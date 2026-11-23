Оконный наличник — это чаще всего не просто элемент декора, а целая картина в представлении мастера. Сколько же всего скрыто в этих резных узорах! Одни детали на наличниках указывали на материальное положение хозяев, другие — на их профессию, а третьи и вовсе символизировали природные стихии. Рассказывать о них можно довольно долго, но мы постарались уложиться в небольшую статью. А из бонусов к ней вы узнаете о соревновании краснодеревщиков в Нижегородской области и заодно посмотрите, подходит ли деревянный наличник к пластиковому окну.