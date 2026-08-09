А почему женщина не обратилась к официантам?странно,что позволяют себе некоторые персоны напрягать постояльцев и таких же гостей отеля!!!
15+ светлых историй о спонтанных путешествиях, пропитанных теплом и атмосферой беззаботного отдыха
Иногда самые счастливые путешествия начинаются без долгих раздумий: достаточно сказать себе или близкому человеку за утренней чашкой кофе: «А давай, поехали!» В нашей статье собраны такие жизненные истории: светлые, добрые и согретые любовью к приключениям. В них есть маленькие радости, неожиданные открытия и то самое тепло, которое хочется увезти домой и хранить до следующего отпуска.
- Полетели с мужем в Анталию. Каждый день у бассейна при отеле замечала молодую красотку. И вот мы с мужем загораем, я отошла и краем глаза вижу: девчуля берет моего мужа за руку и тянет за собой! Резко подлетаю, мол, в чем дело? А та: «Так он же единственный, кто вчера смог открыть мой кокос. Сегодня мы с мамой купили еще один, а ваш муж любезно согласился помочь еще раз». В тот же вечер они с мамой принесли нам в благодарность тарелку персиков, а муж потом до конца отпуска ходил с гордым званием главного специалиста по кокосам.
- Утром за завтраком муж сказал: «А давай махнем к морю?» Через три часа мы уже были в аэропорту. Прилетели в Египет, в гостинице открываю чемодан, вроде все хорошо: пляжная одежда, крем от солнца, личные вещи. Не хватает лишь одной мелочи: мы забыли взять зарядки вообще ко всем устройствам. Соседи по отелю одолжили одну универсальную, и к концу отпуска мы дружили семьями.
А зачем вы к соседям пошли? В любом отеле на ресепшене есть зарядка, с которой можно зарядить любой телефон.
«Такая спонтанная поездка в горы»
Девушка красотка, но меня всегда удивляло в таких нарядах: рубашка сверху, значит, прохладно, но ноги голые.. Это как? туда не холодно?
- Однажды, пока ехали с сестрой на работу, внезапно пришла мысль слетать в Париж. Мы глянули билеты на ближайшие длинные выходные, цены были приятными. Вот так и купили билеты, жилье тоже оказалось бюджетным. В итоге очень круто провели время, посетили популярные музеи, полакомились блюдами французской кухни, посмотрели на красивые улочки Парижа, попали на рождественскую ярмарку. В общем, поездка удалась тогда на славу, почаще бы так.
Однажды с Палычем на перекуре решили внезапно слетать в Нью-Йорк. Глянули билеты на ближайшие выходные, цены были приятными. Тем более до Бобруйска.
- Однажды я прилетел из Мурманска и, пока ждал в аэропорту автобус до дома, ради интереса зашел на сайт посмотреть билеты. Увидел горящий билет на юг: рейс через 8 часов. Недолго думая, купил его и поехал домой за шортами. Сделал все дела и поехал обратно в аэропорт.
- Я из Венгрии. Вместе с подругой решили махнуть в Кыргызстан. Никаких турфирм, никаких гидов и четкого маршрута. Однажды в такси мы болтали между собой, как вдруг водитель повернулся и спросил по-английски: «Вы откуда?» Мы разговорились, и в итоге он предложил нас подождать и отвезти обратно. Денег не взял. На следующий день снова приехал за нами. И так целую неделю. Он не просто возил нас — он реально был с нами как друг. Показал Бишкек, отвез в Ала-Арчу, иногда даже гулял вместе с нами. Все время он повторял: «Заплатите, сколько захотите». А когда пришло время ехать в аэропорт, мы обнялись, обменялись контактами в соцсетях, и он сказал: «Теперь мы друзья». Мы до сих пор переписываемся. И каждый раз я думаю: самое ценное в путешествиях — это не места, а люди, которых ты встречаешь по дороге.
Махнули с другом на Алтай. Впервые увидели Каменные грибы, впечатления — не передать словами!
Даже боюсь представить, что она делала с этими каменными грибами, что "ощущения не передать словами"
- Мы с подругой путешествовали по Индии. Прочитали на форуме, что в нескольких часах пути есть городок Кодайканал с обалденными видами. Приехали и влюбились в него. Как-то владелец геста предложил нам бесплатную экскурсию с обедом. Нас привезли на центральную площадь какой-то деревни. Все вокруг плясали, на нас надевали украшения, посыпали лепестками цветов, как в кино. Потом перед нами выступали школьники и старейшины. Дальше мою подругу выбрали мешать кашу, которая варилась в горшке. Куча камер снимала процесс. Далее интервью, танцы на площади, бесплатный обед и по домам. Нам сказали, что вечером нас покажут по телеку. По телевизору себя мы не увидели, но по каждому каналу показывали других путешественников в разных точках штата, мешающих кашу. Как я поняла, это был праздник урожая, и по традиции первую кашу должен сварить гость. Но утром мы все же проснулись знаменитыми: нас напечатали на первой полосе газеты.
Однажды в соседнем селе был праздник, оператор брал интервью, а мы знакомы. Говорит, ты скажи, что не отсюда, и имя придумай. Ну штош. Говорю, я Маргарита Травкина, из Ханты-Мансийска)) ещё что-то наговорила. А показали по краевому телевидению в новостях, а мама смотрела. Прихожу в гости, она ухохатывается🤣 говорит, смотрю, и глазам не верю, вроде как прям на дочь мою похожа 🤣❤️
- Муж полгода говорил, что хочет отправиться в отпуск «дикарями» — палатки, природа, без людей. Поехали. Первый день он был счастлив — тишина, все такое. На второй день оказалось, что матрас неудобный. На третий — что комары. На четвертый утром он сидит с телефоном, ищет что-то. Я спрашиваю: «Что ищешь?» Говорит: «Тут недалеко гостиница есть, с бассейном». Потом добавил: «Природу мы уже видели». Мы прожили в гостинице четыре дня. Всем рассказываем, что были «дикарями». Технически — правда, первые два дня.
А двуспальной кровати в палатке не было? Потому и матрац неудобный был 😂😂
- Нас как-то знакомые позвали провести отпуск вместе в одной стране, где они уже были, а мы еще нет. Подавалось это все под соусом «мы вам все покажем, все расскажем». Мы согласились. Прилетаем, и оказалось, что для них «интересно» — это проводить время в 10-этажных торговых центрах, а в промежутках жариться на пляже. И все разговоры только о том, где можно поесть повкуснее. А там страна с тысячелетней историей, потрясающая архитектура, музеи. Мы через пару дней не выдержали и решили отдыхать самостоятельно.
С ребенком-подростком ездить классно. И капризничать не будет, и договориться с ним можно, ну и он еще более или менее тебя слушается) плюс общие бытовые привычки.
«Спонтанная одиночная поездка прошла успешно»
- Летали в Египет. Вечером решила жена помыться в отеле в душе, а шампунь закончился. Я вроде как хорошо знаю английский и этим гордился перед женой — позвонил на ресепшен, объяснил что нужно. Там вроде поняли и через минут 10 принесли соль и перец. Жена посмеялась и позвонила сама. Объясняла-объясняла, вроде поняли. Ждали минут сорок, но так никто и не пришел. Тогда я сказал: «Вот видишь, я все равно английский лучше знаю. Мне вон хоть соль и перец принесли, а тебе вообще ничего».
- В 2015 мы с мужем были в Непале и приехали в заповедник Читван. Выходим из автобуса, а там — песни, пляски, чай, потом приводят слонов! Без седла, но с водителем. И мы по два-три человека залезаем на слонов. Я сижу ближе к концу спины и все время тихонько сползаю вниз. Довезли до центра и отпустили. Это был какой-то местный праздник.
- 2016 год, летим с подружками во Вьетнам на отдых. Ближе к вечеру очень хотелось есть, зашли в местную забегаловку. К нам подошел паренек, по-английски не понимает. Дал меню, в котором тоже ни слова на английском, но были картинки блюд. Выбрали мясо и ждем. Приносят нам одно глубокое блюдо, три ложки и что-то типа булочек. Содержимое блюда очень похоже на суп. Мы берем ложки и начинаем хлебать этот суп из общего блюда. К нам подбегают с два паренька и начинают жестами показывать: «Нет. Не так!» Мы смотрим на них и не понимаем, что не так-то? Один из них прибегает с меню, показывает на картинку и жестом поясняет, мол, этим нужно мясо поливать. И тут до нас доходит, что это соус. Посмеялись все вместе. Но еда была вкусной.
«Спонтанная Франция. Париж»
«Сто раз уже делал дома такие же блинчики, с такими же начинками и с разными напитками, и вот ни разу не выходило так вкусно, как у того парня-продавца. Нутелла и арахисовая паста — мое любимое».
- Спонтанно собрались с друзьями в поход на четыре дня. Все уже опытные путешественники. И вот первая ночь в лагере. Часа два или три. Сквозь сон слышу голос: «Ребята, а у кого-нибудь есть подушка?» Сначала наступила тишина. Потом кто-то сонно пробормотал: «Ты вообще понял, куда мы приехали?» Наутро выяснилось, что наш друг объездил много стран, но в палатке ночевал впервые.
Так а что тут смешного? Я тоже побывала кое-где, но ни разу в палатке не ночевала. У каждого разное понимание путешествий и разные требования к комфорту
- Несколько месяцев готовилась к выпускным экзаменам, устала. И вот после их окончания сказала мужу: «Следующие несколько дней будут непростыми» (имела в виду ожидание результатов экзаменов). Он ответил: «Ищи билеты, давай подождем твоих результатов на Ямайке». Он тогда только что подписал свой первый контракт, получил бонус и после десяти лет учебы в университете подумал: «Давай потратим эти деньги не на „нужное“, а на то, чего мы действительно хотим». Четыре часа спустя мы уже были в самолете, а через три дня, отдыхая на пляже, я узнала, что успешно сдала экзамены.
- Однажды утром перед работой у меня было пять минут свободного времени, я увидел выгодное предложение на авиабилеты и забронировал рейс во Флоренцию. Забронировал и забыл, пока однажды друг не упомянул этот город по телефону. Я проверил даты и забронировал хостел. По дороге в аэропорт я обнаружил, что обратные билеты у меня совершенно на другой день, нежели я думал, поэтому решил махнуть еще и в Болонью. В общем, все мои решения принимались за минуту, так что поездка получилась очень хаотичной, но веселой.
Интересно, где так можно забронировать билеты и забыть? Когда я бронирую билеты куда-либо, всегда выпадает сообщение, что оплату надо произвести в течение 15 минут (или иногда 10), тогда билеты бронируются. А без оплаты как?
Предлагаем почитать статьи о том, как вовремя принятое решение помогло людям сменить скучный офис на работу мечты:
Комментарии
Только завидев слово "светлый", уже желание читать отпадает. Редакторы adme, словарь синонимов, что ли, откройте, или своего ИИ помощника им пользоваться научите. Тошнит уже от вашей неуместной "светлости" без повода