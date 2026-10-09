20 историй о семейном сходстве, которые показывают: мы взяли от родных больше, чем думали

16 светлых комиксов и историй о том, что осень в городе и деревне — две большие разницы
Интересное
08.09.2026
Мы часто думаем, что становимся собой скорее вопреки родным — выбираем свой путь, свои привычки, свой стиль, делаем пирсинг или татуировки. Но стоит однажды поймать себя на знакомой интонации, жесте или фразе, которую когда-то слышали в детстве, — и становится ясно: мы взяли из семьи гораздо больше, чем казалось. Иногда это цвет волос, поменявшийся с возрастом, фигура, привычка по-особому чихать или умение смеяться в самый неподходящий момент.
Похоже, от родных нам достаются не только внешность и фамильные черты, но и маленькие привычки, интонации — часто незаметно для нас самих. А на кого из вашей семьи вы больше похожи?