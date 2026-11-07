15+ подруг, с которыми точно не соскучишься

Подругу, с которой совпадаешь на все сто, можно встретить в любом возрасте и в любом месте: хоть в песочнице, хоть в спортзале. И чем больше таких людей рядом, тем уютнее и легче каждый день. Правда, идеальной дружба бывает разве что в кино, а в жизни безграничная поддержка спокойно уживается с курьезными поздравлениями на свадьбе, забытым под матрасом велосипедом и вопросами про колготки в неожиданный момент. Как раз об этом — наша подборка.