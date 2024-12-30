елизавета, для чего вы везде вставляете "один день", "одним днем"? вы же не с английского это переводите. а в русском языке есть слово "однажды".
задолбалась читать косноязычный текст, если честно
16 человек, которые сменили профессию в зрелом возрасте и не пожалели
Менять работу после десятков лет в одном месте сложно. Кажется, что от таких перемен жизнь с ног на голову переворачивается. Но обстоятельства бывают разные: кого-то увольняют, кто-то уходит сам, а кто-то то просто решает исполнить свою давнюю мечту о профессии. Герои нашей сегодняшней статьи поделились своим опытом смены работы после многих лет стабильности.
- Знакомая решила уволиться из школы, где преподавала 20 лет. Работать было все сложнее, да и отношения с молодыми коллегами не радовали. Поиски новой работы не приносили радости, и она откликнулась на вакансию в новой библиотеке. Зарплата почти такая же, а мороки меньше. После собеседования ее ждал сюрприз, она заметила знакомого мужчину, который оказался ее школьным другом и первой любовью. Оказалось, что не так давно, после потери жены, он вернулся в город своего детства, чтобы быть поближе к своим родителям, и тоже безуспешно пытался куда-то устроиться. На работу их, кстати, обоих приняли, работают теперь вместе. Вроде у них там даже что-то наклевывается, постоянно в парке вместе гуляют.
- А я уволилась в 50, получила водительские права, отправила резюме на вакансию бухгалтера. На следующий день позвонили из банка. Говорю: «Вы мой возраст-то смотрели?» А они: «Приезжайте». Им срочно нужен был сотрудник на время декретного отпуска на 3 года, но уже 4 года, как работаю. © НадеждА / Dzen
- На одном предприятии отработала 19 лет, с ростом горизонтально и вертикально, с полной уверенностью, что связь с организацией минимум до пенсии. Но, так случилось, что с руководством мы перестали друг друга слышать и понимать. Идею о том, что нужно уходить, вынашивала долго, и если откровенно мучительно с чувством страха и боязни неопределенности. Так вот: работу я даже не искала. Давний клиент, узнав, что я увольняюсь, пригласил к себе с предложением по зарплате выше на 40%, но в совершенно новой для меня сфере, с условием, что дадут втянуться полгода. Отработала полтора года без нареканий, даже с похвалой, но если честно, не мое.
В один день меня захотели нанять по прошлому профилю. Я выдвинула свои условия. Если сравнивать с зарплатой на первом месте работы: в три раза выше. Нагрузка меньше, условия несравнимо лучше. И вот сейчас я совершенно не боюсь сменить место работы. © svjovial / Pikabu
елизавета, для чего вы везде вставляете "один день", "одним днем"? вы же не с английского это переводите. а в русском языке есть слово "однажды".
- Сейчас я работаю массажистом-реабилитологом. Помогаю людям после инсульта. До этого работал заведующим складом и одновременно оптовым продавцом. Работал 7 дней в неделю, даже когда у всего базара был законный выходной, я принимал товар. Ответственность была больше, чем зарплаты.
Еще и шеф на меня то и дело срывался, когда настроения у него не было. Продавать и искать новых оптовиков мне нравилось, но тема зарплаты беспокоила сильно. Я был женат, росла дочь, денег требовалось все больше. И тут мне знакомый предложил идти в массажисты, только подучиться надо было немного, а я до этого как раз обучение заканчивал. Пока учился, сын шефа потерял работу, и он одним днем решил его взять на мое место, а меня уволить. Закончив учебу и практику, я начал давать объявления о массаже. Клиентов было мало, но тут позвонил парень и просил взяться за его маму после геморрагического инсульта, я сказал, что попробую. Не передать словами, какая радость, когда по твоими руками оживают руки и ноги, которые давно не работали. Вот так я пришел к тому, чтобы стать не просто массажистом, коих тьма, а именно узкой специализации — массажистом-реабилитологом. GAARA90 / Pikabu
- После 6 лет работы в веб-дизайне наконец-то решилась и кардинально сменила профессию. Работаю маляром. Обожаю свою работу, постоянно в движении, чувствую себя наконец-то живым человеком, утром встаю с удовольствием, а не с мыслями о том, что снова предстоит целый день, проведенный за компом. Но каждый считает своим долгом прочитать мне лекцию о том, что я деградирую, переходя от умственного труда к физическому. © Подслушано / Ideer
- В 40 лет я решила, что «журналист меняет профессию» — это не только увлекательная рубрика, героем которой я неоднократно становилась, но и вполне может быть целью в жизни. 5 лет назад я активно начала развивать свое хобби, которое приносит мне теперь много денег. Я занимаюсь пошивом костюмов, но не обычных, а для фигурного катания. Когда оно стало приносить больше денег и удовольствия, чем работа в издании, окончательно променяла газетную строку на машинную строчку. Теперь я свободный художник. © Аноним / Pikabu
- В 20 моя мама была учителем, потом стала социальным работником. Когда ей было 39, она родила меня, а потом мою сестру и решила поступить на юридический факультет. В итоге в 45 лет она начала работать в адвокатской конторе и с тех пор трудится в этой сфере. Сейчас она занимается частной практикой. © Beautiful_Memz / Reddit
- Устал работать в продажах. Вечные планы, отработка возражений, срывы сроков поставки, терки с клиентами и с руководством. Глаз дергаться начал. Спать нормально перестал. Плюнул и устроился на завод машинистом мостового крана, с обучением. Зарплата хоть и меньше, но спокойно, тепло и мухи не кусают. Мне нравится. Стропальщики хорошие, руководство прекрасное, в большинстве своем, коллеги душевные. Ни зависти, ни злости, работай добросовестно, и все будет хорошо. Я теперь и дома чаще, дел своих переделать много успеваю. © Unknown author / Pikabu
- Когда мне было 42, я был менеджером среднего звена в крупной страховой компании и целый день сидел в кабинете, просматривая полисы и отказывая клиентам. Я решил, что хватит, ушел и открыл небольшую консалтинговую фирму, а потом как-то быстро ударился в веб-дизайн, хотя я ничего о нем не знал. С тех времен уже прошло 19 лет, я управляю успешным бизнесом в области веб-разработки, работаю я из дома и очень все это люблю. Пожалуй, это было лучшее решение, которое я когда-либо принимал в жизни. © Cautious-Ad9301 / Reddit
- Пока все пытаются войти в IT, я пытаюсь из него выйти. Променяла все прелести этой сферы на скромное, но любимое занятие — музыку. На пике карьеры я из руководителя отдела digital-маркетинга я решила кардинально переквалифицироваться. Рискнула всем и открыла собственную маленькую, но гордую студию вокала. Уже неделю в новом статусе. Никаких дедлайнов, медиапланов, квот и статистик. Только музыка, хорошее настроение и вера в то, что всё получится. © lucksashka / Pikabu
Массажист реабилитолог это ж надо быть обязательно с мед образованием, а чувак работал продавцом
- Мне сейчас 38, летом уже 39. Я всю жизнь работала бухгалтером, мечтала, что вырасту до финансового директора, училась везде, где только получалось. При этом продолжала работать на одном и том же месте, хотя на моей работе хватило бы высшего, а, возможно, даже курсов.
И вот, года три назад мне задали вопрос, мол, кто ты по жизни? Звучало, может, не так грубо, но смысл такой. И я задумалась, что не могу я про себя сказать, что я бухгалтер.
В общем, путем долгих исканий и метаний, я пришла к тому, что хочу быть дизайнером, веб или графическим, или то и другое вместе. Конечно, учеба идет медленно, у меня же быт, дети, да и работа бухгалтером пока никуда не делась, но когда понимаешь, что ты нашел дело по душе, то можно и потерпеть. © Lady Taupe / Pikabu
- Был креативным директором в рекламной отрасли с 20 до 40 лет. После этого я решил переключиться на продажи и проработал 13 лет в крупной компании, занимавшейся программным обеспечением. Удовольствия и денег от этого я получал больше, чем когда-либо раньше. Недавно меня уволили, но я устроился в другую похожую компанию. Кстати, меня никто никогда не спрашивал о моем образовании, их интересовало лишь то, чем я могу быть полезен. © TheFoxsWeddingTarot / Reddit
- Моя мама около 20 лет занималась графическим дизайном, но решила сменить сферу деятельности, когда ей было 50 лет. Она стала учителем в начальной школе. Она все время продолжала повышать квалификацию, после 10 лет классного руководства она стала специалистом по написанию учебных программ, а еще она занимается наставничеством других учителей в своей школе. Теперь у нее новая цель — создать свою учебную программу. © Late_Midnight_3693 / Reddit
"Недавно меня уволили" - не уволили, а laid off, то есть сократили. большая разница!
- Мне 39, всю жизнь работал кладовщиком по складам. Год назад устроился сварщиком на производство при практически нулевых знаниях. Первое время думал, что не туда вообще полез, не моя область, но научился. Варю аргоном и полуавтоматом, впервые в жизни на работу хожу с удовольствием, а не как на каторгу. Точно ничего не получится только у того, кто боится попробовать. © user4671133 / Pikabu
- Мне 50. Супруги нет, но есть сын. Внезапно пошел работать по профессии, от которой отмахнулся 25 лет назад. И это, скажу я вам, такая работа руками, что голова кругом. Такого кайфа не испытывал очень давно, как будто я к себе вернулся. А работаю я теперь артистом-кукловодом, и меня покидает ощущение, что наконец-то вернулся к себе и обрел покой. И зарплата, кстати, очень достойная. За полтора месяца 5 спектаклей. Жизнь налаживается! Осталось жену найти. © Unknown author / Pikabu
- Моей тете было 57, когда она попала под сокращение. Ее турнул новый молодой начальник, хотя она работала дольше него. Она, конечно, была расстроена, работу в маленьком городе найти сложно. Но худа без добра не бывает, через месяц она уже осваивала новое место работы, которое получила неожиданно. Она просто пришла на встречу выпускников. За разговорами она поделилась своей ситуацией.
Ей все посочувствовали, а через неделю ей неожиданно перезвонила одна из одноклассниц и сказала, что в страховую компанию, где она работает, нужна работница с похожим опытом. Тете, конечно, пришлось пройти небольшое переобучение, но она справилась и работает там уже 3 года.
Комментарии
Я пыталась уйти в другую сферу, чтобы поменьше общаться с людьми, и тупо сидеть с программами и тыкать кнопочки. Мне с сожалением, но отказали. мол, вам скучно будет и креатива никакого. А я не хочу этого долбанного креатива! Я хочу просто сидеть и формы забивать, достали все и всё! Но наа мне как проклятие - это общение...
Не оставляю попыток, но как-то не клеится туда...
Воот… А я вернулась на предприятие, с которого уходила - но на другую должность, и сейчас получаю дополнительное образование по курсу Электротехника и электроэнергетика. А в планах добиться , чтобы меня направили на курсы по монтажу охранно-пожарной сигнализации, чтобы кроме инженерной специальности , иметь еще и рабочую, мало ли…
Мне за 50
Не понравилось. За нашествие новомодного слова-паразита "одним днём" - и за обманную надежду, что всё можно изменить, добиться и получить просто сдуру, как с дубу. Типа, просто захоти - и приплывёт волшебная щука и сама сделает всё, что тебе хотелось. Причём она даже сама все наши хотелки озвучит, чего нам хочется "одним днём" и больше всего. Иначе, какая же она волшебная, раз только колдовать может, а вот говорить не умеет?
В предпоследней истории об артисте-кукловоде пропущено "не" - "и меня не покидает ощущение, что наконец-то вернулся к себе и обрёл покой", а без "не" теряется весь смысл.