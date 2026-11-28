10 историй из деревенских магазинчиков, где пахнет хлебом и продавцы знают всех по именам
Многие знают, что в деревенском магазинчике можно не только купить хлеб со вкусом из детства, но и узнать много интересного. Даже не заметишь, как зайдешь на минутку за молоком, а выйдешь с полной авоськой, котом под мышкой и новой байкой про соседей. Здесь вместо бездушного писка кассового аппарата ждет настоящее человеческое общение и тепло.
«Старшая дочь два года назад съездила с дедушкой в деревенский магазин за продуктами...»
- У нас в деревенский магазин привозят два вида хлеба: в упаковке и без упаковки. Я специально езжу туда за хлебом без упаковки. Он для меня самый вкусный. Это тот самый вкус детства, когда тянешь из магазина булку и ешь корочку.
Согласна. Я тоже никогда не беру хлеб или булки в упаковке. Даже если на упаковке написано, что они сегодняшние, по вкусу они, минимум ,-вчерашние.
- Едем с женой на дачу. Уже почти вечер, а нам еще пару часов в пути остается преодолеть. Решили купить в деревне рядом с дачей продуктов, чтобы по городским пробкам не мотаться. Там еще есть маленькая пекарня, в которой продают пельмени собственного изготовления. А мы уже проголодались, только об этих пельменях и думаем. Стараемся поторопиться, чтобы до закрытия успеть. Деревня километрах в ста от города находится, люди простые: кто на тракторе ездит, кто хлеб печет. Приехали, забегаем в пекарню за 15 минут до закрытия. Продавец там уже пол подметает. А пельменей нет! Она подтверждает, мол, разобрали. Спрашиваю: «И в чем же тогда смысл этой жизни, если пельменей нет?» Она так внимательно посмотрела на меня, подумала и выдала: «В чем смысл, говорите? Может быть, в познании нового? Возьмите вареники». В итоге взяли тушенки — она все-таки больше на пельмени похожа.
«В пижаме и уггах отправилась в деревенский магазин. На улице −23. Пока пробивали продукты, поболтала с продавцом. Бегом назад. Снега в угги нагребла. Вернулась почему-то счастливая»
- Редко бываю дома в деревне. Иду как-то в наш местный магазин. Он уже лет 13 работает, и никакие супермаркеты ему не мешают. Магазинчик процветает, вчера в 7 вечера был аншлаг. Только тут продают бородинский хлеб от небольшого цеха, его надо заранее заказывать. Еще завозят всякие десерты, продают мороженое. Недавно устроили уголок обмена книгами. Частенько тут народ время проводит: бабушки, подростки, мужики. В магазинчике есть та самая «тетрадка до получки». Но по ней только продукты дают. В общем, у каждого своя ниша.
- Пока красили забор у родителей, закончилась краска. Я бегом в ближайший деревенский магазин. Как назло, не могу вспомнить название оттенка краски. Благо что заботливый продавец вовремя пришла мне на помощь. Она спросила: «Вам такого же цвета, как пятно на носу?» Знатно я посмеялась, купила краску, закончила работу. Обожаю эту деревенскую непринужденность.
«Хороший магазин, и время работы удобное»
- Отпускные дни выпали на осень. Приехала к бабуле в деревню. В первый день бабуля отправила меня в магазин за мукой. Купила, выхожу, шагаю домой. Уже почти дошла, как вдруг слышу, что за мной кто-то бежит. Смотрю, а там продавец с пакетом с мукой несется. Подбегает и спрашивает: «Ты тети Вали внучка, да? Почему сразу не сказала? Она же только такую муку берет, другую не использует». Я была, мягко говоря, удивлена тем, как быстро слух дошел до продавца. Обменялась с ней мукой, сказала спасибо. Рассказала бабушке, а она: «Так это у нас в деревне обычное дело!»
- Никогда не хотела рыжего кота, искала серого или черного, но у судьбы были свои планы.
Прошлой весной рядом с деревенским магазином подбросили троих маленьких котят. Владелец знал, что мы ищем котика, и решил принести оставшегося нам на смотрины.
Я влюбилась с первого взгляда в своего Кузю! Он был таким малюсеньким, невероятно красивым и ласковым. Тактильнее еще никого не встречала! Теперь его обожает вся деревня: он ложится перед каждым прохожим на спинку и просит почесать ему животик.
А зря не хотели рыжего кота,рыжий кот из дома всю нечисть выживает.
- Жена с сынишкой отдыхали у ее мамы в деревне. Пришлось тоже ехать к ним. Магазинов там нет, зато в соседнем селе есть: оно побольше, даже школа своя имеется. Зашел там в магазин в первый раз, обычно подвозил и ждал своих. В общем, меня там никто не знает. Купил к обеду хлебушка, колбаски, всего по мелочи, получилось где-то на тысячу. Ни карты, ни налички у меня с собой не оказалось, а интернет на телефоне не работал. Продавец мне вручила пакет с продуктами и бумажку, на которой написала номер телефона директора магазина, мол, как интернет появится, ей переведете на карту. Даже мой телефон не спросила. Просто под честное слово. Вот такое доверие к людям в деревнях. Оплату я, конечно, потом перевел по номеру.
- Был у меня любимый покупатель – мужичок лет за 50. Я ему сама собирала пакеты. Но однажды он неудачно пошутил, и я умыла руки. Он обиделся и заявил, что будет ходить в другой магазин. Я только плечами пожала, а через 2 недели он вдруг заявился ко мне с горшком герани и извинениями. Проникновенно, глядя мне в глаза, признался, что коту постоянно корм забывает. Простила, жалко кота...
Интересно, а почему в этом магазине он не забывал коту корм купить?
Или корм какой-то особенный, который есть только в этом магазине?
«Заглянул в магазин за продуктами, а там какой-то добрый человек решил яблоками поделиться»
- В нашем деревенском магазинчике товары будто из прошлого века. Зашла, попросила дать хлеба, а продавщица говорит, что его нет. Спрашиваю: «А что есть?» Ну, может быть, лаваш или батон какой-нибудь. А она театрально так вздыхает и отвечает: «Ну, сухарики есть, вяленая рыба».
- Как-то ехал мимо одной деревни далеко от города. Вдруг взгляд зацепился за что-то отдаленно знакомое. Приглядываюсь, а там деревенский магазин! По типовому проекту построенный. Я в такой часто ходил в детстве, когда приезжал на летние каникулы к бабушке. Они и сейчас встречаются, просто выглядят чуть по-другому: обшиты сайдингом, планировка переделанная. Не отличишь от придорожных минимаркетов. Захотелось мне мороженого. Зашел в магазин и обомлел, как будто в детство попал. Аж ностальгия накатила! Не хватает только бочки с постным маслом, которая обычно стояла внутри. Оттуда еще ручка насоса торчала из проволоки.
Какие только сюжеты не разворачиваются, казалось бы, в обыкновенном магазине. Моя коллега, например, собрала истории из цветочных магазинов, после которых захочется купить букет без повода.