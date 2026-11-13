10 особенностей быта в Сибири, которые для местных давно стали нормой, а для приезжих — настоящее открытие

Говорят, что сибиряк — это не тот, кто не мерзнет, а тот, кто тепло одевается. Девушка на этом фото — яркий тому пример. На прогулку с собакой она натянула три слоя одежды и толстенный пуховик. Интересно, что у нее на ногах? В сильные морозы сибиряки вполне могут надеть валенки. Для улицы выбирают высокие, те, которые по максимуму защищают ноги от холода. А в деревнях нередко носят короткие валенки — в них хорошо ходить по холодным полам в погребах или других подсобных помещениях.