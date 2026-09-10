15+ историй о собеседованиях, которые обернулись жизненной иронией и надолго запомнились всем вокруг

Хахаха, личные поручения. Помню, училась на курсах от центра занятости на должность секретаря-референта. Психолог на этих курсах нам на полном серьёзе рассказывала, что если у начальника возникнет желание, как бы помягче выразиться, вступить в связь с нами, чтобы мы не отказывали, а то можем лишиться работы. Я была в шоке, мягко говоря. Конечно, я не работала на такой должности, училась больше для того, чтобы знать как составлять различные документы, но всегда поражаюсь такому 🤦‍♀️