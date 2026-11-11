15+ историй о новых хобби, где моток пряжи и танцевальный драйв заменили вечера у телевизора

Истории
11.11.2026
15+ историй о новых хобби, где моток пряжи и танцевальный драйв заменили вечера у телевизора

Иногда кажется, что во взрослом возрасте некогда заниматься, например, рукоделием или танцами — надо много работать и уделять внимание семье. Но все же и о себе забывать не стоит, ведь если в жизни появляется какое-либо увлечение, то она становится гораздо ярче и насыщеннее. Любимое дело приносит много положительных эмоций и радости, которые мы потом и несем своим близким, чтобы разделить с ними, а от этого всем становится только лучше.

А в конце вас ждет бонус от автора статьи: она тоже нашла себе увлечение по душе и теперь творит красоту своими руками.

«Я вышла на пенсию и увлеклась созданием ватных игрушек. И вот моему увлечению уже три года. Кстати, свою первую куколку храню, но никому не показываю»

dolls.hand_

Когда хочется быть на коне

  • Я за жизнь сменила много профессий: у меня есть 3 диплома и степень магистра. Но меня всегда тянуло к лошадям. В 45 лет я плюнула на все и уехала в Питер осваивать профессию тренера по верховой езде! Начала заниматься конкуром. Параллельно прошла курсы по фотографированию — еще одно мое забытое увлечение. Сейчас я профессиональный конный фотограф. Попутно реализую мечту — сесть на мотоцикл. В эту среду сдаю экзамен на права, мотик уже стоит, ждет меня. Мне 50 лет.
svetlana_bognacheva
svetlana_bognacheva
Rose1
только что

В игре ее конный не словит,
В беде — не сробеет, — спасет;
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет!

Есть женщины в русских селеньях...

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Танцы для мужчин — особый вид удовольствия

  • Я — бородатый мужик: во мне 181 см роста, 88 кг веса, выгляжу достаточно консервативно. В 34 года увлекся танцами, хотя до этого даже не допускал такую возможность, считал все это какой-то детской шалостью и блажью. Когда пришел на занятия в первый раз, женский коллектив устроил мне аплодисменты и овации — я был, мягко говоря, ошарашен. Да, там в группе никогда не было мужчины, и они очень ждали, когда же он появится. После нескольких тренировок я заболел — и мне сразу стали писать и звонить с вопросом, когда же я вернусь обратно. Сказали, что меня там очень-очень ждут. Так что, мужики, если вы хотите ощутить востребованность среди женщин, чтобы о вас думали, вам писали, звонили — идите на танцы!

«Я после 35 стала шкипером и теперь не знаю, как жила без этого раньше»

tatisokol

Когда увлечение стало любимой работой

  • Я — Катя, мне 37 лет, и я обожаю лепить из полимерной глины. Это увлечение появилось у меня 6 лет назад, когда декретный отпуск подходил к концу, а на работу выходить не хотелось. Когда дочка была мелкой, я на просторах соцсетей искала всякие развивашки и постоянно натыкалась на фрукты и овощи из полимерной глины. Как же я их хотела! Столько игр развивающих можно с ними придумать! И я решила слепить их сама. И пошло, поехало...
    Вот уже 6 лет я в деле. За это время слепила не менее 60 000 фигурок. Когда люди видят мои работы, они думают, что это мне очень сложно, наверное, дается. Часто спрашивают, стальные ли у меня нервы? А для меня лепка — это релакс. Это уже не хобби, а работа, но самая-самая любимая.

Когда жена нашла занятие по душе

  • Жена по вечерам стала ходить в женский клуб — сказала, рукоделием занимается. Ну, ладно. А тут нашел у нее записку: «Иван — 18, Олег — 21». Я обалдел! Дождался ее с занятий, предъявил. Она тут же как засмеется в голос! Оказалось, Иваном и Олегом они ласково называют два мужских манекена, которые стоят в клубе. Девушки на них примеряют вязание свое, шитье, а сейчас — браслеты из бусин, которые делают к ярмарке, где 18 и 21 см — обхват запястья. Жена говорит: «Вот, смотри, что я сегодня наваяла!» И достает из сумки 4 браслета. Красивые! Я даже один попросил себе, буду носить.
ADME

«Я на пенсии увлеклась рисованием картин. Сюжеты создаю сама. Вот, например, одна из моих последних работ. Как вам?»

lusenapet

Когда увлечение нашло тебя само

  • Я пришла в вязание благодаря пончикам. А дело было так: в 2020 году мы с дочкой работали в кафе «Пончики и кофе». Она была управляющей, и вдруг решила украсить новогоднюю елку в заведении пончиками. Спросила, смогу ли я связать. Ну, я и попробовала — прямо на рабочем месте в свободное время. Не успела я положить на стол первый готовый пончик, как услышала над ухом: «Это продается?» Оказалось, пока я вязала, пара британцев наблюдали за мной. Они сразу заказали 6 пончиков! Мы не только украсили елку, но сделали и мини-витрину. Я не успевала вязать — столько было желающих. Один курьер доставки всегда покупал пончик, если видел новый дизайн. Они с женой думали, что собирают коллекцию, как игрушки из киндера. Но потом они сдались, поняв, что их бюджет мою фантазию не выдержит. Сейчас я много разного вяжу, но пончики все еще хит.
olyvaknit

Такие женщины точно скучать не будут

  • Я после 40 лет занялась пауэрлифтингом, вышла замуж за молодого парня, увлеклась стендапом. Потом мы с мужем завели кучу домашних животных, я ушла из найма во фриланс, стала мастером спорта... Сейчас мне 50 лет. Думаю: «Чего бы еще замутить?»
pashinina_shutit

«Я занялась бердвотчингом (наблюдением за птицами) и съемкой дикой природы. Новые нейронные связи обеспечены!»

sapopovich_wildlife
Руконожка Ай-Ай
только что

Классные снимки!

У меня есть фото (снимала знакомая в природном заповеднике) - с деловой нутрией, плывущей к цели 😉

Комментарий с изображением на AdMe.Media
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Найти хобби можно в любом возрасте

  • Папа неплохо рисовал с детства, но никогда этому всерьез не учился. Работал инженером, по работе много чертил, на досуге иногда делал какие-то зарисовки в блокноте. На пенсии заскучал, и мы с братом решили увлечь его рисованием. Подарили подписку на курс лекций по истории искусства, купили хорошие материалы. Он поначалу отмахивался, потом начал заниматься, искал видеоуроки, нашел единомышленников. Сейчас участвует в выставках, ездит на этюды, помолодел лет на десять!

«Я начала парить людей в бане и сама париться. Теперь езжу на банные фестивали, знакомлюсь с новыми людьми»

radmila_nurasheva

Главное, получать удовольствие от того, чем занимаешься

  • Я ушел из сферы IT, в которой работал 25 лет, и теперь занимаюсь работой с деревом плюс нашел несколько увлечений. Доволен как слон! Делаю различные миниатюры, собираю диорамы, катаюсь на роликах, езжу в другие города — и теперь это не требует долгосрочного планирования. Мне теперь хочется улыбаться на улице просто так, знакомиться с людьми, гулять одному без цели и даже готовить для души.
xaotikus
xaotikus

Иногда признание приходит внезапно

  • Мне в этом году исполняется 45 лет. Полгода назад я записался в театральный кружок, а сегодня второй раз играл главную роль в спектакле по произведению Василия Шукшина. После спектакля ко мне подошла девочка лет 17 и очень робко спросила: «Это вы играли?» И она, очень-очень смущаясь, стала говорить, как она восхищается моей актерской игрой. Было неловко.

«Попробовала после 30 дайвинг и вейксерфинг. Теперь денег едва хватает... А еще я катаюсь на сноуборде, хожу в горы и люблю ездить в дальние уголки мира»

raisasuprun

Когда мужчина настолько смелый, что просто ух!

  • Я — мужчина 37 лет отроду. Хожу в тренажерный зал три раза в неделю. А однажды пришел в студию растяжки и увидел пилон. Залез я на пилон и обалдел от того, насколько это круто, тяжело и сколько требует силовой выносливости. Как оказалось, люди вокруг вообще не понимают этого! Занимаюсь с удовольствием, для физического развития считаю это классным.

Бонус от автора: осваиваю wire wrap

  • Мне всегда казалось, что рукоделие — это не мое: ну не способны мои руки что-то там сотворить. Но несколько лет назад увидела в интернете мастер-класс по созданию кольца с камнем из проволоки и бусины, и понеслось... Я пересмотрела множество разных мастер-классов, и теперь создаю украшения из проволоки и камней: в основном кулоны, но могу и серьги, и браслеты, и броши. Теперь всегда есть куча аксессуаров, которыми можно дополнить образ, плюс сам процесс, конечно, для меня абсолютно медитативный и успокаивающий. А когда результат нравится — это вообще счастье!
ADME

Хобби действительно приносят нам множество приятных моментов, а порой результат творчества выглядит настолько круто, что просто невозможно сдержать восхищение.

Комментарии

Уведомления
Руконожка Ай-Ай
только что

Спасибо, было интересно читать про разные хобби!
Рада за всех, кто нашел дело по душе и по рукам)

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