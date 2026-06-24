17 жизненных историй, которые уместились в одну поездку на лифте

Простите, но вспомнился глупый старый анекдот.

В купе поезда два пассажира - мужчина и женщина. Мужчина, заигрывая с дамочкой, говорит: "У меня есть свежий номер "Крокодила". Не хотите ли посмотреть?" - "Мужчина, если вы расстегнёте хоть одну пуговицу на штанах, я позову проводника".