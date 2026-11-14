АРТИ Во-первых, собаки не будут мочиться под деревом, во- вторых пока дерево маленькое и его особенно не видно - это защита от лихачей на машинах, мотоциклах, велосипедах
18 историй и фото из сельских школ, где классы маленькие, а приключения большие
Пожалуй, тот, кто учился в деревенской школе, вряд ли забудет ее неповторимую атмосферу и заодно своих педагогов. И неважно, где находится эта школа — в уральской деревне или в глубинке Вьетнама, там все равно будет тепло и уютно. А еще тут на уроке успевают спросить каждого: классы же обычно совсем небольшие.
- Я — учитель в сельской школе и многие дети либо ходят ко мне на уроки, либо просто меня знают. Веду я математику и информатику. Иду как-то раз забирать сына из садика, а на обратном пути куча народа со мной здоровается, и мой сын с гордостью мне говорит: «Мама, ты такая знаменитая!»
- После одиннадцатого класса я посадил несколько ростков дубов около школы. За тринадцать лет они много чего пережили, но несколько деревьев все-таки окрепли и сейчас радуют своим видом. А совсем недавно я узнал, что ель на заднем плане этой фотографии посадила моя мама, так же как и я после выпускного.
- Моя мама из деревни, в которой было две половины — татарская и чувашская. Все со всеми переженились, в том числе мой дедуля-татарин и бабуля-чувашка, и язык перемешался. Но все думали, что говорят на чувашском. И тут в школу, где работала бабуля, приехала делегация из Чувашии, которая их не поняла. Оказалось, что они всей деревней говорили на выдуманной смеси языков. Делегация даже подарила им чувашский словарь. Уж не знаю — с намеком или просто заранее подарок привезли.
Ну во первых это не выдуманная, а естественным образом образовавшаяся смесь языков. Вернее новый язык. Или вы думаете, чтто языки образовываются каким-то другим образом?
- Моя мама выросла в деревне. Все ее одноклассники разъехались по ближайшим городам и дружат. Только мама уехала в столицу и пропала из виду. Через двадцать лет мы поехали в Казань на машине и решили сделать крюк, чтобы мама посмотрела на свою школу. На территории она встретила своего одноклассника и узнала, что именно в этот день ее класс впервые решил собраться за двадцать лет, и только ее не смогли позвать. А она сама тут как тут!
Это первый рабочий день учительницы в сельской школе. В сентябре 2001 года она пришла сюда преподавать английский язык
- Помню, в пятом классе мне пришлось проучиться две четверти в сельской школе одного из районов Ленобласти. Именно тогда приключилась эта история. На последнем уроке учительница предложила в виде развлечения составить слова из букв, которые она назвала. Отвечать мог каждый, кто поднял руку и назвал слово, которое раньше не звучало.
Я был одним из последних, и с предвкушением ждал, когда за мое слово «бакен» меня похвалят. Вот только педагог сморщила нос и назидательно сказала: «Нет такого слова! Ты его выдумал».
- Мне лет 9-10. Обычная сельская школа. Ничем не примечательный обычный класс. Но однажды среди урока к нам вошла мама нашей одноклассницы, попросила встать свою дочку рядом с ней и сказала: «Теперь ее называйте не Валя, а Снежана! Мы и документы поменяли уже». А потом она еще гоняла в школу по несколько раз в месяц, чтобы общаться с теми, кто случайно путал старое и новое имя ее дочки.
Называть человека так, как он хочет, и не называть так, как он не хочет вполне логично.
Вот так выглядит деревенская школа в горах Северного Вьетнама
- Давно было. 70-е годы. Деревенская школа. И тут объявляют, что к нам едет фотограф, поэтому девочки приходят с бантиками. А мне мама заплела косы немного криво. Фотограф объявляет: «Делаю снимки хорошисток на Доску почета». Иду к нему, а он повторяет: «Девочка, я фотографирую хорошисток!» Моя классная, гладя меня по голове: «А это наша отличница!» Так и висела моя фотка на Доске почета с разными косичками.
- Ровно шестьдесят лет назад я стал первоклассником. И в первый раз вошел в школу через центральный вход. Парадный вход открывали в двух случаях — когда случалось какое-либо торжественное мероприятие или когда педагоги решали, что по причине хорошей погоды перемены можно проводить на улице.
Над входом была табличка «1914 годъ», и тогда это казалось мне какой-то невообразимой древностью. Было в нашей школе четыре классных комнаты и коридор, он же спортзал, была учительская и примыкающая к ней кухня — владения технички Валентины. Кухню она содержала в таком порядке, что прямо на чугунной плите можно было жарить картошку. Учеников в школе было мало. Но зато учитель мог каждому уделять время. Когда я переехал в город и пошел в девятый класс, то к удивлению одноклассников бойко болтал по-немецки с учительницей. А на фото — с левого края моя первая учительница Анна Александровна, с правого — вышеупомянутая техничка Валя.
- Когда лет пятьдесят назад я учился в деревенской восьмилетней школе, мы ходили на большой перемене в совхозную столовую. По четыре класса за раз. Столовая располагалась на втором этаже деревянного двухэтажного дома и была средоточием кулинарного мастерства.
Вкуснее всего были пироги. И совсем невозможно было отказаться от второго. Но дело не в котлете, биточках каких-нибудь или гарнире. Подлива! Не знаю, какие приправы поварихи клали туда помимо муки, томатной пасты, жареного лука и бульона. Уже потом в разных столовых, кафе и ресторанах я перепробовал множество разных подлив и соусов, но с той деревенской ничто сравниться не могло. Сам я неоднократно пробовал получить что-то, хоть отдаленно напоминающее вкус детства, но у меня так ничего и не вышло.
Началка в Германии. Автор этого фото говорит, что именно так дети «выскакивают» на улицу на переменах
Потому он и сфотографировал, что это необычно. В том числе и для германии.
- Приехала преподавать в деревенскую школу у Белого моря. С ребятами сдруживаемся понемножку. На первом уроке мы знакомились, на втором у нас было практическое занятие — разбирались, какие продукты можно собрать, добыть и вырастить на территории деревни. Разбирались, записывали и рисовали. Самый младший ученик, девятилетний Саша, изо всех силенок пытался доказать возможность выращивания фиников на болотно-подзолистых почвах. Пришлось унимать юного садовода второй чашкой чая.
Детей в деревне всего пятнадцать: двое малышей в садике, тринадцать учеников в школе. Понятно, что при таком количестве есть не все классы, вот в этом году получилось, что есть только первый, третий, пятый, седьмой, восьмой и девятый. На мои занятия ходит ребятня с третьего по восьмой класс. Дети частенько называют меня Игоревна. Не по имени-отчеству, а просто по отчеству. Я сильно не возмущаюсь, знаю, что имя мое иному взрослому бывает сложно выговорить.
- Когда дети учились в школе, я по хорошей погоде приезжала на собрания на мотоцикле. Он неизменно пользовался успехом у учеников. И я под присмотром разрешала посидеть на нем, сфоткаться. Только просила без меня не трогать. Школа сельская, все свои.
В самом начале попросила меня директор зайти: «Не приезжайте на мотоцикле, у нас и так проблемы с правилами дорожного движения». Говорю: «Конечно, если вы настаиваете. Но посмотрите иначе. Я всегда в шлеме, в куртке, в экипировке. Мотоцикл с номерами. Думаю, я как раз наоборот показываю, как надо». Директор такая: «А ведь да! Приезжайте, если вам удобно!»
В этом классе было всего шесть человек. Шестой, скорее всего, фотографирует эту дружную команду
В школе нас было 7 учеников,1,2 и я один в 4 классе.Был один учитель,все сидели в одном классе.
«Когда я был девятиклассником, в школе было 55 учащихся. У меня в классе — 6 человек, в остальных — по 4 или 5».
- Я учился в сельской школе. Мой прадед был писателем и местной знаменитостью, но никто в нашей деревне не знал, что я его правнук. Учился себе, как обычный непримечательный ребенок. В пятом классе мы начали читать повесть моего прадеда. Нам сказали: «Напишите сочинение про главного героя». Я отправился за советом к дедушке, который лучше всех знал, что же его папа подразумевал. Записал его ответ слово в слово, но получил тройку с минусом. Учительница сообщила, что автор вообще не это вложил в образ главного героя. Ну, наверное, ей виднее.
Этой истории про Валентина Катаева сотня лет, а до сих пор за свою выдают
Деревенская школа в Турции. Интересно, у ребят на рисунках магистр Йода или малыш Грогу?
- Одиннадцатый класс, сельская школа. Мы проходим произведения Льва Толстого. Учительница спрашивает: «Кто самый положительный персонаж романа?» Я тут же выдаю: «Пьер Безухов». Она аж взвилась! Дошло до директора. Стою в его кабинете, рассказываю все. И вдруг директор вздохнул и... согласился со мной. Я спокойно смогла объяснить: если преподаватель спрашивает личное мнение, надо быть готовым, что оно не совпадет с его методичкой.
В итоге я вышла из ситуации абсолютной победительницей. Та дама отказалась от нашего класса, а нам дали другого педагога. На первом же уроке новая учительница заявила, что для нее главное, чтобы мы умели высказывать свое мнение и аргументировать его.
Бонус от автора: иногда в сельских школах встречаются и такие педагоги
- Одна из моих коллег рассказывала, как съездила однажды в гости к родственникам мужа в небольшую деревню. Сидят они за столом, а в дом будто невзначай соседки заглядывают. То одна, то другая. Кто за молоком, кто за тяпкой для огорода, кто просто мимо шел. Всем же интересно, что за городская невестка. И тут одна такая кумушка спрашивает: «А ты вообще из каких краев?» Коллега говорит: «Я вообще в Улан-Удэ выросла, потом уже сюда переехала». Соседка выдает: «Поняла! Ханты-манси!» Коллега смотрит на нее большими глазами и объясняет, что Ханты-Мансийский автономный округ — это вообще ни разу не Бурятия, между ними огромное расстояние. Было бы даже забавно, если бы та соседка не работала учителем географии в местной школе.
Продолжим читать про школьные приключения? Держите 16 комиксов и историй о школе с ароматом булочек с повидлом, которые возвращают в детство.