Родилась в Сибири, в Новосибирске.
Да, все правильно пишут.
Зимой ходили в валенках.
10 особенностей быта в Сибири, которые для местных давно стали нормой, а для приезжих — настоящее открытие
Пожалуй, только в Сибири вас могут прокатить по зимнику или позвать шишковать. Жители этого региона научились справляться с морозами и сохранили многие традиции своих предков. А еще здесь можно случайно сломать пододеяльник или обнаружить в машине упаковку с гречкой, которую местные автолюбители используют весьма неожиданным образом. Ну а в бонусах мы вам покажем суровых красноярских котиков и сибирский арбуз, в существование которого непросто поверить.
Одежду после стирки сушат прямо на морозе
Родилась в Сибири, в Новосибирске.
Традиционная зимняя забава в этих краях: снимал высохшую одежду — сломал пододеяльник. Или джинсы. Или любимый свитер. А если серьезно, то в Сибири действительно часто сушат белье на морозе. В таких условиях вода в ткани замерзает, а лед испаряется на сухом морозном воздухе. Этот процесс называется сублимацией. Чем ниже температура, тем быстрее высохнет одежда. Дома она оттаивает и становится чуть влажной — будто вы ее прогладили утюгом через мокрую марлю.
Здесь тщательно подбирают зимний гардероб и не стесняются носить валенки
«Когда ты должна была есть свежие круассаны с кофе, но ты родилась в Сибири».
Говорят, что сибиряк — это не тот, кто не мерзнет, а тот, кто тепло одевается. Девушка на этом фото — яркий тому пример. На прогулку с собакой она натянула три слоя одежды и толстенный пуховик. Интересно, что у нее на ногах? В сильные морозы сибиряки вполне могут надеть валенки. Для улицы выбирают высокие, те, которые по максимуму защищают ноги от холода. А в деревнях нередко носят короткие валенки — в них хорошо ходить по холодным полам в погребах или других подсобных помещениях.
- Переехала в Новосибирск и в первый сильный мороз пошла на собеседование в новых сапогах — красивых и дорогих. На лестнице соседка посмотрела на мои сапоги и тихо сказала: «Жалко». Я не поняла, чего именно, а она только пожала плечами и ушла к себе. Дохожу я до остановки, и тут под ногой что-то оглушительно щелкает. Опускаю глаза вниз, а там подошва новых сапог лопнула поперек. Пожилая женщина рядом сказала участливо: «Первый мороз? Так часто бывает». До офиса еле доехала, а в бухгалтерии нашлись запасные валенки специально для таких, как я.
Сибиряки часто строят свой маршрут так, чтобы можно было погреться по дороге
Это я знаю на своем опыте. Всегда прикидываешь, в какой магазин можно забежать по дороге, пару минут походить там с деловым видом и заодно отогреть нос и щеки. Это очень помогало лет двадцать назад, когда в моем родном городе было не дождаться нужного автобуса. А сейчас в некоторых сибирских городах, особенно в северной части региона, сделали теплые остановки. С одной из них даже связана забавная история.
- В Сургуте была одна очень колоритная собака с желтой бирочкой на ухе. Она любила спать на лавке в теплой остановке, в которой двери реагируют на движение. Развалится на спине и демонстрирует всем пузико. Пока собака устраивала на остановке свои показательные выступления, ее снимали на видео, и она стала местной знаменитостью. И однажды волонтеры подумали — может, это шанс найти ей хозяина? И все получилось! В общем, теперь собака переехала в столицу, и ее зовут Белка.
Местные автовладельцы часто укрывают машины теплыми одеялками
Сибиряки вспоминают, что раньше зимой на машине могли ездить только владельцы теплых гаражей. Но сейчас смекалистые автолюбители нашли выход из положения. Они используют портативный гараж, который между собой называют «Наташа». Работает он просто: автомобиль накрывается «одеялком», а двигатель ставится на автозапуск, который срабатывает 2-4 раза за ночь. С утра прогретая машина заводится гораздо легче. А еще у сибирских водителей есть нестандартные решения и на случай других ситуаций на зимней дороге.
- Всю жизнь я прожил в Сибири, а тут решил переехать в Краснодар. Однажды останавливают меня сотрудники ДПС. Осматривают машину. Когда инспектор открыл бардачок между сидениями — его удивлению не было предела. С самого дна он достал горсть обычной гречки! Дальше произошел такой диалог:
— Это что, гречка? Зачем?
— Ну как. Я же из Сибири. А там снег. Иногда машина застревает и колеса начинают скользить по укатанному снегу, образуя наледь. Надо подсыпать под них что-то типа песка или гравия. А ничего вокруг нет. Только укатанный снег и сугробы. Выход один — покупаешь в ближайшем магазине пачку гречки за 40 рублей и сыплешь под колеса. Вот такая пачка у меня там и лежала.
Инспектор пожелал счастливого пути и пошел обратно к посту, видимо, по дороге обдумывая этот способ с гречкой.
Лучший фастфуд — это пельмени. Быстро, вкусно и в холода согревает
«Это сколько же налепили, что балкона и холодильника не хватило?»
Тыщу!
У меня холодильник обычный, морозилка на 3 ящика, и отдельно морозильник на 4 ящика. Так вот, в холодильнве ящики помещаются подносы по 120 штук, а в морозильные - 3 по 100 и 1 на 80. А вторым слоем не поставишь - сплющатся же!
Так что у меня лимит 740 штук "всего".
В моем детстве практически у всех знакомых зимой на балконе хранилось несколько противней с замороженными пельменями. Делали их обычно всей семьей. Фарш крутили на мясорубке, заводили тесто и усаживались лепить на пару часов. Первые несколько десятков пельменей варили сразу, а остальные уносили на холод. В морозилке обычно места не хватало, поэтому местом хранения пельменей выступал балкон.
Балкона у нас нет, у нас был уличный холодильник. Но он ушёл вместе с деревянными оконными рамами.
- Мы готовили в Сибири домашние пельмени с бульоном. Большие. Надкусишь, и брызгает пряный сок. В эти пельмени мы добавляли для сочности и для вкуса немного порубленной квашеной капусты. Как-то привезли нам от бабушки мешок пельменей, а мы в городе жили. И вот моя мать ушла в ночь дежурить, а мы с подружками парней позвали. Ну и я наварила этих пельменей. Хотя мне неловко было — пельмени-то на вид неказистые. Смотрю, парни едят молча, а потом вылизывают тарелки.
Здесь обычно готовят на электроплитах. С газовой не каждый сибиряк разберется
В Восточной Сибири газ не требуется) Электричество дешёвое)
Честно говоря, я даже побаиваюсь газа, хотя газовая плита ни для кого не представляет сложности
- Помнится, лет 15 назад в Норильск зашла крупная торговая сеть, и в первом открывшемся магазине люди удивленно рассматривали бытовые газовые плиты. Не в том плане, что видели их впервые: каждый понимал, что это. Но зачем оно тут? Ведь у населения все бытовые плиты только электрические. Даже сейчас фирмы, которые натягивают потолки, используют для своего оборудования привозной газ.
Мороженка на холоде? Дайте две
Автор этой статьи на собственном опыте знает, каково есть мороженое, когда на улице минус 35. Если что, это сытно и калорийно — как раз то что надо в холода. Я даже не припомню, чтобы в моем родном городе такие киоски закрывались на зиму. И да, к ним всегда была очередь — настолько вкусное мороженое делали на местном хладокомбинате.
Ледяная сосулька- вот мороженое истинного сибиряка😄
А если по правде. Даже в нашей западной (не такой холодной) Сибири большинство таких павильонов действительно закрывают на зиму. Мороженое продаётся только в магазинах в посещении. Я даже не вспомню сейчас ни один павильон мороженого, работающий зимой на улице. В перед морозами эти павильоны устраивают распродажи мороженого:). Я в этом сентябре на тыс рублей набила морозилку и детей с их друзьями порадовала внезапным мешком мороженого:)
- У меня есть несколько версий, зачем это нужно. Это коварный замысел Снежной Королевы по присоединению Сибири к ее королевству. Или тут что-то от наших классиков литературы: «А не вскочить ли мне на коня удалого, не промчаться по просторам, не насладиться ли мороженым при холоде лютом?»
Это просто прикольно.
Январь 2009, -7 где-то (но у нас влажно, по сибирским меркам это примерно -15), мелкому 3 месяца, мы с мужем зашли в магазин, купили ведерко пломбира на литр и 2 пластиковых ложечки, идем по улице, сынуля сопит себе в коляске, а мы в полное свое удовольствие поедаем из ведерка пломбир. А что, просто так два часа по улице гулять, пока дить спит, а у соседей шумные ремонтные работы?
Вместо семечек сибиряки щелкают кедровые орешки
Пожалуй, каждый сибиряк знает вкус этих орешков. Вот, например, житель Томска вспоминает, как осенью многие горожане ходили в тайгу за кедровыми шишками — «шишковали». Даже на улицах часто сидели бабули с мешком кедровых орешков. Платишь, подставляешь карман, и бабушка насыпает прямо туда стакан таежного угощения. Ну а в наши дни кедровые орехи легко купить в магазине на развес. Даже конфеты с ними выпускаются. Вот только стоить они могут весьма недешево.
- Я тут на днях очень удивилась. Муж привез из командировки в Красноярск местных конфет. К слову, очень вкусных. Но цена одной позиции — это нечто. Конфетки стоят почти четыре тысячи. В составе кедровый орех, мед и шоколад. Так что, если будете в славном городе на Енисее, раскошельтесь и извольте отведать.
Сибиряки знают, что некоторые дороги существуют только зимой
Это так называемые зимники. Их часто обустраивают через ручьи, болота и реки, чтобы автомобили могли проехать в труднодоступные населенные пункты. В Сибири таких временных дорог довольно много. Делают их довольно просто: снег уплотняют и разгребают грейдерами.
- Решил сгонять на север из Тюмени по зимнику. Это временная дорога, которую каждый год прокладывают через труднопроходимую местность, в данном случае — через леса Тюменского Заболотья и Куминские болота. Это реально большие болота. Весь путь занял где-то около 600 км. Где-то на середине пути лежит на зимнике татарский поселок Кускургуль — место равноудаленное как от цивилизации юга Тюменской области, так и от Ханты-Мансийского автономного округа. Заехал пообщаться с местными. Человек 200 там живет, есть средняя школа до 9 класса, где работают 4 учителя и учатся 20-30 детей. Местные предложили купить клюквы. Сказал, что подумаю, и решил ехать дальше. Летом можно туда слетать на вертолете за 250 рублей.
А надо было купить, для них приезжие - как курортники для сочинцев - пока сезон, на них зарабатывают, а кау сезон заеончится - всё, сасилапу...
В маленьких поселках до сих пор хранят старинные традиции
Посмотрите, какие ухажеры есть в деревне Петухово Томского района.
Пожалуй, главная традиция у местных жителей — это гостеприимство. Всех, кто пришел в дом, обычно усаживают за стол с горячими блюдами. Отказаться от угощения означает проявить неуважение к хозяевам. А в Бурятии существует обычай правой руки — именно так принято подавать пиалу гостю. Принимать угощение полагается тоже правой рукой или же двумя руками. Кстати, многие подарки сибиряки тоже делают с особым смыслом.
- Муж-сибиряк повез меня знакомиться с родней в деревню под Красноярском. На пороге его бабушка вместо объятий сунула мне в руки веник. Я опешила: вот так, сразу с дороги, мне предлагают пол подмести, что ли? Муж почему-то не смеялся, а смотрел на бабушку так, будто она только что подарила мне что-то драгоценное. Он отвел меня в сторону и прошептал: «Она вяжет эти веники сама, из березы, и за сорок лет не отдала ни одного чужому». Выяснилось, что в их семье первым в баню идет тот, кого решили принять в дом, и веник вручают как символ. Баню топили с утра. Я зашла в парилку, понятия не имея, что делать, и первым делом аккуратно подмела пол. За дверью кто-то захохотал: бабушка принесла мне полотенце. А потом она и говорит: «Молодец, подмела, значит, хозяйка. Теперь учись париться».
Бонус № 1: суровые котики Красноярска
Вы же не думали, что мы оставим вас в этой статье без котиков? Вот сразу парочка. Кажется, красноярские котики настолько суровы, что дадут фору даже челябинским. Посмотрите, даже собак рядом с ними выгуливать не рекомендуется.
Бонус № 2. От автора, которая переехала из Восточной Сибири на Урал и сразу побежала есть вишню с куста
В детстве я ни разу не видела огурцы и помидоры, растущие в открытом грунте. Их высаживали исключительно в теплицах. Конечно, некоторые умельцы умудрялись вырастить в сибирских условиях что угодно. Вот, например, у автора этой фотки получился девятикилограммовый арбуз. И я прекрасно понимаю, почему девочка смотрит на него с таким счастливым лицом.
Не знаю как в восточной Сибири, а у нас в Омске сажали в открытый грунт. Да и какие теплицы, если летом температура до + 35 градусов.
Мои родственники таких экспериментов на огороде не ставили. Поэтому после переезда на Урал для меня многое было в диковинку — яблони с крупными яблоками, а не мелкие ранетки, помидоры и небольшие арбузы на открытых грядках. И вишня. Много садовой сладкой вишни. В моем детстве и юности была только кислющая байкальская вишня, которую продавали у нас на рынках за большие деньги. Несложно догадаться, что первое время на Урале я восхищенно смотрела на ветки, с которых гроздьями свешивались эти ягоды.
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