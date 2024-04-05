Эта невеста здесь уже была. Но с комментарием, что перемеряла кучу белый платьев, ни одно не подошло, вспомнила свою детскую мечту о розовом, и опа! Попала в точку. Кстати, ей очень идет, а на той фотографии вообще была фантастика.
20 отчаянных невест, которые выбрали себе такое платье, что гости только на него и таращились все время
Как заметили крупные компании, в последнее время будущие невесты все чаще выбирают именно уникальные наряды и аксессуары. Они ищут платья, которые не похожи на традиционные: то есть или эксклюзивные и особенные, или повседневные, которые потом можно носить и в обычной жизни. Вот и героини нашей статьи решили поступить именно так и нашли оригинальную одежду для своего особенного дня.
«Очень уж мне хотелось большое розовое платье. Но все, что мне попадалось было недостаточно розовым. А потом я нашла его!»
«Мне 43 года. Это мой второй брак, мы решили просто расписаться. Поэтому я искала что-то не слишком нарядное»
«И все же мне было немного грустно, что у меня нет потрясающего платья. Но когда мы стали обмениваться клятвами, я поняла, что могла бы стоять там хоть в пижаме и все равно бы ощущала каждую частичку этого особенного момента».
«Просто хотела показать вам свое платье со свадьбы в стиле Гарри Поттера»
Это вроде как больше из "Звездных Войн", был там похожий персонаж. И лицом, и весь зеленый.
«Я сама сшила свадебное платье. Оно получилось идеальным, легким и удобным»
- Вау! Выглядишь как майская королева. © Dramatic-Ad-2449 / Reddit
«Если вы подумываете о том, чтобы купить небелое платье, то купите. Поверьте, вы не пожалеете!»
Рукава и накидки в типа средневековом платье были бы очень, очень кстати.
«На моем платье повсюду были вышиты названия цветов»
«Для меня было честью надеть на собственную свадьбу свадебный наряд моей мамы»
Всё ищут недостатки, а по-моему тут нечего критиковать, мне всё очень нравится. В ней всё просто прекрасно сочетается с этим платьем, и татуировки, и волосы, и по фигуре прекрасно, и цвет кожи, и букет. Всё очень гармонично, одна из самых приятных фотографий этой подборки.
Что до глажки, лично мне и в голову не пришло, что платье приятно. Тут тоже всё отлично. Мне кажется, люди по инерции ищут минусы.
«Я просто обожаю свое платье! Нужно только его немного подшить»
Само по себе платье могло бы быть, но что-то бы с ним поделать. Талия не нравится как получилась. Подшить - да, но не только длину убрать, лиф надо тоже подкорректировать.
«Если вы сомневаетесь, стоит ли надевать нетрадиционное платья, мой совет — дерзайте!»
«Некоторые девушки предпочитают красный цвет»
«Мне даже не хочется снимать это платье»
«Мы с сестрой-близнецом обе вышли замуж в одном и том же платье»
Точно в одном? А цвет на постобработке поменялся? Так бывает
«Я нашла свое платье. Как же оно мне нравится! Вот теперь думаю, какой букет к нему подобрать»
- К такому платью я бы выбрала букет из красных роз. Он будет выглядеть достаточно драматично, но не будет отвлекать от вас внимание. © NoLongerNeeded / Reddit
«У меня уже была традиционная свадьба. Теперь я старше и люблю синий цвет»
Значит, это второй брак с новым мужем, или повторный брак со старым? Я, например, дважды выходила замуж и дважды разводилась с одним и тем же мужчиной. На второй свадьбе была в голубом брючном костюме. А муж в голубой рубашке в полосочку и светлых брюках.
«Свадьбу проведем на пляже на Гавайях. Надеюсь, мое платье будет классно контрастировать с закатом».
«Да, я выхожу замуж в небелом платье»
«Купила платье через интернет, без примерки. Я женщина большого размера, и мой вес постоянно колеблется, так что я боялась делать заказ онлайн»
Редко когда настолько полненьким девушкам идет платье. Ей хорошо. Интересное платье, хочется его рассматривать. И не нужно с аксессуарами мудрить, оно и так самодостаточное.
«В итоге платье оказалось немного великовато, отнесла швее. Так она сказала, что это самое качественно сшитое платье, которое она когда-либо видела».
«Я просто обожаю свое платье! Но оно такое нестандартное, что думаете?»
- Прекрасно! Вы выглядите так, будто вот-вот лопнете от радости, так что что тут еще сказать! © PepperJacs / Reddit
«В эти выходные примеряла заказанное платье. Надела, и сразу почувствовала себя в нем потрясающе. Я точно буду носить его дома, когда жениха там не будет»
Для меня в этом платье есть что-то инфантильное - стилизованные звезды, кометы, цветовая гамма. Но если ее внутренняя девочка просит именно такого платьица - так тому и быть ))
«Искала уникальное платье, перемерила 46 штук, но все-таки нашла его!»
Почему-то ощущение, что это нижняя юбка и что-то типа грации - то есть то, что требует еще какого-то основного наряда сверху. Может, если бы по цвету было бы поярче, такого ощущения не складывалось. Хотя само по себе платье необычное, и девушке в нем хорошо.
- Вы могли бы нести мешок картошки и все равно выглядели бы безупречно! © WHYohWhy___MEohMY / Reddit
«Увидела это свадебное платье в интернете. На него была большая скидка, поэтому заказала не глядя и даже без примерки. Исправлять пришлось только подол»
Да, иногда попадаются настолько крутые вещи, что даже и думать не хочется, нужны они тебе или нет. Просто берешь и покупаешь.
Комментарии
Получила истинное удовольствие от просмотра. Такого свадебного разнообразия я ещё не видела. Повеселились от души, все наряды хороши.
Да какого хрена они почти все жирные?! Они держат в заложниках семьи своих мужей или настолько богаты, что могут позволить себе содержать альфонсов?