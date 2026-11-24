Надо же иметь такое сердце и обращать внимание на уличных котят. Их слишком много всем не поможешь
После этой кошки я хотела бросить спасать животных. А потом на объявление откликнулся один парень
Обожаю кошек и периодически их спасаю. Но год назад мне попался котенок, который чуть не отбил всякое желание этим заниматься.
А началось все так: я решила пойти в магазин другим маршрутом, через трубы. Боковым зрением увидела, как что-то шевелится в траве. Присмотрелась, а там котенок грызет сухой хлеб! Он меня заметил и удрал. С того момента я не могла успокоиться, эта кроха не выходила у меня из головы. Я ходила на это место каждый день, оставляла там еду. Но увидела его лишь однажды. И он почти сразу умчался в даль. Муж успел его сфотографировать, да и только.
Спустя 3 недели мое упорство было вознаграждено. Котенок был на прежнем месте, я приманила его на пакетик «Аппетитной курочки в желе». Он был такой голодный, что набросился на еду и даже не заметил, что уже сидит у меня на руках. Я сразу же понесла его домой, обеспечила едой, водой, лотком и оставила его осваиваться. 12 часов спустя я его навестила, а он как сидел на одном месте, так там и остался. Еда и вода были не тронуты вообще — настолько он оцепенел.
Я, конечно, понимала, что кисыч пугливый, но чтобы настолько... Начались мои танцы вокруг него. Я взяла ложку с длинной ручкой, положила в нее немного паштета для котят и протянула ему. Усатый отвернулся и всячески показывал, что сотрудничать не намерен. Я слегка дотронулась ложкой до его подбородка, оставив на нем немножко паштета. И этот стоик облизнулся! Подсунула ему миску и ушла. А когда вернулась, она была наполовину опустошена. И хмурый котик смотрел уже поувереннее.
Потом эту мелочь пришлось помыть, потому что у хвоста была огромная дредина из свалявшейся шерсти, грязи, листиков и веточек. Во время мытья я узнала, что мне досталась кошка. Затем нас ждал визит в ветеринарку, где ее осмотрели, почистили, обработали.
По итогу оказалось, что ее нужно подлечить, что было непросто: она пряталась по углам и шипела.
Растопить ее сердце я взялась с помощью проверенного метода — игр. Купила ей игрушечных мышек, мячиков и самую яркую и шумную удочку. Но поначалу она была, что называется, не впечатлена.
И в целом она выглядела так, будто повидала всякого. Взгляд был очень-очень серьезный. И как же я ликовала, когда услышала ночью, как она играет. Втайне, тихонько, но играет! Осталась в ней еще котеночность, ура!
Еще она начала выбираться «повыше»: тусила в цветах, могла уснуть в кресле. По вечерам подходила к моей кровати и внимательно смотрела.
Пока мы друг к другу присматривались, выяснилось, что у нее проблемы с лотком. Она его игнорировала. Я решила переместить егог и поставила в очень укромное место — под кресло, и еще сбоку тканью завесила. Только после этого она начала в него ходить. Но было понятно, что пристроить ее будет сложно. Мало кто захочет такое терпеть.
С каждым днем малышка все больше осваивалась и уже вылезала из своих углов. Я знакомство не форсировала, ждала, когда она сама проявит инициативу. И случилось великолепное — она сама пришла ко мне на кровать, да там и осталась. А ближе к вечеру даже дала себя погладить. И ей, вроде бы, это даже понравилось.
Она постепенно одомашнивалась: начала подавать голосок, приносила мне игрушечных мышей, выпрашивала лакомства, спала в ногах. Пришло время искать ей дом. Я максимально честно написала в объявлении, что кошечке нужно будет дать много времени на адаптацию, что могут быть трудности с лотком. В итоге ей заинтересовался один мужчина, у которого уже раньше была такая же непростая кошка. Он был уверен, что подружится с ней.
Но уже через 4 дня он позвонил и попросил меня ее забрать. Она часто промахивалась мимо лотка и не шла на контакт, хотя он об этом знал. Так киса вернулась ко мне. Затем ей заинтересовалась моя знакомая. И поначалу все шло хорошо, но через неделю Катя призналась, что хвостатая вместо лотка ходит на диван и совсем не хочет дружить. Что ей это очень не нравится. Я поняла, что опять нужно искать кошке дом.
А потом случилось новогоднее чудо. На объявление откликнулся парнишка. И я поняла, что у него точно все получится, когда он написал, что у него уже была такая сложная кошка, от которой несколько раз отказывались. Он точно знал, как создать пугливой кошечке комфортные условия и заслужить ее доверие. Он выделил ей всю кухню, закрыв дверь в комнату, чтобы у нее не было возможности нашалить.
Первое время он ее почти не видел. Киса, которую назвали Микой, пряталась под креслом, а играть начинала только вечером. Но постепенно они познакомились. Она приходила к нему по вечерам смотреть телевизор.
Спустя месяц она перестала от него шарахаться, а еще через месяц он написал, что наконец-то ее погладил. Причем она сама пришла к нему. С того момента все стало стремительно налаживаться. Кстати, насчет лотка. Она сходила мимо только один раз, когла хозяин забыл закрыть дверь в свою комнату. Но больше этого не повторялось, хотя двери теперь всегда открыты.
Мика поняла, что она в безопасности, и сразу расцвела. Оказалось, она очень-очень ласковая и умная. Больше всего ей нравится играть со своим хозяином, а когда он приходит с работы, тут же бежит к нему на коленочки.
А я поняла, что если уж такую непростую кошку удалось удачно пристроить, то мне вообще ничего не должно быть страшно. Хотя после первого провала я думала, что больше никого спасать не рискну.
Я взяла у волонтеров кошку, брошенную на даче. Она год сидела под ванной, выходила поесть, когда её никто не видел. Я каждый вечер садилась рядом с ванной и разговаривала с ней. А сейчас она совсем освоилась, идёт на руки, гладится, мурлычет. За сложным кошачьим характером всегда скрывается тяжелая судьба. Хорошо, что есть люди, у которых хватает любви и терпения
Комментарии
Немного личной истории - простите - много букв
( немного грустной) .В какой-то момент ( в 2013 году) у меня появился Роджер..Подкармливала котят около дома . Был один маленький рыжик. И вдруг все кончилось.Все котята в одночасье исчезли.Пришлось привыкать к тому что моих подопечных нет.Как вдруг в один из апрельских дней я возвращалась с работы и увидела своего маленького рыжего друга.У несчастного котенка слезились глаза а из носа обильно текли , извините за малоаппетитную подробность, сопли.Бедняга сопел и очень тяжело дышал. Я попыталась покормить его - но он не чувствовал запах и от еды отказался но пошел за мной . Мы вместе зашли в подъезд. Я подумала - у меня адекватные соседи - не будут против если у нас поселится в подъезде котик .Котик тем не менее решил что я неправильно истолковала его сигнал и продолжил подниматься по лестнице ( я живу на третьем этаже). Ну что-ж - подумала я - у меня нет соседей по лестничной клетке - котику постелю старое полотенце, он никому не помешает.Но когда я открыла входную дверь котенок уверенно зашел в квартиру - поселила его в подсобке чтобы домашних кота Тайсона и собаку Джину не заразил..На следующий день вернувшись с работы я засунула чихающего бедалагу в сумку ( переноски у меня на тот момент не было ) , прыгнула в машину и поехала в вет. клинику .Ветеринарша сказала что у него вирус, антибиотик должен помочь , и спросила - мой ли это кот.Я обьяснила ситуацию и ответила что да, оставлю его у себя. Мне были выданы куча лекарств с подробной инструкцией как и когда давать, глистогонные и какие то капли от клещей в ушах и строгий наказ что если что- то немедленно в клинику. И пока держать в изоляции. Так мы и вернулись домой.Через три дня ему стало легче.Начал кушать.Потом опять что-то не срослось - опять насморк.Опять клиника.Замена антибиотика.Опять улучшение.Опять насморк. Опять замена антибиотика.Но кот оказался еще тем воякой - он боролся за жизнь вообще и за жизнь в доме в частности - и выжил. Когда ему были сделаны все необходимые прививки - он был выпущен к Тайсону и Джине которые восприняли его холодновато , но без агрессии. Так и началась у Роджера домашняя жизнь.На этом наши приключения не закончились - у него оказалась проблема с диафрагмой ( оперировали) и инородное тело в желудке, очевидно с бездомных времен ( оперировали ). Потом Роджер прожил у меня 12 лет, до 2025 года , а в сентябре прошлого года ( увы) ушел на радугу - все таки две операции и тяжелое детство.Скучаю конечно .Кот был невероятно преданный и ласковый . Другие у меня независимые с физиономиями капризных начальников.