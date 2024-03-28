16 оригинальных вещиц, при виде которых руки сами тянутся к кошельку

Чтобы не совершать импульсивных покупок, люди заранее составляют списки того, что им действительно нужно, берут ограниченную сумму и стараются даже не заходить в места, в которых они не планируют что-либо приобретать. Но иногда им попадаются настолько эффектные вещицы, что невозможно просто взять и пройти мимо.

«Это самая непрактичная кружка на свете, но я ее обожаю»

Где ты ее взяла? Напоминает моего кота, мне срочно нужна такая же. © youwaityoulate / Reddit

«Я аж с другого конца магазина услышал, как моя жена ахнула. Какая же приятная находка, и всего за $5»

Отличная находка! Мне такая же миска передалась от бабушки, обожаю ее. © Serious-Donut-342 / Reddit

«Мне нравится придумывать и создавать продукты, которые никогда никому не понадобятся»

«Встречайте PillowOne S ™️ — матрас для вашего смартфона. Ваш телефон работает так же много, как и вы, и заслуживает хорошего отдыха».

Моя бабушка уже ждет с кредиткой в руках, чтобы заказать его. © karmmark88 / Reddit

«Ковер моей мечты»

«А у вас в магазине когда-нибудь было так, что вы аж задыхаетесь, быстро оглядываетесь по сторонам, хватаете товар и бежите скорее к кассе?»

«Я просто не могла устоять»

«Возможно, это одна из моих любимых находок»

© BlootilyBloop / Reddit Королева-Ведьма 1 час назад Моя мама убила бы за такую шкатулку) Она обожает кареты) Я ей даже подарила новогоднюю игрушку - стеклянную карету (и замок к ней, чтобы было куда на этой карете ездить) - - Ответить

Потрясающе! Одна из тех вещей, о которой вы даже не подозреваете, что она вам нужна, пока не увидите ее! © TinyTranslator1525 / Reddit

«Влюбилась в эту лампу в тот же момент, как увидела. Как сумасшедшая кошатница, я не могла не купить ее»

«Смотрите, какую красотищу нашел»

«Приправь свою жизнь! Кроссовки Buffalo на платформе»

«Купила эту корзину из деревянных брусков всего за $2! Идеально подходит для моих растений»

«Да я глазам своим не могла поверить, когда увидела ее»

«Сказала кассиру, что уж лучше иметь эту тарелку и не нуждаться в ней, чем нуждаться, но не иметь»

«Не могла оставить Берни в магазине»

Я так завидую! Я даже не подозревала, насколько мне нужен старый большой динозавр с длинной шеей в моей гостиной! © beargirlreads / Reddit

«Я просто не могла не купить эту зеленую штуковину. Поставила на кухне. Муж уже смирился с моим странным вкусом»

У меня есть такая голова, из прозрачного стекла, надеваю на нее наушники. Я зову ее Шинейд. © GRMacGirl / Reddit

«Мой дом с каждым днем ​​все больше напоминает логово кошатницы»