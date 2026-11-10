Открытка для подружки
Мы со школьной подружкой завели традицию отправлять друг другу открытки. Не рисованные и через мессенджеры типа «Сегодня День бухгалтера. Желаю счастья!» А в простых конвертах и почтой. Процесс, мягко говоря, долгоиграющий. Обычное письмо может идти с Сахалина до Урала около месяца. Но в такой открытке есть какое-то особое очарование.
И вот буквально на днях мне пришла очередная открытка. На этот раз подружка отправляла ее не с Сахалина, а из Владивостока. Путешествует человек, не сидит на месте. Открываю, а там вроде бы ничего особенного, но такое теплое чувство подкатывает. Будто вернулась во времена, когда нам было по 15 лет, и я была просто Юлькой.
Как только получила письмо, сразу решила устроить небольшую фотосессию в центре Челябинска. Прогулялась по центру и сделала кадры с открыткой в красивых местах города. Без меня — будто это дальневосточная гостья сама бродит по паркам и сидит на качелях в скверах. А что? На открытке же было написано, что жизнь — это путешествие.
Ага, знаю, тут горизонт завален. Неудобно было в одной руке держать открытку, а другой фотографировать. Но зато теперь в Южно-Сахалинске знают, как выглядит главный корпус Южно-Уральского универа. Это же почти маленькая копия МГУ.
Сейчас сижу и пишу ответ. Ничего особенного от меня не требуется. Просто немножко теплых слов и вопросов в стиле «Как сама? Как дети?» Больше все равно ничего на эту крохотную открытку не поместится. Еще положу внутрь письма маленький новогодний календарик. Скорее всего, когда подружка получит послание от меня, на дворе будет уже декабрь. Вот календарь и пригодится.
Придумывайте свои маленькие традиции. Это круто!