встречался со своей моделью. Это вполне понятно: даже знаменитому живописцу не позволили бы увидеть обитательницу гарема.
От того история с Лукой, который пишет портрет Хюррем, выглядит ещё более неправдоподобно. О жизни Хюррем до того, как она попала в гарем, вообще почти ничего не известно, поэтому все сведения о её имени или происхождении можно скорее отнести к легендам.
Сулейман I не мог работать за столом
В сериале султана часто показывают сидящим за столом — он разбирает документы или пишет письма. Однако столы в Османской империи стали активно использовать только в XIX веке. До тех пор такой предмет интерьера был при дворе диковинкой.
Да и европейскими обеденными столами знать не пользовалась. Чаще всего люди трапезничали за софрой — невысоким столиком. Причем эту деталь интерьера делали не только из дерева. Особым шиком считалось обладание кожаной софрой — они стоили дорого, но были более долговечными.
Там и показывают, что обеденный стол в новом жилище Ибрагима был большой диковиной и шел вразрез с обычаями.
Наряды женщин уж слишком открытые
Придворные, как женщины, так и мужчины, носили роскошные наряды из узорчатого шелка. Причем появляться дважды в одном и том же наряде считалось неприличным. Однако женская одежда была значительно более свободной и многослойной, нежели нам показали в сериале. Да и ни одна барышня не примерила бы платье с глубоким декольте. Женские наряды из «Великолепного века» больше подходят для съемок фэнтези. С другой стороны, они яркие, радуют глаз и врезаются в память. Для сериала — вполне разумное решение. Особенно, если хочешь привлечь к экрану и женщин и мужчин.
Гюльфем-хатун не соперничала с Хюррем
В сериале Гюльфем-хатун была бывшей фавориткой султана, которая лишилась былых привилегий. На деле же женщина занимала высокий пост в гареме и именно она отвечала за образование Хюррем, а позже присматривала за ней по просьбе Сулеймана. Причем, скорее всего, женщины стали хорошими подругами, так как Хюррем часто упоминает о ней в своих письмах к супругу.
Да и печальный финал жизни Гюльфем-хатун, показанный в сериале, был маловероятным. Во-первых, она была одной из управляющих гарема и получала за это немалые деньги. А во-вторых, женщине было больше шестидесяти лет, когда она покинула этот бренный мир. А в те времена это считалось преклонным возрастом. Зато в «Великолепном веке» развязка получилась более драматичной.
Принцесса Изабелла Кастильская годилась султану в бабушки
Кастильская принцесса Изабелла, которая питала нежные чувства к Сулейману и сражалась с Хюррем за его сердце — вымышленный персонаж. Вернее, в те времена действительно жила Изабелла Кастильская, вот только она была старше Сулеймана на 43 года. Так что их роман выглядит несколько сомнительно, да и встретиться с Хюррем у неё особых шансов не было.
Продукты на столе порой выглядят странно
Выход на экраны сериала поднял волну интереса к турецкой кухне. Многие даже начали записываться на кулинарные курсы, чтобы научиться готовить блюда, увиденные в сериале. Однако, по мнению специалистов, внешний вид многих яств, ингредиенты и подача далеки от тех, что можно было увидеть на столе султана. Например, в кадре мелькают помидоры, которые стали использоваться значительно позже.
Не все принцы пользуются услугами брадобрея
В Османской империи существовали очень строгие правила, которые регулировали, кому позволялось носить бороду, а кому нет. Растительность на лице мог отращивать султан, его доверенные советники, начальники стражи и другие умудрённые годами и опытом мужи. А вот принцам следовало тщательно сбривать бороду.
Существует легенда, которая говорит, что Шехзаде Мустафа действительно специально не брился назло отцу, и это спровоцировало конфликт. Но в сериале и его единокровный брат Шехзаде Селим щеголяет с бородой, и это никого не смущает. Какое-то волосяное неравенство и кумовство!
А у вас какой любимый исторический сериал или фильм? Делитесь в комментариях.
