16 человек, которые просто полезли в карманы и поймали за хвост госпожу Удачу
Иногда спонтанное решение разобрать старый шкаф приводит не только к трогательным приветам из прошлого, но и к приятным бонусам. Мы собрали 16 историй от людей, которые уверены, что госпожа Удача может прятаться как в забытом кармане старой куртки, так и в сумочке, приобретенной на барахолке у дома.
- Перебирала старые вещи и нашла свой старый рюкзак, с которым я ходила в школу в 9 классе. Решила выкинуть, все равно уже не пригоден для использования, но перед этим обшарила карманы. И в одном из внешних карманов нашла записку. В ней очень романтично в любви ко мне признавался Миша, мой бывший одноклассник. Он мне нравился с 5 класса, но после 9 ушел из школы. А пару месяцев назад и вовсе уехал в другой город. Эх, Миша, а ведь у нас с тобой все могло бы быть совсем иначе, не будь бы я такой невнимательной.
- В путешествиях я читаю бумажные книги. Покупаю их всегда штук по 8-10. Сижу в поезде в направлении Франкфурта. Открываю книгу, и мне на колени падают 2 купюры по € 200. У меня шок. Пролистала книгу, и, само собой, там еще € 500 евро оказались. Хорошо, что я не вожу много наличных с собой. Проблем на границе не было.
Я купила пару черных ботинок за $ 8, и в носке нашла сверток с кольцами. Большинство из них 585 пробы!
- Недавно с отпуска вернулась, а до зарплаты далеко. На руках остались вообще копейки. Запустила стирку. И тут вижу — в барабане крутится ₸ 10 000! Я аж обрадовалась, как ребенок. Торопилась по делам, говорю племяшке: «Вытащи одежду и положи десятку на стол». Через пару минут приходит фото: «Тетя, тут не 10 000, а ₸ 40 000!» В тот момент я реально почувствовала себя богачкой.
- Сестра мужа в секонд-хенде лет 9 назад купила очень крупную позолоченную толстую цепь (сейчас такие тоже в моде). Дома увидела на ней пробу — оказалось чистое золото. Сдала за примерно 14 000 и купила хорошую стиральную машинку. А семья ее как раз переехала в новое жилье, и им срочно нужна была машинка.
Купила в секонде пальто. В кармашке я нашла эту красивую брошь. На обратной стороне написано «Флоренца». Такая чудесная камея!
- Раньше у меня была суперспособность — я находила деньги в магазине, на дороге, у мусорки, под лавками. В песочнице я могла найти польские злотые, за домом — американский цент. Откуда они там брались — не знаю. Самая крупная находка — это пачка 5000 купюр в прошлом году. После этой находки как отрезало. Денег я больше не находила ни разу, даже не вижу их на улице. Наверное, эта способность перешла к другому.
- Бабушки уже год как не стало, решили продать ее квартиру. Разбирали с мужем вещи, а ее кот мешался у нас под ногами целый день. И вот этот пушистый хулиган запрыгнул на книжную полку и начал скидывать книги. Одна из них открылась, а там $ 100 лежало. Не зря бабуля называла его самым умным котом в мире.
Разбирал шкаф дедушки, который был тренером по фехтованию.
- Попал под сокращение. Предложения работы попадаются только такие, что выгоднее на диване сидеть. Как-то, чтобы сделать хоть что-то полезное за день, решил разобрать бумажки. Среди них куча конвертов, в которых выдавали зарплату на предыдущей работе. Без всякой задней мысли проверил, прежде чем выбрасывать. Нашел купюру. С пару лет пролежала. И очень выручила. А потом и нормальная работа нашлась.
- Мой дедушка по всему двору закапывал деньги в стеклянных банках, обернутых полиэтиленом. В своем письменном столе оставил «карту сокровищ». Когда его не стало, мы всей семьей устроили настоящую охоту за сокровищами. Нашли больше $ 100 000 в разных банках, а еще около $ 5000 в его любимом кресле.
Думала, что покупаю сумочку, а внутри нашла капсулу времени.
- Приснилось, что муж дал деньги, и я их убрала. Но я не думала, что это сон, а так, причудилось вдруг. Перевернула весь дом, так искала. Когда муж вернулся домой, у меня был полный разгром. На вопрос «что случилось?» я все ему рассказала. Говорю: «Не помню, сколько ты мне дал. А нашла 16 000 (машина тогда стоила 6000)». Он обнял и сказал, что деньги он мне не давал. Оказалось, я просто убрала и забыла, а потом снова убрала и забыла. Долго смеялись.
- Собралась наконец выкинуть странную коробку в игрушках дочери и на всякий случай посмотрела внутрь. Нашла там $ 1000! Вспомнила, что когда-то продали гараж и отложили часть на путешествие. Ну, и благополучно забыли. После переезда коробка оказалась в игрушках, и мы чудом ее не выкинули. А в ночь перед этим мне приснился сон, как муж дарит мне $ 1000. Так что мозг все помнит!
- Накануне поругалась с мужем. Настроения нет, решила разобрать шкаф. Наткнулась на старую, повидавшую виды куртку мужа. В кармане нащупала что-то маленькое — оказался сложенный листок. Сердце в пятки ушло. Разворачиваю, а там записка от мужа: «Если ты это нашла — значит, ты все такая же любопытная. Я люблю тебя». Я сначала даже растерялась. Вспомнила, как он когда-то шутил, что прячет «сюрпризы». Оказалось, он оставил это еще в начале наших отношений. И вот спустя годы я случайно его нашла. Так и помирились.
- Достала тренч, в кармане — сверток. В упор не помню, что это. Разворачиваю: пачка турецких лир и синий глаз-оберег. Тут вспоминаю, что осенью в первый же день в Турции зашла в лавку к местному колоритному дедушке, и он на моем родном языке заявил, что я слишком красивая, чтобы ходить одной и без охраны и подарил этот глаз, местный сувенир. Я в тот же вечер положила немного денег в качестве заначки в потайной карман да так и прогуляла с ними все две недели. А потом и думать забыла. Зато сейчас хватило как раз на новые ботильоны.
Иногда «капсулы времени» находят нас сами, напоминая о важных моментах или выручая в трудную минуту. Главное — не выбрасывать старые коробки, не заглянув внутрь, ведь там может ждать не только пыль, но и настоящий подарок судьбы. А какая была ваша самая неожиданная находка в забытых вещах?
