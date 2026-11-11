Вышла погулять и встретила очень небычного кота и тыкву с характером

Иногда даже ловлю себя на мысли, что город со мной разговаривает. Не словами, конечно, а через случайные сочетания форм, теней и линий. То подмигнет анютиными глазками с клумбы, то скорчит рожицу из облупившейся штукатурки. Я люблю эти маленькие детали городской жизни куда больше, чем яркие туристические аттракционы, красивые здания и памятники из путеводителей. Смотрите, какая зубастая тыква на магазине семян! Поневоле вспомнишь тот самый фильм категории В про помидоры.