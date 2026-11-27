7 старинных зимних обычаев, которые до сих пор живут в деревнях
Пока мы все только готовимся к наступающему Новому году: покупаем подарки, ищем елку попушистее и отрабатываем новые рецепты, в некоторых уголках страны люди уже собираются за праздничным столом. В Калмыкии лепят ладьи из теста, на Чукотке встречают звезды, а на Северном Кавказе ищут черных куриц с белым пером. Эти обычаи уходят корнями в глубь веков. Оттого особенно радостно, что они сохранились до наших дней.
В Калмыкии лепят лампады из теста
Новый год в Калмыкии отмечают не только в ночь с 31 декабря на 1 января, но и еще один раз: на 25-й день десятого месяца по лунному календарю. Поэтому каждый год этот праздник, который называют Зул, выпадает на новую дату. Этот день символизирует обновление и начало новой жизни. А имя свое он получил слова «зул», которое в переводе с калмыцкого означает «лампада».
Семьи тщательно готовятся к празднованию — в доме проводят генеральную уборку и жарят борцоки, аппетитные пшеничные лепешки. А еще на Зул все калмыки становятся старше на один год, на какую бы дату ни приходился их день рождения. Символом праздника считается специальная лампада, которую готовят из крутого теста.
Каждая хозяйка заранее вылепляет лампаду в форме ладьи и запасается стеблями ковыля. Из последних делают фитили: по одной травинке на год жизни члена семьи, плюс еще один или два (число стеблей обязательно должно быть нечетным). Потом фитили, каждый из которых символизирует кого-то из семейства, втыкают в лампадку и ставят ее на стол.
В праздничный день люди с самого утра ходят друг к другу в гости и вручают подарки. Чаще всего в качестве даров выступают борцоки, которые приготовили заранее. А потом вся семья обязательно должна собраться за одним столом. Когда за окном темнеет, а на небе появляются звезды, фитили на лампаде зажигают. Их ни в коем случае нельзя тушить — они должны прогореть сами.
В Татарстане по дворам ходят ряженые
В конце декабря, когда долгие зимние ночи идут на убыль, а день становится длиннее, в Татарстане отмечают праздник Нардуган. В древние времена считалось, что именно в этот день рождалось солнце. Несколько дней по улицам деревень ходили ряженые и заглядывали в дома к односельчанам.
Там их угощали сушками, булочками и лепешками, хотя непрошенные гости не пели и пожеланий не произносили. Если толпа, облаченная в костюмы медведей и коз, появлялась во дворе, это считалась хорошим знаком. А еще на Нардуган обязательно гадали, причем иногда вся молодежь, а иногда только девушки.
Сегодня Нардуган не празднуется повсеместно, но в некоторых городах и деревнях люди все еще следуют древним традициям. А вот один из символов праздника, Кыш Бабай, или татарский Дед Мороз, появился относительно недавно и должен был привлечь туристов в эти места.
Одним из прообразов Кыш Бабая стало древнее божество, которое родилось на свет в ночь с 21 на 22 декабря и почиталось как символ зимы.
Коряки на Туйгивин зажигают огонь
День зимнего солнцестояния отмечается и на Крайнем Севере. Он называется здесь Туйгивин. Дни вновь становятся длиннее, а лед сковывает реки, что означает конец промысла. Поэтому коряки празднуют наступление нового года, устраивают гонки на оленях и разжигают огонь. В древние времена верили, что именно пламя должно подсказать, что ждет людей в грядущем году.
А еще на Туйгивин украшают не елку, а ольху. На ветви дерева повязывают стебли осоки, которая здесь называется лаутэн, и загадывают желание. Коряки издревле верили, что это растение приносит здоровье и удачу, а потому плели из него коврики и другие изделия.
Поморы пекут козули
Традиционно поморы праздновали наступление нового года в сентябре. Именно в это время заканчивались полевые работы, а из моря возвращались рыбаки, так что можно было начинать осеннюю торговлю. Чем богаче был урожай и улов, тем дольше можно было праздновать. А в конце декабря отмечали Коляду. К этому празднику в домах готовились заранее: убирались и варили кежный чай (напиток с ягодным соком). А также обязательно выпекали козули.
«Еще немного творчества. Сделала козули»
Это лакомство делают из крутого ржаного теста, причем раньше его замешивал именно мужчина: то ли потому что с тестом тяжело работать, то ли потому, что тогда верили — эти руки могут отогнать злых духов. Потом из теста лепили фигурки оленей, лошадок, бычков, козочек, тюленей и прочих зверей.
У некоторых умельцев козули получались настолько красивыми, что рукодельников приглашали в другие дома налепить еще несколько. Каждая фигурка что-то символизировала, а парочку козуль в былые времена обязательно оставляли в доме и после праздников и надеялись, что они принесут удачу. Эту выпечку до сих пор готовят к новогодним праздникам.
«Живу в Архангельске. Можно сказать, что козули — наши этнические сладости»
- Мы с мужем живем в Питере, а сам он из Архангельской области. И каждую зиму ноет, что хочет козули, как у мамы. Я гуглю рецепты этих пряников поморских, стараюсь — ему все не то. Надоело, позвонила свекрови, а она ржет: «Маринка, надо просто бахнуть жженого сахара от души — без него не получится! Это же старинный рецепт, традиционный. Не смотри ты этих блогеров!» Добавила — божечки-кошечки, наконец-то оно! И реально на обычные праздничные пряники вообще не похоже.
Что касается жжёного сахара... Вполне обычный способ сделать блюдо лучше, когда не шибко избалован ингридиентами, щедро сыпануть того, которого у тебя есть. Не знаю, правда, когда сахар появился на руси в значимых количествах, пусть даже и жжёный, и как блюли традиционность рецепта до того.
На Чукотке смотрят на звезды
Когда на ночном небосводе появляются две самые яркие звезды из созвездия Орла — Альтаир и Таразед, — значит пришло время для чукотского праздника Пэгытти. Это событие происходит в ночь с 21 на 22 декабря, и ничто не может помешать веселью, ведь в это время оленьи стада не кочуют. Поэтому люди могут отдохнуть и увидеться со знакомыми и родственниками.
На Пэгытти обязательно разжигают огонь, используя для этого огнивную доску. Причем пламя можно передавать только членам своей семьи, иначе жди беды. На другой доске выкладывают мелко нарезанное мясное подношение и «угощают» им огонь, загадывая желание. Пэгытти следует отмечать только со светлыми и добрыми помыслами. В ином случае удача в следующем году ускользнет от человека.
В Чувашии ловят за ноги барашков
В Чувашии день зимнего солнцестояния назывался Сурхури, и именно с него начиналось празднование Нового года, которое длилось примерно неделю. С утра детвору отправляли кататься на санках. Раньше считалось, что чем выше будет горка, с которой съедет малышня, тем богаче будет урожай.
Потом ребятня выворачивала одежду наизнанку, надевала маски и бродила по дворам, распевая песни. От детей обычно откупались сладостями. А молодежь постарше на Сурхури гадала. Надо было зайти на скотный двор и поймать первого же барашка за ногу. Именно улов и определял будущего суженного. И горе той девице, которая вместо барашка умудрялась поймать козлика.
У марийцев этот праздник называется Шорыкйол ( овечья нога). Принцип тот же
Сейчас Сурхури отмечают не везде, но по-прежнему готовят в эти дни маленькие колобки из пшеничной муки, которые называются йава. Их обычно делают из простого теста (мука, яйца и соль). Потом шарики обжаривают в масле и щедро поливают медом.
Адыги ищут черную курицу с белым пером
На Северном Кавказе некоторые народы до сих пор справляют день зимнего солнцестояния. У адыгов он называется Дыгъэгъазэ (Созрэш). Раньше в этот день обязательно устанавливали небольшой боярышник с семью ветвями, чей ствол был очищен от коры. К веткам крепили свечи, а верхушку венчала круглая головка копченого сыра. Кроме того, на деревце вешали сладости, пирожки и ленточки.
Сейчас немногие следуют древним традициям, но Созрэш празднуют до сих пор. В этот день принято собираться с близкими и друзьями за одним столом. В некоторых семьях, как и прежде, к трапезе подают черную курицу и обязательно просят счастья. Кстати, именно черная курица с белым перышком должна принести хозяину удачу в грядущем году.
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