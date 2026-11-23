Что скрывают наличники в разных регионах, и почему каждый завиток на них вырезали не просто так
Оконный наличник — это чаще всего не просто элемент декора, а целая картина в представлении мастера. Сколько же всего скрыто в этих резных узорах! Одни детали на наличниках указывали на материальное положение хозяев, другие — на их профессию, а третьи и вовсе символизировали природные стихии. Рассказывать о них можно довольно долго, но мы постарались уложиться в небольшую статью. А из бонусов к ней вы узнаете о соревновании краснодеревщиков в Нижегородской области и заодно посмотрите, подходит ли деревянный наличник к пластиковому окну.
Складки на «шторках» намекали на достаток хозяев
Видите наверху украшение, которое похоже на складки ткани или подвешенные шторки? Именно по ним раньше можно было определить уровень достатка владельцев дома. Чем зажиточнее была семья, тем больше «шторок» она могла позволить себе вырезать на наличниках.
- Купили мы с мужем старенький дом под Томском. Потихоньку сами ремонтируем. И тут заявилась соседка. Смотрит на резные наличники и смеется: «Да уж, девонька, с мужиком тебе повезло». Я вообще не поняла. А она выдает: «Такая резьба означает, что в доме
живут богатые люди. Наверное, муж скоро хорошо зарабатывать начнет».
Примерно об этом же могла говорить и сложность узора
Наличники на одном из домов в Угличе.
Здесь тоже все просто: чем состоятельнее хозяин дома — тем богаче орнамент на наличниках. А если уж они были с росписью, то в доме явно проживали обеспеченные люди, которые могли нанять искусного мастера по дереву или даже целую бригаду. Впрочем, сами мастера часто украшали свои жилища не хуже зажиточных хозяев. Только посмотрите, какой домик есть в Плесе — он похож на диковинную резную шкатулку.
Разная шкатулка, часть резьбы которой отваливается как кусок намокшей бумаги...
А в Тюмени до сих пор сохранились купеческие дома постройки XIX — начала XX века. Резные наличники на их окнах считались одним из самых дорогостоящих элементов декора. Бывало, что цена, которую отваливал купец мастеру-краснодеревщику за его работу, превышала стоимость самого дома. И все это делалось ради того, чтобы показать, каких успехов в жизни достиг хозяин особняка.
Искусно украшенные наличники могли быть делом рук корабельных мастеров. Особенно в Поволжье
В Поволжье есть интересная теория происхождения оконных наличников. Там говорят, что мастера, которые раньше украшали корабли резьбой, «переквалифицировались» и стали обычными резчиками по дереву. Свое мастерство они направили на декорирование жилых домов. Посмотрите, как выглядит дом купца Тетюшинова в Астрахани. Эта резьба по дереву явно выполнена искусными мастерами.
Вполне возможно, это произошло из-за появления металлических кораблей, которые постепенно вытеснили украшенные резьбой расшивы — деревянные суда, которые перевозили товары по Волге. А какая резьба была на этих расшивах! Резные доски не пропадали даже после истечения срока службы судна и его списания — команда разбирала их для украшения своих домов.
Изображения на наличниках могли указывать на профессию хозяина
В Ижевске на центральных улицах можно встретить старые деревянные дома, где раньше жили местные мастеровые. Окна этих зданий часто украшены узорными наличниками на заводские темы. С XVIII века здесь работал железоделательный завод, где производили якоря. Их здесь и вырезали на наличниках. А еще на них могли быть изображены стилизованные кузнечные клещи. Как говорится, догадайтесь с одного раза, кто в таком домике живет.
Растения и солнышки в орнаменте использовались не случайно
Вот такой экспонат был на выставке резных наличников в Нижнем Новгороде.
Часто на наличники наносили растительный орнамент. К примеру, в вологодской резьбе нередко встречаются растительные мотивы: цветы и листья. Есть у нее и характерная черта — «вишневая веточка» из трех листочков и ягоды, которая по преданию символизировала весну и возрождение природы. А еще мастера могли использовать солярные символы: на следующем фото как раз видны резные кружочки внизу наличников.
В давние времена солнце ассоциировалось с силой и энергией. Со временем резные солнышки на наличниках сменились на цветочки или звездочки.
Геометрические фигуры тоже имели свое значение
«Гуляли с супругой по Серпухову. Были впечатлены сохранностью резных элементов домов. Низкий поклон людям, которые все это смогли сберечь».
Украшенными ромбами наличники до сих пор можно встретить практически в любой деревне. Это один из самых распространенных видов декора. Да и вырезать его гораздо проще, чем солнышки или резные веточки. Раньше ромб считался символическим изображением земли или поля. Ну а два ромба, которые мастер соединял вершинами, могли означать брак и крепкую семью.
А еще на наличниках могли быть дыньки
Видите утолщения по бокам наличника, больше похожие на крупные и немного вытянутые бусины? Это и есть «дыньки». Их часто использовали в архитектуре XV–XVII веков и украшали ими различные здания. В упрощенном варианте этот элемент попадается и на наличниках. На фото как раз показан такой пример. Это экспонат из основанного местными жителями музея в поселке Черноисточинск Свердловской области.
- Приехали мы к родителям мужа в Тюмень. Свекор сразу говорит: «Айда, я тебе дыньки покажу». Думаю, какие еще дыни в ноябре. Может, у них теплица с подогревом? А он меня в палисадник ведет и смеется, мол, не туда смотришь. Перевожу взгляд на окно — мамочки! Там сбоку на наличниках такая красота вырезана! Смотрю и понимаю, что где-то здесь и есть те самые «дыньки». В общем, угадала — ткнула пальцем в утолщения в резьбе. Свекор даже немного расстроился, что его сюрприз не до конца удался.
Бонус 1: История о том, как соревновались два мастера-краснодеревщика
Есть в Нижегородской области маленькое село Пурех. Раньше здесь жили мастера, которые делали ямщицкие колокольчики и бубенцы — причем не хуже, чем в знаменитом Валдае. Да и сейчас здесь живут мастера на все руки. Взять хотя бы Николая Калошина и Константина Шестеперова. Эти краснодеревщики украсили свои избы, будто бы соревнуясь, у кого получится лучше и искуснее.
Зеленый дом принадлежит Николаю Калошину, а синий — Константину Шестеперову. Говорят, что второй мастер потратил на украшение дома всего три месяца.
Бонус 2. На этот раз от автора, чей знакомый однажды решил украсить наличниками пластиковые окна
Окна пластиковые сейчас тонируют пленкой. Были бы окна коричневые или наоборот яркие, синие к примеру, смотрелось бы очень аутентично)
Примерно так выглядело окно после прикрепления наличника.
- Один мой приятель давно мечтал о своем домике в деревне. Но как-то не складывалось: то жена была против, то находились более важные статьи расходов. И вот свершилось! Ему удалось купить небольшой домик в области. Довольный хозяин тут же начал делать ремонт — менять окна, перекрывать крышу, обшивать фасад. Единственное, о чем он сейчас жалеет — это о том, что изначально заказал пластиковые окна. Когда ему вздумалось украсить их наличниками, местный мастер долго смотрел на него и потом сказал: «Хозяин — барин. Сделаю, но вряд ли дерево с пластиком хорошо сочетаться будет». Получилось, конечно, необычно, но вроде бы неплохо. По крайней мере, хозяевам нравится. И это главное.
Продолжим открывать для себя местный колорит? Вот 10 особенностей быта в Сибири, которые для местных давно стали нормой, а для приезжих — настоящее открытие.
Комментарии
Отличная статья.
И так жаль, что очень много красоты просто гибнет.
На фото - заколоченный и разрушающийся домик.