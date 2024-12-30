16 человек, которые сменили профессию в зрелом возрасте и не пожалели

Не понравилось. За нашествие новомодного слова-паразита "одним днём" - и за обманную надежду, что всё можно изменить, добиться и получить просто сдуру, как с дубу. Типа, просто захоти - и приплывёт волшебная щука и сама сделает всё, что тебе хотелось. Причём она даже сама все наши хотелки озвучит, чего нам хочется "одним днём" и больше всего. Иначе, какая же она волшебная, раз только колдовать может, а вот говорить не умеет?