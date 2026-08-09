15+ светлых историй о спонтанных путешествиях, пропитанных теплом и атмосферой беззаботного отдыха

Однажды в соседнем селе был праздник, оператор брал интервью, а мы знакомы. Говорит, ты скажи, что не отсюда, и имя придумай. Ну штош. Говорю, я Маргарита Травкина, из Ханты-Мансийска)) ещё что-то наговорила. А показали по краевому телевидению в новостях, а мама смотрела. Прихожу в гости, она ухохатывается🤣 говорит, смотрю, и глазам не верю, вроде как прям на дочь мою похожа 🤣❤️