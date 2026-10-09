20 историй о семейном сходстве, которые показывают: мы взяли от родных больше, чем думали

Семья
09.10.2026
20 историй о семейном сходстве, которые показывают: мы взяли от родных больше, чем думали

Мы часто думаем, что становимся собой скорее вопреки родным — выбираем свой путь, свои привычки, свой стиль, делаем пирсинг или татуировки. Но стоит однажды поймать себя на знакомой интонации, жесте или фразе, которую когда-то слышали в детстве, — и становится ясно: мы взяли из семьи гораздо больше, чем казалось. Иногда это цвет волос, поменявшийся с возрастом, фигура, привычка по-особому чихать или умение смеяться в самый неподходящий момент.

  • Дочка родилась рыжей, а в семье мужа все блондины. Свекровь прямо на выписке сказала: «В нашем роду рыжих не было!» Потом я слышала, как она жалуется: «Не наша порода». А на праздновании 60-летия свекрови ее родная сестра вдруг встала, достала из сумки пакетик и вынула оттуда толстую рыжую косу: «Это твоя, Люба. Ты ее в восемнадцать отрезала, когда начала краситься, а я сохранила». Свекровь начала спорить, что коса не рыжая, а русая, но мы-то все видим...
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  • Меня с папой часто путают — особенно со спины. И походка у нас похожа. Когда я иду по улице, то обязательно кто-то подбежит из папиных знакомых и такой: «О, Николаич, здорова!» А когда видит другое лицо: «О, ты помолодел прямо, молодильных яблочек переел, что ли?» И папу тоже так некоторые из друзей моих путали. Помню, как-то одноклассник по старой дружбе решил разыграть, набросил капюшон сзади и убежал. Так папа потом за ним всю улицу гнался!
  • Мой муж чихает по два раза. Всегда. Когда родилась старшая дочь, то еще в роддоме я заметила, что она тоже чихает по два раза! Спустя 15 лет у нас родилась еще одна дочь. И тоже так же чихает. Если бы мне такое рассказали, то я бы не поверила.

«Этот снимок я сделала на полароид, когда была подростком. Моей маме здесь 32 года, а бабушке — 54»

  • Я иногда ловлю себя на мысли, что становлюсь похожа на свою бабушку по папе. Не дай боже... Она развела отца с первой женой, и потом дважды доводила другого своего сына до написания заявления о разводе с его женой. Властная, непримиримая особа. Со временем, поговорив с дядей, я поняла, откуда «растут ноги» этой моей жесткости. Проходя подобный путь, стараюсь все же быть мягче и гибче, но не всегда получается.
  • Мы с мужем темноволосые, а сынок родился с почти белыми волосами. Свекровь как-то привезла фотографию моего трехлетнего мужа и говорит: «Будут спрашивать — показывай». А там он с абсолютно белыми волосами. Потемнел только к школе. Вот какая у меня была свекровь.
  • Я родилась совсем непохожая на родителей, рыжая-рыжая! Поэтому мама взяла и тоже покрасилась в рыжий. Решила, что будет всем говорить, что это ее натуральный цвет, а в блондинку она обесцвечивалась. Но мама не учла, что дети растут быстро, и вскоре мои детские волосы резко посветлеют и станут как у мамы.
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«Портрет прадеда и я. А с моим старшим сыном у них вообще потрясающее сходство»

  • Моя младшая племянница родилась «ни в мать, ни в отца». Совершенно не похожий на родню ребенок. Никаких насмешек не было, всех только заинтересовало, на кого же из предков она может походить. И нашлась фотография прабабушки, еще ребенком, очень похожи. А девочка подросла и в 11 лет стала копией своего отца в молодости. Разворот на 180 градусов. И сейчас, в 45, — вылитый папа!
  • Сын очень похож на моего отца в детстве. Когда он родился, родственники по отцовской линии и так и сказали: «Ого, это же вылитый Коля (мой отец) в детстве, надо же, как похож». Причем он родился в тот же день и месяц, что и мой отец.
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  • Мы с сестрой очень разные, но ее дочь похожа на меня характером, вкусом в одежде, отношением к жизни. Когда племянница была подростком, сестра часто спрашивала у меня объяснение ее поведения. Это помогало. А вот мой сын характером очень похож на мою сестру. Причем мы все это время живем отдельно, редко видимся.

«Мои мама и тетя в детстве, 50-е годы»

  • Смех смехом, а я как-то показала дочке детскую фотографию свекрови примерно в ее возрасте. Дочка посмотрела на фото и спросила: «А где это я?»
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  • Моя мама — кареглазая шатенка, папа — сероглазый брюнет. Я родилась платиновой блондинкой, но после 12 лет волосы стали рыжеть, глаза чисто зеленые (из родни зеленых глаз ни у кого не было, вернее — никто не помнит никого хотя бы чуть-чуть зеленоглазого). А вот мимика и жесты у меня — точь-в-точь как у маминой сестры, а мой старший сын — фотографическая копия своего прадеда, маминого отца.
  • Моя мама старшая, еще есть брат и младшая сестра. Так вот, мама — белокожая, рыжеволосая, а вот брат — черноглазый, черноволосый и смуглый, как галка. Его в детстве дразнили кукушонком, но не злобно, так, подколки больше. Много лет спустя, когда пошли все эти тесты ДНК, дядя повез их делать анализ, причем в экспертный центр, где для судов тесты делают. А потом с результатами анализов ходил по поселку и всех обидчиков носом тыкал.

«Мы с мамой, разница в снимках чуть больше 30 лет»

  • У дочки проклюнулась родинка на щеке, около рта. У меня такая же. У свекрови тоже. А вот у мужа нету. Сошлись со свекровью во мнении, что он у нас в семье приемный.
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  • Сыновья обычно на мам похожи, но мой сын похож на мужа. Внешне и темперамент, любит поспать и даже сопит во сне, как он. И вот вопрос: почему сопящий сын вызывает у меня умиление, а сопящий муж раздражение?
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  • Случай у моих родственников. Не могут понять, на кого похожа внучка, вот прямо от родителей нет ничего. И тут смотрим видеозапись семейных встреч, а на ролике присутствует прабабушка, и этот ребенок — копия ее. Еще моя племянница — копия прабабушки. Вот такие дела с генами.
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«Моя прапрабабушка (в детстве) с семьей. Фотография сделана приблизительно в 1897 году. Мы с бабушкой очень на нее похожи. Гены у нас сильные!»

Похоже, от родных нам достаются не только внешность и фамильные черты, но и маленькие привычки, интонации — часто незаметно для нас самих. А на кого из вашей семьи вы больше похожи?

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