Не исключено, что на деле всё было немного в другом порядке: рассказчица узнала, что коллега мужа замужем, и лишь потом решила, что та - огонь, и можно с ней дружить
14 раз, когда корпоративы прошли, а память о них осталась надолго
Корпоративы помогают нам вспомнить, что вместе с коллегами можно не только бесконечно работать, но и отлично повеселиться. Но на каждой такой вечеринке обязательно происходит что-то такое, о чем потом весь коллектив со смехом судачит несколько месяцев. Одни сотрудники удивляют своими неожиданными талантами, другие — поют и танцуют, как на рок-концерте, а третьи так ответственно подбирают наряд, что потом сияют на всех фото ярче звезд.
- Приревновала мужа к его сотруднице, потому что очень уж милая, слишком им весело вместе, часто про нее говорит. Как раз наметился корпоратив, куда можно с женами. Приходим, и тут она подплывает, улыбается. Такая дружелюбная, что меня аж перекосило. А потом как-то слово за слово... и вдруг оказалось, что женщина — огонь. Она вообще-то замужем, ей мой муж в романтическом плане даром не нужен, и вообще мы с ней нашли столько общих тем, что теперь дружим.
- Шеф повздорил с женой прямо перед корпоративом — весь офис слышал. Приплелся в ресторан один. К середине вечера наш новый бухгалтер Люда вытащила его на танцпол. И тут в ресторан заходит жена шефа. Подлетает к ним на шпильках и целует Люду в щеку. Шеф аж в улыбке расплылся: «Зай, ты все-таки пришла!» Мы сначала не поняли, что это за сцена разыгрывается. Оказалось, что Люда — племянница жены шефа, которая заметила, какой он грустный, и позвонила своей тете, а пока старалась развлекать его сама.
Ловко придумали историю. Все ждали, что жена подлетая на шпильках к танцующим влепит пощёчину Люде, а она вдруг целует её! Интрига!
На новогоднем корпоративе этот парень поспорил с коллегой, что целый год будет заниматься спортом. Он сдержал слово, выиграл пари и очень горд собою. И не зря!
- В прошлом году был корпоратив. Есть у нас одна женщина, которая работает офис-менеджером. Когда все уже хорошо развеселились, то решили включить караоке. Короче, она так круто спела! Как профи просто! Шеф, сидя в уголке, попросил начальницу отдела кадров срочно съездить на работу и посмотреть ее личное дело. Выяснилось, что наш офис менеджер окончила консерваторию по классу вокала и указала, что свободно владеет английским, немецким и испанским... Когда ее принимали на работу, то просто попросили сварить кофе, а анкету никто не читал.
- У нас намечался корпоратив и начальник предложил устроить тематическую вечеринку. Каждый должен был нарядиться персонажем из фильма. Коллеги отреагировали по-разному, но я сразу плюсанул, ведь будет весело. Потом немного приболел и на пару дней меня не было. Но корпоратив я пропустить не мог. Выбрал себе персонажа вестерна и купил ковбойский наряд. Пришел разодетый в офис и вижу, что все в обычной одежде. Оказывается, пока я отсутствовал, коллеги уговорили шефа отказаться от дресс-кода, чтобы не тратиться. Зато я стал звездой вечера и все хотели со мной сфотографироваться.
Этой девушке очень повезло с начальником. На новогоднем корпоративе он подарил ей новенький телевизор. Вот как она обрадовалась!
- У нас на работе решили устроить корпоратив с конкурсами. Один из них был «угадай детскую фотографию коллеги». Все шло нормально, пока на экране не появилось фото ребенка в кожанке, с нарисованными татуировками, в черных очках и возле мотоцикла. И все начали угадывать: «Это Серега, это Витя, это Валерий Палыч, это точно Жека»... Когда варианты закончились, встаю я и признаюсь, что это мое фото. Катя, 32 года. В свободное время гоняю с мужиками на байках, на работе об этом не знают.
Хороший конкурс. Бывает интересно посмотреть каким человек был в детстве и насколько изменился.
- Вспомнила самую эпичную мою историю. Я была на корпоративе. Даже не на своем, а как +1. У меня было лазурное шелковое платье. Принесли куриные ножки на горячее, я, конечно, ела ножом и вилкой. Кусочек не хотел отрезаться и я сделала более резкое движение, после которого весь остаток ножки съехал с тарелки мне на платье и прокатился по ногам до самого пола. Помню полное досады: «Ну Маааашааа». Помню, как жирные пятна разной формы хорошо виднелись на тонкой ткани. Совет, типа присыпать солью, бы не помог. Пришлось бы засолиться по уши просто. Потом я очень долго ела курицу на людях только придерживая кость через салфетку. Платье, кстати, отстиралось.
Знакомая ситуация. У меня тоже иногда падает кусочек еды на одежду. Очень злюсь на себя и на свою неловкость.
А вообще, эту курицу, действительно неудобно есть.
Парень поделился фотографией своих родителей, которые веселились на корпоративе в 1974 году. Выглядят, как звезды голливудских ретро-фильмов
- На корпоративе я случайно сел за стол к чужой фирме. Понял это только когда все начали поздравлять «Сергея из логистики», а я уже ел их шашлык. Меня спросили тоже сказать пару слов. Я встал и сказал: «Логистика — это когда все доходит». Они захлопали. Через месяц встретил настоящего Сергея, он сказал, что его до сих пор цитируют.
Просто КАК??? Мужик кроме тарелки с едой вообще никуда не смотрел?
- Воспоминания с корпоратива. Огромный стол. Все, что можно было слопать уже слопали. Тут я вижу на другом конце стола, что-то съедобное, а рядом сидит девушка. Встаю, улыбаюсь девушке, она улыбается мне, подхожу, девушка галантно дает руку, ожидая что я приглашу ее на танец. На что я не менее галантно отвечаю: «Да я просто поесть»...
Интересный вариант подачи закуски: вот вам, ребята, ведро креветок. Кушайте, не обляпайтесь
- Мой муж дома и мой муж на работе — это абсолютно разные люди. Если на работе он такой весь строгий, серьезный и профессиональный начальник, то дома он в моих объятиях превращается в обычного плюшевого мишку! Были с ним вот на новогоднем корпоративе в его офисе. Я сидела в стороне, ела, наблюдала за тем, как мой любимый носится туда-сюда, даже в праздник управляет всеми. Он остановился, я подошла к нему, говорю: «Уважаемый мишка, можно вас пригласить на танец?» Он так строго посмотрел на меня, а затем ответил: «Уважаемая, я вам не мишка, а Михаил Сергеевич. И я на работе не танцую!» Так и не танцевал со мной на корпоративе, зато дома потом извинялся...
На корпоративе не танцевал только с женой или вообще не танцевал? Нелёгкая у него работа, если даже на вечеринке продолжает управлять)))
- Есть у нас на работе Витя-сисадмин. Тихий, незаметный, ни с кем особо не общается. Придет, сядет, уйдет и все. Однажды у меня комп сломался прямо посреди срочного отчета. Я бегом за помощью к Вите. Он подходит, смотрит минуту на экран, что-то делает руками быстро, и все заработало. Я говорю: «Витя, ты волшебник». Он пожимает плечами, уходит. На корпоративе в конце года его спрашивают: «Витя, а что ты больше всего не любишь у нас на работе?» Он подумал и говорит: «Не люблю, когда меня называют Витей, потому что я Игорь. Понятия не имею, почему вы так меня называете». Мы смеялись полчаса.
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