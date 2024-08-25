20+ примеров, когда дешевые находки оказались настоящим кладом

С каждым годом в мире все большую популярность набирают магазины по продаже секонд-хенда: к 2025 году на его долю будет приходиться 10% мирового рынка моды. Оно и понятно, ведь на барахолках можно найти поистине крутые вещи, заплатив за них в несколько раз меньше рыночной цены (а то и в десятки раз). И герои нашей статьи в очередной раз это доказали, показав свои удачные покупки.

1. «Купила в секонде сумку за $ 8, а внутри нашла $ 118. Даже и в мечтах я не могла себе этого представить!»

2. «Я купила в секонд-хенде платье за $ 10, которое изначально стоило ​​$ 150. Немного его укоротила, и получилось платье моей мечты»

3. «Моя лучшая покупка в секондах за все время — журнальный столик от Michael Taylor стоимостью в $ 8 500. А я купил за $ 15!»

«Он был немного потертым, но я его аккуратно отшлифовал, отполировал. Теперь не могу решить, продать его или оставить себе».

4. «На барахолке нашла себе свадебное платье, всего $ ​​11,50»

«Ух, как меня распирает от волнения! Не могу дождаться, чтобы похвастаться им друзьям. А потом еще поправить их, когда они решат, что я имею в виду $ 1 150, а не $ 11,50. Лучшая находка всей жизни».

5. «Урвала чемоданчик от Louis Vuitton всего за $ 9, хотя на сайте LV такой же стоит € 2 500 без скидки!»

6. «Ребята, я до сих пор в шоке! Они моего размера, практически новые, на подошве нет даже следов износа. И всего за $23,29»

«Я обожаю Ferragamo. Пару лет назад я присматривался к такой же паре за $ 1 100». © Unlikely_West24 / Reddit

7. «Купил в комиссионке этот клевый чайник-паровозик»

«Это самая крутая вещь, какую я только видел!» © Sumraeglar / Reddit

8. «Купила в секонде настоящие швейцарские часы из цельного золота, они находились в ящике с кучей других часов по цене $ 1 за каждые»

9. «Находка на блошином рынке: настенные часы Longines 1885 года. Они все еще работают»

10. «Эти солнцезащитные очки Leisure society стоили мне $ 2,99. Новые такие же стоят $ 1 650»

«Позднее выяснил, что оправы сделаны из титана и покрыты 18-каратным золотом».

11. «И вот лежит она в проходе, смотрит на меня, выпучив глаза... Купила эту кожаную сумку за $ 7»

12. «Откопала новый купальник Summersalt! Заплатила за него $ 8, в то время как на сайте он стоит $ 95»

13. «Откопал вот такое сокровище. Котик отлично вписался на моей кухне. Кстати, вот для чего отверстие»

14. «Купил в секонде часы Fossil всего за $ 24,99. В коробке с часами оказался чек от 2007 года, а еще 100 канадских долларов!»

15. «Я купила в комиссионке за $ 8 крошечный диванчик для своих кошек»

16. «На днях на блошином рынке купила за $ 15 огромную коробку новогоднего декора и украшений для елки. Я чуть не закричала, когда увидела все это»

17. Когда я взяла часы в руки, чтобы отыскать ценник, ожидала увидеть что-то около $ 99. Но цена оказалась всего $ 9,99!

18. «Сегодня утром я на распродаже старого имущества купил за $ 5 коробку старых фоток. А среди них оказался полный набор серебряных монет из коллекции „Peace dollar“»

© UrbanRelicHunter / Reddit Melancholy 2 часа назад Люди покупают чужие фотки? Я тут недавно выбросила стопицот старых фоток. Кто все эти люди были? Их знали мои бабушки-дедушки, но их давно нет. - - Ответить

19. «Этот платок от Hermès мне достался за $ 5»

20. «Купила эту чашку в комиссионке еще месяц назад, а она до сих пор вызывает у меня улыбку, когда смотрю на нее»

21. «Cегодня всего за $ 5 купила набор от Avon из 12 домиков специй»

22. «Купила настольную лампу HT Huang Toucan. Поменяла в ней лампочку, и она работает! Потратила всего $ 8»

Новая такая же лампа продается за € 800. (Прим. ADME)