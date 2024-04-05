20 отчаянных невест, которые выбрали себе такое платье, что гости только на него и таращились все время

Как заметили крупные компании, в последнее время будущие невесты все чаще выбирают именно уникальные наряды и аксессуары. Они ищут платья, которые не похожи на традиционные: то есть или эксклюзивные и особенные, или повседневные, которые потом можно носить и в обычной жизни. Вот и героини нашей статьи решили поступить именно так и нашли оригинальную одежду для своего особенного дня.

«Очень уж мне хотелось большое розовое платье. Но все, что мне попадалось было недостаточно розовым. А потом я нашла его!»

© DiscoVersailles / Reddit графиня Деревко-Тряпочкина 10 минут назад Эта невеста здесь уже была. Но с комментарием, что перемеряла кучу белый платьев, ни одно не подошло, вспомнила свою детскую мечту о розовом, и опа! Попала в точку. Кстати, ей очень идет, а на той фотографии вообще была фантастика. - - Ответить

«Мне 43 года. Это мой второй брак, мы решили просто расписаться. Поэтому я искала что-то не слишком нарядное»

«И все же мне было немного грустно, что у меня нет потрясающего платья. Но когда мы стали обмениваться клятвами, я поняла, что могла бы стоять там хоть в пижаме и все равно бы ощущала каждую частичку этого особенного момента».

«Просто хотела показать вам свое платье со свадьбы в стиле Гарри Поттера»

«Я сама сшила свадебное платье. Оно получилось идеальным, легким и удобным»

«Если вы подумываете о том, чтобы купить небелое платье, то купите. Поверьте, вы не пожалеете!»

«На моем платье повсюду были вышиты названия цветов»

«Для меня было честью надеть на собственную свадьбу свадебный наряд моей мамы»

© Inexplicably-Social / Reddit Return 0 1 минута назад Всё ищут недостатки, а по-моему тут нечего критиковать, мне всё очень нравится. В ней всё просто прекрасно сочетается с этим платьем, и татуировки, и волосы, и по фигуре прекрасно, и цвет кожи, и букет. Всё очень гармонично, одна из самых приятных фотографий этой подборки.

Что до глажки, лично мне и в голову не пришло, что платье приятно. Тут тоже всё отлично. Мне кажется, люди по инерции ищут минусы. - - Ответить

«Я просто обожаю свое платье! Нужно только его немного подшить»

© nkateb / Reddit Zest 23 минуты назад Само по себе платье могло бы быть, но что-то бы с ним поделать. Талия не нравится как получилась. Подшить - да, но не только длину убрать, лиф надо тоже подкорректировать. - - Ответить

«Если вы сомневаетесь, стоит ли надевать нетрадиционное платья, мой совет — дерзайте!»

«Некоторые девушки предпочитают красный цвет»

«Мне даже не хочется снимать это платье»

«Мы с сестрой-близнецом обе вышли замуж в одном и том же платье»

«Я нашла свое платье. Как же оно мне нравится! Вот теперь думаю, какой букет к нему подобрать»

К такому платью я бы выбрала букет из красных роз. Он будет выглядеть достаточно драматично, но не будет отвлекать от вас внимание. © NoLongerNeeded / Reddit

«У меня уже была традиционная свадьба. Теперь я старше и люблю синий цвет»

© OmmBShur / Reddit Светлана 8 часов назад Значит, это второй брак с новым мужем, или повторный брак со старым? Я, например, дважды выходила замуж и дважды разводилась с одним и тем же мужчиной. На второй свадьбе была в голубом брючном костюме. А муж в голубой рубашке в полосочку и светлых брюках. - - Ответить

«Свадьбу проведем на пляже на Гавайях. Надеюсь, мое платье будет классно контрастировать с закатом».

«Да, я выхожу замуж в небелом платье»

«Купила платье через интернет, без примерки. Я женщина большого размера, и мой вес постоянно колеблется, так что я боялась делать заказ онлайн»

© jojewels92 / Reddit Zest 16 минут назад Редко когда настолько полненьким девушкам идет платье. Ей хорошо. Интересное платье, хочется его рассматривать. И не нужно с аксессуарами мудрить, оно и так самодостаточное. - - Ответить

«В итоге платье оказалось немного великовато, отнесла швее. Так она сказала, что это самое качественно сшитое платье, которое она когда-либо видела».

«Я просто обожаю свое платье! Но оно такое нестандартное, что думаете?»

Прекрасно! Вы выглядите так, будто вот-вот лопнете от радости, так что что тут еще сказать! © PepperJacs / Reddit

«В эти выходные примеряла заказанное платье. Надела, и сразу почувствовала себя в нем потрясающе. Я точно буду носить его дома, когда жениха там не будет»

© steensley / Reddit Zest 12 минут назад Для меня в этом платье есть что-то инфантильное - стилизованные звезды, кометы, цветовая гамма. Но если ее внутренняя девочка просит именно такого платьица - так тому и быть )) - - Ответить

«Искала уникальное платье, перемерила 46 штук, но все-таки нашла его!»

© ccaitlinmarie10 / Reddit Zest 10 минут назад Почему-то ощущение, что это нижняя юбка и что-то типа грации - то есть то, что требует еще какого-то основного наряда сверху. Может, если бы по цвету было бы поярче, такого ощущения не складывалось. Хотя само по себе платье необычное, и девушке в нем хорошо. - - Ответить

Вы могли бы нести мешок картошки и все равно выглядели бы безупречно! © WHYohWhy___MEohMY / Reddit

«Увидела это свадебное платье в интернете. На него была большая скидка, поэтому заказала не глядя и даже без примерки. Исправлять пришлось только подол»