Немного личной истории - простите - много букв

( немного грустной) .В какой-то момент ( в 2013 году) у меня появился Роджер..Подкармливала котят около дома . Был один маленький рыжик. И вдруг все кончилось.Все котята в одночасье исчезли.Пришлось привыкать к тому что моих подопечных нет.Как вдруг в один из апрельских дней я возвращалась с работы и увидела своего маленького рыжего друга.У несчастного котенка слезились глаза а из носа обильно текли , извините за малоаппетитную подробность, сопли.Бедняга сопел и очень тяжело дышал. Я попыталась покормить его - но он не чувствовал запах и от еды отказался но пошел за мной . Мы вместе зашли в подъезд. Я подумала - у меня адекватные соседи - не будут против если у нас поселится в подъезде котик .Котик тем не менее решил что я неправильно истолковала его сигнал и продолжил подниматься по лестнице ( я живу на третьем этаже). Ну что-ж - подумала я - у меня нет соседей по лестничной клетке - котику постелю старое полотенце, он никому не помешает.Но когда я открыла входную дверь котенок уверенно зашел в квартиру - поселила его в подсобке чтобы домашних кота Тайсона и собаку Джину не заразил..На следующий день вернувшись с работы я засунула чихающего бедалагу в сумку ( переноски у меня на тот момент не было ) , прыгнула в машину и поехала в вет. клинику .Ветеринарша сказала что у него вирус, антибиотик должен помочь , и спросила - мой ли это кот.Я обьяснила ситуацию и ответила что да, оставлю его у себя. Мне были выданы куча лекарств с подробной инструкцией как и когда давать, глистогонные и какие то капли от клещей в ушах и строгий наказ что если что- то немедленно в клинику. И пока держать в изоляции. Так мы и вернулись домой.Через три дня ему стало легче.Начал кушать.Потом опять что-то не срослось - опять насморк.Опять клиника.Замена антибиотика.Опять улучшение.Опять насморк. Опять замена антибиотика.Но кот оказался еще тем воякой - он боролся за жизнь вообще и за жизнь в доме в частности - и выжил. Когда ему были сделаны все необходимые прививки - он был выпущен к Тайсону и Джине которые восприняли его холодновато , но без агрессии. Так и началась у Роджера домашняя жизнь.На этом наши приключения не закончились - у него оказалась проблема с диафрагмой ( оперировали) и инородное тело в желудке, очевидно с бездомных времен ( оперировали ). Потом Роджер прожил у меня 12 лет, до 2025 года , а в сентябре прошлого года ( увы) ушел на радугу - все таки две операции и тяжелое детство.Скучаю конечно .Кот был невероятно преданный и ласковый . Другие у меня независимые с физиономиями капризных начальников.