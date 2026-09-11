17 историй о риелторах, которые показывают, что в сфере жилья не бывает скучных моментов
Работа риелтора только со стороны кажется скучной рутиной из просмотров и договоров, а на деле что ни показ квартиры — то готовый жизненный сценарий для фильма. Ведь каждый клиент приносит свою историю: кто-то выбирает жилья по звукам пианино за стеной, а кто-то сдает комнату только той, с кем можно провести отдых: вместе выпить чай или поболтать по вечерам.
- Я риелтор. Обратился ко мне молодой парень, ищет дешевую однушку, денег совсем мало. Ищу варианты. Что ни покажу — недовольно морщится. Не выдержала, спрашиваю прямо: чего же он хочет, почему ни один вариант не нравится. А он спокойно так выдает: «Так там не поместится мой рояль». Я посмеялась, ведь рояль или барабаны ни в одну однушку из тех, что я показывала, при всем желании бы не влезли бы.
- Показывал дорогой объект по меркам нашего города. Хожу, рассказываю про застройщика с деловым видом, про площади, про ремонт. И тут в самом середине показа вижу, что у меня носок порвался. Поржали с коллегой над этим. А покупатели молодцы, они сделали вид, что ничего не заметили.
Эту съемную квартиру в центре Белграда семья заполучила благодаря одному чудо-риелтору, которая попросила список их требований и время до завтра
- Работала долгое время риелтором. Была история, когда заселяла девушку в квартиру, и хозяйка сказала, что квартира счастливая и все, кто там живет, потом замуж выходят. Были ситуации, когда хозяева без звонка приходили в квартиру и шарились по шкафам. В общем, всего насмотрелась за долгое время работы.
- Работаю риелтором. Продала дом одного человека, и вот уже месяц он активно ухаживает за мной. На свидание еще не ходили. Один раз он подвез меня до дома. Теперь практически каждый день присылает подарки, цветы и прочие приятности. Пока не знаю, выльется ли это во что-то большее. Мужчина вроде бы очень умный, чуткий и добрый.
Т е.мужчина во всю ухаживает, а дама так и не определилась, надо ей это или нет, но подарки принимает? Мило
- Я риелтор. Ко мне обратилась бабушка, хотела сдать однушку. Везде кружевные салфеточки, ковер на стене, но уютненько. Привела девушку. Уже сели подписывать договор, как бабуля хитро прищурилась. Потом достала из кармана ржавый ключик и таинственно прошептала: «В кладовке есть тайник. Я туда банки с малиновым вареньем от деда прячу. Но вы можете их смело открывать и есть. Очень уж вы мне понравились».
Девушка снимает квартиру в Паттайе. А помогла ее найти риелтор. На протяжении трех месяцев арендатор создавала для себя такой уютный уголок
А уточнение про «помогла найти её риэлтор» - это чтобы к теме поста за уши притянуть это фото?🤣
- Обратилась ко мне дама, хочет сдавать женщине комнату. Перебираю варианты, озвучиваю. А она все нос воротит, мол, не подходит. Говорит: «Забыла сказать про одно условие — она не должна работать, или максимум на полставки». Спрашиваю, почему. Выяснилось, что нужна не просто квартирантка, а подружка — чтобы вместе готовили, сплетничали за чаем, дом убирали сообща. В итоге нашла ей именно такую.
- Искал квартиру, позвонил по объявлению, трубку взяла риелтор. Я ей объявил, что желаю без помощников найти нужную мне квартиру. Риелтор сказала, что мне ее услуги ничего стоить не будут, платит продавец. Так у меня появился свой риелтор. Мы с ней просмотрели квартир пятнадцать, пока я не нашел то, что мне нужно. После, когда я сказал, что пока в квартире жить не собираюсь, в течениие двух дней нашла мне квартирантов. Как можно уже догадаться, за договор на съем жилья платили квартиросъемщики. В общем, я этой женщине очень благодарен. И еще один интересный момент. Мы ездили смотрели квартиры, которые должны были быть опубликованны только завтра.
- Я работала в магазине, который продавал люксовые товары для дома. Однажды мы столкнулись с одной проблемой: к нам приходили некие дамы, покупали итальянские шторы и еще много чего на тысячи долларов, а через несколько дней оформляли возврат. Оказалось, это были риелторы, которые украшали дома к показам, а потом просто сдавали все обратно. Нам пришлось изменить правила магазина и сделать лимит в $ 500 в день на одного клиента для оформления возврата. Это очень помогло.
С точки зрения закона что лимит, что отказ в возврате -одно и то же.
Да и зачем этим риэлторам было связываться с возвратом, если шторы использовались постоянно?
- Мой бойфренд-англичанин снимал виллу в Индии, когда работал там. При подписании бумаг агент по недвижимости решил добавить вишенку на торт: «Сэр, это счастливая вилла. Три предыдущих жильца женились во время проживания там». На что мой британец отложил ручку и заявил: «Тогда я не хочу ее снимать». Шутка удалась!
Шутка -не шутка, но гёрлфренд должна была понять, что ей не по пути с этим англичанином.
Что может быть лучше, чем стать обладателем новенькой квартиры?
- Работаю риелтором уже почти 10 лет, а люди не перестают удивлять. В продаже однокомнатная малогабаритная квартира. Мне написывает одна мадам с такими претензиями: у вас вовсе не квартира, а общежитие, и вообще, я вру обо всем, что указала в объявлении. Вот не пойму, нельзя что ли как-то по-другому попросить скидку.
Такие не хотят просить. Им хочется, чтобы им предлагали и уговаривали, типа, не упустить такое сокровище
- Я риелтор. У меня была дотошная пара, которую я возила на просмотр аж 14 квартир! Неделю их катаю туда-сюда, сама уже вымоталась. Стоим в очередной, молчим. И тут жена вдруг застывает, носом водит по воздуху и медленно так мужу говорит: «Слушай, а тут же пахнет прям как у твоей мамы на кухне». Муж аж замер. Вроде мелочь — а все решила. Эту и взяли. Так что иногда решает не метраж, а запах.
Шутка не шутка, а запах в районе, подъезде и квартире вполне себе может быть как врагом риэлтора, так и другом
- Как-то продавал дом. Приехал покупатель, посмотрел, все понравилось. На следующий день покупатель сказал, что готов внести предоплату. Я все согласовал: время, место. Приезжаем на встречу к представителю продавца, а им оказался дальний родственник покупателя. Оказалось, они друг друга недолюбливают. И это продолжается уже много лет! В итоге покупка не состоялась. Было и смешно, и неловко, и очень обидно. Дом был недешевый, я бы нормально так на нем заработал.
- Пять лет назад переехала в большой город. Не могла найти работу, деньги, с которыми я приехала, заканчивались. Пришлось выселиться из съемной комнаты. В городе была совсем одна, так как не успела завести друзей, а родственников там нет. Я села на лавочку и просто не знала, что же делать дальше. Ко мне подошла женщина, спросила, почему у меня такой грустный вид. Я ей все рассказала. Это оказалась риелтор. Она нашла мне комнату и позволила рассчитаться позже, когда найду работу. Работу я нашла. В общем, мир не без добрых людей.
Девушка купила квартиру в Европе, но некоторые сомневаются, что такие квартиры здесь есть
- Давно работаю риелтором, но с таким столкнулась впервые. Нахожусь в поиске квартиры с покупателем: просматриваю объявления в заданной локации. Фильтрую по площади, этажности, бюджету, состоянию. Нахожу квартиру, по которой висит сразу штук 5 объявлений от разных агентств. Такое происходит довольно часто, и зачастую коллеги-риелторы не погружены в ситуацию продавца (не видели официальных бумаг, не знают нюансов самой продажи). Поэтому я звоню по объявлению собственника (она еще и дешевле на 50000). У нас состоялся очень интересный диалог:
— Здравствуйте! Квартира по такому-то еще в продаже?
— Да.
— Как показываете квартиру?
— У меня есть риелтор!
— Без проблем. Дайте мне ее номер, я свяжусь с ней и договорюсь о просмотре.
— А вы видели, что квартира полностью под ремонт? Там вообще все надо переделывать.
Я удивленно пробегаюсь по фото. Видно, что ремонт не первой свежести, примерно 10-летней давности, но далек от описываемого продавцом состояния. Диалог продолжился:
— Давайте мы ее посмотрим и решим, подходит нам такой вариант или нет?
— Не, ну что ездить-то туда-сюда? Если не готовы ремонт делать, то можно время не тратить.
— Продиктуйте, пожалуйста, номер своего риелтора.
— Я ей дам ваш номер, она перезвонит.
День закончился, а звонка так и не поступило. А точно ли продавец хочет продать квартиру? Но, как оказалось, это не конец истории. На следующий день ближе к обеду мне перезвонил риелтор продавца. Мы мило побеседовали. Я подробно расспросила о состоянии квартиры. Ведь неужели фотографии настолько приукрашивают реальность?
Выяснилось, что мое видение и видение коллеги совпадают. Ремонт не первой свежести, но состояние вполне жилое. Постепенно можно переделывать под себя. Оказалось, что продавец очень деятельная и регулярно размещает свое объявление, на которое откликаются риелторы. Ну и разговор с продавцом крайне не располагает к просмотру с реальным покупателем. Сложная ситуация для коллеги. Могу только пожелать ей терпения и удачи.
Так поэтому хозяйка и обратилась к риэлтору. Только ей надо совсем исключить себя из общения, убрать свое объявление и все-таки определиться с риэлтором. Тогда продажа состоится горааааздо быстрее
- Приехали смотреть квартиру. Риелтор по телефону адрес сказал. Мы приходим, звоним в звонок. А там бабулька не открыла, начала спрашивать какой-то пароль. Объясняли, что мы от риелтора, называли имя риелтора, ее телефон, но бабуся все равно не пускает без пароля. Позвонили риелтору, та тоже никакой пароль не знает. Так и ушли. Второй раз риелтор предлагала смотреть по тому же адресу, но мы уже не пошли.
Если продавец требует пароль, то покупатель сильно рискует остаться без денег и без квартиры.
Когда купили квартиру на вторичке, но на кухню денег не хватило. Пришлось покрасить мебель. Как вам такой временный вариант?
- Веду женщину по квартирам, а она чудит: заходит на лестничную площадку — и сразу к соседской двери. Ухо прижмет, замрет, слушает. На третьей квартире замирает и шепотом мне: «Беру квартиру в этом доме». Я тоже решила послушать. Прислонила ухо, а там кто-то тихонько наигрывал на пианино. «Хочу под такое засыпать», — говорит. Я аж растрогалась. Соседка-музыкантша потом оказалась чудеснейшей. Дружат теперь семьями.
- Продаю свой дом с уютным садом. Вдруг вижу на сайте копию моего объявления от какого-то риелтора! Я притворился покупателем, поехал «на просмотр». Шустрый риелтор в кепке водит меня по моему же саду, заливается соловьем. А я такой беру и достаю бумаги на дом, потом выдаю: «Поешь ты красиво, но антоновка у забора тут такая кислющая, что только на джем и годится!» Мужичок почесал затылок, рассмеялся и признался, что его жена как раз варит варенья на продажу. В итоге сам же у меня этот дом и купил.
Оказывается, за сухими объявлениями и стопками документов скрываются живые люди со своими причудами, мечтами и удивительными поступками. Риелторы каждый день сталкиваются с таким разнообразием характеров, что их работа уже давно превратилась в бесконечный источник занимательных историй.
Комментарии
А я очень благодарна своему риелтору! Одновременно продавала маленькую квартиру, приобретала побольше. Сначала он изучил рынок, озвучил мне реальную стоимость моей квартиры, составил план, как начнем и как будем "падать"в цене, сам привозил покупателей на посмотр, досконально проверил покупаемую мной квартиру, собрал полный пакет документов, с такими справками, о которых я даже не думала, а самое главное, сбил мне цену на покупку на 300 тысяч! Мне оставалось только приехать на сделку, поставить подпись - и всё! Да, его работа стоила денег, но я не жалею ни об одном оплаченном рубле.