16 оригинальных вещиц, при виде которых руки сами тянутся к кошельку
Чтобы не совершать импульсивных покупок, люди заранее составляют списки того, что им действительно нужно, берут ограниченную сумму и стараются даже не заходить в места, в которых они не планируют что-либо приобретать. Но иногда им попадаются настолько эффектные вещицы, что невозможно просто взять и пройти мимо.
«Это самая непрактичная кружка на свете, но я ее обожаю»
- Где ты ее взяла? Напоминает моего кота, мне срочно нужна такая же. © youwaityoulate / Reddit
«Я аж с другого конца магазина услышал, как моя жена ахнула. Какая же приятная находка, и всего за $5»
- Отличная находка! Мне такая же миска передалась от бабушки, обожаю ее. © Serious-Donut-342 / Reddit
«Мне нравится придумывать и создавать продукты, которые никогда никому не понадобятся»
«Встречайте PillowOne S ™️ — матрас для вашего смартфона. Ваш телефон работает так же много, как и вы, и заслуживает хорошего отдыха».
- Моя бабушка уже ждет с кредиткой в руках, чтобы заказать его. © karmmark88 / Reddit
«Ковер моей мечты»
Мелкая я любила ходить по рисунку ковра, как по дорожкам лабиринта. По этому я бы и взрослой побегала )))))
«А у вас в магазине когда-нибудь было так, что вы аж задыхаетесь, быстро оглядываетесь по сторонам, хватаете товар и бежите скорее к кассе?»
«Я просто не могла устоять»
«Возможно, это одна из моих любимых находок»
Моя мама убила бы за такую шкатулку) Она обожает кареты) Я ей даже подарила новогоднюю игрушку - стеклянную карету (и замок к ней, чтобы было куда на этой карете ездить)
- Потрясающе! Одна из тех вещей, о которой вы даже не подозреваете, что она вам нужна, пока не увидите ее! © TinyTranslator1525 / Reddit
«Влюбилась в эту лампу в тот же момент, как увидела. Как сумасшедшая кошатница, я не могла не купить ее»
«Смотрите, какую красотищу нашел»
«Приправь свою жизнь! Кроссовки Buffalo на платформе»
- Как же тебе повезло! © stup**00 / Reddit
«Купила эту корзину из деревянных брусков всего за $2! Идеально подходит для моих растений»
«Да я глазам своим не могла поверить, когда увидела ее»
«Сказала кассиру, что уж лучше иметь эту тарелку и не нуждаться в ней, чем нуждаться, но не иметь»
«Не могла оставить Берни в магазине»
- Я так завидую! Я даже не подозревала, насколько мне нужен старый большой динозавр с длинной шеей в моей гостиной! © beargirlreads / Reddit
«Я просто не могла не купить эту зеленую штуковину. Поставила на кухне. Муж уже смирился с моим странным вкусом»
На кухне вроде бы не самое подходящее место. Там хранится еда, а не человеческие головы
- У меня есть такая голова, из прозрачного стекла, надеваю на нее наушники. Я зову ее Шинейд. © GRMacGirl / Reddit
«Мой дом с каждым днем все больше напоминает логово кошатницы»
Кстати, о котиках. Они так ловко пользуются эмоциями, что порой и гадать не нужно, о чем они там думают. Все красноречиво написано на их мордочках.
Комментарии
Некоторые вещи странные, но клевые.
В конце концов, иногда можно порадовать себя безумной штукой, если для нее есть деньги, место, и она радует)
Наконец-то хорошая подборка, посмотреть приятно, обсудить есть что!