Открытка для подружки

И вот буквально на днях мне пришла очередная открытка. На этот раз подружка отправляла ее не с Сахалина, а из Владивостока. Путешествует человек, не сидит на месте. Открываю, а там вроде бы ничего особенного, но такое теплое чувство подкатывает. Будто вернулась во времена, когда нам было по 15 лет, и я была просто Юлькой.