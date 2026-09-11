17 историй о риелторах, которые показывают, что в сфере жилья не бывает скучных моментов

Работа риелтора только со стороны кажется скучной рутиной из просмотров и договоров, а на деле что ни показ квартиры — то готовый жизненный сценарий для фильма. Ведь каждый клиент приносит свою историю: кто-то выбирает жилья по звукам пианино за стеной, а кто-то сдает комнату только той, с кем можно провести отдых: вместе выпить чай или поболтать по вечерам.