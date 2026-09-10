15+ историй о собеседованиях, которые обернулись жизненной иронией и надолго запомнились всем вокруг
Поиск вакансий — это всегда волнительный процесс, ведь новая работа сулит не только отличные деньги, но и профессиональный рост. Однако само собеседование нередко превращается в настоящий перформанс, от которого хочется улыбнуться. В этих простых историях строгие HR-специалисты сталкиваются с невероятной находчивостью кандидатов, а случайные ошибки открывают двери к самым неожиданным карьерным поворотам.
- К нам в рекламную компанию пришла устраиваться тетка на вакансию продажницы. Пришла, еще не уволившись с предыдущей работы: продажа чудо-тряпок от пыли. К концу собеседования продала директору остатки тех тряпочек, что были с собой. Потом позвонила своему уже бывшему работодателю, властелину чудо-тряпок, губок для мытья и пипидастров: «Я новую работу нашла. Сегодня не вернусь, в понедельник приду за трудовой». Наш директор лишь часа через три после ее ухода обрел дар речи и способность говорить «нет» соискателям.
- Как-то потребовались конторе тестировщики. Они ищут ошибки в программах и играх для последующего их исправления. Разместили объявление и стали проводить собеседования. Причем резюме нужно было прислать на почту предварительно, чтобы время собеседования назначили. В один прекрасный день пришел парень. Парень как парень, но в списке на собеседование его не оказалось. Ему говорят, что нужно отправить резюме на почту, и тогда время назначат. А он: «Да я пытался отправить несколько раз резюме и сломал вам сервер». Народ поухмылялся, но пошел проверить. Сервер упал. Пока он ждал в приемной, он подошел к секретарю и сказал: «Простите, я, кажется, вам автомат с кофе сломал». Такого специалиста по косякам взяли без особых собеседований. Программистам работы прибавилось.
- Сегодня ко мне на собес пришел маркетолог, которого я не звала. Увидел вакансию, нашел адрес компании и просто приехал. Админу сказал: «Я на собеседование». Его пустили. Приходит админ: «Юля, к вам на собес пришли». Я в шоке, но раз уж пришел — за настойчивость решила провести. Спрашиваю: «А почему на сайте не откликнулись?» А он в ответ: «Так это неэффективно». Собес провела, тестовое дала, за нестандартный подход и настойчивость жирный плюс поставила.
Говорят, на заводы так и устраиваются. Пришел в кадры, там спросили что умеешь, позвали нужного начальника, провели собес и потом на работу.
- Пришла на собеседование: мне и еще двум кандидатам дали тест на трех страницах А4. Вопросы банальные в стиле: «Кем будете через пять лет, какие ваши положительные качества». Подошла к ожидающему менеджеру и спросила: «Давайте я не буду отвечать на ваш тест, а просто пообещаю хорошо работать?» Он поржал и кивнул. Две другие кандидатки сидели с лицами в стиле «а что, так можно было?». Я сама обалдела, если честно. Завтра выхожу на работу.
«На собеседовании меня растрогал до слез неожиданный вопрос. Интервьюер хотел узнать, о чем я мечтаю. Был очень удивлен из-за моей реакции, не нашел ничего лучше, как предложить салфетки»
- Пришла на собеседование. Сидит девушка HR и начинает рисовать фигуры: квадрат, круг и треугольник, а потом интересуется, какая мне больше нравится. Я спрашиваю: «Это „Игра в кальмара“?» Она не посмеялась. Это был тест на тип личности. На работу меня не взяли, но мне кажется, что личность я хорошо продемонстрировала.
- До сих пор не знаю, что это было. На собеседование пришел молодой парень. В процессе выясняется, что он «не любит и вообще презирает» разговоры по телефону. А должность, на которую он претендовал, подразумевает постоянные разговоры по телефону с клиентами. Спрашиваю, знал ли он об этом, когда отправлял резюме. Тот отвечает, что читал вакансию, и это не проблема, ведь общаться можно сообщениями. Естественно, он получил: «Мы вам перезвоним».
- Ехала в лифте на собеседование в компанию. Рядом стоял мужчина бурчал про глючный сайт этой фирмы. Я подхватила и с пылом выдала: «Да там не только сайт, еще и навигация отвратительная, я полчаса офис в здании искала!» Мужчина хмыкнул. Через минут 10 захожу в кабинет — а за столом сидит тот самый тип из лифта. Оказалось, это директор по развитию. У меня сердце в пятки ушло, приготовилась извиняться. А он улыбнулся и сказал: «Мне нужен человек, который сразу видит реальные проблемы и не боится о них говорить». Работу я получила в тот же день.
«Подбирала образ для своего первого собеседования. У меня мало одежды, которую можно было бы назвать „официальной“, поэтому задача оказалась трудной»
- Я проходила собеседование, и интервьюер, взглянув на мое резюме, сказал: «Хм, вы свободно говорите по-французски? Ну, это не преимущество, ведь моя жена тоже». Я не поняла, к чему он это сказал, поэтому спросила: «Она тоже проходит собеседование на эту должность?» Он сердито посмотрел на меня и сказал: «Нет, конечно. С чего ты взяла?» Я сказала, что он сам заговорил о своей жене, поэтому я предположила, что она имеет отношение к собеседованию. Прошло 40 лет, а я до сих пор не могу понять, зачем он упомянул свою жену.
- Написали из салона красоты премиум-класса. Прихожу на собеседование за 5 минут до назначенного времени. Владелица сидит за админа, дает анкету с вопросами из серии: «Кем видите себя через 5 лет», «Чем можете быть полезны компании помимо основных обязанностей» и т.д. Я заполняю максимально быстро, и она говорит: «Вы пока сядьте, я сейчас сделаю дела, потом ознакомлюсь с анкетой, потом настроюсь на диалог». Я говорю: «Сколько это займет по времени? У меня есть 30 минут для вас». Она замирает, смотрит на меня и говорит: «Я не знаю, может, час». Я: «Тогда давайте я оставлю анкету, вы ознакомитесь, и если появятся вопросы, напишете, и мы назначим новый день и время». Развернулась и ушла.
- Пришла на собеседование и села напротив HR — женщина как из сериала, с яркой помадой и взглядом строгой тигрицы. Все шло абсолютно идеально, как вдруг она понизила голос и шепнула: «Если хотите солидную надбавку, придется выполнять для директора личные поручения». Я уже напряглась, ожидая сомнительных предложений, а «поручениями» оказались три кота шефа, которых надо было передерживать во время его командировок. Для меня, фанатки котиков, это оказалась лучшая работа на свете!
Хахаха, личные поручения. Помню, училась на курсах от центра занятости на должность секретаря-референта. Психолог на этих курсах нам на полном серьёзе рассказывала, что если у начальника возникнет желание, как бы помягче выразиться, вступить в связь с нами, чтобы мы не отказывали, а то можем лишиться работы. Я была в шоке, мягко говоря. Конечно, я не работала на такой должности, училась больше для того, чтобы знать как составлять различные документы, но всегда поражаюсь такому 🤦♀️
«Работаю HR, провожу собеседование в праздничный день. Человек ушел счастливым»
- Работал я как-то инженером-технологом на заводе по производству разного рода изделий для строительной техники. Летом начальство штат решает расширить. Подается заявка. Приходят новые кандидаты разной степени подготовки на собеседование. И вот в один из дней приходит парень с мамой. Ему 22 года, универ закончил. В приемной вежливо отказали. Однако до заботливого родителя не дошло, в чем причина такого «предвзятого» отношения. Она упорно держала в осаде двери всего отдела кадров и конкретно так приставала с просьбами взять ее сыночку-корзиночку практически к любому проходящему мимо нее человеку. В то время как будущий гений инженерной мысли растекся на стуле рядом. Честно говоря, до этого случая считал, что все эти истории — не более чем анекдоты. А нет.
- Договорились о собеседовании, скинули адрес. Я, перед тем как ехать, всегда смотрю здание на картах, чтобы, когда приезжаю, не тратить время на поиски входа. Посмотрела на картах — нет такого офиса там, пишу им, они отвечают: «Вход напротив магазина, на картах не видно». Думаю, ну, окей, ответили же. День Х — приезжаю. Конечно, там ничего нет, звоню — не берут. Так и ушла ни с чем.
- Проходила онлайн-собеседование, и тут ввалился мой огромный кот: снес кружку с чаем прямо на клавиатуру и случайно включил маску кролика. Я продолжаю отвечать на вопросы, пытаясь все исправить, но мысленно уже попрощалась с новой работой. Руководительница на том конце провода замерла, а потом как захохотала: «Слушайте, нам в отдел нужен такой человек с умением сохранять самообладание в полном хаосе. Когда сможете выйти?»
«Заехал с утра к знакомому в офис. Смотрю, на подоконнике сидит воробей и с интересом рассматривает происходящее внутри: «Макс, смотри, к тебе, кажется, новый сотрудник на собеседование пришел»
- Собеседую сегодня программиста. Лет двадцать пять. Удаленка, оба с вебками, все по классике. Первые минут десять — норм парень. Отвечает по делу, терминами сыпет, а потом начинается: отвечает правильно, но как-то деревянно. Не разговаривает — зачитывает. Глаза в сторону. Постоянно косит на второй моник, будто там жена стоит с ремнем. И начинаю разгоняться, как можно быстрее задаю вопросы, без пауз. Парень задергался, но держится. И тут выдает: «Понял ваш вопрос. Сейчас сформулирую ответ». Зачитал прям как есть. Я сижу, моргаю. Двадцать минут собеседую ИИ-шку.
- Пошел знакомый на собеседование в серьезную компанию. Подробно знал еще с прошлой работы руководящий документ, которым пользуются в этой сфере. Приходит на собеседование. Будущий начальник задает вопрос: «Чем будете руководствоваться в своей работе?» Отвечает: «Руководящий документ такой-то». Ему в ответ: «Вы приняты». Все. Собеседование 30 секунд. Из 50 кандидатов на место мой знакомый получает работу, потому что с порога правильно назвал документ. Кстати, проработал в компании около 3 лет.
Вспомнила старую песенку про цитатник Мао, который являлся руководящим документом для всей страны)
- Пришла на собеседование, мне с порога женщина, не поднимая головы, говорит: «Поставщик срывает сроки. Что делаем?» Я, думая, что это стресс-тест, выложила простой житейский план. Она странно на меня смотрит и выдает: «А вы кто?» Я говорю, что на собеседование. А она: «Вы ошиблись кабинетом, но я вас отсюда уже не выпущу». Меня оформили на место ведущего специалиста. Оказалось, перепутала двери в офисном центре и случайно зашла вместо отдела кадров в кабинет к коммерческому директору, которая ждала специалиста для решения проблемы с поставщиком, и не сразу обратила внимание, что зашел кто-то другой.
- Пару лет назад пошел на собеседование. Отбор проводила симпатичная девушка, помимо меня, был еще десяток кандидатов. Мне сказали ждать звонка. Пару дней был прикован к телефону, вечно смотрел, не пропустил ли чего. И вот долгожданный звонок. На том конце — та девушка-эйчар. Радостно спрашиваю: «Здравствуйте! Меня взяли?» Она ответила, что на работу взяли другого, но она не прочь со мной продолжить неформальное общение. Позвала на кофе. Вот так потерял работу, а нашел жену.
По молодости тоже ждал звонка после "мы вам позвоним" и дальше никуда не обращался.
В конечном счете, каждое собеседование — это не просто формальный этап на пути к тому, чтобы найти хорошую работу или зарабатывать приличные деньги. За строгими анкетными вопросами всегда скрываются живые человеческие истории, в которых найдется место и нелепым конфузам, и романтическим встречам. Порой самые непредсказуемые совпадения и ошибки во время интервью оборачиваются судьбоносными решениями и приносят людям настоящее счастье. Еще больше историй о собеседованиях читайте в других наших статьях: