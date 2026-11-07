14 раз, когда корпоративы прошли, а память о них осталась надолго

Корпоративы помогают нам вспомнить, что вместе с коллегами можно не только бесконечно работать, но и отлично повеселиться. Но на каждой такой вечеринке обязательно происходит что-то такое, о чем потом весь коллектив со смехом судачит несколько месяцев. Одни сотрудники удивляют своими неожиданными талантами, другие — поют и танцуют, как на рок-концерте, а третьи так ответственно подбирают наряд, что потом сияют на всех фото ярче звезд.