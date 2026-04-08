Ну, удивить англичанина едой - это не удивительно. Все знают, что английская кухня одна из самых плохих.
15+ жизненных историй о том, как по-разному люди понимают гостеприимство
Гостеприимство — штука удивительная: кто-то встречает гостей так, будто готовился к королевскому приему, а кто-то просто ставит чайник и говорит: «Чувствуй себя как дома». И мы уже промолчим про тех людей, которые сначала зазывают в гости, а потом сваливают на пришедших все заботы по подготовке стола. Некоторые из этих ситуаций точно заставят вас улыбнуться, а в других вы, возможно, узнаете себя.
- Моя бабушка была голубых кровей и поэтому держала «статус». Я набирала вкусняшек, приходила к ней в гости и она встречала меня всегда в платье, на каблуках, накрашенная, с идеальной прической и парфюмом. Мы выбирали с ней сервиз, она сервировала стол в столовой, пили чай и она рассказывала истории из жизни, историю семьи, учила как вести себя с мужчинами. К слову сказать, ее муж (мой дед) обожал ее до последних дней, дарил украшения и признавался в любви.
- Моя турецкая свекровь пришла в гости с дочерью и своими сестрами. Они все принесли с собой, сами все приготовили, самы накрыли на стол, потом попели и поржали, затем все вычистили, даже помыли стены на кухне и террасу, разложили остатки по коробочкам, всех нас расцеловали и ушли восвояси. Как закрылась дверь, я только и смогла спросить у мужа: «Что это было?» У меня на тот момент дочь была младенцем. Это они нас так развлекали.
- К нам в гости в Ташкент приехал англичанин, и мы отправились все вместе на дачу. Он был в шоке, что я готовила и подавала на стол, все пытался помочь мужу помыть посуду. Был в шоке от завтрака, потом обалдел от лагмана на обед, ну и добили мы его шашлыками и хоровацем. Сказал, что будет искать здешнюю жену, потому что он никогда не чувствовал себя так уютно и спокойно. И сказал, что хочет минимум двоих детей, хотя закоренелый холостяк и говорил, что семейная жизнь не про него.
«В прошлый раз, когда мои родители приезжали, они угостили нас суши. Сегодня они пришли помочь развесить картины, и мы им отплатили тем же»
- Мама с подругой отдыхали в Италии. В какой-то деревне пошли искать место пообедать, нашли небольшое кафе с беседкой. Вышел дедушка-хозяин, он же официант. Они заказали спагетти, кофе, фреш. Дед все им принес и сел с ними поболтать. Когда же они попросили счет, дедушка очень удивился. Оказалось, что это не кафе, а мать с подругой завалились в частный дом и потребовали накормить их.
Вот этот смешно! Спссибо этому милому дедушке!Яб наверно от такого камфуза проволилась бы со стыда
- Приходит ко мне в гости подружка со своей 4-летней дочкой. Играем, едим вкусняшки и при расставании девочка просит у своей мамы забрать мою шкатулку для украшений. Мама ей отвечает, мол, если тетя Таня не против, то можешь забрать. Я стояла и не знала даже, что ответить девочке. В смысле забрать? Зачем так отвечать своему ребенку? Это ведь моя вещь! Шкатулку я не подарила. Она мне дорога как подарок от папы. Мамы, не делайте так в гостях.
А по-моему логично перевести стрелки. Для перехода от "мама разрешила/запретила" к "а что думает хозяин вещи".
- Однажды к дочке (12 лет) зашли подружки неожиданно. Ой, думаю, чем я их кормить буду? Ничего готового на 6 человек не было. Открыла холодильник, достала, что было, быстро тесто завела на пиццу, покрошила все, сыром присыпала, «девочки идите к столу». Они все в шоке были и таращили глаза и переспрашивали: «Вы тесто сами сделали? Из чего?»
А зачем их было кормить ? Они назначали термин прихода за три месяца ? Обговаривали условия будущей встречи за 2 недели ? Это посещение есть в планировщике дочки ? Нету ? Raus nach Haus!!!!!! Или девочка идет с подругами в Imbiss на чашку кофе и шавуху.
«Моя свекровь приехала в гости и привезла мне и моим приемным детям вязаные подвески в виде поп-тартов с нашими любимыми вкусами»
- Зашли к друзьям на новоселье, а они с порога: «На диван не садимся». Ну ок. Весь вечер тусили стоя, как в маршрутке в час-пик. Атмосфера, мягко говоря, напряженная. Муж уже шепчет мне, что, походу, диван сам должен выбрать себе хозяина. Но все оказалось проще. Пока шла вечеринка, хозяева нащелкали «идеальных» фоток, чтобы сдавать эту квартиру в аренду. А мы, оказывается, уже и не гости, а бесплатные актеры а-ля «живем как в Pinterest».
Ладно фотки... Но садиться то почему нельзя? Типа, бистро, а не ресторан?
- Была у меня знакомая, ей лет 50. Живет в элитном ЖК, регулярно летает в Эмираты, любит рассказывать, какая она порядочная и честная женщина.Только вот при каждом визите начиналось одно и то же: «Дай мед, у тебя натуральный, в магазине такого нет». «Духи заканчиваются? Дай. Ты же все равно купишь новые». Захожу на кухню к себе: «Ой, ты что-то дать мне хочешь?» Приходила часто. И каждый раз что-то просила: еду, вкусняшки, косметику, одежду.
Я таких сразу обрезаю . " Ты не Бекинсейл чтобы давали тебе и не Гарднер чтобы ты давала . "
- Были на юге Италии, в морском городке. В апреле там кафе не работали. Мы этого не знали и подошли к мужчине, который резал мясо в лавке. Так он нас пригласил домой, накормил обедом, а вечером мы поняли, насколько нам повезло, когда он устроил семейный ужин, позвал нас и кучу друзей. Получилось огромное торжество.
«Завтрак, который я приготовила для своего приехавшего в гости дяди!»
- Свекровь пришла ко мне в гости с внучкой от дочери. А той приглянулась моя скакалка. Внучка спрашивает: «Бабуль, можно заберу?» Бабуля отвечает: «Забирай». Я не стала молчать, говорю: «В смысле забирай? Я купила ее для себя, заниматься. Почему у меня никто не спрашивает?» Свекровь обиделась.
Повторюсь: никогда не понимала людей, которые с лёгкостью распоряжаются чужими вещами.
- Мне вчера тетя рассказала, как она замечательно пообщалась с троюродной тетей из Казахстана по видеосвязи. Каждая накрыла себе стол и потом пару часов перемывали косточки всем, как они любят и жаловались друг другу на все и на всех. И говорит, так хорошо и морально в разы легче стало. И никуда не надо ехать, ничего лишнего покупать одни плюсы. Люди 75+ открыли для себя видеосвязь.
- Зашла к коллеге, которая живет одна, а она шепчет: «В спальню не заходи, Петр Васильевич не в духе». Я замерла, гадая, кто там заперт, пока дверь не стукнула о стену и в коридор выкатился огромный котяра. Оказалось, этот мохнатый пенсионер просто не выносит, когда нарушают его тихий час. Теперь я знаю, перед кем в этом доме все ходят на цыпочках.
«У моего дедушки деменция, и он не помнит моего имени и имен моих братьев и сестер. Но каждый раз, когда мы навещаем его, он всегда помнит дать мне несколько монет. Он делает это с тех пор, как я была маленькой»
А мой дедушка забыл как зовут его внучек и дочь ! У бабушки это был второй муж . Но для меня дедушка был родным хоть по крови я ему никто . Он помнил мое имя до самого конца. Царствие небесное ему! Я очень по нему скучаю и люблю. Я была его первой внучкой и наверно самой любимой .
- У меня была коллекция киндеров, я их очень любила. Там были крутые киндеры, не только пингвины, бегемоты и рыбы. Приехали к нам родственники с 5-летним племянником. И мама невзначай говорит мне: «Покажи Максу свои киндеры». Мне было 13, и я знала, к чему это может привести, и киндеры перед этим надежно спрятала. А ребенок, услышав заветное слово «киндер», только и спрашивал меня про них. Да, я жадная, и ни о чем не жалею. Но все-таки парой других игрушек, куда упал взгляд племянника, пришлось пожертвовать.
Ура!!! Умная девочка!
А мама, кажется, просто хотела избавится от "мусора"
- Заглянула к знакомой на ужин, а она запретила мне брать вилки. Весь вечер мы ели исключительно ложками, что было дико неудобно. Я все гадала, что это за странный этикет такой, пока не узнала правду. Подруга до блеска начистила серебро перед приездом придирчивой свекрови и боялась оставить на нем хоть один отпечаток пальца. Пришлось ужинать как в походе, зато фамильный набор дожил до утра в идеальном состоянии.
- Осознала, что больше никто не зовет меня в гости и ко мне никто не приходит. Будто мир изменился и по гостям больше не ходят. А мне так не хватает вечеров с чаем, вкусняшками и болтать обо всем. В итоге я теперь включаю блогеров, накрываю себе дома за столом поляну: нарезку всякую или канапе, фруктики, сухофрукты, орешки — да что угодно — и сижу, будто в гостях, слушаю. Даже больше нравится: ехать никуда не надо, говорить самой ничего не надо, красота!
По гостям ходят. Просто ты не в той сфере или как это назвать. А что-то приготовить вкусное и съесть это можно и без гостей
Я не люблю гостей на своей территории. А в чужих квартирах я самый осторожный гость - стараюсь ничего не трогать без спроса и не лезу никуда. И кто как живёт, и что как выглядит в чужом доме - не моя забота. Но по мне лучше на нейтральной территории общаться. Из гостей рано уходить - хозяева обижаются, а из общепита свалить как-то проще