15+ подруг, с которыми точно не соскучишься
Подругу, с которой совпадаешь на все сто, можно встретить в любом возрасте и в любом месте: хоть в песочнице, хоть в спортзале. И чем больше таких людей рядом, тем уютнее и легче каждый день. Правда, идеальной дружба бывает разве что в кино, а в жизни безграничная поддержка спокойно уживается с курьезными поздравлениями на свадьбе, забытым под матрасом велосипедом и вопросами про колготки в неожиданный момент. Как раз об этом — наша подборка.
- Когда мне было 17 лет, была у меня лучшая подруга. В один прекрасный день идем мы с ней гулять. Я без умолку рассказываю ей про своего парня, ну, естественно, он меня совсем не любит, а я его, между прочим, очень люблю. Я плачу, тушь течет по лицу, всхлипываю, в общем, драма века! Моя подруга очень внимательно молча слушает меня, периодически сочувственно кивая головой. И в самый эпичный момент вдруг резко останавливается, берет меня за руку и глядя мне в глаза, спрашивает: «Слушай, как думаешь, какие мне колготки купить? Черные или коричневые?»
- Как-то раз лучшая подруга пригласила меня на дачу. Ну, вроде как подготовить объект к культурным мероприятиям (в доме убрать, грядки выполоть), а на самом деле нам просто хотелось посидеть в тишине. Приехали мы на дачу, быстренько переделали все хозяйственные дела и сели во дворе болтать. Когда разговоры закончились, мы решили, что пора спать, и пошли в дом. Подруга постелила мне в комнате сына. Спалось мне, мягко говоря, некомфортно! Наутро, злая и невыспавшаяся, выползаю на кухню — эта красотка там уже крутится, еду готовит. С милой улыбкой спрашивает: «Как спалось?» Я отвечаю, мол, кровать очень неудобная — всю ночь что-то давило. Тут подруга, смеясь, выдает: «Прости, родная! Голова дырявая совсем стала. Я там под матрасом сынулин велосипед на зимовку пристроила».
Штаааа? Велосипед?
Под матрасом?
Максимум беговел...
И то напаркуа...
«Мы дружим уже больше 16 лет»
- Лучшая подруга на другом конце страны столкнулась с чередой проблем. Я позвонила в ее любимую кофейню, о которой она вскользь упоминала, договорилась с сотрудником и оплатила ей несколько чашек кофе. Придет, а ей скажут: «Вам Лида подарила кофе на неделю». Кофейня обалдела от моего поступка.
- Мамина подруга не умела готовить, но очень любила это дело. Как-то голодные приятельницы пришли к ней после работы, и она налила им суп. Чтобы не обидеть хозяйку, одна гостья поинтересовалась рецептом. Выяснилось: вместо бульона у этой дамы была вода, оставшаяся после варки сосисок.
Из этой же серии. Буквально вчера прочитала в Дзене, что воду, в которой варились овощи, надо выпивать.Там много чего из овощей осталось.
- В спортзале я познакомилась с женщиной и вскоре заметила, что она задает довольно личные вопросы. «Просто хочет побольше обо мне узнать», — подумала я. И вот как-то в свой выходной я зашла в кафе и обомлела: за столиком сидел мой муж с ней, хотя утром его «срочно вызвали на работу». Я подошла к столику, муженек выпалил: «Ты чего здесь делаешь?» Выяснили, что это его коллега по работе: случайно узнав, что мы ходим в один зал, муж упросил ее выведать мои хотелки к годовщине. Посмеялись, с ней в итоге действительно подружились.
«Моя потрясающая лучшая подруга и книги, которые она прочитала всего за год»
- Мы с коллегой очень подружились, и она позвала меня в свидетельницы. Свадьба была 14 февраля. И я, как всегда, отличилась. Тамада вручает мне микрофон и просит сказать какие-то напутствующие слова молодоженам, рассказать о невесте и все в этом духе. Я и начала говорить: «Лерочка, сегодня ты вышла замуж, в первый и, надеюсь, не в последний раз! Хочу пожелать вам...» И замолчала, ибо поняла, что что-то не так по очумевшим лицам гостей. Все оставшееся время я извинялась перед гостями и молодоженами. Одним словом, это я!
- Я улетала на лето в Америку по программе Work & Travel. Собирала чемодан в последний момент, оставалось пару часов до отъезда. Собираю вещи, а их толком-то и нет. Нужна была удобная повседневная одежда. Моя подруга, увидев это, ушла к себе домой (у нас квартиры напротив). Вернулась через несколько минут с охапкой вещей мне на лето. Самый щедрый друг на свете.
«Мы с подругой. Между этими фото — 20 лет»
- Когда я училась в школе, то звала друзей на встречу фразой: «Пошли погуляем». Мы встречались где-то в центре, шли бродить по городу, по паркам, наслаждаться прогулкой по интересным местам. В 22 года эта фраза превратилась в «Пошли посидим». Я после пар встречалась с друзьями, мы заходили в любое интересное заведение, сидели там, ели, болтали обо всем на свете. Сейчас мне 30, вчера я позвала лучшую подругу к себе фразой «Пошли полежим». Она пришла ко мне, мы валялись на диване, смотрели сериал, а потом уснули. Боюсь представить, какая будет следующая фраза лет так через 10...
Были на работе, на свежем воздухе несколько дней подряд. В обед ходили в магазин, в котором в том числе разливали холодное пиво и кофе. И у нас было кодовая фраза, что пора идти на обед - пошли за пивком.
- Когда мне негде было жить, подруга пустила в свою шикарную квартиру. Я жила там одна и платила только за коммуналку. Потом отблагодарила ее дорогим парфюмом. Я сидела с детьми подруги, когда это необходимо, а когда она уезжала, забирала их к себе. Делала еще для одной подруги день сюрпризов, когда вытягиваешь один листочек и получаешь поход в ресторан, подарок, цветы и прочее. Женщина женщине — однозначно друг и благо.
«Я потратила свой выходной, чтобы приготовить для любимой подруги все это»
Приезжайте кто-нибудь ко мне с пельменями. С меня тарелки и хорошая компания!
«Однажды я пообещала своей подруге, что, когда она выйдет в декрет, я приеду делать ей заготовки. Но вот подруга вышла в декрет, я живу и работаю в другом городе и пока не могу поехать к ней. Тогда я выделила время в выходной день, попросила маму о помощи, и мы наделали много полуфабрикатов. Подруга получит их уже сегодня».
- У моей хорошей подруги был день рождения, и я решила подарить ей пазл с ее изображением (мне мама посоветовала). Сидим мы уже после дня рождения, собираем его, и только начала вырисовываться картинка, как я у нее спросила, кто же там изображен. Она посмотрела внимательно и ответила: «Да вроде бы лошадь какая-то...»
- Моя дочь хотела свадьбу в саду на 50 человек, но мой сад небольшой и заасфальтированный. Подруга, которая живет в 10 минутах езды, сказала, что в это время она будет в отъезде, и предложила мне провести свадебный банкет в ее доме. Там есть четыре спальни для гостей, большой зеленый сад, кухня и так далее. Две другие подруги приехали за два дня до свадьбы и помогли мне с покупками, приготовлением еды на 50 человек, украшением, расстановкой цветов, приготовлением и подачей еды на свадьбе, а также мытьем посуды после ужина. Я подарила своей дочери поистине прекрасную свадьбу по разумной цене, но у меня бы ничего не вышло без этих трех щедрых подруг.
«Нашей дружбе уже 30 лет»
- Полетели с подругой на море, заселились в комнату. Она спрашивает у хозяев: «А какой тут пароль от вайфая?» Те пожали плечами: «У нас нет интернета». Подруга: «А что я тут буду делать две недели?» Действительно, чем еще на море заниматься?!
- Взрослая дружба — это когда ее свадьба выпала на мой день рождения, и я пришла на ее торжество. Она же в свою очередь перевела внимание на меня, чтобы поздравить с днем рождения и вручить подарок. Все всех понимают.
Ну вот честно, мне б в голову не пришло назначать свадьбу на дату дня рождения подруги. Кособоконькая какая-то дружба...
«Подруга встретила с букетом цветов из командировки, в которой я была всего неделю»
«Она нянчила моих сыновей. К ее родителям в деревню я еду как к себе домой. Она сделала мне чокер с буквой А. И еще миллион всего! Так же, как и я для нее».
- Это был мой первый день в детском саду. Я только что научилась играть в шарики и сидела на игровой площадке одна. Ко мне подошла девочка и спросила, что я делаю. Я объяснила правила игры и предложила показать ей, как играть. В конце перемены она спросила, хочу ли я стать ее лучшей подругой, и я ответила «да». Это было почти пятьдесят лет назад, и она до сих пор моя лучшая подруга. Она мне как сестра.
- У мeня есть очень хорошая подруга, девочка-умница с двумя образованиями и симпатичная. Работает она с финансами, заключает с банками договора, но фамилия у нее Кедало. И вот представьте себе какой-нибудь финансовый документ, внизу которого cтоит подпись сотрудника с расшифровкой Кедало. Поехала она как-то в университет сдавать курсовую, а тут срочно позвонили сказали возвращаться на работу. Вызвала она такси на свою фамилию, ждала-ждала, а оно так и не приехало... С тех пор, если мы куда-то xодим, где надо заказывать столики, она всегда придумывает разные фамилии.
Не, ну я бы поняла, если бы фамилия была Кидало или Кидалово. А так - непонятна реакция окружающих...
- Моя лучшая подруга обручилась, и я посоветовала ей пригласить на свадьбу только тех людей, которые будут ее поддерживать. Я также сказала, что даже если она захочет позвать свою сестру, а не меня, я не приму это на свой счет, ведь это ее день. В итоге у нее была чудесная свадьба. Правда, она пригласила 12 подружек невесты! Но в день свадьбы всем занималась я, а остальные подружки, в числе которых была и ее сестра, — только собой и ни в чем не помогали.
О свадебном переполохе и казусах во время праздника мы писали в этих статьях:
Комментарии
У меня много студенческих, школьных подруг. И пусть мы встречаемся не очень часто, мы рады, что есть друг у друга