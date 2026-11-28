Многие знают, что в деревенском магазинчике можно не только купить хлеб со вкусом из детства, но и узнать много интересного. Даже не заметишь, как зайдешь на минутку за молоком, а выйдешь с полной авоськой, котом под мышкой и новой байкой про соседей. Здесь вместо бездушного писка кассового аппарата ждет настоящее человеческое общение и тепло.