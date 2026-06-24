На Руси считалось очень дурным поступком возить детскую коляску пустой или с чем-либо кроме ребёнка...
17 жизненных историй, которые уместились в одну поездку на лифте
В замкнутом пространстве кабины лифта люди ежедневно проживают тонны неловких, комичных и странных ситуаций. В этой подборке — простые и уморительные зарисовки из подъездов, в которых смешались искренние порывы, конфузы и живые диалоги соседей. Приговьтесь к приятным минутам во время чтения.
- Захожу в лифт, за мной женщина с коляской. Я приготовилась увидеть ребенка, но внутри лежал огромный арбуз, пристегнутый ремнями безопасности! Женщина поймала мой взгляд, вздохнула и на полном серьезе как выдаст: «Слушайте, он 12 килограммов весит. Я б его не доволокла сама, а коляска в коридоре давно без дела стоит!»
- Жила в 17-этажном доме. На первом этаже заходим с мужем в лифт, двери почти закрылись, тут подбегает женщина и начинает давить на кнопку вызова лифта. А пока лифт не уехал, даже при закрытых дверях, есть пара секунд на то, чтобы задержать лифт и двери снова откроются. Я же, стоя внутри, говорю: «Сейчас, сейчас, подождите» — и начинаю судорожно нажимать на кнопку открытия дверей. Так мы какое-то время тыркали кнопки, каждая со своей стороны, но лифт все же поехал вверх. Говорю мужу, мол, ну вот... Смотрю на него, а он красный от смеха, говорит: «Ты все это время нажимала кнопку ЗАКРЫТИЯ дверей. То есть вы с теткой боролись за лифт и ты победила!» Было стыдно и смешно, потому что та женщина, скорее всего, успела заметить, на какую кнопку я нажимала.
То вряд ли! Кнопки или на простенке возле двери или сбоку...Она бы не смогла заметить! И что, пару-тройку минут подождать уже невтерпёж ???
- До сих пор смеюсь над вчерашней ситуацией в лифте. Заходим в лифт, а там соседка с хаски и говорит, мол, не лезь целоваться. На что я отвечаю: «Да я и не собиралась». Спустя минуту до меня дошло, что она сказала это собаке.
- Девушка привыкла ездить в лифте со своими собаками. И вот как-то едет она одна, без собак, а в лифт заходит парень. И она ему на автомате: «Здравствуйте, вы нас извините, мы, наверное, сейчас будем лаять».
- На год уезжали с женой в трудовое путешествие за 4 тысячи километров от родной квартирки. На чужбине жили на 3 этаже и лифтом не пользовались целый год. Далее ситуация. Cпускаемся на родном лифте. Дверь открывается. Стоит мужик, за его спиной вижу цифру «3» (как потом оказалось, это был номер квартиры на 1 этаже). Мозг решает, что мы на 3 этаже. Далее диалог:
Я: «Вы вниз?»
Мужик с очень негодующим взглядом: «Нет!»
Я: «А мы вниз!» И уверено нажимаю на кнопку «закрыть двери».
Дверь закрывается. Сопровождается это очень отупленным взглядом мужика. Стоим. Через закрытую дверь слышим: «Граждане, а ниже не куда, это конечная, прошу освободить вагон».
Жена выходит ночью на кухню, там муж покачиваясь открывает дверь холодильника, зажигается свет, он такой - Шеф, подбрось, а ? Жена, ругаясь - Вот гад, опять нажрался, идёт дальше спать...Утром выходит на кухню - ни мужа, ни холодильника - Вот гад, всё таки уехал!!! 🤣🤣🤣
- Однажды на научной конференции мы загуляли в гостинице, где размещались практически все приезжие участники. Гулеванили у кого-то в комнате, потом разобрались по группам, кто на каком этаже живет — и стали потихоньку расходиться. И вот нас 8 человек, впихнулись в лифт и даже поехали. А потом лифт остановился! Следующие полтора часа мы висели в застрявшем между этажами лифте, ибо лифтеры почему-то не хотели нас вызволять в два часа ночи. В итоге гостиничный дежурный слесарь со словами «да вашу ж науку» разжал двери лифта.
- Еду я вниз на лифте, заходит тетка на 10 этаже и смотрит на кнопки. Я говорю:
— Я еду вниз.
— А мне надо вверх.
— Но лифт-то вниз едет.
— А мне вверх надо.
Ну, говорю, если хотите — можете прокатиться. Она говорит «ага», жмет «ОТМЕНА» и «14 этаж».
- Тяжелый день, возвращаюсь домой. Стою в подъезде, жду лифт, мысли какие-то мыслю. Открывается лифт, оттуда выходит очень симпатичный молодой человек. Про себя отмечаю: «Какой красавчик живет в нашем доме, оказывается!» А уже в следующую секунду понимаю, что это мой муж.
- Зашел в подъезд, в наушниках музыка, вызываю лифт. Приезжает пустой, захожу, нажимаю свой этаж. В это время к лифту подходит девушка (я не слышал, музыка же). Я про кнопку удержания дверей благополучно забыл, поэтому решил придержать двери ногой. Все бы хорошо, если бы в этот же момент девушка тоже не выставила свою ногу. В итоге я выпинываю ее ногу своей и уезжаю наверх.
- Захожу как-то в лифт в чужом доме, следом подходит парень готического облика и заявляет что-то вроде: «Ну, если вы боитесь, я могу подождать». А чего бояться-то? Я тетка взрослая, парень вроде на маньяка не похож... В общем, заходит он в лифт, и тут я вижу (да, зрение у меня ни к черту), что у него на плече сидит здоровенная крыса! А я крыс не люблю, я их обожаю! Пока ехали — я на 17 этаж, парень куда-то выше, — познакомились. Оказалось, красавчика зовут Гоша, и это я не про парня.
- Застряла в лифте. Позвонила и в службу обслуживания лифтов, и мужу, который сидел дома с 3-х летним сыном. Муж вышел на площадку, взял сына. Приехал ремонтник и вызволил меня. Сын, обращаясь к ремонтнику:
— Дядя, большое вам спасибо за то, что спасли меня и моего папу!
— Малыш, ты что-то путаешь. Я твою маму спас!
— Нет, дядя, вы нас с папой спасли. Ведь если бы мама осталась в лифте, нас бы никто не накормил и мы бы оголодали!
- Однажды работе я щедро напшикалась какими-то недорогими духами и побежала принимать лифт после ремонта — он у нас два дня не работал, монтеры уже в третий раз что-то колдовали. И вот, наконец, чудо: двери открываются, внутри светло, все заходим, нажимаем кнопку — лифт едет. И тут один монтер говорит другому: «Вань, надо дальше искать, кажется, что-то коротит». А Ваня отвечает: «Да, я тоже чую — паленой проводкой пахнет». И тут я, вся такая девочка в платьице и с кудряшками, выдаю: «Это от меня. Это у меня духи такие».
- Спускаюсь на лифте, такси в аэропорт уже подъехало и ждет. Понимаю, что что-то не так с кроссовками — забыл вставить в них стельки. Кидаю вещи в машину и обратно на 20 этаж на медленном лифте — хочу успеть сбегать до квартиры и обратно, пока лифт не ушел — чтобы не встрять на ожидание лифта. План нарушает девушка, стоящая на моем этаже. Ок, прошу ее подождать буквально 15 секунд. Она с какой-то кокетливой улыбкой соглашается. Бегу за стельками и слышу, как лифт закрывается и уезжает. Думаю, мол, ну е-мое, как так можно-то. Возвращаюсь к лифтам, а она стоит и ждет меня без лифта.
Какая умненькая!!! Женись! Не упусти свой лучший шанс в жизни !!! Будет тебе стельки вкладывать в обувь...🤣🤣🤣
- Я однажды зашла в лифт с барышней. И вот двери лифта открылись, она вышла, ну и я почему-то вышла вместе с ней. И иду в свою квартиру. Очнулась, когда барышня обернулась с откровенным возмущением — у нее квартира оказалась точно подо мной на два этажа ниже, то есть я шла за ней точно по пятам и чуть в нее не уперлась. Очень было неловко.
- Поднималась к себе в квартиру и застряла в лифте. Звоню диспетчеру, а там дед какой-то сидит, на все дребезжит: «Не слышу!» Я начинаю истошно орать, чтобы он услышал, щедро пересыпая речь эпитетами. Тут на мобильник звонит дочь:
— Ты в лифте что ли застряла?
— Ну да. А ты откуда знаешь?
— Слышно...
Старый анекдот. Сидит японец возле кабинета московского начальника и слышит как тот громко кричит. Спрашивает у секретарши что мол происходит? Та отвечает - Он с Владивостоком разговаривает...Японец переспрашивает - А что, по телефону нельзя поговорить ??? 🤣🤣🤣
- Ехал в лифте с незнакомой красивой девушкой и ее парнем. Вдруг эта красотка поворачивается ко мне и прямо в лоб спрашивает: «Как заставить мужчину сделать тебе предложение?» Я не нашел ничего лучше, как ляпнуть: «На вашем месте я бы просто сказал ему, что если он немедленно не сделает вам предложение, то вы замутите с первым попавшимся незнакомцем из лифта». Все, кроме ее парня, сочли мой ответ довольно забавным.
- Зашла в лифт, а там огромный брутальный мужик. Едем молча. Вдруг он медленно поворачивается и выдает глухим басом: «Сейчас я вам кое-что покажу». Я аж замерла. Он достает телефон, тычет в экран большим пальцем и продолжает: «Вот. Смотрите». Я кошу взгляд, а там фотография рыжего кота в шапке Деда Мороза. «Это Федор. Ему сегодня десять лет». Убрал телефон, снова уставился в стену.
Простите, но вспомнился глупый старый анекдот.
В купе поезда два пассажира - мужчина и женщина. Мужчина, заигрывая с дамочкой, говорит: "У меня есть свежий номер "Крокодила". Не хотите ли посмотреть?" - "Мужчина, если вы расстегнёте хоть одну пуговицу на штанах, я позову проводника".
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