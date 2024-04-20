19 счастливчиков, которые вылетели из магазина с классной покупкой и улыбкой до ушей

Говорят, самые лучшие вещи в жизни бесплатные. Конечно, под этим подразумеваются не одежда или утварь для кухни, а такие богатства, как семья, друзья, улыбки. И пусть герои нашей статьи нашли именно такие, материальные блага, но достались они им чуть ли не копейки. Поэтому они справедливо считают их практически сокровищами.

«Вот какой красивенный комод мне попался. Чуть было не оставила его в магазине, потому что он был ужасно тяжелым»

«Моя мама в прямом смысле нашла золото. Мы купили чемодан, а потом обнаружили в нем несколько марок и золотую монету»

«Вчера мы оценили ее, она на 99,1% состоит из золота. Со временем будет стоить $500».

Оно стоит больше — $600. Это редкое изделие тиражом всего 23 000 экземпляров. © FAUXHAMMER117 / Reddit

«Моя прелесть! В магазине такие продают за $243, я же купила за $13. Сразу побежала к мужу и сказала, что наконец-то и мне повезло»

«Купила эту милую вазу и была в восторге. А потом почитала, что про нее пишут, и теперь мне страшно. Есть подозрения, что она из уранового стекла»

«Из-за моей способности находить классные вещи в секонд-хендах муж называет меня ведьмой»

«Сегодня вот пошла искать бусины, а пришла с кошельком Gucci, который в обычных магазинах стоит $600, а я купила за $8».

«Выловила этого малыша в интернете. Купила за $450, потом отдала $150 за замену зубцов, приведение в порядок и оценку»

«Оценщик сказал, что оно стоит $2200. Я вне себя от радости».

«Я просто не могла перестать смеяться. Пришлось купить»

Нам с женой как-то попался такой же подсвечник, но с черепахами. До сих пор жалеем, что не купили. © DaanGFX / Reddit

«Понятия не имею, для чего это вещица, но она прямо-таки говорила со мной»

Это ваза для конфет. © TravellingSouzee / Reddit

«Моя подруга просто в восторге от этой картины»

«Просматривала я стопки чехлов и нашла розовый для планшета»

«Хотела уже отложить его в сторону, а потом поняла, что он какой-то чересчур тяжелый. Оказалось, в нем был рабочий планшет. Я просто зарядила его и сбросила настройки».

«Я поняла, что такое любовь с первого взгляда, когда увидела эту прелесть»

«Сколько замечательных вещей мы вчера урвали. Да еще и чуть ли не бесплатно»

«Мама купила мне этот шарф за $0,5. Это 100% шелк и он от моей мамы, поэтому бесценный»

«Я терпеть не могла свой профиль, пока эта дама не появилась в моей жизни. Это кувшин с надписью „Елена“»

«Мой муж терпеть не может этот столик, но я хочу с шиком завтракать в постели»

«Урвала просто ошеломляющую лампу. Пока несла на кассу, 3 человека попытались у меня ее перекупить»

«Нашел такую классную маску. Жаль, жена не разрешает повесить ее над кроватью»

Ну знаешь ли, я бы тоже не разрешила. © sugr_magnolia / Reddit

«Я сразу же схватила эту банку для печенья, как увидела. Поверить не могу, что ее продавали всего за $5»

Это банка для печенья от Bartlett Collins. Такие продают по $400, у меня есть бирюзовая. © Fun_Complaint8877 / Reddit

«Купила дизайнерское свадебное платье с огромной скидкой. Мама меня убьет, ведь мы хотели вместе искать мне платье»