Еще она обожает комнатные цветы, и я часто дарю ей кашпо или даже самое растение — если знаю, какое именно она хочет. Иначе можно запросто ошибиться и подарить то, что у нее уже есть.

Мне кажется, если человеку хватает времени иметь хобби — это самый простой одариваемый, потому что тут есть, где разгуляться. Правда, я всегда советую предварительно выяснить о хобби побольше. Например, какой именно стиль картин по номерам человек любит или каким способом вышивает.