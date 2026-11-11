Вышла погулять и встретила очень небычного кота и тыкву с характером
Я часто ловлю себя на парейдолии — это когда в случайных очертаниях вдруг видишь знакомые образы: лица, животных, какие-то предметы. Вот буквально недавно вышла погулять: взяла любимый кофе с вишней и можжевельником, поздоровалась с роскошным черным котом, а спустя полчаса встретила в парке его двойника. Ну правда же, близнецы?
Иногда даже ловлю себя на мысли, что город со мной разговаривает. Не словами, конечно, а через случайные сочетания форм, теней и линий. То подмигнет анютиными глазками с клумбы, то скорчит рожицу из облупившейся штукатурки. Я люблю эти маленькие детали городской жизни куда больше, чем яркие туристические аттракционы, красивые здания и памятники из путеводителей. Смотрите, какая зубастая тыква на магазине семян! Поневоле вспомнишь тот самый фильм категории В про помидоры.
И настроение сразу становится лучше — даже в самый хмурый ноябрьский день, когда вышла на улицу лишь для того, чтобы нагулять ту самую пресловутую норму шагов. Нужно только иногда поднять голову и посмотреть повнимательнее. А напоследок еще покажу, как красиво листик эпипремнума наложился на соляную лампу у меня дома.
А вы подмечали такие совпадения вокруг себя? Поделитесь своими фото!
Еще одна наша статья с необычным взглядом на привычные вещи: 13 домов, которые построили с такой фантазией, что хоть в путеводитель включай