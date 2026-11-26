Судя по этой картинке, под санузел в квартире было выделено так мало места, что раздельный там бы и не вместился
6 дизайнерских хитростей, которые архитекторы спрятали в старых добрых «хрущевках»
Я совсем недавно узнала, что знаменитые хрущевки были построены в стиле функционализма, идея которого заключалась в преобладании функции над формой. Их начали строить примерно в 1956 году, хотя первые крупнопанельные дома появились еще в 1940-х годах. Для своего времени эти дома были настоящим прорывом, ведь они позволили расселить миллионы семей из коммуналок в отдельные, пусть и небольшие, квартиры. Я решила разобрать, какие архитектурные идеи были использованы при строительстве хрущевок и назначение некоторых, признаться, меня удивило.
Совмещенный санузел
Сегодня совмещенный санузел кажется сомнительным удобством, ведь стоит одному человеку отправиться чистить зубы или принимать ванну, остальным приходится ждать своей очереди в туалет. Но у тогдашних архитекторов были вполне себе практические причины для отказа от перегородки между ванной и туалетом: так удавалось сохранить заветные квадратные метры и упростить прокладку труб. А еще в то время сантехнические кабины в виде единого блока нередко поставлялись на стройку уже готовыми, что позволяло сократить объем и время работ в доме. Впрочем, совмещенные санузлы встречались не во всех хрущевках — все зависело от планировки квартиры и серии здания.
Когда мы с мужем покупали квартиру, одним из критериев было наличие второго туалета. Достигнув определенного возраста, понимаешь, что второй туалет — это не прихоть, не паньски вытребеньки, а необходимость.
Окно из кухни в ванную
У моей мамы это окошко сохранилось до сих пор — во время ремонта мы не стали его закладывать, а превратили в некое подобие витража с помощью пленки. В современных домах такое архитектурное решение уже не используют, а, между тем, у него было вполне себе утилитарное назначение — через него в ванную, где не было собственного окна, проникал естественный свет из кухни и днем пользоваться ванной можно было при выключенном свете. Кстати, такие окошки использовались еще в доходных домах начала 20 века, где кухни и ванны часто располагались в глубине квартиры. Так что архитекторы 1950-х не придумали этот прием, а использовали уже известный.
- Помогали бабушке делать ремонт в хрущевке. Решили наконец убрать это странное окно между ванной и кухней. Бабушка как узнала, сразу запротестовала. Мы давай допытываться: ну зачем оно вообще, ошибка дизайнера. А она совершенно серьезно: «Как зачем? Для света! Лампочку днем лишний раз не надо включать». Стоим и понимаем: то, что мы считали нелепостью, бабушка всю жизнь использовала по назначению.
Антресоли
Во времена описанные в "Золотом теленке", на антресолях в коммуналке жила #ничейная бабушка 🙄
И еще одна вещь, которую мы не стали убирать во время ремонта — антресоли в коридоре, ведущем из прихожей в кухню. Чтобы добраться до них, нужно использовать стремянку, хоть и потолки в доме совсем невысокие. Там у мамы хранятся елочные игрушки и сезонная одежда, а еще вещи, которые уже не нужны, а выбросить их жалко. Антресоли появились вовсе не из любви наших родителей к запасам — в маленьких квартирах они позволяли использовать пространство над дверьми и коридорами, не занимая драгоценную площадь пола. Само собой, антресоли были придуманы раньше хрущевок, однако именно в малогабаритных квартирах они оказались особенно полезными.
Я живу в "брежневке" (это слегка улучшенный вариант "хрущевки") и антресоли категорически отказываюсь убирать, хотя меня настойчиво просили. Очень полезная вещь!
Проходная комната
В некоторых хрущевках попасть из коридора в спальню можно было только через гостиную и членам приходилось мириться с неудобствами, ведь превратить гостиную в полноценную спальню было сложно, потому что через нее постоянно кто-нибудь ходил. Казалось бы, почему бы не сделать отдельный вход в каждую комнату? Дело в том, что архитекторы стремились использовать каждый квадратный метр маленькой квартиры, а лишние коридоры занимали бы драгоценную жилплощадь. А такая планировка позволяла разместить больше одной комнаты на весьма ограниченном пространстве.
Конечно, не знаю истинных причин, но это звучит как что-то странное. Толку с сэкономленных пары метров от коридора, если через эту по задумке жилую комнату все ходят? Такая планировка имеет смысл в одном случае: когда подразумевалась именно гостинная, в которой будут отдыхать и принимать гостей, а не спать. А то, что потом метры этой гостинной стали учитывать при расчете положенной на семью площади, было решением, противоречащем изначальной идее тех, кто придумывал квартиру.
Но это, конечно, не объясняет, почему строили так в таких огромных объемах, почему не изменили первоначальный план(( Такого просто не должно быть, это ужасно.
Холодильник под окном
А вот это мега-вещь! Его сделать современным, чтобы в дизайн интерьера вписывался, вообще супер удобно!
Небольшие шкафчики под окнами кухонь хрущевок были не в каждом доме той эпохи, а только в некоторых типовых проектах. Их устраивали в наружной стене, делая ее в этом месте тоньше, а иногда оставляя небольшое сквозное отверстие для поступления холодного воздуха — благодаря ему в морозы можно было хранить продукты, которым требовалась прохлада, например, молоко. Тогда далеко не у всех семей были холодильники, и для них такое решение было особенно полезным. Конечно, у конструкции имелись и недостатки, ведь в сильные морозы продукты могли замерзнуть, а стенки нередко покрывались конденсатом. Зато благодаря этому решению дополнительное место хранения не занимало ни сантиметра и без того крошечной кухни.
Маленькие кухни
Ненавижу маленькие кухни. У самой, к сожалению, такая. Люблю не просто готовить, но и экспериментировать на кухне, а для этого нужно пространство, поэтому готовлю и страдаю одновременно.
Современному человеку кухня площадью в пять квадратных метров кажется настоящим испытанием, однако в эпоху строительства хрущевок такие размеры казались вполне себе приемлемыми. Задача была в том, чтобы обеспечить как можно больше семей отдельной жилплощадью, поэтому площади коридоров, санузлов и кухонь сокращали до минимума. Более того, строительные нормы 1958 года допускали и совсем крошечные кухни в 4,5 квадрата. Впрочем, архитекторы продумывали площадь так, чтобы хозяевам приходилось делать как можно меньше движений, между плитой, мойкой и рабочей поверхностью. Дело в том, что кухня предполагалась исключительно как место приготовления еды, а никак не застолий. Но жизнь распорядилась по-своему, и именно кухня стала центром повседневной жизни — здесь не только ужинали, но и принимали гостей.
А здесь вы найдете статью о бабушкиных привычках, которые сегодня используют даже модные блогеры.