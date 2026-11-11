В игре ее конный не словит,
В беде — не сробеет, — спасет;
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет!
Есть женщины в русских селеньях...
15+ историй о новых хобби, где моток пряжи и танцевальный драйв заменили вечера у телевизора
Иногда кажется, что во взрослом возрасте некогда заниматься, например, рукоделием или танцами — надо много работать и уделять внимание семье. Но все же и о себе забывать не стоит, ведь если в жизни появляется какое-либо увлечение, то она становится гораздо ярче и насыщеннее. Любимое дело приносит много положительных эмоций и радости, которые мы потом и несем своим близким, чтобы разделить с ними, а от этого всем становится только лучше.
А в конце вас ждет бонус от автора статьи: она тоже нашла себе увлечение по душе и теперь творит красоту своими руками.
«Я вышла на пенсию и увлеклась созданием ватных игрушек. И вот моему увлечению уже три года. Кстати, свою первую куколку храню, но никому не показываю»
Когда хочется быть на коне
- Я за жизнь сменила много профессий: у меня есть 3 диплома и степень магистра. Но меня всегда тянуло к лошадям. В 45 лет я плюнула на все и уехала в Питер осваивать профессию тренера по верховой езде! Начала заниматься конкуром. Параллельно прошла курсы по фотографированию — еще одно мое забытое увлечение. Сейчас я профессиональный конный фотограф. Попутно реализую мечту — сесть на мотоцикл. В эту среду сдаю экзамен на права, мотик уже стоит, ждет меня. Мне 50 лет.
В игре ее конный не словит,
Танцы для мужчин — особый вид удовольствия
- Я — бородатый мужик: во мне 181 см роста, 88 кг веса, выгляжу достаточно консервативно. В 34 года увлекся танцами, хотя до этого даже не допускал такую возможность, считал все это какой-то детской шалостью и блажью. Когда пришел на занятия в первый раз, женский коллектив устроил мне аплодисменты и овации — я был, мягко говоря, ошарашен. Да, там в группе никогда не было мужчины, и они очень ждали, когда же он появится. После нескольких тренировок я заболел — и мне сразу стали писать и звонить с вопросом, когда же я вернусь обратно. Сказали, что меня там очень-очень ждут. Так что, мужики, если вы хотите ощутить востребованность среди женщин, чтобы о вас думали, вам писали, звонили — идите на танцы!
«Я после 35 стала шкипером и теперь не знаю, как жила без этого раньше»
Когда увлечение стало любимой работой
- Я — Катя, мне 37 лет, и я обожаю лепить из полимерной глины. Это увлечение появилось у меня 6 лет назад, когда декретный отпуск подходил к концу, а на работу выходить не хотелось. Когда дочка была мелкой, я на просторах соцсетей искала всякие развивашки и постоянно натыкалась на фрукты и овощи из полимерной глины. Как же я их хотела! Столько игр развивающих можно с ними придумать! И я решила слепить их сама. И пошло, поехало...
Вот уже 6 лет я в деле. За это время слепила не менее 60 000 фигурок. Когда люди видят мои работы, они думают, что это мне очень сложно, наверное, дается. Часто спрашивают, стальные ли у меня нервы? А для меня лепка — это релакс. Это уже не хобби, а работа, но самая-самая любимая.
Когда жена нашла занятие по душе
- Жена по вечерам стала ходить в женский клуб — сказала, рукоделием занимается. Ну, ладно. А тут нашел у нее записку: «Иван — 18, Олег — 21». Я обалдел! Дождался ее с занятий, предъявил. Она тут же как засмеется в голос! Оказалось, Иваном и Олегом они ласково называют два мужских манекена, которые стоят в клубе. Девушки на них примеряют вязание свое, шитье, а сейчас — браслеты из бусин, которые делают к ярмарке, где 18 и 21 см — обхват запястья. Жена говорит: «Вот, смотри, что я сегодня наваяла!» И достает из сумки 4 браслета. Красивые! Я даже один попросил себе, буду носить.
«Я на пенсии увлеклась рисованием картин. Сюжеты создаю сама. Вот, например, одна из моих последних работ. Как вам?»
Когда увлечение нашло тебя само
- Я пришла в вязание благодаря пончикам. А дело было так: в 2020 году мы с дочкой работали в кафе «Пончики и кофе». Она была управляющей, и вдруг решила украсить новогоднюю елку в заведении пончиками. Спросила, смогу ли я связать. Ну, я и попробовала — прямо на рабочем месте в свободное время. Не успела я положить на стол первый готовый пончик, как услышала над ухом: «Это продается?» Оказалось, пока я вязала, пара британцев наблюдали за мной. Они сразу заказали 6 пончиков! Мы не только украсили елку, но сделали и мини-витрину. Я не успевала вязать — столько было желающих. Один курьер доставки всегда покупал пончик, если видел новый дизайн. Они с женой думали, что собирают коллекцию, как игрушки из киндера. Но потом они сдались, поняв, что их бюджет мою фантазию не выдержит. Сейчас я много разного вяжу, но пончики все еще хит.
Такие женщины точно скучать не будут
- Я после 40 лет занялась пауэрлифтингом, вышла замуж за молодого парня, увлеклась стендапом. Потом мы с мужем завели кучу домашних животных, я ушла из найма во фриланс, стала мастером спорта... Сейчас мне 50 лет. Думаю: «Чего бы еще замутить?»
«Я занялась бердвотчингом (наблюдением за птицами) и съемкой дикой природы. Новые нейронные связи обеспечены!»
Классные снимки!
У меня есть фото (снимала знакомая в природном заповеднике) - с деловой нутрией, плывущей к цели 😉
Найти хобби можно в любом возрасте
- Папа неплохо рисовал с детства, но никогда этому всерьез не учился. Работал инженером, по работе много чертил, на досуге иногда делал какие-то зарисовки в блокноте. На пенсии заскучал, и мы с братом решили увлечь его рисованием. Подарили подписку на курс лекций по истории искусства, купили хорошие материалы. Он поначалу отмахивался, потом начал заниматься, искал видеоуроки, нашел единомышленников. Сейчас участвует в выставках, ездит на этюды, помолодел лет на десять!
«Я начала парить людей в бане и сама париться. Теперь езжу на банные фестивали, знакомлюсь с новыми людьми»
Главное, получать удовольствие от того, чем занимаешься
- Я ушел из сферы IT, в которой работал 25 лет, и теперь занимаюсь работой с деревом плюс нашел несколько увлечений. Доволен как слон! Делаю различные миниатюры, собираю диорамы, катаюсь на роликах, езжу в другие города — и теперь это не требует долгосрочного планирования. Мне теперь хочется улыбаться на улице просто так, знакомиться с людьми, гулять одному без цели и даже готовить для души.
Иногда признание приходит внезапно
- Мне в этом году исполняется 45 лет. Полгода назад я записался в театральный кружок, а сегодня второй раз играл главную роль в спектакле по произведению Василия Шукшина. После спектакля ко мне подошла девочка лет 17 и очень робко спросила: «Это вы играли?» И она, очень-очень смущаясь, стала говорить, как она восхищается моей актерской игрой. Было неловко.
«Попробовала после 30 дайвинг и вейксерфинг. Теперь денег едва хватает... А еще я катаюсь на сноуборде, хожу в горы и люблю ездить в дальние уголки мира»
Когда мужчина настолько смелый, что просто ух!
- Я — мужчина 37 лет отроду. Хожу в тренажерный зал три раза в неделю. А однажды пришел в студию растяжки и увидел пилон. Залез я на пилон и обалдел от того, насколько это круто, тяжело и сколько требует силовой выносливости. Как оказалось, люди вокруг вообще не понимают этого! Занимаюсь с удовольствием, для физического развития считаю это классным.
Бонус от автора: осваиваю wire wrap
- Мне всегда казалось, что рукоделие — это не мое: ну не способны мои руки что-то там сотворить. Но несколько лет назад увидела в интернете мастер-класс по созданию кольца с камнем из проволоки и бусины, и понеслось... Я пересмотрела множество разных мастер-классов, и теперь создаю украшения из проволоки и камней: в основном кулоны, но могу и серьги, и браслеты, и броши. Теперь всегда есть куча аксессуаров, которыми можно дополнить образ, плюс сам процесс, конечно, для меня абсолютно медитативный и успокаивающий. А когда результат нравится — это вообще счастье!
Хобби действительно приносят нам множество приятных моментов, а порой результат творчества выглядит настолько круто, что просто невозможно сдержать восхищение.
Комментарии
Спасибо, было интересно читать про разные хобби!
Рада за всех, кто нашел дело по душе и по рукам)