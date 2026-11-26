У моей мамы это окошко сохранилось до сих пор — во время ремонта мы не стали его закладывать, а превратили в некое подобие витража с помощью пленки. В современных домах такое архитектурное решение уже не используют, а, между тем, у него было вполне себе утилитарное назначение — через него в ванную, где не было собственного окна, проникал естественный свет из кухни и днем пользоваться ванной можно было при выключенном свете. Кстати, такие окошки использовались еще в доходных домах начала 20 века, где кухни и ванны часто располагались в глубине квартиры. Так что архитекторы 1950-х не придумали этот прием, а использовали уже известный.