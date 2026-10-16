Мне во второй части ностальгия понравилась - бабушка такая с вязанием, которая говорит "а вы помните когда я...". Ей говорят - это было 5 минут назад!!!
10 обожаемых киногероев, чьи поступки вызывают у зрителей вопросики
Кино я обожаю, но мои родные и друзья говорят, что со мной сложно смотреть фильмы. На экране герой трогательно признается в любви, а у меня внутри мысль: «Погодите-ка, это же жена твоего друга!» Все обожают смелую и обаятельную героиню, а мне кажется, что она думает только о себе. В принципе-то герои мне нравятся, но я замечаю и тех, кто рядом с ними. Муж говорит, что я придираюсь, а дочка — что не так понимаю. Иногда им удается меня переубедить, но чаще всего я остаюсь при своем — видимо, у меня какая-то своя, собственная логика. В статье я описала несколько случаев, когда все вроде бы понятно, но у меня есть что возразить. А в конце вас ждет бонус — история про фильм, который изменил мои отношения со свекровью.
Моника, «Друзья»
Сериал «Друзья» — это святое, но каждый раз, когда я его пересматриваю, я ловлю себя на том, что мое отношение к поступкам героев меняется с годами. Раньше меня смешила серия, где Моника взялась за организацию свадьбы Фиби и ходила со свистком, требуя, чтобы все подчинялись ее поминутно расписанному плану. А сейчас мне жаль Фиби, желания которой Моника полностью игнорировала. Теперь такой гиперконтроль уже не кажется мне поводом для шуток.
Фиби, «Друзья»
Да и Фиби тоже хороша. Мы все любим ее за непредсказуемость, но когда она находит для Моники «родственную душу» — Дона, хочется ее одернуть. Моника замужем за Чендлером, но Фиби это ничуть не помешало привести Дона и познакомить его с Моникой. Дон с Моникой и правда оказываются очень похожи — например, оба не любят вяленые помидоры, а Фиби небрежно заявляется Чендлеру: «Ничего, мы и тебе кого-нибудь найдем!» Алло, Чендлер твой друг, за что ты так с ним?
Джуди Хопс, «Зверополис 2»
Сели смотреть этот мультик всей семьей. В этот раз мы с дочкой были единодушны: нам очень понравилась смелая и упрямая Джуди, уверенно идущая к своей цели. А муж возразил, что партнер из Джуди не очень: Ника она не слушает, его границы игнорирует, заставляет его участвовать в том, чего он не хочет, а потом еще и извинений от него ждет. «Вылитая ты, когда заставляешь меня по магазинам ходить!» — дочка вступилась за Джуди, ведь в конце та понимает свою ошибку и извиняется. А я мужа пожалела, и на шопинг мы с дочкой без него ездим.
Эльза, «Холодное сердце 2»
В момент, когда Эльза решает продолжить свой путь одна, она создает для Олафа с Анной ледяную лодку и отправляет их прочь, не слушая возрвжений. Вроде бы Эльза заботится о близких, но мне кажется, что тут она лишает Анну права выбора и не дает ей быть равноправным партнером в этом путешествии. Не напоминает ли вам это реальную жизнь, когда другой человек решает все за вас?
Мистер Исключительный, «Суперсемейка»
Помните сцену, когда Боб скучает по супергеройской жизни, сидя в скучном офисе? При первой же возможности он возвращается к секретным вылазкам вместе с другом, а жене говорит, что ходит в боулинг. И вроде бы радостно, что он снова в деле, а я в этот момент думаю про его жену, которую не поставили в известность о важном решении, которое касается и ее тоже. Мне нравится, что он не может пройти мимо чужой беды, но собственная жена-то разве не должна быть в курсе, где он на самом деле проводит вечера?
Радость, «Головоломка»
С первого взгляда кажется, что Радость все делает правильно, ведь именно она отвечает за хорошее настроение Райли. Она только что переехала, скучает по дому и по друзьям, а Радость натужно пытается ее развеселить, не давая Печали делать свою работу. Грустить тоже полезно, так мы адаптируемся к новым обстоятельствам, проживаем разочарования и потери, чтобы постепенно восстановиться. Мне не нравится, когда вместо сочувствия тебя пытаются срочно утешить, заговорить, переключить. Хорошо, что к финалу Радость все-таки признает, что Печаль — нужна.
Северус Снейп, фильмы о Гарри Поттере
Я признаю мужество и преданность Северуса Снейпа, но одной силой финальной сцены его предыдущее поведение все равно не перечеркнуть. Да, встречаются строгие, но справедливые учителя, которых все уважают, но Северус таким не был: он остался в плену своих воспоминаний, среди теней прошлого, и не замечает, что ученики его не особенно-то и любят.
Кэрри Брэдшоу, «Секс в большом городе»
С Кэрри я была бы готова обсуждать отношения и наряды, но точно не личные финансы. Вспомните, как после расставания с Эйданом ей нужно было выкупить квартиру или съехать. Денег не хватало, другие подруги предложили помощь, а Шарлотта — нет. Кэрри обиделась и пришла выяснять, почему. Мне такие разборки кажутся не очень-то красивыми. Получается, подруга должна сначала предложить крупную сумму, чтобы доказать, что достаточно сочувствует. Что за претензии? На месте Шарлотты я могла бы выслушать, найти жилье или помочь с переездом, но решать, куда тратить свои накопления, я хочу сама.
Тед Мосби, «Как я встретил вашу маму»
В чем-то я Теда понимаю: хочется встретить свою половинку, а не оставаться с кем-то просто потому, что тебе удобно. Но его история с Натали меня раздражает. Он дважды расстается с ней в день рождения, причем второй раз — после того, как сам уговаривает ее попробовать заново! Зачем ее так настойчиво возвращать, если сам не уверен? Может, сначала в себе разобраться? В общем, Натали я очень сочувствую.
Марк, «Реальная любовь»
Марк не афишировал свои чувства, избегал Джульетту и делал все, чтобы не помешать счастью друга. Это Джульетта была слишком настойчива и любопытна. А когда правда вскрылась у Марка уже не было выбора. Надо было как-то выходить из этого положения, или рвать дружбу и прекращать общение, или объясниться с Джульеттой, что он и сделал оригинально и красиво. Мой любимый персонаж, пять звезд!!!)))
Да, сцена с плакатами — красивая и очень знаменитая. Но пока Марк признается Джульетте в любви, за дверью — ее ничего не подозревающий муж, и он же — лучший друг Марка. А чтобы тот ничего не заподозрил, Марк просит Джульетту сказать, что пришли исполнители рождественских песен. Я не ругаю Марка за то, что он влюбился. Такое по расписанию не отменишь. Я понимаю, что своим признанием он ставит точку, а не пытается увести чужую жену. Да, может быть, Марку стало легче, а вот Джульетте теперь придется хранить от мужа их общий секрет. Разве так поступают с любимой женщиной?
Бонус: Одиссей, «Одиссея»
Свекровь меня шпыняла всю жизнь и в хвост и в гриву. Мол, они голубых кровей, а я пришла на все готовенькое. Вдруг — звонок в дверь. На пороге свекровь, хотя без предупреждения не приходит обычно. И тут она протягивает коробку конфет. Я уж подумала, что про какой-то праздник забыла. Сели на кухне с чаем, поболтали, и тут она рассказывает, мол, ходила с подругой на «Одиссею» и что я напомнила ей Пенелопу: муж по командировкам, а и работаю, и дом держу, и детей по школам-садикам развожу, и пироги пеку. Извинилась, что ни разу меня не похвалила. Вот это сила кино!
А вот и еще несколько любопытных статей о кино: