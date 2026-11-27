Новый год в Калмыкии отмечают не только в ночь с 31 декабря на 1 января, но и еще один раз: на 25-й день десятого месяца по лунному календарю. Поэтому каждый год этот праздник, который называют Зул, выпадает на новую дату. Этот день символизирует обновление и начало новой жизни. А имя свое он получил слова «зул», которое в переводе с калмыцкого означает «лампада».

Семьи тщательно готовятся к празднованию — в доме проводят генеральную уборку и жарят борцоки, аппетитные пшеничные лепешки. А еще на Зул все калмыки становятся старше на один год, на какую бы дату ни приходился их день рождения. Символом праздника считается специальная лампада, которую готовят из крутого теста.