15+ историй о новых хобби, где моток пряжи и танцевальный драйв заменили вечера у телевизора

Иногда кажется, что во взрослом возрасте некогда заниматься, например, рукоделием или танцами — надо много работать и уделять внимание семье. Но все же и о себе забывать не стоит, ведь если в жизни появляется какое-либо увлечение, то она становится гораздо ярче и насыщеннее. Любимое дело приносит много положительных эмоций и радости, которые мы потом и несем своим близким, чтобы разделить с ними, а от этого всем становится только лучше.