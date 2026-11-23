Я всегда рада хорошим дорогим духам: Ланком, Дольче Габана, Шанель, Дживанши, Эклет и всё в таком духе.
Что подарить маме и свекрови на Новый год?
Я люблю подарки. Что бы мне ни подарили, я всегда радуюсь и ищу в подарке только плюсы — ведь человек думал обо мне, пока выбирал. И сама люблю дарить, только вот выбрать подарок для меня не всегда просто.
Придумать подарок маме — не самая сложная задача. У нее есть хобби, поэтому чаще всего я дарю ей что-то из этого. Мама любит рисовать по номерам и выкладывать картины алмазной мозаикой, поэтому очередная картина всегда ее порадует.
Еще она обожает комнатные цветы, и я часто дарю ей кашпо или даже самое растение — если знаю, какое именно она хочет. Иначе можно запросто ошибиться и подарить то, что у нее уже есть.
Мне кажется, если человеку хватает времени иметь хобби — это самый простой одариваемый, потому что тут есть, где разгуляться. Правда, я всегда советую предварительно выяснить о хобби побольше. Например, какой именно стиль картин по номерам человек любит или каким способом вышивает.
Выяснить, что человек любит и хочет - это прямо очень здорово!
Сколько бы мне ни дарили цветы в горшках - не приживаются, и всё тут... Ладно, буду честна, не моё это. Попросту о них забываю 😏
А вот с подарками для свекрови у меня всегда проблемы. И сейчас я в очередной раз в раздумьях. Шарф дарили в прошлом году, пижамы она только недавно обновила, халат-чашки-тапочки — все это уже было. На носу Новый год, и подарки я стараюсь выбирать заранее, чтобы не купить потом впопыхах первое попавшееся.
Пока что у меня есть такие идеи:
- серебряный кулон
- перчатки
- подарочный набор кофе
- брошь
- аромасвеча ручной работы
Перчатки, если сможете угадать с размером или варежки теплые, красивые.
Я лично свечи не люблю, поэтому мне они не кажутся хорошим подарком, но если свекровь любит живой огонь, то можно и свечу. В этом случае можно и биокамин или маленький электро камин.
Можно увлажнитель воздуха. В наших квартирах в отопительный сезон не лишняя вещь.
Вообще из бытовой техники что-нибудь, чего нет или пора обновлять. Фен, утюг, отпариватель, блендер и т.д. Если пьет кофе, то кофеварку. Если дорого, то гейзерную кофеварку или френч-пресс.
Вместо аромасвечи можно купить диффузор (красивая бутылочка с палочками) стоит себе и недели две ароматизирует помещение без хлопот.
Есть разные по цене, а сейчас и с новогодним оформлением
Но как будто все что-то не то. Не уверена, что захочет носить брошь и что найдет время зажечь свечу.
А вы что дарите своим свекровям и мамам? Поделитесь идеями, пожалуйста, я уже всю голову сломала!
Комментарии
Приходит на ум детское стихотворение:
Всё хожу, всё думаю,
Что я маме подарю?
Может куклу, может конфет? Нет!!
Вот тебе, родная, в твой денёк
Аленький цветочек-огонёк.
я ничего не дарю. после того как на НГ на меня мама накричала. что ей никакие подарки не нужны. а я транжира и не знаю куда деньги девать .я тогда была студенткой. это был небольшой подарок в виде кофе в зернах ( мама кофеман, и я знаю кофе какой марки она пьет)+ пряники с повидлом (мама их очень любит) в виде счастливых автобусных билетов . она все собрала и отдала знакомой , а потом целый год вспоминала, что я не умею тратить деньги и все купленное мной валяется на помойке
Свечи, чай, кофе и т.п. для меня подарки «на отвяжись», т.е. когда поздравить нужно, но человек не близок, вкусы его не знаю, нужно что-то нейтральное.
В основном сейчас спрашиваю у близких либо в течение всего года стараюсь услышать в разговорах, чего не хватает конкретному человеку и эту потребность закрыть. Обычно мамам и бабушкам это что-то из техники, хорошее постельное, косметика по запросу. В прошлом году маме дарила кулон к её сережкам, которые до этого на годовщину свадьбы папа дарил. Свекрови увлажнитель воздуха покупала, кажется. Нет универсального подарка для близких)
Мне проще свекрови удружить, чем маме. у родителей мужа вечно какой-то движ, они то обои перекоеивают, то диван меняют, то технику обновляют, и мы либо в этом участвуем, либо потом докупаются милые мелочи в цвет или на контраст.
Мама же на 90% подарков заводит песнь "ой, зачем, мне это не надо, да и дорого наверное". Приобщать к различным хобби типа мозаик или вышивки - зрение и пальцы уже не те, даже книжки долго читать уже не может. Вкусняшки сильно ограничены - при начальном диабете нужно минимизировать сладкое или перейти на что-то более полезное, но "полезное" ей невкусно. Единственное, что зашло из последнего - смарт-часы с функцией мерять давление и сахар в крови.
Понимаю, ведь так сложно найти время чтобы зажечь свечу. Можно сразу горящую подарить, и тогда проблема сама отпадет. 🫡