18 историй и фото из сельских школ, где классы маленькие, а приключения большие

Пожалуй, тот, кто учился в деревенской школе, вряд ли забудет ее неповторимую атмосферу и заодно своих педагогов. И неважно, где находится эта школа — в уральской деревне или в глубинке Вьетнама, там все равно будет тепло и уютно. А еще тут на уроке успевают спросить каждого: классы же обычно совсем небольшие.